Хотите жить в Германии, но пока не определились с городом? Неудивительно, ведь их в стране более двух тысяч. Вам поможет наш большой обзор: вы узнаете из уст жителей очень разных и интересных немецких городов, как жизнь в их городе устроена на практике и какие в ней есть плюсы и минусы.

Все слышали про хорошее качество жизни в Германии и про ее невероятно красивую природу: от песчаных пляжей и мрачных лесов до горных цепей Альп. Однако Германия разная и жить тут тоже можно по-разному. Точно одно: каждый сможет найти себе место по душе. Мы выбрали для нашего обзора 5 городов — Берлин, Мюнхен, Гамбург, Штутгарт, Лейпциг — и спросили у их жителей, каково на самом деле жить в каждом из них.

Берлин

Откроет наш обзор Берлин, столица Германии. Это город контрастов и всевозможных субкультур, город искусства и невероятного чувства стиля, город, где исторические здания гармонично соседствуют с современной архитектурой. О Берлине говорят «poor, but sexy»: пусть город на вид и беднее остальной Германии, привлекает в нем именно его «душа», его «нерв».

В этом крупнейшем европейском городе живет почти 4 миллиона человек. Каждый из 12 округов, из которых состоит Берлин, обладает своим уникальным очарованием. Самые главные места города сосредоточились в районе Митте: тут есть все, от Бранденбургских ворот до Музейного острова. Ночная жизнь в немецкой столице тоже «кипит»: в здешних клубах собираются фанаты электронной музыки со всего мира, а клубы, кстати, встречаются даже в заброшенных подвалах и промышленных зданиях. Не зря журнал Telegraph назвал Берлин «самым веселым» городом в мире — тут точно не соскучишься.

Берлин считается недорогим городом по сравнению с другими столицами Западной Европы. Вот несколько важных цифр:

Средняя заработная плата в Берлине — €3,150/месяц.

Средняя стоимость аренды квартиры с одной спальней в Берлине — €900-€1200/месяц.

Средняя стоимость жизни в Берлине (с арендой) — €2000/месяц.

Изюминка города. В Берлине находится самый большой и известный зоопарк мира, который открыли в 1844 году. Расположен он в центральном районе города Тиргартене и занимает территорию в более чем 35 га.

О Берлине и о жизни в нем нам рассказала Алёна , которая живет там уже 7,5 лет.

— Вот какие есть плюсы и минусы жизни в Берлине, на мой взгляд:

Плюсы:

Берлин супер интернациональный, творческий и разносторонний. Здесь ты чувствуешь себя свободно и раскованно. Никто не осудит твой внешний вид, поэтому можно выделяться как угодно.

Транспортная инфраструктура в городе развита очень хорошо. В городе курсируют трамваи, автобусы, городские электрички, метро и даже речные трамваи. Вся сеть удобно связана и доехать в любую точку Берлина можно за 30-60 минут.

Некоторые кафе города сделаны из «мусора»: для обустройства заведения используют старую и потасканную мебель (доски, шифер и так далее). Здесь зря ничего не пропадает.

Очень развита гастрономия — можно попробовать практически любую кухню мира.

Весной Берлин окрашивается в розовый цвет — здесь расцветает сакура. Саженцы городу подарила Япония после падения Берлинской стены.

Это один из самых зелёных городов в мире. К примеру, в центре города находится огромный парк, также есть много озёр и река Шпрее.

Минусы:

Берлин довольно грязный город. Не везде, конечно, но мусора хватает. Под мостами, в переходах и на станциях часто стоит неприятный запах.

В городе, особенно на вокзалах, много бомжей и попрошаек. В общественном транспорте часто можно увидеть спящего бомжа, который при этом ужасно воняет.

Часто встречаются фрики, которые очень неадекватно себя ведут, разбивают вещи, орут, или испражняются в общественных местах.

В туристических местах желательно следить за своими вещами, иначе могут обворовать.

Что касается стоимости жизни, Берлин был и в принципе остаётся одним из самых дешевых городов в Германии. Но с наплывом беженцев, начиная с 2014 года, цены на недвижимость в Берлине сильно выросли. Например, в 2015 году арендовать 2‑комнатную квартиру в Берлине можно было за 500-750 евро, сейчас же эту цифру умножаем на два. Стоимость продуктовой корзины тоже увеличилась: в 2015-м на одного человека достаточно было 75-150 евро в неделю, сейчас в два раза больше. На семью из 3-х человек нужно минимум 3000 евро в месяц, чтобы обеспечить себе комфортную жизнь и даже какие-то развлечения.

