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Резиденция Alpcan Towers Key West
VIP
Резиденция Alpcan Towers Key West
Kazivera, Турецкая Республика Северного Кипра
от € 73,349
34–229 м² 7 квартир
Застройщик: Alpcans Construction
Это великолепный проект с турецким свидетельством о праве собственности, построенный на 18 гектарах земли, состоящий из 20 этажей, 4 блоков и 500 резиденций. (1+0, 1+1, 2+1, 3+1, 2+1 LOFT, 3+1 ЛОФТ, 4+1 ДУПЛЕКС, 4+1ДУПЛЕКС ПЕНТХАУС)  В проект включено множество дополнительных услуг. Среди этих дополнительных услуг: ресепшн, курорт (аренда квартир), уборка дома, круглосуточная охрана объекта, причал для яхт, управление пляжем, такси, прокат автомобилей, автостоянка с закрытами и открытыми вариантами, а также склады, которые можно арендовать в подвал. Активная Жизнь  А так же, Фитнес-центр (300 м2), футбольное поле, теннисный корт, баскетбольная площадка, площадка для пляжного волейбола, поле для мини-гольфа, пешеходная и велосипедная дорожка, возможность аренды велосипедов и квадроциклов, места для рыбалки, кайтсерфинга, подводного плавания, парусного спорта и воды на территории. , Имеются помещения для занятий спортом.     Типы квартир -Квартиры-студии площадью от 34 м² до 59 м² включают в себя гостиную с кухней открытого плана, ванную комнату и балкон. -Квартиры 1+1 площадью от 52 м² до 93 м² включают в себя гостиную с кухней открытого плана, спальню, ванную комнату и балкон или сад. -Квартиры 2+1 площадью от 98 м² до 197 м² включают в себя гостиную с кухней открытого плана, 2 спальни, ванную комнату, отдельную ванную комнату и балкон или сад. -Апартаменты-лофт 2+1 площадью от 185 м² до 236 м² включают в себя гостиную с кухней открытого плана, 2 спальни, ванную комнату, отдельную ванную комнату в спальне, балкон и сад. -Квартиры 3+1 площадью от 161 м² до 243 м² включают в себя гостиную с кухней открытого плана, 3 спальни, ванную комнату, отдельную ванную комнату, гардеробную и балкон. -Квартиры-лофты 3+1 площадью от 229 м² до 343 м² включают в себя гостиную с кухней открытого плана, 3 спальни, ванную комнату, отдельную ванную комнату в спальне, гардеробную и балкон. -Наземные дуплексы 4+1 площадью 251 м² включают в себя гостиную с кухней открытого плана, 4 спальни, 2 ванные комнаты, отдельную ванную комнату, гардеробную и сад.  
Жилой комплекс Bomo Nikiti Apartments
Жилой комплекс Bomo Nikiti Apartments
Никити, Греция
от € 195,000
Агентство: Grekodom Development
Продается дуплекс площадью 83 кв. Метров в Ситонии, Халкидики Дуплекс расположен на первом и втором этажах. Первый этаж состоит из одной спальни, гостиной с кухней, одного душа. Второй этаж состоит из одной спальни. Вид на город открывается из окон. Есть солнечные батареи для нагрева воды и кондиционирования воздуха. В отеле есть общий бассейн. Bomo Nikiti Apartments - это комплекс из 38 апартаментов, расположенный на экологически чистом морском курорте Греции, сочетающий в себе стиль и комфорт! Проект, расположенный в популярной туристической деревне Никити на полуострове Ситония, Халкидики, состоит из трех зданий и предлагает 38 квартир различных размеров и планировок. Апартаменты Bomo Nikiti располагают детской площадкой, бассейном и зоной отдыха. Апартаменты оформлены в светлых, спокойных тонах, планировка эргономична и полностью соответствует высоким стандартам. При строительстве и отделке квартир используются материалы высокого европейского качества. Никити - популярный курорт на полуострове Халкидики. Деревня расположена в 37 км от деревни Неа Мудания. Расстояние от аэропорта Салоники составляет 90 км. Главный пляж Никити простирается на 4 км, его ширина составляет 10-15 м. Море здесь почти всегда спокойное, а вход в него очень нежный и ровный. Идеально подходит для семей. Благодаря своим характеристикам и отличным условиям, каждый год этот пляж награждается голубым флагом ЕС. В деревне Никити есть вся необходимая инфраструктура, которая обеспечивает комфортное пребывание и долгосрочное проживание круглый год: магазины, рестораны, кафе, таверны, зоны отдыха, аптеки. У Никити тоже прекрасный воздух. Деревня окружена с одной стороны хвойным лесом, с другой - морем, благодаря этому для жителей создается замечательный и полезный микроклимат! Bomo Nikiti Apartments - это умное жилое пространство, сочетающее в себе непревзойденный комфорт, изысканный дизайн и высокие технологии. Покупка недвижимости в этом комплексе идеально подходит для инвестиций, круглогодичного проживания, а также для отдыха всей семьей. Комплекс предлагает дополнительные услуги: разработка индивидуального дизайна интерьера и меблировка строительным отделом Grekodom Development, а также все комплексные услуги по техническому обслуживанию от отдела продаж компании. Bomo Residence - это новая инвестиционно-строительная компания, основанная в 2019 году, основной задачей которой является строительство жилых комплексов и развитие рынка недвижимости в Греции. Концепция Bomo Residence: проектирование и строительство жилых комплексов и вилл по всей Греции. Использование только экологически чистых материалов в строительстве. Создание единого стиля для всех комплексов: высокие технологии, высококачественный дизайн и внимание к мельчайшим деталям. Полное комплексное обслуживание всех проектов компании. Создание оптимальной инфраструктуры всех комплексов: бассейнов, зон отдыха, игровых площадок, парковки и т. д. Bomo Residence осуществляет реализацию всех жилых комплексов при поддержке своего эксклюзивного партнера Grekodom Development of Mouzenidis Group. Первым проектом Bomo Residence является комплекс квартир Bomo Nikiti Apartments, расположенный в деревне Никити, Ситония, Халкидики. Кроме того, Bomo Residence в сотрудничестве с сетью отелей «Bomo Hotels» будет осуществлять разработку жилых проектов, в рамках которых можно будет арендовать наших клиентов »' квартиры как на длительный, так и на короткий срок, под управлением сети отелей.
