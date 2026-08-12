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Жилой квартал Adagio
Жилой квартал Adagio
Жилой квартал Adagio
Жилой квартал Adagio
Жилой квартал Adagio
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Жилой квартал Adagio
Benahavis, Испания
от
$559,724
Эксклюзивная застройка, расположенная в Канцеладе, одном из лучших районов Новой Золотой Мили Эстепоны. Жилой комплекс имеет дуплексы, односемейные дома с садовыми и/или большими террасами, а также пентхаусы с солярием. В домах будет складское помещение и гараж, и в большинстве из них вы с…
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Muse
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Жилой квартал Calle Miró
Жилой квартал Calle Miró
Жилой квартал Calle Miró
Жилой квартал Calle Miró
Жилой квартал Calle Miró
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Жилой квартал Calle Miró
Ojen, Испания
от
$359,384
Новые дома в Ожене, всего в 10 минутах от Марбельи, расположены в спокойной естественной обстановке с отличным транспортным сообщением. Включает парковочное место, складское помещение и энергетическую сертификацию класса А, обеспечивающую устойчивость и значительную экономию энергии, а также…
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Вилла Испания, город Кадис
Вилла Испания, город Кадис
Вилла Испания, город Кадис
Вилла Испания, город Кадис
Вилла Испания, город Кадис
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Вилла Испания, город Кадис
Taraguilla, Испания
от
$3,12 млн
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 2
Продажа😍 Ла-Рока-де-Сан-Диего Отдельно стоящая вилла, новая постройка. Продается за 2 700 000 евро Внутренняя площадь - 436 м2 Террасы - 155 м2 Участок - 1000 м2 4 спальни 6 ванных комнат Сауна, крытый бассейн, окно в цокольном этаже с видом на бассейн. Панорамный вид, вид на мор…
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Billion Dollar Beauties
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Billion Dollar Beauties
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Жилой квартал Pure Sun Residences I y II
Жилой квартал Pure Sun Residences I y II
Жилой квартал Pure Sun Residences I y II
Жилой квартал Pure Sun Residences I y II
Жилой квартал Pure Sun Residences I y II
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Жилой квартал Pure Sun Residences I y II
Manilva, Испания
от
$452,785
Pure Sun Residences - это проект двух- и трехкомнатных апартаментов в великолепной урбанизации в необычном месте. Проект сочетает в себе современную архитектуру дизайна с прекрасно изученным ландшафтным дизайном, который окружает здание с его обширными садами и общими зонами отдыха, которые …
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Muse
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Многоквартирный жилой дом Playa Flamenca
Многоквартирный жилой дом Playa Flamenca
Многоквартирный жилой дом Playa Flamenca
Многоквартирный жилой дом Playa Flamenca
Многоквартирный жилой дом Playa Flamenca
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Многоквартирный жилой дом Playa Flamenca
Ориуэла, Испания
от
$372,562
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2023
Количество этажей 4
Расположение: Ориуэла Коста/Плайя Фламенка  Стоимость: от 340.000 € Дата сдачи объекта: август, октябрь, ноябрь 2023 г   Жилой комплекс Плайя Фламенка расположен в муниципалитете Ориуэла Коста в одноименном районе Плайя Фламенка.   Комплекс состоит из нескольких фаз строите…
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VIP REALTY CLUB
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Жилой квартал Villa Omega
Жилой квартал Villa Omega
Жилой квартал Villa Omega
Жилой квартал Villa Omega
Жилой квартал Villa Omega
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Жилой квартал Villa Omega
Benahavis, Испания
от
$7,96 млн
Is an exclusive new development located in the heart of Madroñal, Benahavís. This exceptional project comprises two identical contemporary villas, both offering breathtaking panoramic sea views and set within a prestigious gated community with 24-hour security. This villa spans three leve…
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Жилой квартал Villa Valle Romano Estepona
Жилой квартал Villa Valle Romano Estepona
Жилой квартал Villa Valle Romano Estepona
Жилой квартал Villa Valle Romano Estepona
Жилой квартал Villa Valle Romano Estepona
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Жилой квартал Villa Valle Romano Estepona
Эстепона, Испания
от
$2,01 млн
Modern luxury villa with infinity pool and panoramic views. Introducing a stunning new villa currently under construction in the prestigious Roman Valley, offering unparalleled views and exceptional modern design. This contemporary masterpiece combines minimalist architecture with luxuriou…
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Muse
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Жилой квартал Alya Mijas Fase 2
Жилой квартал Alya Mijas Fase 2
Жилой квартал Alya Mijas Fase 2
Жилой квартал Alya Mijas Fase 2
Жилой квартал Alya Mijas Fase 2
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Жилой квартал Alya Mijas Fase 2
Михас, Испания
от
$605,230
New development of contemporary semidetached homes, located in Riviera del Sol, Mijas. The new homes have 3 and 4 bedrooms and have a built space up to 145m². They are distributed over two floors, including a private garden and the option to have private pool too! Each home has been designe…
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Muse
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Жилой квартал NAVIGOLF SUITES
Жилой квартал NAVIGOLF SUITES
Жилой квартал NAVIGOLF SUITES
Жилой квартал NAVIGOLF SUITES
Жилой квартал NAVIGOLF SUITES
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Жилой квартал NAVIGOLF SUITES
Михас, Испания
от
$773,602
Navigolf Suites, the fifth phase of the prestigious residential complex in La Cala de Mijas. An exclusive development of 50 homes with 1, 2 and 3 bedrooms, featuring a terraced architecture that blends seamlessly with the surroundings and offers breathtaking sea views
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Жилой квартал Villa Selene Europa Golf
Жилой квартал Villa Selene Europa Golf
Жилой квартал Villa Selene Europa Golf
Жилой квартал Villa Selene Europa Golf
Жилой квартал Villa Selene Europa Golf
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Жилой квартал Villa Selene Europa Golf
Михас, Испания
от
$2,84 млн
Located in the extraordinary setting of La Cala Golf in Mijas, this villa is a sophisticated residence featuring contemporary architecture where elegance, nature, and privacy blend in perfect harmony within one of the most sought-after residential enclaves on the Costa del Sol. La Cala Golf…
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Жилой квартал The Meadows
Жилой квартал The Meadows
Жилой квартал The Meadows
Жилой квартал The Meadows
Жилой квартал The Meadows
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Жилой квартал The Meadows
Михас, Испания
от
$729,234
Год сдачи 2026
The Meadows is a new project in La Cala Golf Resort formed by 26 spacious townhouses in front line golf position with panoramic views of the resort and Mijas valley. South-west orientation. The homes are distributed over 3 levels in a private gated community with communal pool and gardens. …
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Жилой квартал Villa Fo Guang Shan - STUPA
Жилой квартал Villa Fo Guang Shan - STUPA
Жилой квартал Villa Fo Guang Shan - STUPA
Жилой квартал Villa Fo Guang Shan - STUPA
Benalmadena, Испания
от
$1,97 млн
We proudly present an intimate three-bedroom en-suite villa designed to capture breathtaking south-facing panoramic views. Contemporary architecture and thoughtful design ensure comfort, privacy and effortless living. The villa opens with an entrance hall featuring bespoke wardrobes and a s…
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Жилой квартал Vista Lago
Жилой квартал Vista Lago
Жилой квартал Vista Lago
Жилой квартал Vista Lago
Жилой квартал Vista Lago
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Жилой квартал Vista Lago
Benahavis, Испания
от
$7,96 млн
A sustainable luxury residential community comprising 18 individually designed villas, set within the exclusive 200-hectare estate of the Real de La Quinta Country Club. Surrounded by breathtaking natural scenery bordering a UNESCO Biosphere Reserve, these exceptional homes are located just …
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Вилла Просторные виллы в стиле Lamborghini в Бенаависе
Вилла Просторные виллы в стиле Lamborghini в Бенаависе
Вилла Просторные виллы в стиле Lamborghini в Бенаависе
Вилла Просторные виллы в стиле Lamborghini в Бенаависе
Вилла Просторные виллы в стиле Lamborghini в Бенаависе