Кстати, о развлечениях. Здесь вы найдёте занятия на любой вкус. Тут много ночных клубов, около 150 музеев, два зоопарка, сады (Garten der Welt, Botanische Garten, Britzer Garten), выставки, галереи, театры, кинотеатры. Спортивных развлечений тоже масса: банджи-джампинг, заплывы по Шпрее, забеги на разные дистанции (на Берлинском марафоне ставят мировые рекорды), прогулки на велосипеде. А еще совершенно спокойно можно устроить пикник в любом парке, организовать прогулку на лошадях в лесу, за городом на полях и в садах можно собирать ягоды и фрукты (платишь только за корзинку, а есть можно сколько влезет).

В Берлине неочевидная и интересная архитектура: поскольку город сильно пострадал во время Второй мировой войны и долгое время был разделен, здесь прижились разные стили, которые создают удивительную атмосферу. В городе и в окрестностях есть королевские дворцы, недалеко от Берлина в городке Потсдам можно посетить огромный дворцово-парковый комплекс Sanssouci, который уцелел после войны. Еще Берлин — это город граффити, здесь даже экскурсии устраивают по самым известным муралам города. А в октябре проводят фестиваль света: все достопримечательности подсвечивают различными световыми проекциями — выглядит мега-круто.

Своими наблюдениями о плюсах и минусах жизни в Берлине с нами также поделилась Надежда :

— Плюсы:

Большой, ритмичный и зеленый город, где есть все необходимое для жизни. При этом, несмотря на масштабы, город довольно тихий.

Все очень догфрендли, хотя и действует обязанность носить поводок везде кроме специальных площадок (эту обязанность все нарушают, конечно).

Во всех районах города развита инфраструктура, то есть за кофе и нужными магазинами не требуется ехать в центр города.

Много большой воды: лодки и паромы здесь распространены.

Огромное русскоязычное комьюнити, организуются разные группы, мероприятия, концерты.

Приятные люди — хамства в сто раз меньше, чем в той же Баварии.

Бесконечное количество едален на любой бюджет, обед навынос за 4 евро — не миф.

Магазины работают до 22 — это для Германии нонсенс.

Распространена культура späti — круглосуточные магазины продуктов с нормальными ценами: это отголоски посменной работы в ГДР, когда люди шли с фабрики и надо было что-то купить поесть.

Разнообразие во всем: можно найти себе гламурную жизнь на Кудамме с Луи Виттонами и силиконом, а можно общагу в Нойкельне с художниками, можно жить за городом и пасти овец, а можно в лофте с видом на телебашню, — в любом случае это будет типичный Берлин.

Меры тут существуют не про город, а про его районы, настолько он разный.

Здесь есть чувство дома, когда затерялся среди толпы (как и в СПб) — это непередаваемо.

Отличная инфраструктура для детей: площадки и парки через каждые 500 метров.

Все еще довольно дешевый город. Много бюджетных перелетов в разные точки мира.

Минусы:

На уютную, чистенькую Европу здесь не похоже. Мусора реально много. Транспорт грязноват.

Преступность выше, чем во многих городах Европы, но ее все-таки надо поискать.

Отсутствие фактического центра города. Митте — это скорее точка на карте, чем центр. Зато на Западе страны есть такое чувство.

Берлин относительно бедный город, это местами чувствуется.

Мюнхен

Теперь очередь узнать получше столицу Баварии и, как все мы знаем, пивной центр мира — город Мюнхен. Основали город бенедиктинские монахи, поэтому встретить монаха тут не редкость. А еще это идеальное место, чтобы проникнуться индустриальной романтикой и устроить променад по средневековым улицам.

Пивной же традиции, подобной мюнхенской, пожалуй, не встретишь больше нигде. И это не только потому что в городе проходит знаменитый Октоберфест — пиво является частью мюнхенской жизни уже семь столетий, и по количеству гигантских пивоварен и пивных садов это заметно.

Помимо пабов, в Мюнхене очень много искусства: художественный квартал Мюнхена Kunstareal, Старая пинакотека, Новая пинакотека, а также музеи, посвященные Октоберфесту, фарфору и автомобилям BMW (Мюнхен, кстати, родина этого концерна).