Жилой квартал VILLA ORTA
Жилой квартал VILLA ORTA
Капрешуми, Грузия
от € 133,394
252 м² 1 квартира
Сдача в: 2022
Застройщик: Esteco
Esteco - строительство домов в Грузии!  Мы представляем Вам эксклюзивный проект коттеджного мини-комплекса, который находится в пригороде приморского города Батуми!  Он состоит из двух типов вилл, которые расположены на склоне горы в два ряда: В нижнем - Вилла DEX (210м² общей площадью) В верхнем - Вилла ORTA (252 м² общей площадью)  К каждому типу вилл мы подошли с особым вниманием и разработали максимально удобный план Вашего будущего дома! А также, в качестве хорошего подарка мы сделали акцию для первых 3 покупателей, НО так как уже 1 дом продан, поспешите воспользоваться хорошим предложением, пока оно актуально! Потому что далее цены будут только расти.  Стоимость вилл без внутренней отделки:  DEX - 138 300$  ORTA - 147 500$  ❗️В стоимость также входит собственный облагороженный участок и парковочное место!  При Вашем желании мы можем сделать внутреннюю отделку "под ключ", включая комплектацию мебелью и техникой.  В проекте мы используем европейские стандарты, применяем новейшие технологии и не забываем об экологичности и удобстве!  Esteco - это гарантия высокого качества и комфортной жизни!
Жилой квартал White Square Shartava
Жилой квартал White Square Shartava
Тбилиси, Грузия
от € 63,602
62–195 м² 8 квартир
Сдача в: 2024
Застройщик: White Square
Шартавский комплекс - это новый проект развития с Белой площади, расположенный на улице Шартава в районе Сабуртало в Тбилиси. Проект предлагает отличное расположение, идеально подходящее для тех, кто хочет вести активный образ жизни, или для тех, кто ищет возможности для инвестиций или аренды. Строительство комплекса уже началось, с предполагаемой датой завершения в апреле 2024 года.
Жилой квартал VILLA DEX
Жилой квартал VILLA DEX
Капрешуми, Грузия
от € 125,074
210 м² 1 квартира
Сдача в: 2022
Застройщик: Esteco
Esteco - строительство домов в Грузии!  Мы представляем Вам эксклюзивный проект коттеджного мини-комплекса, который находится в пригороде приморского города Батуми!  Он состоит из двух типов вилл, которые расположены на склоне горы в два ряда: В нижнем - Вилла DEX (210м² общей площадью) В верхнем - Вилла ORTA (252 м² общей площадью)  К каждому типу вилл мы подошли с особым вниманием и разработали максимально удобный план Вашего будущего дома! А также, в качестве хорошего подарка мы сделали акцию для первых 3 покупателей, НО так как уже 1 дом продан, поспешите воспользоваться хорошим предложением, пока оно актуально! Потому что далее цены будут только расти.  Стоимость вилл без внутренней отделки:  DEX - 138 300$  ORTA - 147 500$  ❗️В стоимость также входит собственный облагороженный участок и парковочное место!  При Вашем желании мы можем сделать внутреннюю отделку "под ключ", включая комплектацию мебелью и техникой.  В проекте мы используем европейские стандарты, применяем новейшие технологии и не забываем об экологичности и удобстве!  Esteco - это гарантия высокого качества и комфортной жизни!