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Вилла Просторные виллы в стиле Lamborghini в Бенаависе
Benahavis, Испания
от
$10,27 млн
Год сдачи 2027
Количество этажей 3
Отдельные виллы в стиле Lamborghini в Бенаависе, Коста-дель-Соль Виллы расположены в престижном районе Бенаавис на Коста-дель-Соль, Малага, который считается одним из самых эксклюзивных мест не только региона, но и всей Испании. Бенаавис привлекает своим мягким климатом, красивыми песчаными …
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TEKCE Real Estate
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Жилой квартал Abril
Жилой квартал Abril
Жилой квартал Abril
Жилой квартал Abril
Жилой квартал Abril
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Жилой квартал Abril
Casares, Испания
от
$486,914
New project consisting of 65 homes with options for 2 and 3 bedrooms, all with a parking space and storage room. All properties have been designed with meticulous attention to detail, making the most of the sun, the landscape, and the sea of the Costa del Sol. Located in Casares, you will f…
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Многоквартирный жилой дом Современные квартиры в Гуардамар-дель-Сегура с общим бассейном
Многоквартирный жилой дом Современные квартиры в Гуардамар-дель-Сегура с общим бассейном
Многоквартирный жилой дом Современные квартиры в Гуардамар-дель-Сегура с общим бассейном
Многоквартирный жилой дом Современные квартиры в Гуардамар-дель-Сегура с общим бассейном
Многоквартирный жилой дом Современные квартиры в Гуардамар-дель-Сегура с общим бассейном
Показать все Многоквартирный жилой дом Современные квартиры в Гуардамар-дель-Сегура с общим бассейном
Многоквартирный жилой дом Современные квартиры в Гуардамар-дель-Сегура с общим бассейном
Гуардамар, Испания
от
$264,744
Год сдачи 2026
Современные квартиры с 2, 3 спальнями и общим бассейном в Гуардамар-дель-Сегура Эти современные квартиры, находящиеся недалеко от живописных соленых озер Ла-Мата в Гуардамар-дель-Сегура, являются частью нового этапа известного жилого комплекса Эль-Расо, расположенного в потрясающем южном рег…
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TEKCE Real Estate
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Жилой квартал Carat Phase 1
Жилой квартал Carat Phase 1
Жилой квартал Carat Phase 1
Жилой квартал Carat Phase 1
Жилой квартал Carat Phase 1
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Жилой квартал Carat Phase 1
Фуэнхирола, Испания
от
$1,15 млн
New development located in the heart of Reserva del Higuerón. It is ideally located between the Costa del Sol’s most popular cities: Malaga, the capital, and Marbella, an international benchmark for luxury. With an excellent communication network, it is just a 10 minute drive from Malaga Int…
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Многоквартирный жилой дом Энергоэффективные дома с видом на поле для гольфа в Михасе
Многоквартирный жилой дом Энергоэффективные дома с видом на поле для гольфа в Михасе
Многоквартирный жилой дом Энергоэффективные дома с видом на поле для гольфа в Михасе
Многоквартирный жилой дом Энергоэффективные дома с видом на поле для гольфа в Михасе
Многоквартирный жилой дом Энергоэффективные дома с видом на поле для гольфа в Михасе
Показать все Многоквартирный жилой дом Энергоэффективные дома с видом на поле для гольфа в Михасе
Многоквартирный жилой дом Энергоэффективные дома с видом на поле для гольфа в Михасе
Михас, Испания
от
$363,409
Год сдачи 2029
Количество этажей 5
Дома с видом на поле для гольфа и рейтингом энергоэффективности «A» в престижном районе Михаса Этот новый проект расположен в Михасе – одном из самых популярных муниципалитетов на побережье Коста-дель-Соль. Регион сочетает в себе традиционную испанскую культуру, современную инфраструктуру и …
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TEKCE Real Estate
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Вилла Виллы в комплексе с панорамным видом в Велес-Малага
Вилла Виллы в комплексе с панорамным видом в Велес-Малага
Вилла Виллы в комплексе с панорамным видом в Велес-Малага
Вилла Виллы в комплексе с панорамным видом в Велес-Малага
Вилла Виллы в комплексе с панорамным видом в Велес-Малага
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Вилла Виллы в комплексе с панорамным видом в Велес-Малага
Velez Malaga, Испания
от
$512,066
Год сдачи 2028
Виллы с видом на море и просторными террасами в престижном районе Малаги Лагос — живописная прибрежная деревушка на востоке Велес-Малаги, между Эль-Морче и Мескитильей. Это место сохранило настоящий андалузский дух: белые дома, спокойная набережная и сторожевая башня XVII века Торре-де-Лагос…
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TEKCE Real Estate
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Жилой квартал The Bay Collection
Жилой квартал The Bay Collection
Жилой квартал The Bay Collection
Жилой квартал The Bay Collection
Жилой квартал The Bay Collection
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Жилой квартал The Bay Collection
Benalmadena, Испания
от
$3,36 млн
Situated on the highest part of Higueron, the development is the latest addition to our area of detached villas. With magnificent views of the Bay of Fuengirola in the heart of the Costa del Sol, you will feel right at home. Our luxurious houses are unique in design and are tailored to your…
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Жилой квартал Nova Marina
Жилой квартал Nova Marina
Жилой квартал Nova Marina
Жилой квартал Nova Marina
Жилой квартал Nova Marina
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Жилой квартал Nova Marina
Фуэнхирола, Испания
от
$591,578
Discover this exclusive development of 1, 2, and 3-bedroom homes designed to maximize natural light, offering layouts that blend quality, functionality, and comfort. The homes feature spacious terraces with unique architectural designs, perfect for enjoying warm summer nights and sunny wint…
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Жилой квартал Culmia Cala Swing Mijas II
Жилой квартал Culmia Cala Swing Mijas II
Жилой квартал Culmia Cala Swing Mijas II
Жилой квартал Culmia Cala Swing Mijas II
Жилой квартал Culmia Cala Swing Mijas II
Показать все Жилой квартал Culmia Cala Swing Mijas II
Жилой квартал Culmia Cala Swing Mijas II
Михас, Испания
от
$343,570
New development of apartments located in the town of La Cala de Mijas, in the province of Malaga. Located next to the golf course Calanova Golf Club, this exclusive residential combines the tranquility of a residential area with the proximity to the best beaches of the Costa del Sol, offerin…
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Muse
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Многоквартирный жилой дом Квартиры с панорамным видом в престижном районе Фуэнхиролы
Многоквартирный жилой дом Квартиры с панорамным видом в престижном районе Фуэнхиролы
Многоквартирный жилой дом Квартиры с панорамным видом в престижном районе Фуэнхиролы
Многоквартирный жилой дом Квартиры с панорамным видом в престижном районе Фуэнхиролы
Многоквартирный жилой дом Квартиры с панорамным видом в престижном районе Фуэнхиролы
Показать все Многоквартирный жилой дом Квартиры с панорамным видом в престижном районе Фуэнхиролы
Многоквартирный жилой дом Квартиры с панорамным видом в престижном районе Фуэнхиролы
Фуэнхирола, Испания
от
$1,91 млн
Год сдачи 2027
Количество этажей 3
Квартиры с потрясающим видом в Фуэнхироле, сертифицированные BREEAM, с большими террасами Этот проект находится в муниципалитете Фуэнхирола. Расположенная в самом сердце Коста-дель-Соль, шумная и оживленная Фуэнхирола может похвастаться прекрасными песчаными пляжами, отличной инфраструктурой…
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TEKCE Real Estate
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Жилой квартал Villa Prana - STUPA
Жилой квартал Villa Prana - STUPA
Жилой квартал Villa Prana - STUPA
Жилой квартал Villa Prana - STUPA
Жилой квартал Villa Prana - STUPA
Жилой квартал Villa Prana - STUPA
Жилой квартал Villa Prana - STUPA
Benahavis, Испания
от
$3,78 млн
We proudly present the latest masterpiece in our exclusive luxury villa portfolio. Designed to capture sweeping panoramic views, it showcases the craftsmanship, elegant detailing, and advanced specifications that define all our projects. Balancing contemporary architecture with cutting-edge …
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Жилой квартал Villa Alcalá del Valle
Жилой квартал Villa Alcalá del Valle
Coin, Испания
от
$954,488
Discover this spectacular villa in Coín, a true oasis of peace nestled in a stunning natural setting. Surrounded by lush nature and boasting breathtaking panoramic views, this property offers the perfect balance of tranquility, privacy, and beauty. The home stands out for its elegant and br…
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Жилой квартал Cala Serena Sun
Жилой квартал Cala Serena Sun