А вот и еще один любопытный факт: в 2018 году британский журнал Monocle назвал Мюнхен самым пригодным для жизни городом в мире. Но несмотря на это, чтобы тут жить, нужно и много зарабатывать — по сравнению с другими немецкими городами Мюнхен очень дорогой.

Средняя заработная плата в Мюнхене — €3,450/месяц.

Средняя стоимость аренды квартиры с одной спальней в Мюнхене — €1100-1350/месяц.

Средняя стоимость жизни в Мюнхене (с арендой) — €2350/месяц.

Изюминка города. Местные жители используют в обиходе одно уникальное слово, которое невозможно так просто перевести на другие языки — Gemütlichkeit. Означает оно уют, благополучие и непринужденность вместе взятые и олицетворяет таким образом здешний подход к жизни и волшебную атмосферу.

Об особенностях жизни в Мюнхене нам рассказала Ирена , которая живет в этом городе уже более 12 лет.

— Плюсы жизни в Мюнхене:

Очень высокий уровень безопасности. Уже более 10 лет Мюнхен ежегодно признается самым безопасным крупным городом Германии.

Самые лучшие продукты питания во всей Германии. Дело в том, что вокруг Мюнхена развитое сельское хозяйство, в отличие от других регионов страны. Особенно это касается мясомолочной промышленности, ведь на приальпийских лугах скот пасется круглый год. А мюнхенский продуктовый рынок Витуалиемаркт признан лучшим в стране. Про качество пива все знают и без меня.

Уют и неспешный образ жизни. Недаром Мюнхен называют миллионной деревней: несмотря на то, что население этого города приближается к 1 млн 600 тыс., город очень уютный, без многоэтажек и небоскрёбов, с множеством велосипедных дорожек. А отдыхать местные отправляются в пивные сады на тысячи посадочных мест.

Уникальная сохранившаяся культура. Только в Мюнхене круглый год и по любому поводу ходят в национальных костюмах «трахт» — мужчины в аутентичных кожаных штанах, а женщины в элегантных сарафанах.

Близость к Альпам и роскошная природа — перед этим невозможно устоять. Уже в 80 км от города находятся горы, где масса летних пеших маршрутов, а зимой можно кататься на лыжах. Также в окрестностях десятки озёр с чистейшей водой, где можно просто отдыхать, заниматься водными видами спорта или совершать прогулки на пароходах.

Теперь про минусы:

Мюнхен — самый дорогой город Германии. Безусловно, здесь высокие зарплаты, но и цены самые высокие, особенно это касается аренды или покупки жилой недвижимости. Для примера, в Мюнхене они в два раза выше, чем в немецкой столице Берлине (при покупке средняя цена — около 10 тысяч евро за кв.м).

В Мюнхене очень высокая плотность населения: на 1 квадратный километр приходится около 5 тысяч жителей. При этом население продолжает расти, а границы города не меняются. К 2030 году в Мюнхене прогнозируют 1 млн 800 тысяч человек населения. В Берлине для сравнения плотность на 30% ниже. Чтобы вы понимали, даже в огромном Английском саду или вдоль реки Изар в погожий летний день яблоку негде упасть.

Частые пробки в городе и при въезде/выезде. Особенно это актуально в отпускной сезон: все едут через Мюнхен то в горы, то в Италию. Внутри города постоянная проблема с парковками.

Гамбург

Далее в нашем обзоре старинный, но вечно молодой Гамбург, расположившийся на берегах реки Эльба. Так как Гамбург — это крупнейший порт, а также город мостов и каналов (мостов здесь почти 2,500!), он буквально пропитан морским духом.

В Гамбурге проживает почти 2 млн. человек. В их распоряжении есть не только пышные парки и сады, уникальные музеи и старинные церкви, но и множество баров и ночных клубов. А каждую зиму в городе проходит Венецианский маскарад «Волшебство масок», который погружает своих гостей в атмосферу прошедших эпох.

Жить в Гамбурге тоже недешево, но в целом, найти еду можно на любой кошелек. К примеру, стандартный набор блюд в Макдональдсе обойдется в 8€, недорогой обед в кафе на одного — около 11€. Если хотите поужинать в хорошем ресторане, будьте готовы потратить около 57€ за меню на двоих с напитками. Вот еще несколько цифр, на которые стоит обратить внимание:

Средняя заработная плата в Гамбурге — €3,000/месяц.