Жилой квартал Экоквартал «РусскаЯ ЕвропА»
Жилой квартал Экоквартал «РусскаЯ ЕвропА»
Калининград, Россия
от € 136,430
67–165 м² 52 квартиры
Сдача в: 2023
Застройщик: Русская Европа
Экоквартал «РусскаЯ ЕвропА» будет состоять из 6 жилых комплексов и образовательного кластера, построенных по принципу «медленный город». Общая площадь квартала — более 20 га. Проект рассчитан на 7 - 10 лет и будет реализован к 2030 году. Первый комплекс экоквартала называется «Адрес счастья» и состоит из 5 жилых домов на 641 квартиру, которые планируется ввести в эксплуатацию уже в 2023 году. Дополнительные характеристики: Крыши домов как зоны отдыха на открытом воздухе — теперь на крыше можно заниматься спортом и йогой, устраивать теплые посиделки с друзьями, а также наслаждаться потрясающими видами. Парковка для машин вокруг экоквартала и под ним — в подземном паркинге также предусмотрены вместительные кладовые помещения. Наличие всех социально-значимых объектов на территории экоквартала: школа, детский сад, детская поликлиника и весь необходимый досуг — рестораны, кафе, спортклубы, школы детского развития, магазины, салоны красоты и пр. Разнообразие планировок: одно-, двух-, трех- и четырехкомнатные квартиры площадью 51,8–168,4 кв. м. Калининград – это по-настоящему уникальный город, где сочетаются европейская и славянские культуры. Этот регион – единственная в своем роде особая экономическая зона России с льготным режимом налогообложения для инвесторов и предпринимателей. Что предлагает Калининград инвесторам: Нулевая ставка на прибыль в первые 6 лет реализации проекта (при этом начало отсчета проекта – получение первой прибыли) Ставка налога на прибыль в размере 10% с 7 по 12 годы проекта Нулевой налог на имущество в первые 6 лет, с 7 по 12 годы – 1,1% Страховые взносы на первые 7 лет проекта – 7,6% вместо 30% Льготы по таможенным платежам на импортное оборудование Дополнительные бонусы для жителей и инвесторов Калининградской области – близость к Европе и практически центральное расположение с точки зрения логистики ключевых европейских путей. Не стоит забывать и о мощном миграционном приросте, который зафиксирован в последнее десятилетие, а значит, жилищное строительство здесь – один из драйверов развития региона. 10 ноября 2021 года первый жилой комплекс «Адрес счастья» экоквартала «РусскаЯ ЕвропА» в Калининграде стал лауреатом Национального конкурса CREDO на Санкт-Петербургском Международном Жилищном Конгрессе.
Жилой комплекс
Жилой комплекс
Bahceler, Турецкая Республика Северного Кипра
от € 232,992
Сдача в: 2025
Застройщик: Tunalı İnşaat
Великолепный проект, который принесет фантастическую атмосферу в Лонг-Бич. Расположенный в 400 метрах от моря, проект находится прямо на уникальном пляже, освещает будущее своим вдохновляющим лазурным видом, выдающимися жилыми помещениями и социальными удобствами. В этом проекте вас ждет роскошная и праздничная жизнь в течение 365 дней. Состоит из четырех блоков, один из которых будет служить отелем. Начиная с 9-го этажа и поднимаясь до 28 этажей, будучи террасным в средних блоках. Два 5-звездочных гостиничных проекта, расположенных прямо напротив, где также будет самое большое казино на острове, панорамный вид на море, привилегированные особенности проекта, и перспективы аренды и развития региона превращаются в инвестиции, которые постоянно приобретают ценность. В общей сложности 686 квартир состоят из студий, 1 + 1, 2 + 1, 3 + 1 резиденций и 4 + 1 или 5 + 1 роскошных пентхаусов. Проект обещает своим владельцам исключительный жизненный опыт с его общими зонами и различными торговыми зонами.