Жилой квартал Cala Serena Sun
Жилой квартал Cala Serena Sun
Жилой квартал Cala Serena Sun
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Жилой квартал Cala Serena Sun
Михас, Испания
от
$769,051
New residential complex designed for your comfort and that of yours, where each day can be better than the last. This exclusive development consists of 68 semi-detached single-family homes, with 3 and 4 bedroom options. Distributed in 8 rows, 6 of them have a basement for parking and stora…
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Жилой квартал Tresora Villa B
Жилой квартал Tresora Villa B
Жилой квартал Tresora Villa B
Жилой квартал Tresora Villa B
Жилой квартал Tresora Villa B
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Жилой квартал Tresora Villa B
Benahavis, Испания
от
$5,68 млн
An exclusive residential development in La Quinta, a gated community with 24-hour security. Perfectly situated between the Mediterranean Sea and La Concha Mountain, it offers exceptional panoramic views. The abundance of natural green spaces in the surrounding area provides a sense of peac…
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Жилой квартал Swing & Sea Luxury Villas
Жилой квартал Swing & Sea Luxury Villas
Жилой квартал Swing & Sea Luxury Villas
Жилой квартал Swing & Sea Luxury Villas
Жилой квартал Swing & Sea Luxury Villas
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Жилой квартал Swing & Sea Luxury Villas
Эстепона, Испания
от
$1,49 млн
Elegance and exclusivity on the Costa del Sol. Discover this wonderful new luxury project, a prestigious complex of 14 detached villas located in an exceptional setting in Estepona, Malaga. Frontline golf of the prestigious Azata Golf Club, with stunning sea views. The project offers exc…
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Жилой квартал Villa Brisa
Жилой квартал Villa Brisa
Жилой квартал Villa Brisa
Жилой квартал Villa Brisa
Жилой квартал Villa Brisa
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Жилой квартал Villa Brisa
Benahavis, Испания
от
$2,72 млн
Modern 4-Bedroom Villa for Sale in El Paraíso, New Golden Mile, Marbella. Tucked away in the serene residential enclave of El Paraíso, this stylish contemporary villa offers refined living on Marbella’s New Golden Mile, just minutes from Puerto Banús, San Pedro, and Estepona. Spread across…
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Жилой квартал Infinity Views
Жилой квартал Infinity Views
Жилой квартал Infinity Views
Жилой квартал Infinity Views
Жилой квартал Infinity Views
Жилой квартал Infinity Views
Жилой квартал Infinity Views
Torrox Park, Испания
от
$387,939
The development consists of 21 semi-detached houses. They are distributed in 2 bedrooms, 3 bathrooms and living-dining room-kitchen with direct access to a large terrace with sea views. It has a communal area with swimming pool. Each property has a basement with individual garage and a large…
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Жилой комплекс BUNGALOWS - DULY LO MARABU
Жилой комплекс BUNGALOWS - DULY LO MARABU
Жилой комплекс BUNGALOWS - DULY LO MARABU
Жилой комплекс BUNGALOWS - DULY LO MARABU
Жилой комплекс BUNGALOWS - DULY LO MARABU
Жилой комплекс BUNGALOWS - DULY LO MARABU
Urbanizacion Dona Pepa, Испания
от
$290,324
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 2
Площадь 78–79 м²
2 объекта недвижимости 2
Жилой комплекс имеет общий бассейн с зелеными насаждениями, Спа-зоной (тренажерный зал, сауна, джакузи), детскую зону. В пешей доступности находятся развитая инфраструктура: магазины, торговый центр, медицинский центр, аптеки, административные офисы, банки, школа, зоны отдыха, парки и авт…
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EspanaTour
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Жилой квартал Villa Sirio Sotogrande
Жилой квартал Villa Sirio Sotogrande
Жилой квартал Villa Sirio Sotogrande
Жилой квартал Villa Sirio Sotogrande
Жилой квартал Villa Sirio Sotogrande
Жилой квартал Villa Sirio Sotogrande
Жилой квартал Villa Sirio Sotogrande
San Roque, Испания
от
$5,97 млн
The villa is conceived as the superimposition of two clearly distinct volumes: a completely open and transparent base, and a more solid upper section that appears to rest lightly on the lower level. This contrast between mass and transparency defines the project’s architectural identity. Th…
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Жилой квартал Lantana Residencial Boutique
Жилой квартал Lantana Residencial Boutique
Жилой квартал Lantana Residencial Boutique
Жилой квартал Lantana Residencial Boutique
Жилой квартал Lantana Residencial Boutique
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Жилой квартал Lantana Residencial Boutique
Михас, Испания
от
$256,557
Discover a new concept of urban living, where sophisticated design meets modern comfort. Each home has been carefully designed to offer a unique, intimate atmosphere with personality. 58 boutique apartments with high-end finishes, functional layouts, and impeccable attention to detail—space…
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Жилой квартал Mare Fase I
Жилой квартал Mare Fase I
Жилой квартал Mare Fase I
Жилой квартал Mare Fase I
Жилой квартал Mare Fase I
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Жилой квартал Mare Fase I
Сан-Педро-Алькантара, Испания
от
$1,66 млн
New residential complex of apartments and penthouses with 3 to 4 bedrooms and 2 and 3 bathrooms just 4 minutes walk from the promenade and 3 minutes from the old town of San Pedro de Alcántara, in the new expansion area towards the sea of ​​Marbella close to Puerto Banús called Nueva Alcánta…
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Muse
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Многоквартирный жилой дом Роскошные квартиры в паре метров от пляжа в Вильяхойосе
Многоквартирный жилой дом Роскошные квартиры в паре метров от пляжа в Вильяхойосе
Многоквартирный жилой дом Роскошные квартиры в паре метров от пляжа в Вильяхойосе
Многоквартирный жилой дом Роскошные квартиры в паре метров от пляжа в Вильяхойосе
Многоквартирный жилой дом Роскошные квартиры в паре метров от пляжа в Вильяхойосе
Показать все Многоквартирный жилой дом Роскошные квартиры в паре метров от пляжа в Вильяхойосе
Многоквартирный жилой дом Роскошные квартиры в паре метров от пляжа в Вильяхойосе
Вильяхойоса, Испания
от
$488,525
Год сдачи 2026
Роскошные квартиры в Вильяхойосе с 2 и 3 спальнями и общим бассейном недалеко от пляжа Ультрасовременные квартиры находятся в Вильяхойосе – это живописный прибрежный городок, расположенный в провинции Аликанте, в Валенсийском сообществе Испании. Известный своими яркими и красочными зданиями,…
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TEKCE Real Estate
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Многоквартирный жилой дом Апартаменты в Монфорте-дель-Сид с бассейном и зелеными зонами
Многоквартирный жилой дом Апартаменты в Монфорте-дель-Сид с бассейном и зелеными зонами
Многоквартирный жилой дом Апартаменты в Монфорте-дель-Сид с бассейном и зелеными зонами
Многоквартирный жилой дом Апартаменты в Монфорте-дель-Сид с бассейном и зелеными зонами
Многоквартирный жилой дом Апартаменты в Монфорте-дель-Сид с бассейном и зелеными зонами
Показать все Многоквартирный жилой дом Апартаменты в Монфорте-дель-Сид с бассейном и зелеными зонами
Многоквартирный жилой дом Апартаменты в Монфорте-дель-Сид с бассейном и зелеными зонами
Монфорте-дель-Сид, Испания
от
$374,375
Год сдачи 2027
Современные апартаменты с 2 и 3 спальнями и просторными террасами в Монфорте-дель-Сид Апартаменты находятся в уютном и спокойном районе Монфорте-дель-Сид, в составе современного жилого комплекса, гармонично вписанного в природное окружение. Этот город отличается умиротворённой атмосферой и у…
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TEKCE Real Estate
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Жилой квартал Villa Zen
Жилой квартал Villa Zen
Жилой квартал Villa Zen
Жилой квартал Villa Zen
Жилой квартал Villa Zen
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Жилой квартал Villa Zen
Сан-Педро-Алькантара, Испания
от
$6,26 млн
Step into a world of unparalleled luxury in this stunning newly built villa located in the exclusive Las Brisas area of ​​Nueva Andalucía, Marbella. This exquisite property is a jewel of the Costa del Sol, offering a perfect blend of contemporary elegance and Mediterranean charm. Situated …
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Жилой квартал Villa Satori
Жилой квартал Villa Satori
Жилой квартал Villa Satori
Жилой квартал Villa Satori
Жилой квартал Villa Satori
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Жилой квартал Villa Satori
Сан-Педро-Алькантара, Испания
от
$6,94 млн
Discover the epitome of refined living, an extraordinary newly built residence located in the prestigious enclave of Nueva Andalucía, Marbella. Just a stone's throw from the exclusive golf club of the world-famous Puerto Banús marina, this generous plot of over 1014.36 square metres, with a …
