Минск, Беларусь

51–270 м² 16 квартир

«Лазурит» - элитные квартиры в Минске от государственного застройщика. Жилой комплекс в престижном районе. «Лазурит» - это архитектурный проект квартирного дома государственного застройщика со своей гараж-стоянкой, которая располагается под землей. Территория будущего жилого комплекса новостройки, в долевом строительстве которой вы можете поучаствовать уже сейчас, будет закрытой от посторонних, оборудованной продуманной системой парковки и въезда. Кроме того, здесь же будет располагаться развитая инфраструктура, предназначенная только для нужд жильцов: детские игровые площадки; спортплощадки; зоны, обеспечивающие хозяйственные потребности; зеленые зоны и газоны; места, предназначенные для отдыха с комфортом. Что будет на территории элитных минских квартир? Вся внешняя территория будет украшена малыми архитектурными формами. Будет обеспечена безопасность жильцов элитных квартир: игровые зоны для детей и спортивные площадки будут оборудованы металлическими ограждениями. Здание новостройки в Минске, где вы можете купить элитную квартиру, является монолитным каркасом с наружными ограждающими стенами. Основным материалом для его возведения послужили поризованные керамические блоки, внешне жилой комплекс будет утеплен вентфасадами. Под землей, ниже нулевой отметки, будут построены два этажа, на которых разместятся технические, служебные и подсобные помещения. Там же будет находиться двухэтажный паркинг. В здании также планируются торгово-офисные помещения коммерческой недвижимости: магазины, офисы. Жилые этажи VIP комплекса «Лазурит» расположены на отметке +6,900. В высоту первые три достигают по 3,45м(высота потолка-3,10м), все остальные – по 3,15м(высота потолка-2,85м). Предусмотрено строительство теплого чердака для обеспечения технических нужд, а также технического этажа, который будет расположен в промежутке между встроенными и жилыми помещениями. Приглашаем поучаствовать в долевом строительстве квартир прямо сейчас! Элитный жилой комплекс «Лазурит» в Минске, в долевом строительстве которого вы можете поучаствовать, является жильем повышенной комфортности, имеющим класс «Престиж». Квартиры в нем спланированы, учитывая принципы функционального зонирования. Данная оптимизация предусматривает, что при необходимости, приобретя квартиру в Минске у государственного застройщика, Вы сможете объединить кухню и жилую комнату, получая просторное единое пространство. В некоторых квартирах (в зависимости от площади жилого пространства) возможно еще и обустройство санузлов специально для гостей. Удобство и комфортные условия жизни в VIP квартирах Вход со двора в жилую часть комплекса осуществляется с высоты первого этажа по низким крыльцам, на которых предусмотрено строительство пандусов для удобства передвижения маломобильных групп населения. Нужды каждой секции обслуживают два лифта по 630 и 1000 кг грузоподъемностью. Коридоры, холлы лифтов, лестницы, тамбуры и другие общие территории элитных квартир в ЖК «Лазурит» будут отделаны высококачественными и долговечными материалами. Стены и потолки будут окрашены защитно-декоративным полимерным составом; полы вымощены керамической плиткой. Жилые помещения, которые Вы можете купить в Минске без посредников, предоставлены к продаже без отделки, также внутри квартир не будут установлены двери. Снаружи комплекс оборудован вентилируемой системой утепления фасадов и облицован керамогранитом. Стены лоджий снаружи будут отделаны легкой штукатурной системой и остеклены алюминием. Сами же окна и балконные двери – из профиля ПВХ, кроме того, предусмотрена установка витражей из алюминиевого профиля. Внутреннее пространство элитного жилого комплекса «Лазурит» Двери, ведущие в жилые помещения – из алюминия, с двухкамерным стеклопакетом и витражными конструкциями. ведущие в квартиры – металлические, с противовзломным механизмом. Пространство подземного гаража предусматривает не только хранение личных автомобилей жильцов, но и велосипедов. Здесь же располагаются помещения для охранников и обслуживающего персонала, система препятствия несанкционированному въезду и выезду, осуществляющая автоматизированный контроль и организацию доступа автотранспорта. Организация движения автомобилей будет осуществляться с максимальным комфортом и обеспечением безопасности жильцов с помощью: дорожных знаков и разметки, панорамных зеркал, установки колесоотбойных устройств. Сетевая система видеонаблюдения обеспечит визуальный контроль проникновения в подземные гараж-стоянки, автостоянки, входы в жилые помещения. Видеонаблюдение будет также осуществляться снаружи и внутри зданий с помощью видеокамер, а также уличных камер, расположенных вне помещений. Все средства видеонаблюдения высочайшего класса, поэтому, приобретая элитную квартиру в новостройке в Минске, Вы можете быть уверены в сохранности Вашего автомобиля. Также для удобства жильцов предусмотрено, что один лифт из секций жилого комплекса будет опускаться на этажи гараж-стоянки.