Жилой комплекс Minsk World
Жилой комплекс Minsk World
Минск, Беларусь
от € 35,652
29–89 м² 12 квартир
Агентство: ООО «Бир Бай»
Многофункциональный и деловой, жилой и развлекательный, спортивный и финансовый комплекс Minsk World возводится на взлётных полосах первого белорусского аэропорта «Минск-1». Площадь застройки — 340 га жилых зданий — 2 200 000 м2 общественных помещений — 1 400 000 м2. В Minsk World реализуется передовая градостроительная концепция «15-минутный город», предусматривающая нахождение в шаговой доступности всех объектов, необходимых для жизни детей и взрослых, пожилых людей и лиц с ограниченными возможностями. Вместе с домами, именованными в честь прославленных мировых столиц, в кварталах, которые носят названия континентов и материков, работают и/или запроектированы: кофейни и небольшие рестораны частные медицинские кабинеты и современные поликлиники детские сады и школы фитнес-центры и студии йоги безопасные и яркие детские городки с мягким покрытием игровой площадки территории воркаута, стадионы для командной игры и теннисные корты новый городской парк площадью около 40 га с территориями отдыха и развлечений для детей и взрослых. Новостройки Minsk World Команда белорусских и зарубежных градостроителей работает над воплощением в домах многофункционального комплекса лучших тенденций современной мировой архитектуры. Minsk World — это 21 жилой квартал, в каждом из которых расположено от 10 до 12 красивых монолитно-каркасных зданий. В домах комплекса проектируются как небольшие студии, так и просторные пентхаусы, а также престижные апартаменты с собственными террасами и отдельным входом. В новостройках Minsk World вас ждут: просторные и художественно оформленные дизайнерские лобби с рецепцией и консьержем, туалетной комнатой с пеленальным столиком и мойкой для лап, местами для отдыха гостей с небольшим букшерингом панорамные лифты, из окна которых открывается красивая картина комплекса апартаменты свободной планировки, где можно реализовать любой дизайн-проект апартаменты с готовой отделкой для мгновенного вселения или эффективного использования в прибыльном арендном бизнесе остеклённые лоджии, французские балконы, панорамные окна, через которые круглый год поступает много света коммерческие помещения с отдельным входом и вентиляцией, где можно реализовать любой стартап или развить уже существующий бизнес-проект Прилегающая территория Здесь нет транзитного движения транспортных средств. Это место отдыха для взрослых и детей с площадками для занятий спортом и детских игр, теннисными кортами и стадионами для баскетбола. На территории каждого квартала работает, строится или запроектирована школа либо детский сад. Комфорт автолюбителей Парковочные места расположены с внешней стороны кварталов. Обеспечен прямой выезд на одну из новых магистралей Минска. В любую точку города на автомобиле можно доехать за 15 минут. Для наилучшей защищённости транспортного средства уже работают и строятся паркинги с видеонаблюдением, круглосуточной охраной, автоматизированным доступом владельцу в режиме 24/7. Некоторые из них интегрированы с торговым центром (дополнительный комфорт для автолюбителей). Транспортная доступность По периметру кварталов находятся остановки общественного транспорта. Маршрутная карта позволяет быстро добраться в удалённые районы Минска даже в часы пик. На территории многофункционального комплекса работает станция метро «Ковальская Слобода». Открытие станции метро «Аэродромная», где идёт отделка керамогранитом, ожидается летом 2023г. Лучшее место для четвероногих друзей и владельцев На территории многофункционального комплекса предусмотрены места выгула и базовой дрессуры для четвероногих друзей, где можно провести время с собакой, улучшив её физическую форму и подарив заряд бодрости. Международный финансовый центр и ТРЦ Avia Mall Для реализации бизнес-проектов и построения успешной деловой карьеры в Minsk World возводится Международный финансовый центр. Рядом с ним появится один из самых больших (≈ 138 000 м2) в нашей стране торгово-развлекательных центров Avia Mall, где вы найдёте рекордное количество брендов (≈ 500 магазинов и бутиков), будет большой гипермаркет. На огромном (≈ 9000 м2) фуд-корте вас порадует широчайшая палитра блюд белорусской и зарубежной кухни. Появление этих объектов на карте многофункционального комплекса позволит соотносить комплекс с лучшими деловыми кварталами других стран и вызовет рост м2 в новостройках. Minsk World – инвестиция в успех.
Жилой комплекс Zeray Future Deluxe City
Жилой комплекс Zeray Future Deluxe City
Etimesgut, Турция
от € 124,197
Сдача в: 2024
Застройщик: Zeray Construction Inc.
Наш проект расположен в районе Этимесгут в Анкаре, в новом жилом районе, наиболее подходящем для зонирования и оценки. Он расположен в виде 4 блоков и 338 квартир на площади 20.000 м2. Есть обычные квартиры от 1+1 до 4+1 и пентхаусы с бассейном. Во всех наших апартаментах 4+1 есть турецкая баня и сауна. Наш проект имеет круглосуточную систему безопасности. Кроме того, в комплексе есть множество зон активности, таких как спа, крытый бассейн, массажные кабинеты, фитнес, крытые и открытые детские игровые площадки, йога, пилатес и кафе-лаунж в качестве общих зон.