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Жилой квартал Evoque
Жилой квартал Evoque
Жилой квартал Evoque
Жилой квартал Evoque
Жилой квартал Evoque
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Жилой квартал Evoque
Фуэнхирола, Испания
от
$510,805
An extraordinary residential project in the modern area of ​​Higuerón, designed to offer a unique experience thanks to its comprehensive selection of first-class amenities. Perched on a gentle hill in El Higuerón, a residential development designed for those seeking more than just a home: a…
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Многоквартирный жилой дом Квартиры с видом на море в Михасе, Малага, в окружении природы
Многоквартирный жилой дом Квартиры с видом на море в Михасе, Малага, в окружении природы
Многоквартирный жилой дом Квартиры с видом на море в Михасе, Малага, в окружении природы
Многоквартирный жилой дом Квартиры с видом на море в Михасе, Малага, в окружении природы
Многоквартирный жилой дом Квартиры с видом на море в Михасе, Малага, в окружении природы
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Многоквартирный жилой дом Квартиры с видом на море в Михасе, Малага, в окружении природы
Михас, Испания
от
$714,725
Год сдачи 2028
Квартиры в живописном месте в Михасе, Малага Этот жилой комплекс в Михасе, районе Серрадо-дель-Агила, расположен среди холмов недалеко от Средиземного моря и представляет собой элегантный гольф-курорт. В центре комплекса — прекрасно спроектированное 9-луночное поле для гольфа с живописными л…
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TEKCE Real Estate
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Жилой квартал Tailor-Made Villa Manilva
Жилой квартал Tailor-Made Villa Manilva
Жилой квартал Tailor-Made Villa Manilva
Жилой квартал Tailor-Made Villa Manilva
Жилой квартал Tailor-Made Villa Manilva
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Жилой квартал Tailor-Made Villa Manilva
Эстепона, Испания
от
$2,27 млн
Luxury villa project with building license in place and stunning sea views - only 500 m from the beach Imagine waking up to panoramic sea views in your own luxury villa, just a short walk from the beach. Nestled in a prestigious area, this exclusive villa project offers the perfect blend of…
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Жилой квартал La Mairena
Жилой квартал La Mairena
Жилой квартал La Mairena
Жилой квартал La Mairena
Жилой квартал La Mairena
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Жилой квартал La Mairena
Ojen, Испания
от
$3,36 млн
Discover the Villa of Your Dreams in a Luxurious and Tranquil Environment. This contemporary villa is everything one could dream and desire. With a design that combines luxury and charm, this property offers an unparalleled living experience where tranquility and privacy are top priorities.…
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Многоквартирный жилой дом Современные квартиры в Гуардамар-дель-Сегура с общим бассейном
Многоквартирный жилой дом Современные квартиры в Гуардамар-дель-Сегура с общим бассейном
Многоквартирный жилой дом Современные квартиры в Гуардамар-дель-Сегура с общим бассейном
Многоквартирный жилой дом Современные квартиры в Гуардамар-дель-Сегура с общим бассейном
Многоквартирный жилой дом Современные квартиры в Гуардамар-дель-Сегура с общим бассейном
Показать все Многоквартирный жилой дом Современные квартиры в Гуардамар-дель-Сегура с общим бассейном
Многоквартирный жилой дом Современные квартиры в Гуардамар-дель-Сегура с общим бассейном
Гуардамар, Испания
от
$290,425
Год сдачи 2026
Современные квартиры с 2, 3 спальнями и общим бассейном в Гуардамар-дель-Сегура Эти современные квартиры, находящиеся недалеко от живописных соленых озер Ла-Мата в Гуардамар-дель-Сегура, являются частью нового этапа известного жилого комплекса Эль-Расо, расположенного в потрясающем южном рег…
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TEKCE Real Estate
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Жилой квартал Villa Entrelagos I
Жилой квартал Villa Entrelagos I
Жилой квартал Villa Entrelagos I
Жилой квартал Villa Entrelagos I
Жилой квартал Villa Entrelagos I
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Жилой квартал Villa Entrelagos I
Михас, Испания
от
$1,68 млн
This villa is a stunning modern home located within the prestigious La Cala Golf community in Mijas. Ideally situated in the heart of the resort, this luxurious villa is within easy reach of all the amenities of La Cala Golf, as well as the charming village of La Cala de Mijas and its renow…
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Жилой квартал Amphora Beach Residences Phase 3
Жилой квартал Amphora Beach Residences Phase 3
Жилой квартал Amphora Beach Residences Phase 3
Жилой квартал Amphora Beach Residences Phase 3
Жилой квартал Amphora Beach Residences Phase 3
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Жилой квартал Amphora Beach Residences Phase 3
Manilva, Испания
от
$364,048
In your new home in the area of Manilva you will be surrounded by what really matters: nature, sea and your loved ones, thanks to the tranquility of living away from an electric, fast and routine life. It is located on the border between the provinces of Cádiz and Málaga, a privileged place…
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Жилой квартал Villa Halo
Жилой квартал Villa Halo
Жилой квартал Villa Halo
Жилой квартал Villa Halo
Жилой квартал Villa Halo
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Жилой квартал Villa Halo
San Roque, Испания
от
$11,15 млн
Located in the exclusive La Reserva de Sotogrande, this residence embodies the ultimate in sustainable luxury. Situated in a privileged position facing the golf course, it offers uninterrupted views of the impeccable greens and the glittering Mediterranean Sea. Designed with special attentio…
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Жилой квартал Villa Ana
Жилой квартал Villa Ana
Жилой квартал Villa Ana
Жилой квартал Villa Ana
Жилой квартал Villa Ana
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Жилой квартал Villa Ana
Artola, Испания
от
$3,98 млн
Contemporary villa on 3 levels in Artola, Cabopino. Privileged location with views to the coast and nature. 5 en-suite bedrooms and 2 separate toilets on two levels. The first level has space for a gymnasium, cinema room and laundry room, plus a parking area for 2/3 cars. High ceilings an…
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Жилой квартал Jardines de las Lagunas Phase 2
Жилой квартал Jardines de las Lagunas Phase 2
Жилой квартал Jardines de las Lagunas Phase 2
Жилой квартал Jardines de las Lagunas Phase 2
Жилой квартал Jardines de las Lagunas Phase 2
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Жилой квартал Jardines de las Lagunas Phase 2
Михас, Испания
от
$468,257
The development belongs to a master plan that contemplates the development of several residential complexes, parks and a new commercial area. And, if that were not enough, just a few minutes walk away is the ambitious Great Park of the Costa del Sol, a 350,000 m2 park where leisure and sport…
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Жилой квартал Obra Nueva en Granada - Horno de Vidrio
Жилой квартал Obra Nueva en Granada - Horno de Vidrio
Жилой квартал Obra Nueva en Granada - Horno de Vidrio
Жилой квартал Obra Nueva en Granada - Horno de Vidrio
Жилой квартал Obra Nueva en Granada - Horno de Vidrio
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Жилой квартал Obra Nueva en Granada - Horno de Vidrio
Casares, Испания
от
$265,072
Год сдачи 2025
Расположенный в уникальном анклаве у подножия величественной Альгамбры, этот эксклюзивный бутик всего 14 этажей переопределяет концепцию роскоши и комфорта в самом сердце Гранады. Каждый из его этажей был разработан, чтобы предложить беспрецедентный опыт, где современность гармонично сочета…
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Жилой квартал Finca Cortesin Green 10 Villa 13
Жилой квартал Finca Cortesin Green 10 Villa 13
Жилой квартал Finca Cortesin Green 10 Villa 13
Жилой квартал Finca Cortesin Green 10 Villa 13
Жилой квартал Finca Cortesin Green 10 Villa 13
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Жилой квартал Finca Cortesin Green 10 Villa 13
Casares, Испания
от
$5,69 млн
Nestled in the exclusive Finca Cortesin Resort, this magnificent villa showcases captivating architecture that offers a contemporary twist on golfside living. As you arrive, a private driveway welcomes you, providing convenient covered parking spaces for two cars. Spread across two floors,…
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Жилой квартал MOON 64
Жилой квартал MOON 64
Жилой квартал MOON 64
Жилой квартал MOON 64
Жилой квартал MOON 64
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Жилой квартал MOON 64
