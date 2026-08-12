Испания — это не только страна с богатой историей и культурой, но и одно из самых привлекательных направлений для покупки недвижимости.

Особенности новой недвижимости в Испании

Новостройки в Испании обладают рядом преимуществ:

Современные строительные технологии. Использование передовых материалов и методов строительства обеспечивает высокое качество и долговечность зданий.

Использование передовых материалов и методов строительства обеспечивает высокое качество и долговечность зданий. Энергоэффективность. Новые дома спроектированы для лучшего энергосбережения и снижения эксплуатационных расходов.

Новые дома спроектированы для лучшего энергосбережения и снижения эксплуатационных расходов. Удобные планировки. Продуманные пространства, соответствующие современным требованиям комфорта.

Продуманные пространства, соответствующие современным требованиям комфорта. Развитая инфраструктура. Многие жилые комплексы включают бассейны, спортивные залы, зоны для детей и другие удобства.

Многие жилые комплексы включают бассейны, спортивные залы, зоны для детей и другие удобства. Гарантии от застройщика. Приобретая недвижимость в Испании от застройщика, покупатель получает юридические гарантии и сервисное обслуживание.

Цены на новое жилье в Испании

Стоимость нового испанского жилья варьируется в зависимости от региона, типа недвижимости и площади. Например:

В приморских районах, таких как Коста-Брава или Коста-дель-Соль, цены на новостройки Испании начинаются от €2000 за квадратный метр (м²).

В крупных городах, таких как Мадрид или Барселона, недвижимость можно купить в среднем за €4000–5000 за м².

На островах, таких как Майорка или Тенерифе, цены на элитные объекты превышают €6000 за м².

Покупатели могут выбрать как новые квартиры в многоквартирных домах Испании, так и отдельные виллы или таунхаусы.

Нюансы покупки недвижимости в испанской новостройке

При приобретении строящейся недвижимости в Испании следует учитывать:

Получение идентификационного номера иностранца (NIE). Обязательный документ для совершения сделок.

Обязательный документ для совершения сделок. Открытие банковского счета в Испании. Необходимо для проведения финансовых операций.

Необходимо для проведения финансовых операций. Налоги и сборы. Новое жилье в Испании является первичным и облагается НДС, который составляет 10% от стоимости объекта.

Новое жилье в Испании является первичным и облагается НДС, который составляет 10% от стоимости объекта. Ипотечное кредитование. Иностранные покупатели могут рассчитывать на ипотеку, однако условия зависят от банка и финансового положения клиента.

Иностранные покупатели могут рассчитывать на ипотеку, однако условия зависят от банка и финансового положения клиента. Юридическая проверка. Рекомендуется привлечь юриста для проверки документов и сопровождения сделки.

Популярные города и районы Испании для приобретения недвижимости от застройщика

Основные застройщики Испании оперируют в средиземноморской части страны (Барселона, Малага), но в целом спектр направлений очень широк:

Мадрид. Столица с развитой инфраструктурой и разнообразием новостроек.

Барселона. Культурный центр с современными жилыми комплексами.

Малага. Город на побережье Коста-дель-Соль с благоприятным климатом и растущим рынком недвижимости.

Валенсия.Третий по величине город Испании, предлагающий сочетание исторического наследия и современных новостроек.

Аликанте. Популярный курортный город с доступными ценами на новое жилье.