Многоквартирный жилой дом Q GARDENS LOFTS
Многоквартирный жилой дом Q GARDENS LOFTS
Дубай, ОАЭ
от € 105,811
Сдача в: 2024
Застройщик: AYS PROPERTY DEVELOPMENT
Новый запуск Q-Gardens-Lofts - разработчики AYS в Jumeirah Village Circle, расположенном рядом с отелем FIVE JVC Всего единиц: 191 B + G + 5P + 17 + R ✅ Исследования  ✅ 1BED + прачечная или учеба ✅ 2BED + прачечная + Исследование ✅ 2BED Duplex + прачечная + кабинет или Maid / 2 варианты бассейна плуга + частный сад  ✅ 3BED Duplex + прачечная + исследование + плед ✅ 4BED Duplex + Laundy + Исследование + Горничный + Плунговый бассейн + частный сад — — — — — — Все подразделения полу меблированы  Кухня Итальянская техника  — — — — — — Есть вариант 3 года и 5 лет плана оплаты: -20% авансовый платеж  -1% ежемесячно  Завершение 2024 — — — — — — *ROOFTOP УДОБСТВА И УСЛУГИ* Крытый фитнес-центр ⁇ ♀️ Бесконечный бассейн на крыше и детский бассейн ⁇ ♀️ Крытая детская игровая площадка ’ Открытый барбекю и столовая 🍖 Кинотеатр 🎥 Игровая комната 🏓
Жилой комплекс «Променад»
Жилой комплекс «Променад»
Минск, Беларусь
от € 64,560
39–109 м² 326 квартир
ЖК «Променад» - там, где хочется жить! Получить ключи и заселиться в новую квартиру можно в максимально короткие сроки! Стоимость квадратного метра в новом доме стартует от 1348 долл. При 100% оплате покупателю предоставляется скидка до 2% от стоимости квартиры (в среднем 30 долл. за 1 квадратный метр). Также у покупателей есть возможность воспользоваться рассрочкой от застройщика. Получить ключи от новой квартиры можно, внеся 20% от стоимости. При покупке квартиры в рассрочку: На 1 год —увеличение стоимости на 10 долл. за 1 м2. На 2 года — увеличение стоимости на 25 долл. за 1 м2. До октября 2024г. — увеличение стоимости на 30 долл. за 1 м2. Преимущества: Жилой комплекс расположен в экологически чистом районе, рядом с парками и водоемами (водохранилище Дрозды, Минское море). Развитая инфраструктура: рядом − детские сады, школы, медицинские центры, магазины, фитнес-залы, студии красоты и здоровья. Развитая транспортная инфраструктура. 15 минут до центра города. Низкая плотность застройки. В комплексе продаются только готовые квартиры с современными планировками. Дома в комплексе построены с применением самых передовых инженерных систем. Грамотно расположенные места для парковки. Большое количество спортивных и детских игровых площадок, а также зеленых зон. Квартиры с французскими окнами с широкими подоконниками, остекленными лоджиями, светлыми и солнечными помещениями, а также комбинированными перегородки между комнатами. Просторные лифты производителя Orona. Наличие технического этажа.
Жилой комплекс Carob Hill Tatlısu
Жилой комплекс Carob Hill Tatlısu
Аканту, Турецкая Республика Северного Кипра
от € 132,178
Сдача в: 2024
Застройщик: Tunalı İnşaat
Татлысу находится всего в 40 минутах езды от Гирне, между горами Бешпармак и средиземноморской береговой линией. Благодаря своей нетронутой природной красоте регион Татлысу продолжает очаровывать своих посетителей и жителей. Для спокойной жизни вы попали в нужное место, потому что Татлысу является частью движения Читтаслоу. Существует уникальная береговая линия 22 км, с которой открывается беспрепятственный вид на Средиземное море. Приготовьтесь к спокойной и спокойной жизни вдали от городской суеты. И все же вы всего в 40 минутах езды от городской жизни. Проект с раем, похожим на сады, тренажерным залом и беспрепятственным видом на горы и море, 2 коммунальными бассейнами рассчитан на 365 дней жизни. Carob Hill - это место, где роскошь встречается с природой. Наши стильно спроектированные дома состоят из 3 различных типов: 1 + 1 Апартаменты ( 8 единиц ), 1 + 1 Апартаменты Loft ( 8 единиц ) и 2 + 1 Полузащищенные виллы ( 22 Единицы ). Carob Hill удовлетворит все ваши потребности и предложит вам комфортную жизнь на природе с беспрепятственным видом на море.
Многоквартирный жилой дом Sobha One Tower
Многоквартирный жилой дом Sobha One Tower
Дубай, ОАЭ
от € 309,685
Сдача в: -2025
Застройщик: Sobha Developers
Sobha One была построена на философии роскошного образа жизни и спокойной обстановки в лучшем месте в Дубае. Сообщество предоставляет пожизненную возможность купить роскошный дом у всемирно известного застройщика Sobha Realty. Каждый аспект этого сообщества был разработан с учетом современных требований покупателей жилья. Каждая функция в проекте была сосредоточена на современных и будущих потребностях. Sobha One Dubai состоит из 1250 единиц. С квартирами с 1-4 спальнями и дуплексом с 2-4 спальнями, в отличном месте на Ras Al Khor Road, Дубай.   План оплаты: 60% в стадии строительства и 40% в процессе завершения Дата завершения: декабрь 2026 Этот список напрямую от разработчика, покупателей и агентов приветствуются. 