Manilva, Испания
от
$434,355
Год сдачи 2028
In the heart of Los Hidalgos, Manilva, Málaga, the new MOON 64 development is presented, a unique opportunity for those seeking quality of life and comfort on the Costa del Sol. This residential complex offers a selection of ground floor apartments, middle floor apartments, and penthouses, e…
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Жилой квартал Nikki Living Villas
Жилой квартал Nikki Living Villas
Жилой квартал Nikki Living Villas
Жилой квартал Nikki Living Villas
Жилой квартал Nikki Living Villas
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Жилой квартал Nikki Living Villas
Марбелья, Испания
от
$1,25 млн
Discover unparalleled luxury with this project, an exclusive villa development in Nueva Andalucía, Marbella. This innovative concept combines the ownership of a private residence with the enjoyment of high-end, premium hotel services. Located in a prime area of Marbella on the Costa del So…
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Жилой квартал Magna Torremolinos Fase 2
Жилой квартал Magna Torremolinos Fase 2
Жилой квартал Magna Torremolinos Fase 2
Жилой квартал Magna Torremolinos Fase 2
Жилой квартал Magna Torremolinos Fase 2
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Жилой квартал Magna Torremolinos Fase 2
Torremolinos, Испания
от
$468,712
We are pleased to present a residential development designed to become one of the most attractive and sought-after projects on the Costa del Sol. Strategically located next to La Carihuela and just minutes from the city of Málaga, this project combines location, design, scale, and lifestyle…
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Жилой квартал LOOA Estepona
Жилой квартал LOOA Estepona
Жилой квартал LOOA Estepona
Жилой квартал LOOA Estepona
Жилой квартал LOOA Estepona
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Жилой квартал LOOA Estepona
Эстепона, Испания
от
$583,614
Discover an exclusive boutique residential development in one of the most sought-after locations on the Costa del Sol. A unique project that combines contemporary design, architectural elegance, and a privileged location just minutes from the sea, created for those seeking an exceptional liv…
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Жилой квартал Brisas 12
Жилой квартал Brisas 12
Жилой квартал Brisas 12
Жилой квартал Brisas 12
Жилой квартал Brisas 12
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Жилой квартал Brisas 12
Сан-Педро-Алькантара, Испания
от
$6,77 млн
This luxurious property, designed by a renowned architectural firm and developed by Nordic Group, exemplifies modern Scandinavian elegance combined with supreme comfort. With an impressive 648 square meters spread over three floors, this villa offers abundant natural light and stunning view…
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Жилой квартал Idilia Meraki
Жилой квартал Idilia Meraki
Жилой квартал Idilia Meraki
Жилой квартал Idilia Meraki
Жилой квартал Idilia Meraki
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Жилой квартал Idilia Meraki
Benagalbon, Испания
от
$790,667
Exclusive development of single-family homes with meticulous design, located just 5 minutes from the sea and established areas in Rincón de la Victoria. Its beautiful beaches, proximity to all types of services, and incomparable landscapes make this municipality an exceptional place to live.…
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Жилой квартал Villa Gala Selwo
Жилой квартал Villa Gala Selwo
Жилой квартал Villa Gala Selwo
Жилой квартал Villa Gala Selwo
Жилой квартал Villa Gala Selwo
Resinera Voladilla, Испания
от
$2,95 млн
Located in the heart of La Resina Golf, one of Estepona’s most promising and sophisticated residential areas, the villa is set within a privileged natural environment where tranquillity, privacy and quality of life become the defining elements. Surrounded by prestigious golf courses and pro…
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Жилой квартал Capri Fase 3
Жилой квартал Capri Fase 3
Жилой квартал Capri Fase 3
Жилой квартал Capri Fase 3
Жилой квартал Capri Fase 3
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Жилой квартал Capri Fase 3
Resinera Voladilla, Испания
от
$510,805
Exclusive apartment complex with Mediterranean essence located in the resin golf just 10 minutes from San Pedro de Alcantara, and 15 minutes from Puerto Banus. Surrounded by mountainous environment and 10 minutes from the beach. It guarantees maximum privacy and optimizes the use of sunligh…
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Жилой квартал El Bosque Phase II - Villa Forest Bay
Жилой квартал El Bosque Phase II - Villa Forest Bay
Жилой квартал El Bosque Phase II - Villa Forest Bay
Жилой квартал El Bosque Phase II - Villa Forest Bay
Жилой квартал El Bosque Phase II - Villa Forest Bay
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Жилой квартал El Bosque Phase II - Villa Forest Bay
Benahavis, Испания
от
$10,35 млн
Nestled on the hillside and facing gentle southwest views, terraces and porches surround this villa, framing the garden and a pool designed as a tranquil reflecting pool. The ground floor features a spacious living-dining room with an open kitchen, a service kitchen, a pantry, a laundry roo…
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Многоквартирный жилой дом Энергоэффективные дома с видом на поле для гольфа в Михасе
Многоквартирный жилой дом Энергоэффективные дома с видом на поле для гольфа в Михасе
Многоквартирный жилой дом Энергоэффективные дома с видом на поле для гольфа в Михасе
Многоквартирный жилой дом Энергоэффективные дома с видом на поле для гольфа в Михасе
Многоквартирный жилой дом Энергоэффективные дома с видом на поле для гольфа в Михасе
Показать все Многоквартирный жилой дом Энергоэффективные дома с видом на поле для гольфа в Михасе
Многоквартирный жилой дом Энергоэффективные дома с видом на поле для гольфа в Михасе
Михас, Испания
от
$776,942
Год сдачи 2029
Количество этажей 5
Дома с видом на поле для гольфа и рейтингом энергоэффективности «A» в престижном районе Михаса Этот новый проект расположен в Михасе – одном из самых популярных муниципалитетов на побережье Коста-дель-Соль. Регион сочетает в себе традиционную испанскую культуру, современную инфраструктуру и …
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TEKCE Real Estate
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Жилой квартал Mosher Collection
Жилой квартал Mosher Collection
Жилой квартал Mosher Collection
Жилой квартал Mosher Collection
Жилой квартал Mosher Collection
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Жилой квартал Mosher Collection
Benalmadena, Испания
от
$995,444
Discover an exclusive new residential development comprising 44 elegant two- and three-bedroom homes, set in one of the most privileged areas of Benalmádena. Surrounded by nature and boasting spectacular open views of the Mediterranean Sea, this development has been designed to offer a sophi…
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Жилой квартал BREEZE
Жилой квартал BREEZE
Жилой квартал BREEZE
Жилой квартал BREEZE
Жилой квартал BREEZE
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Жилой квартал BREEZE
Сан-Педро-Алькантара, Испания
от
$750,505
Год сдачи 2026
Breeze - это впечатляющий проект из 34 удивительных квартир и пентхаусов, 2,3 и 4 спальни, в идеальном месте, чтобы вы могли насладиться средиземноморским стилем жизни. В настоящее время он находится в стадии строительства, продвигаясь с той же тщательностью и деталями, которые определяют к…
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Жилой квартал Villa Evania Selwo
Жилой квартал Villa Evania Selwo
Жилой квартал Villa Evania Selwo
Жилой квартал Villa Evania Selwo
Жилой квартал Villa Evania Selwo
Жилой квартал Villa Evania Selwo
Жилой квартал Villa Evania Selwo
Resinera Voladilla, Испания
от
$4,54 млн
Located in the heart of La Panera, one of Estepona’s most promising and sophisticated residential areas, the villa is set in a privileged natural setting where tranquility, privacy, and quality of life are its defining features. Surrounded by prestigious golf courses and expansive protected…
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Жилой квартал Palo Alto Villas
Жилой квартал Palo Alto Villas
Жилой квартал Palo Alto Villas
Жилой квартал Palo Alto Villas
Жилой квартал Palo Alto Villas
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Жилой квартал Palo Alto Villas
Ojen, Испания
от
$3,87 млн
New collection of luxury villas in the foothills of the Sierra de Las Nieves nature reserve, looking over the centre of Marbella and stunning views of the bustling town and the Mediterranean Sea. This exclusive, gated community offers a choice of four different styles of luxury villa, in a…
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Жилой квартал Zenity Blau II
Жилой квартал Zenity Blau II