Средняя стоимость аренды квартиры с одной спальней в Гамбурге — €750-1000/месяц.

Средняя стоимость жизни в Гамбурге (с арендой) — €1850/месяц.

Изюминка города. В Гамбурге очень популярен рыбный или Фишмаркт. Это легендарное место города, история которого началась ещё в 1703 году.

Про особенности жизни в Гамбурге нам поведал Иван , который живет там 8 лет.

— Самое главное преимущество жизни в Гамбурге для меня — это возможность передвигаться по всей Европе. Германия находится относительно в центре Европы и в любое соседнее государство можно поехать на машине. Вот еще важные моменты, которые я могу отметить:

Безусловный плюс Гамбурга — достаточно высокий уровень жизни, достойные условия труда, хорошая зарплата.

Жилищные условия тоже отличные: всегда можно найти просторное и комфортное жилье по более или менее доступным ценам.

Отмечу, что в Гамбурге спокойная и в целом прозрачная политическая обстановка, и полицейским тут можно доверять.

Медицину мог бы занести как в категорию плюсов, так и минусов жизни в Германии. Плюс — это то, как работает медицинская страховка: людей тут по страховке лечат даже от рака. А из минусов — постоянные очереди и большое количество некомпетентных работников.

Цены на продукты в Гамбурге очень приемлемые, можно позволить себе питаться всем, чем может захотеться. А вот услуги стоят гораздо больше, так как человеческий труд в стране стоит дорого. Больше всего денег может уходить на страховку, ремонт, налоги и топливо. К примеру, многие немцы ездят на велосипеде, потому что затраты на машину знатно бьют по кошельку.

В целом, могу сказать так: все, что нужно человеку, чтобы быть здоровым, сытым и счастливым, тут стоит не сильно дорого, если же вы хотите развлечений и роскоши — тогда готовьтесь потратиться.

Штутгарт

Переходим к Штутгарту — городу дворцов и столице немецкого автопрома.

Штутгарт — административный центр земли Баден-Вюртемберг, который является домом для более 600 тысяч человек. Любителям вина и автомобилей в этом городе точно понравится. Во-первых, здесь находятся офисы и заводы Bosch, Porsche и Mersedes-Benz. Во-вторых, Штутгарт окружают виноградники и долины. Каждое лето в Stuttgarter Weindorf (винной деревне) можно попробовать более 500 вин из регионов Вюртемберг и Баден. Холмы, которые окружают Гамбург, являются и достоинством, и недостатком одновременно: с одной стороны с холмистой местности открывается удивительный вид на город, с другой — путешествие по такой дороге обходится немного дороже.

В Штутгарте также стоит попробовать национальные блюда кухни швабов — предков штутгартцев. Например, Flädlesuppe (суп с лапшой из блинов), Maultaschen (вареники с начинкой из картофеля, шпината и мясного фарша) и фирменный напиток — Kirschwasser (вишневый шнапс с миндальным ароматом).

Средняя заработная плата в Штутгарте — €3,350/месяц.

Средняя стоимость аренды в Штутгарте — €800-1000/месяц.

Средняя стоимость жизни в Штутгарте (с арендой) — €1760/месяц.

Изюминка города. В Штутгарте есть любопытное местное блюдо — Maultaschen (макароны с начинкой из мясного фарша). В 2009 году оно получило статус защищенного блюда в качестве регионального деликатеса.

Каково жить в Штутгарте нам рассказала Олеся , которая живет в этом городе 12 лет.

— Штутгарт — это прекрасный город с массой возможностей. Если знаете немецкий — жить будет очень комфортно. Город, можно сказать, состоит из иностранцев, при этом говорящих на немецком. Я жила в Америке и там все говорят на одном языке, будучи при этом в большинстве случаев вовсе не коренными жителями. Именно так я себя чувствую в Штутгарте: мы говорим на немецком, но вокруг все иностранцы.

Для меня главным критерием при переезде были хорошие условия для детей. Тут с этим проблем нет: кружков, курсов и т.д. в городе хоть пруд пруди. Да и в целом любой человек здесь найдет занятие по душе.

С инфраструктурой в Штутгарте тоже все в порядке. Передвигаться без машины даже проще, на мой взгляд, так как парковка дорогая и с местами (особенно в центре) сложновато.