Жилой комплекс The Cruise Collection
Жилой комплекс The Cruise Collection
Анталья, Турция
от € 127,000
Сдача в: 2023
Застройщик: TURKREALT
Люксовый ЖК The Cruise Collection расположен в развивающемся районе Анталии, Алтынташ. В районе планируется масштабное строительство с развитем всей необходимой инфраструктуры, что превратит его "новый центр Анталии". Квартиры имеют качественную отделку; полностью оборудованные ванные комнаты; полы с подогревом; в каждой комнате кондиционер. Кухонные шкафы бытовая техника   Преимуществом комплекса является собственный Beach Club в районе Лара. На прекрасно оборудованный пляж каждые 2 часа будет курсировать автобус. Также будет осущетсвляться трансфер до торговых центров и аэропорта. Срок сдачи комплекса в эксплутатацию - декабрь 2023 года.   В комплексе имеется:   На территории комплекса 2 блока. 12-и этажные здания 173 квартиры. На территории открытый олимпийский бассейн детский бассейн с горками оборудованная зона отдыха теннисный корт баскетбольная площадка детская игровая площадка фитнес-центр хаммам сауна боулинг центр бильярд кинозал библиотека зал для проведения встреч. Как дополнительные услуги вы сможете заказать не выходя из квартиры: индивидуальный трансфер, курьерские услуги, услуги вет. врача, услуги медицинских работников. Цены: Квартиры с 1-й спальней, 87-100 кв. м - от 127 000 евро Квартиры с 2-я спальнями, 113-123 кв. м - от 203 000 евро Квартиры с 3-я спальнями, 138-186 кв. м - от 267 000 евро  
Резиденция Tunalı Kumsal Park Residence
Резиденция Tunalı Kumsal Park Residence
Nicosia, Турецкая Республика Северного Кипра
от € 140,019
Сдача в: 2023
Застройщик: Tunalı İnşaat
Редкая возможность для этой впечатляющей квартиры, расположенной в одном из самых престижных районов Никосии с самым захватывающим видом на город.  Апартаменты построены и поставляются по самым высоким стандартам. В них есть 2-комнатная квартира Modern, которая устанавливает новые стандарты в плоском дизайне и привлекает ваше внимание своим упрощенным стилем. Редко встречающаяся возможность для тех, кто ценит качество и роскошь!
Жилой комплекс The Yacht Collection
Жилой комплекс The Yacht Collection
Аланья, Турция
от € 70,000
Сдача в: 2022
Застройщик: TURKREALT
Современный жилой комплекс располагается в самом сердце туристического города Аланьи и занимает площадь в 1023 кв.м. Пятиэтажное здание включает в себя квартиры разной планировки от 32 до 48 кв.м., все квартиры разделяются на две концепции — 1+1 и студии. На каждом этаже размещено 10 квартир. Стоимость квартир начинается от 70 000 евро. Огромным преимуществом комплекса, является его непосредственная близость от известного пляжа Кейкубат, всего 200 метров. В шаговой доступности от комплекса есть все: бары, ночные клубы, набережная, пристань, магазины, рынки и парки. Территория комплекса находиться под круглосуточной охраной, имеет открытый бассейн, недалеко от него будет построен мини — аквапарк. Кроме этого здесь же будет работать бар и ресторан, детская игровая зона закрытого типа и зона барбекю на свежем воздухе. На первом этаже для вашего удобства будет располагаться ресепшн с консьержем который поможет с любыми вопросами. Инфраструктура комплекса: Сады и зеленые аллеи Открытый плавательный бассейн Детский бассейн Бар у бассейна Лобби, ресепшн, консьерж Закрытый бассейн Фитнес-зал Сауна, хамам Спутниковое телевидение Интернет Детская игровая комната Зона барбекю Смотритель Открытая парковка Круглосуточная охрана
Жилой квартал «Лазурит»
Жилой квартал «Лазурит»
Минск, Беларусь
51–270 м² 16 квартир
«Лазурит» - элитные квартиры в Минске от государственного застройщика.  Жилой комплекс в престижном районе.  «Лазурит» - это архитектурный проект квартирного дома государственного застройщика со своей гараж-стоянкой, которая располагается под землей. Территория будущего жилого комплекса новостройки, в долевом строительстве которой вы можете поучаствовать уже сейчас, будет закрытой от посторонних, оборудованной продуманной системой парковки и въезда. Кроме того, здесь же будет располагаться развитая инфраструктура, предназначенная только для нужд жильцов: детские игровые площадки; спортплощадки; зоны, обеспечивающие хозяйственные потребности; зеленые зоны и газоны; места, предназначенные для отдыха с комфортом. Что будет на территории элитных минских квартир? Вся внешняя территория будет украшена малыми архитектурными формами. Будет обеспечена безопасность жильцов элитных квартир: игровые зоны для детей и спортивные площадки будут оборудованы металлическими ограждениями. Здание новостройки в Минске, где вы можете купить элитную квартиру, является монолитным каркасом с наружными ограждающими стенами. Основным материалом для его возведения послужили поризованные керамические блоки, внешне  жилой комплекс будет утеплен вентфасадами. Под землей, ниже нулевой отметки, будут построены два этажа, на которых разместятся технические, служебные и подсобные помещения. Там же будет находиться двухэтажный паркинг. В здании также планируются торгово-офисные помещения коммерческой недвижимости: магазины, офисы. Жилые этажи VIP комплекса «Лазурит» расположены на отметке +6,900. В высоту первые три достигают по 3,45м(высота потолка-3,10м), все остальные – по 3,15м(высота потолка-2,85м). Предусмотрено строительство теплого чердака для обеспечения технических нужд, а также технического этажа, который будет расположен в промежутке между встроенными и жилыми помещениями. Приглашаем поучаствовать в долевом строительстве квартир прямо сейчас!   