Жилой квартал Zenity Blau II
Жилой квартал Zenity Blau II
Жилой квартал Zenity Blau II
Жилой квартал Zenity Blau II
Жилой квартал Zenity Blau II
Эстепона, Испания
от
$523,319
An exclusive project consisting of 2, 3, and 4-bedroom apartments, designed to offer you maximum comfort and well-being. Located in a privileged setting, this development is the perfect place to find the happiness and relaxation you deserve. The development boasts excellent facilities, suc…
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Жилой квартал Blue Wave
Жилой квартал Blue Wave
Жилой квартал Blue Wave
Жилой квартал Blue Wave
Жилой квартал Blue Wave
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Жилой квартал Blue Wave
Manilva, Испания
от
$466,436
Promotion of exclusive homes with spacious terraces that rise on the hill, making you feel like the world is at your feet. A residential complex located in Manilva, by the Mediterranean Sea, with a warm climate and a delightful gastronomy. You will find 784 km of Mediterranean coastline, 11…
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Жилой квартал Solenne
Жилой квартал Solenne
Жилой квартал Solenne
Жилой квартал Solenne
Жилой квартал Solenne
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Жилой квартал Solenne
Benahavis, Испания
от
$1,19 млн
A boutique complex located in the heart of the Costa del Sol's Golden Triangle, where the landscape unfolds in stunning layers, with rolling green hills and the deep blue Mediterranean stretching to the horizon. The commitment to an elevated lifestyle is evident in every detail of its caref…
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Многоквартирный жилой дом Апартаменты с видом на море в Малаге в проекте
Многоквартирный жилой дом Апартаменты с видом на море в Малаге в проекте
Многоквартирный жилой дом Апартаменты с видом на море в Малаге в проекте
Многоквартирный жилой дом Апартаменты с видом на море в Малаге в проекте
Многоквартирный жилой дом Апартаменты с видом на море в Малаге в проекте
Показать все Многоквартирный жилой дом Апартаменты с видом на море в Малаге в проекте
Многоквартирный жилой дом Апартаменты с видом на море в Малаге в проекте "Termica Beach"
Малага, Испания
от
$4,21 млн
Год сдачи 2028
Апартаменты на берегу моря рядом с инфраструктурой в Малаге в проекте «Termica Beach» Малага — один из самых ярких и привлекательных городов на побережье Коста-дель-Соль, известный своими золотыми пляжами, богатым культурным наследием и активным стилем жизни. Это не просто ворота в мир среди…
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Жилой квартал CASATALAYA RESIDENCES
Жилой квартал CASATALAYA RESIDENCES
Жилой квартал CASATALAYA RESIDENCES
Жилой квартал CASATALAYA RESIDENCES
Жилой квартал CASATALAYA RESIDENCES
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Жилой квартал CASATALAYA RESIDENCES
Benalmadena, Испания
от
$853,237
An exclusive boutique complex of 28 apartments in the highly sought-after area of Torremuelle, Benalmádena. Each residence has been carefully designed to offer a superior living experience, with exceptional amenities that will elevate the level of services
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Жилой квартал Residencial Albatros XV
Жилой квартал Residencial Albatros XV
Жилой квартал Residencial Albatros XV
Жилой квартал Residencial Albatros XV
Жилой квартал Residencial Albatros XV
Показать все Жилой квартал Residencial Albatros XV
Жилой квартал Residencial Albatros XV
Сан-Педро-Алькантара, Испания
от
$535,833
New development that offers apartments with 2-,3- and 4-bedrooms. It is a beautiful new development in a very privileged location, and it has an amazing roof-top swimming pool for owners to enjoy the sun with unrestricted access and beautiful views. The development boasts a magnificent m…
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Многоквартирный жилой дом Элегантные квартиры в Ла-Нусии, Аликанте, с видом на горы и море
Многоквартирный жилой дом Элегантные квартиры в Ла-Нусии, Аликанте, с видом на горы и море
Многоквартирный жилой дом Элегантные квартиры в Ла-Нусии, Аликанте, с видом на горы и море
Многоквартирный жилой дом Элегантные квартиры в Ла-Нусии, Аликанте, с видом на горы и море
Многоквартирный жилой дом Элегантные квартиры в Ла-Нусии, Аликанте, с видом на горы и море
Показать все Многоквартирный жилой дом Элегантные квартиры в Ла-Нусии, Аликанте, с видом на горы и море
Многоквартирный жилой дом Элегантные квартиры в Ла-Нусии, Аликанте, с видом на горы и море
Ла-Нусия, Испания
от
$517,750
Год сдачи 2027
Квартиры с 2 и 3 спальнями в Ла-Нусии недалеко от Бенидорма и Альтеи Эти квартиры находятся в Ла-Нусии — тихом и уютном городке на побережье Коста-Бланка, в провинции Аликанте. Район окружён красивой природой и расположен рядом с известным спортивным комплексом Ciudad Deportiva, который пред…
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Многоквартирный жилой дом Квартиры на побережье в Малаге с соляриями и бассейном
Многоквартирный жилой дом Квартиры на побережье в Малаге с соляриями и бассейном
Многоквартирный жилой дом Квартиры на побережье в Малаге с соляриями и бассейном
Многоквартирный жилой дом Квартиры на побережье в Малаге с соляриями и бассейном
Многоквартирный жилой дом Квартиры на побережье в Малаге с соляриями и бассейном
Показать все Многоквартирный жилой дом Квартиры на побережье в Малаге с соляриями и бассейном
Многоквартирный жилой дом Квартиры на побережье в Малаге с соляриями и бассейном
Casares, Испания
от
$528,495
Год сдачи 2029
Новые квартиры с соляриями и террасами в Касарес-Коста Касарес-Коста — уютный прибрежный район в муниципалитете Касарес, сочетающий андалузские традиции и средиземноморский стиль жизни. Этот регион известен своими песчаными пляжами, спокойной атмосферой и природной красотой. Здесь легко найт…
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Жилой квартал Dunique Marbella
Жилой квартал Dunique Marbella
Жилой квартал Dunique Marbella
Жилой квартал Dunique Marbella
Жилой квартал Dunique Marbella
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Жилой квартал Dunique Marbella
Ricmar, Испания
от
$5,92 млн
New and distinctive and unrivalled project beyond any other new development on Marbella’s coastline. A first-class residential project located beachfront on one of the last available plots facing the wonderful beaches in one of Marbella's most sought-after locations. It offers 96 spacious ap…
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Жилой квартал Absolute Estepona
Жилой квартал Absolute Estepona
Жилой квартал Absolute Estepona
Жилой квартал Absolute Estepona
Жилой квартал Absolute Estepona
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Жилой квартал Absolute Estepona
Эстепона, Испания
от
$732,647
Located on the Costa del Sol, this boutique complex of 24 homes overlooks the Mediterranean and offers a wonderful spectacle of light and tranquility. Live the lifestyle you deserve in this dreamlike enclave and get ready for a great experience! Known for its beaches, lush vegetation an…
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Жилой квартал Enebros - Fase 1
Жилой квартал Enebros - Fase 1
Жилой квартал Enebros - Fase 1
Жилой квартал Enebros - Fase 1
Жилой квартал Enebros - Fase 1
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Жилой квартал Enebros - Fase 1
Benahavis, Испания
от
$2,50 млн
New project located in Benahavis district, it represents a significant elevation in the concept, quality and lifestyle hitherto known. The spacious ground floor apartments offer private gardens and swimming pools. The open and bright first floor properties feature generous terraces with st…
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Жилой квартал El Bosque Phase II - Villa Stonehaven
Жилой квартал El Bosque Phase II - Villa Stonehaven
Жилой квартал El Bosque Phase II - Villa Stonehaven
Жилой квартал El Bosque Phase II - Villa Stonehaven
Жилой квартал El Bosque Phase II - Villa Stonehaven
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Жилой квартал El Bosque Phase II - Villa Stonehaven
Benahavis, Испания
от
$12,40 млн
Located on a 3,453 m² plot with over 1,789 m² of built-up area. Distributed over three levels, the architecture blends seamlessly with the forest through large windows. The interior volumes flow seamlessly into the open-plan living, dining, and kitchen areas, extending outside to the terrac…
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Жилой квартал Villa Marbesa
Жилой квартал Villa Marbesa
Жилой квартал Villa Marbesa
Жилой квартал Villa Marbesa
Жилой квартал Villa Marbesa
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Жилой квартал Villa Marbesa
Artola, Испания
от
$4,43 млн
New Villa project located in Marbella. This property will be built on 3 floors with panoramic lift consisting of an entrance hall, 3 bedrooms with bathrooms en suite, and a garden with swimming pool, some trees and shrubs and a swimming pool. On the first floor, we have the guest toilet, a…