Цены взлетели сейчас во всем мире, и это чувствуется. Процентная ставка в Германии растет, в разы поднялись счета за электричество и отопление, приобрести недвижимость в Штутгарте и его окрестностях даже населению со средним доходом довольно трудно. Что касается аренды, то все зависит от квадратуры и от вида жилья (социальное оно или частное). Например, арендовать социальную квартиру 90 кв.м. в более старых домах можно за 1000€ плюс коммуналка, и это считается очень дешевым вариантом. Жилье поновее снять будет дороже — сейчас аренда четырехкомнатной квартиры (не социальной) будет стоить 2000€ и выше. В общем, в Штутгарте на семью с двумя детьми нужно иметь от 3000€ (уже после вычета налогов), чтобы было комфортно жить и иногда позволять себе «выход в свет».

Лейпциг

Завершает наш обзор крупный саксонский город в Центральной Германии — Лейпциг. Как его только не называют: и «немецкой Прагой», и «маленькой Венецией» и «немецким Парижем». Он также заслужил звание архитектурной столицы Германии, так как весь усеян историческими постройками разных стилей. В общем, не зря официальный девиз города — «Лейпциг. Место разнообразия‎»‎ (Leipzig. Ort der Vielfalt‎). Живет в саксонском мегаполисе почти 570,000 человек.

Отдельный символ Лейпцига — это ярмарки. Их впервые провели здесь в XII веке и они успешно проводятся до сих пор. Жемчужина Саксонии также славится своим Лейпцигским университетом: тут в свое время получали образование Фридрих Ницше, Иоганн Гёте и Ангела Меркель.

Лейпцигу повезло с расположением и транспортной инфраструктурой. Помимо отлично связанного автомобильного, железнодорожного и воздушного транспорта, тут есть еще и международный аэропорт. В целом, по городу удобно передвигаться просто пешком или на велосипеде.

Лейпциг по-прежнему остается невероятно доступным вариантом даже по сравнению с Берлином. Примеры этого выражены в следующих цифрах:

Средняя заработная плата в Лейпциге — €2,250/месяц.

Средняя стоимость аренды квартиры с одной спальней в Лейпциге — €450-600/месяц.

Средняя стоимость жизни в Лейпциге (с арендой) — €1200/месяц.

Изюминка города. В Лейпциге находится известный ресторан «Погреб Ауэрбаха». Именно в нем встретились Фауст и Мефистофель из произведения «Фауст» Гёте.

Ирина , которая живет в Лейпциге 8 лет, рассказала нам про жизнь в этом городе:

— Я очень люблю Лейпциг. Здесь есть всё, что мне нужно: хорошо развитая инфраструктура, чудесная природа (парки, озёра) и слегка провинциальное умиротворение. Здесь я не нахожусь в постоянном стрессе. Нет толп в подземках, много жителей ездят на велосипеде, меньше угрюмых людей.

Вот какие моменты, характерные для Лейпцига я могу отметить:

Во-первых, немцы из Восточной Германии более открыты. Сравниваю с Бонном и Швебиш-Гмюндом и понимаю, что здесь у меня вообще не было проблем найти новых друзей. Тут коллеги сразу приглашали в гости и знакомили меня с другими людьми. Мне было проще общаться на работе.

Стоимость аренды жилья и недвижимости в Лейпциге гораздо доступнее. Знаю, что многие выходцы из восточной Германии, работающие в крупных компаниях на западе, возвращаются в Лейпциг, чтобы строить дома. В Баварии у них на это никогда бы не хватило средств.

А еще Лейпциг очень красивый. Высокие потолки с узорами, паркет в коридорах, дома 1900-х годов, самый красивый вокзал в Германии...

Город не стоит на месте. В Лейпциге есть заводы BMW, Porsche, DHL Hub, Amazon Hub. Много E-Commerce компаний. Все больше фирм открывают здесь свои представительства.

Инфраструктура. Стадион, университет, аэропорт, ярмарки, опера, филармония, театры, рестораны, фитнес центры, бассейны и много чего другого.

Из Лейпцига удобно добираться до других городов. До Берлина, например, вообще рукой подать (1 час 15 минут). Более того, я знаю много людей, живущих в Лейпциге и работающих при этом в Берлине. С развитием home office такая модель еще более актуальна.

Конечно, я понимаю, что в западной Германии я могла бы зарабатывать и тратить намного больше, но с возрастом я стала больше ценить комфорт и качество жизни.