Элитный жилой комплекс «Лазурит» в Минске, в долевом строительстве которого вы можете поучаствовать, является жильем повышенной комфортности, имеющим класс «Престиж». Квартиры в нем спланированы, учитывая принципы функционального зонирования. Данная оптимизация предусматривает, что при необходимости, приобретя квартиру в Минске у государственного застройщика, Вы сможете объединить кухню и жилую комнату, получая просторное единое пространство. В некоторых квартирах (в зависимости от площади жилого пространства) возможно еще и обустройство санузлов специально для гостей.   Удобство и комфортные условия жизни в VIP квартирах Вход со двора в жилую часть комплекса осуществляется с высоты первого этажа по низким крыльцам, на которых предусмотрено строительство пандусов для удобства передвижения маломобильных групп населения. Нужды каждой секции обслуживают два лифта по 630 и 1000 кг грузоподъемностью.  Коридоры, холлы лифтов, лестницы, тамбуры и другие общие территории элитных квартир в ЖК «Лазурит» будут отделаны высококачественными и долговечными материалами. Стены и потолки будут окрашены защитно-декоративным полимерным составом; полы вымощены керамической плиткой. Жилые помещения, которые Вы можете купить в Минске без посредников, предоставлены к продаже без отделки, также внутри квартир не будут установлены двери. Снаружи комплекс оборудован вентилируемой системой утепления фасадов и облицован керамогранитом. Стены лоджий снаружи будут отделаны легкой штукатурной системой и остеклены алюминием. Сами же окна и балконные двери – из профиля ПВХ, кроме того, предусмотрена установка витражей из алюминиевого профиля. Внутреннее пространство элитного жилого комплекса «Лазурит» Двери, ведущие в жилые помещения – из алюминия, с двухкамерным стеклопакетом и витражными конструкциями. ведущие в квартиры – металлические, с противовзломным механизмом. Пространство подземного гаража предусматривает не только хранение личных автомобилей жильцов, но и велосипедов. Здесь же располагаются  помещения для охранников и обслуживающего персонала, система препятствия несанкционированному въезду и выезду, осуществляющая автоматизированный контроль и организацию доступа автотранспорта. Организация движения автомобилей будет осуществляться с максимальным комфортом и обеспечением безопасности жильцов с помощью: дорожных знаков и разметки, панорамных зеркал, установки колесоотбойных устройств. Сетевая система видеонаблюдения обеспечит визуальный контроль проникновения в подземные гараж-стоянки, автостоянки, входы в жилые помещения. Видеонаблюдение будет также осуществляться снаружи и внутри зданий с помощью видеокамер, а также уличных камер, расположенных вне помещений. Все средства видеонаблюдения высочайшего класса, поэтому, приобретая элитную квартиру в новостройке в Минске, Вы можете быть уверены в сохранности Вашего автомобиля. Также для удобства жильцов предусмотрено, что один лифт из секций жилого комплекса будет опускаться на этажи гараж-стоянки.
Туристический комплекс Туристический комплекс "Волосо"
Туристический комплекс Туристический комплекс "Волосо"
Плюсский сельский Совет, Беларусь
Цена по запросу
Сдача в: 2023
Застройщик: База "Волосо"
Продается перспективный туристический комплекс на берегу озера Волосо. Озеро Волосо – чистейшее озеро, жемчужина водной системы Национального парка «Браславские озера» (Беларусь). Озеро расположено в 11 км северо-восточнее города Браслав и относится к бассейну реки Друйка. Площадь водного зеркала составляет 4,21 км2, а максимальная глубина – 29,3 м. Воды озера чистые и прозрачные во все время года. Также озеро известно, как место обитания реликтовых ракообразных, которые сохранились в этом водоеме после завершения последнего ледникового периода. Здесь также встречаются некоторые редкие виды рыбы, включая угря и сига. Озеро Волосо со всех сторон окружено лесом, что придает ему живописный вид. Это редкое предложение для инвесторов в туристическую отрасль! Туристический комплекс включает: 5 двухэтажных коттеджей каждый площадью 180м/кв банный комплекс площадью 160м/кв ресторан 300м/кв пункт охраны 15 м/кв земельный участок площадью 1га Строения туристического комплекса в настоящее время находятся в разной степени готовности: ресторан готов на 25%, баня на 50% и коттеджи готовы на 70%. Перспективы местоположения туристического комплекса: Комплекс «Волосо» находится в нескольких десятках метров от береговой линии озера. В соседстве - только прекрасные луга, поля и лес. До дороги в Браслав - около километра. Комплекс имеет очень выгодное расположение, так как будет включен в популярную туристическую зону с большим потенциалом в границах трех стран – Литвы, Латвии и Беларуси. Развитие туристической инфраструктуры Беларуси способствует росту интереса туристов к Браславскому региону в первую очередь за счет здравниц, спектра новых агроусадеб для частного отдыха и известного музыкального фестиваля Viva Braslav. В перспективе ведется работа о создании европейских программ развития туристической отрасли Литвы, Латвии и Беларуси в данной территории. Комплекс «Волосо» прекрасно подойдет для ведения и дальнейшего развития туристического бизнеса в этом популярном регионе. Дополнительно: Собственником разработан концепт строительства грязелечебницы, разработаны визуалы дизайна экстерьера и интерьера. Вокруг территории комплекса находятся земли дружественного крестьянско-фермерского хозяйства на площади в 56га. Владельцы хозяйства поддерживают перспективы развития туристической направленности территории и готовы присоединиться к проекту.   Видео:  https://www.youtube.com/watch?v=DBOfkXstnmM Мы рады будем ответить на все ваши вопросы по условиям продажи и желаемой стоимости сделки.  