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Жилой квартал SALVIA I
Жилой квартал SALVIA I
Жилой квартал SALVIA I
Жилой квартал SALVIA I
Жилой квартал SALVIA I
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Жилой квартал SALVIA I
Сан-Педро-Алькантара, Испания
от
$1,48 млн
Год сдачи 2026
Imagine waking up every morning in a paradise of comfort and convenience, where all your daily needs are at your fingertips. We present you with a new standard in lifestyle in our unbeatable new project, carefully designed to bring you the best in comfort, functionality and location. At SALV…
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Жилой квартал Organic Higueron
Жилой квартал Organic Higueron
Жилой квартал Organic Higueron
Жилой квартал Organic Higueron
Жилой квартал Organic Higueron
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Жилой квартал Organic Higueron
Фуэнхирола, Испания
от
$1,23 млн
An exclusive development of 25 contemporary-style homes where architecture, sustainability, and well-being come together to create a unique lifestyle on the Costa del Sol. Each home has been designed to offer maximum comfort, with spacious layouts, large windows, and a careful orientation t…
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Жилой квартал Ayana Estepona
Жилой квартал Ayana Estepona
Жилой квартал Ayana Estepona
Жилой квартал Ayana Estepona
Жилой квартал Ayana Estepona
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Жилой квартал Ayana Estepona
Эстепона, Испания
от
$847,549
Новый проект из 140 эксклюзивных квартир и пентхаусов, все в пышных тропических садах в закрытом сообществе. Проект также включает в себя выделенный клубный дом и спа-центр, с услугами консьержа, доступным для жителей. Проект предлагает коллекцию свойств, включая свойства двух, трех и четыр…
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Жилой квартал Azure
Жилой квартал Azure
Жилой квартал Azure
Жилой квартал Azure
Жилой квартал Azure
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Жилой квартал Azure
Эстепона, Испания
от
$631,396
An exclusive development of 84 luxury homes with spacious interiors, large terraces, spectacular views, communal areas, swimming pool and club area. A few meters from the beach and surrounded by natural areas. Is in a privileged location, very close to stores and restaurants and five minut…
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Жилой квартал Vitae Villas Villa I3
Жилой квартал Vitae Villas Villa I3
Жилой квартал Vitae Villas Villa I3
Жилой квартал Vitae Villas Villa I3
Жилой квартал Vitae Villas Villa I3
Жилой квартал Vitae Villas Villa I3
Benahavis, Испания
от
$4,49 млн
Gracefully poised along the foothills in Monte Mayor, this villa is a sculptural marvel and an extension of its natural surroundings. Its gentle curves frame sweeping views across the lush valley, pine-covered foothills, and the shimmering Mediterranean beyond. Thoughtfully designed to dis…
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Жилой квартал Haiku Residences
Жилой квартал Haiku Residences
Жилой квартал Haiku Residences
Жилой квартал Haiku Residences
Жилой квартал Haiku Residences
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Жилой квартал Haiku Residences
Benahavis, Испания
от
$1,09 млн
A unique project in the exclusive area of ​​Cancelada, on Estepona's New Golden Mile. This privileged enclave, known for its tranquility, natural beauty, and access to first-class services, has become one of the most coveted destinations on the Costa del Sol. The development offers a wide …
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Многоквартирный жилой дом Квартиры рядом с инфраструктурой в Эстепоне, Малага
Многоквартирный жилой дом Квартиры рядом с инфраструктурой в Эстепоне, Малага
Многоквартирный жилой дом Квартиры рядом с инфраструктурой в Эстепоне, Малага
Многоквартирный жилой дом Квартиры рядом с инфраструктурой в Эстепоне, Малага
Многоквартирный жилой дом Квартиры рядом с инфраструктурой в Эстепоне, Малага
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Многоквартирный жилой дом Квартиры рядом с инфраструктурой в Эстепоне, Малага
Эстепона, Испания
от
$563,906
Год сдачи 2028
Современные квартиры на берегу Средиземного моря в Эстепоне Эстепона — настоящий бриллиант Коста-дель-Соль. Город очаровывает своим историческим центром с уютными улочками, оживленной набережной, мариной и более чем 20 км чистейших пляжей, многие из которых отмечены Голубым флагом. Благоприя…
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TEKCE Real Estate
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Многоквартирный жилой дом Квартиры в Ориуэле в нескольких минутах ходьбы от пляжа
Многоквартирный жилой дом Квартиры в Ориуэле в нескольких минутах ходьбы от пляжа
Многоквартирный жилой дом Квартиры в Ориуэле в нескольких минутах ходьбы от пляжа
Многоквартирный жилой дом Квартиры в Ориуэле в нескольких минутах ходьбы от пляжа
Многоквартирный жилой дом Квартиры в Ориуэле в нескольких минутах ходьбы от пляжа
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Многоквартирный жилой дом Квартиры в Ориуэле в нескольких минутах ходьбы от пляжа
Ориуэла, Испания
от
$738,563
Год сдачи 2026
Элегантные квартиры с 2, 3, 4 спальнями в нескольких минутах ходьбы от пляжа на Плайя-Фламенка Современный комплекс находится в известном районе Плайя-Фламенка на Коста-Бланке. Этот прибрежный город отличается развитой инфраструктурой и множеством развлечений, включая еженедельный субботний …
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TEKCE Real Estate
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Жилой квартал Abelias Fase 1
Жилой квартал Abelias Fase 1
Жилой квартал Abelias Fase 1
Жилой квартал Abelias Fase 1
Жилой квартал Abelias Fase 1
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Жилой квартал Abelias Fase 1
Benalmadena, Испания
от
$477,813
The exclusive residential complex invites modern living infused with traditional Andalusian charm, all within a community designed for those who value quality and natural beauty. At Finca Doña María, every day is an opportunity to enjoy the best of the Costa del Sol. The duplex penthouses a…
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Жилой квартал Residencial Pacaraima
Жилой квартал Residencial Pacaraima
Жилой квартал Residencial Pacaraima
Жилой квартал Residencial Pacaraima
Жилой квартал Residencial Pacaraima
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Жилой квартал Residencial Pacaraima
Torremolinos, Испания
от
$733,784
A new residential development with a highly symmetrical and harmonious design, both in its exterior façade and in its interiors. It has multi-family homes with 2, 3 and 4 bedrooms, and 2 semi-detached single-family homes, where you can enjoy the privacy and tranquillity of your own home, wi…
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Жилой квартал 7 Diamonds
Жилой квартал 7 Diamonds
Жилой квартал 7 Diamonds
Жилой квартал 7 Diamonds
Жилой квартал 7 Diamonds
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Жилой квартал 7 Diamonds
Benalmadena, Испания
от
$2,96 млн
Seven exclusive homes that are not only visually stunning but also highly functional and sustainable, offering a perfect blend of elegance, quality, and eco-conscious design. Residents can enjoy the best of both worlds: the serenity of a private enclave in La Capellania and the convenience …
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Жилой квартал MARINA GOLDEN BAY
Жилой квартал MARINA GOLDEN BAY
Жилой квартал MARINA GOLDEN BAY
Жилой квартал MARINA GOLDEN BAY
Жилой квартал MARINA GOLDEN BAY
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Жилой квартал MARINA GOLDEN BAY
Benalmadena, Испания
от
$1,14 млн
Nestled amidst Benalmadena´s vibrant centre and situated adjacent to its picturesque port, Marina Golden Bay offers the perfect blend of city living and seaside luxury. A distinctive project that will house 33 one-, two- and three-bedroom where elegance meets the horizon
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Многоквартирный жилой дом Квартиры рядом с инфраструктурой в Эстепоне, Малага
Многоквартирный жилой дом Квартиры рядом с инфраструктурой в Эстепоне, Малага
Многоквартирный жилой дом Квартиры рядом с инфраструктурой в Эстепоне, Малага
Многоквартирный жилой дом Квартиры рядом с инфраструктурой в Эстепоне, Малага
Многоквартирный жилой дом Квартиры рядом с инфраструктурой в Эстепоне, Малага
Показать все Многоквартирный жилой дом Квартиры рядом с инфраструктурой в Эстепоне, Малага
Многоквартирный жилой дом Квартиры рядом с инфраструктурой в Эстепоне, Малага
Эстепона, Испания
от
$522,788
Год сдачи 2028
Современные квартиры на берегу Средиземного моря в Эстепоне Эстепона — настоящий бриллиант Коста-дель-Соль. Город очаровывает своим историческим центром с уютными улочками, оживленной набережной, мариной и более чем 20 км чистейших пляжей, многие из которых отмечены Голубым флагом. Благоприя…