Жилой комплекс White Sail Residence
Жилой комплекс White Sail Residence
Махмутлар центр, Турция
от € 60,000
Сдача в: 2022
Застройщик: TURKREALT
Современный жилой комплекс располагается в туристическом городе Махмутлар, который является пригородом Алании. Десятиэтажное здание включает в себя 63 квартиры разной планировки: 1+1 — площадью 45,50 и 53 кв.м.; 2+1, площадью 80 кв. м; 2+1, площадью 100 кв. м; 3+1, площадью 144 кв. м. В зависимости от выбранной планировки в апартаментах будет от 1−3 спальных комнат, кухня + гостиная в американском стиле, ванные комнаты, открытая терраса или балкон. Все апартаменты выставлены на продажу с чистовой отделкой, встроенным кухонным гарнитуром и современной сантехникой. В шаговой доступности располагаются бары, рестораны, магазины и социально значимые объекты. До центрального пляжа города всего 600 метров. На территории ЖК будет все необходимое для комфортной жизни, открытый бассейн с выделенной зоной для детей, водные горки, бассейны закрытого типа, зона барбекю, тренажерный зал и круглосуточная охрана. Инфраструктура: Зеленая территория с садом Открытый бассейн Водные горки Закрытый бассейн с подогревом Консьерж-сервис Фитнес-зал Сауна Римская парная Детская площадка Детская игровая комната Бильярд Интернет Спутниковое ТВ Электрогенератор Лифт Зона барбекю Открытая парковка Система видеонаблюдения
Жилой комплекс The Seascape Collection
Жилой комплекс The Seascape Collection
Okurcalar, Турция
от € 99,000
Застройщик: TURKREALT
Жилой комплекс располагается на западе города Алании в живописном месте - Окурджалар. Площадь комплекса займет чуть больше 25 000 кв.м., построен комплекс по лучшим концепциям пятизвездочных отелей премиум класса. Все квартиры будут иметь площадь более чем 100 кв.м., а именно: 1+1 (площадью 113 м2) от 99.000€; Садовые Дуплексы и пентхаусы 2+1 (площадью от 158 м2 до 165 м2) от 199.000€; Дуплекс пентхаус 3+1 (площадью 210 м2) 339.000€; Садовые Дуплексы и пентхаусы 4+1 (площадью от 220 м2 до 225 м2) от 369.000€; 46 гостиничных номеров. В каждых апартаментах установлена система “умный дом”, что позволяет управлять техникой одним нажатием на вашем смартфоне. Комплекс - отель расположен в 15 минутах от центра туристического города Алании. Побережье и частный пляж в 4000 кв.м. находятся в 5-ти минутах, организован ежедневный трансфер. В шаговой доступности есть различные магазины и бутики, достопримечательности и парки. На территории жилого комплекса для комфортного отдыха есть открытый и закрытый бассейн, рестораны разных концепций, бар, Ирландский паб, спа центр, магазины игрушек, салон красоты, аптека и ветеринарная клиника. Инфраструктура Открытая и крытая парковка Зарядные устройства для электромобилей Открытый бассейн Крытый бассейн с подогревом воды Снэк-бар возле бассейна Прогулочные зоны Фитнес-центр СПА-зона (фитнес, раздевалка, хамам, крытый бассейн, сауна, парная, массажный кабинет, комната отдыха) Детская площадка Аквапарк Теннисный корт Волейбольная и баскетбольная площадка Зона барбекю Кинотеатр Скейт-парк Зона йоги и пилатеса Караоке-бар и дискотека Ледяной каток Сквош Комната Зал для мероприятий и конференций
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