Агентство
TEKCE Real Estate
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Вилла Вилла с функциями энергосбережения в Михасе
Вилла Вилла с функциями энергосбережения в Михасе
Вилла Вилла с функциями энергосбережения в Михасе
Вилла Вилла с функциями энергосбережения в Михасе
Вилла Вилла с функциями энергосбережения в Михасе
Показать все Вилла Вилла с функциями энергосбережения в Михасе
Вилла Вилла с функциями энергосбережения в Михасе
Михас, Испания
от
$1,60 млн
Год сдачи 2026
Количество этажей 3
Отдельная вилла в тихом жилом районе в Михасе с видом на горы Шикарная вилла расположена в Михасе, Малага, в регионе Коста-дель-Соль в Испании. Район характеризуется солнечным климатом, прекрасными песчаными пляжами, красивой природой, хорошо развитой транспортной сетью, полями для гольфа и …
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TEKCE Real Estate
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Жилой квартал The Avenue Marbella
Жилой квартал The Avenue Marbella
Жилой квартал The Avenue Marbella
Жилой квартал The Avenue Marbella
Жилой квартал The Avenue Marbella
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Жилой квартал The Avenue Marbella
Сан-Педро-Алькантара, Испания
от
$6,31 млн
Nestled within the illustrious enclave of Nueva Andalucia, the residential complex provides residents a luxurious escape that embodies the true essence of luxury living. With its privileged location in Nueva Andalucia, residents are granted convenient access to a plethora of nearby amenities…
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Многоквартирный жилой дом Апартаменты в Монфорте-дель-Сид с бассейном и зелеными зонами
Многоквартирный жилой дом Апартаменты в Монфорте-дель-Сид с бассейном и зелеными зонами
Многоквартирный жилой дом Апартаменты в Монфорте-дель-Сид с бассейном и зелеными зонами
Многоквартирный жилой дом Апартаменты в Монфорте-дель-Сид с бассейном и зелеными зонами
Многоквартирный жилой дом Апартаменты в Монфорте-дель-Сид с бассейном и зелеными зонами
Показать все Многоквартирный жилой дом Апартаменты в Монфорте-дель-Сид с бассейном и зелеными зонами
Многоквартирный жилой дом Апартаменты в Монфорте-дель-Сид с бассейном и зелеными зонами
Монфорте-дель-Сид, Испания
от
$544,631
Год сдачи 2027
Современные апартаменты с 2 и 3 спальнями и просторными террасами в Монфорте-дель-Сид Апартаменты находятся в уютном и спокойном районе Монфорте-дель-Сид, в составе современного жилого комплекса, гармонично вписанного в природное окружение. Этот город отличается умиротворённой атмосферой и у…
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TEKCE Real Estate
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Жилой квартал La Roca 2
Жилой квартал La Roca 2
Жилой квартал La Roca 2
Жилой квартал La Roca 2
Жилой квартал La Roca 2
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Жилой квартал La Roca 2
Benalmadena, Испания
от
$1,98 млн
New Luxury Development on the Costa del Sol! This development features an exclusive contemporary villa located in Santangelo Norte, Benalmádena. Designed to maximize natural light, privacy, and views of the Mediterranean, this 427 m² property, built on a 576 m² lot, offers an unparalleled…
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Жилой квартал Proa
Жилой квартал Proa
Жилой квартал Proa
Жилой квартал Proa
Жилой квартал Proa
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Жилой квартал Proa
El Morche, Испания
от
$494,878
A development located on a natural balcony with spectacular sea views. This project, adapted to the topography, features a sustainable design and comprises semi-detached single-family homes with 3 bedrooms, southeast, south, and southwest orientations, and incredible sea views. All homes i…
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Жилой квартал The Hills 14
Жилой квартал The Hills 14
Жилой квартал The Hills 14
Жилой квартал The Hills 14
Жилой квартал The Hills 14
Показать все Жилой квартал The Hills 14
Жилой квартал The Hills 14
Benahavis, Испания
от
$22,75 млн
This is a majestic contemporary villa located in the exclusive gated community with 24-hour security access in El Herrojo Alto, Marbella. The layout includes 3 floors with 8 bedrooms and 8 bathrooms, 2 of the bedrooms with private access. It features an open-concept living area and spacious…
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Жилой квартал Ocean 11
Жилой квартал Ocean 11
Жилой квартал Ocean 11
Жилой квартал Ocean 11
Жилой квартал Ocean 11
Показать все Жилой квартал Ocean 11
Жилой квартал Ocean 11
Bel Air, Испания
от
$2,90 млн
Explore our exclusive villa complex in Belair, Marbella. Offering four distinct types of residences — which vary in size, layout, and number of bedrooms (4 and 5 bedrooms). Each villa is carefully designed to provide maximum privacy, comfort, and security, ensuring a superb living experience…
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Жилой квартал Elysea Suites
Жилой квартал Elysea Suites
Жилой квартал Elysea Suites
Жилой квартал Elysea Suites
Жилой квартал Elysea Suites
Показать все Жилой квартал Elysea Suites
Жилой квартал Elysea Suites
Михас, Испания
от
$1,20 млн
A boutique complex of 22, 2 and 3-bedroom flats situated in an elevated position in Mijas Costa. The project will captivate you with its exquisite views of the Mediterranean Sea and its outstanding communal areas, so if you are one of those who appreciate the small pleasures of outdoor livin…
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Многоквартирный жилой дом Элегантные квартиры в Ла-Нусии, Аликанте, с видом на горы и море
Многоквартирный жилой дом Элегантные квартиры в Ла-Нусии, Аликанте, с видом на горы и море
Многоквартирный жилой дом Элегантные квартиры в Ла-Нусии, Аликанте, с видом на горы и море
Многоквартирный жилой дом Элегантные квартиры в Ла-Нусии, Аликанте, с видом на горы и море
Многоквартирный жилой дом Элегантные квартиры в Ла-Нусии, Аликанте, с видом на горы и море
Показать все Многоквартирный жилой дом Элегантные квартиры в Ла-Нусии, Аликанте, с видом на горы и море
Многоквартирный жилой дом Элегантные квартиры в Ла-Нусии, Аликанте, с видом на горы и море
Ла-Нусия, Испания
от
$409,088
Год сдачи 2027
Квартиры с 2 и 3 спальнями в Ла-Нусии недалеко от Бенидорма и Альтеи Эти квартиры находятся в Ла-Нусии — тихом и уютном городке на побережье Коста-Бланка, в провинции Аликанте. Район окружён красивой природой и расположен рядом с известным спортивным комплексом Ciudad Deportiva, который пред…
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TEKCE Real Estate
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Жилой квартал Savia Fase I
Жилой квартал Savia Fase I
Жилой квартал Savia Fase I
Жилой квартал Savia Fase I
Жилой квартал Savia Fase I
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Жилой квартал Savia Fase I
Михас, Испания
от
$551,760
New launch in Mijas! Townhouses of new construction in Mijas, Malaga Magnificent residential of townhouses of 3 and 4 bedrooms with gardens and equipped kitchens. With magnificent community services and excellent individual services, it is undoubtedly the best option for those who wish to …
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Испания — это не только страна с богатой историей и культурой, но и одно из самых привлекательных направлений для покупки недвижимости. 

Особенности новой недвижимости в Испании

Новостройки в Испании обладают рядом преимуществ:

  • Современные строительные технологии. Использование передовых материалов и методов строительства обеспечивает высокое качество и долговечность зданий.
  • Энергоэффективность. Новые дома спроектированы для лучшего энергосбережения и снижения эксплуатационных расходов.
  • Удобные планировки. Продуманные пространства, соответствующие современным требованиям комфорта.
  • Развитая инфраструктура. Многие жилые комплексы включают бассейны, спортивные залы, зоны для детей и другие удобства.
  • Гарантии от застройщика. Приобретая недвижимость в Испании от застройщика, покупатель получает юридические гарантии и сервисное обслуживание.

Цены на новое жилье в Испании

Стоимость нового испанского жилья варьируется в зависимости от региона, типа недвижимости и площади. Например:

  • В приморских районах, таких как Коста-Брава или Коста-дель-Соль, цены на новостройки Испании начинаются от €2000 за квадратный метр (м²).
  • В крупных городах, таких как Мадрид или Барселона, недвижимость можно купить в среднем за €4000–5000 за м².
  • На островах, таких как Майорка или Тенерифе, цены на элитные объекты превышают €6000 за м².

Покупатели могут выбрать как новые квартиры в многоквартирных домах Испании, так и отдельные виллы или таунхаусы.

Нюансы покупки недвижимости в испанской новостройке

При приобретении строящейся недвижимости в Испании следует учитывать:

  • Получение идентификационного номера иностранца (NIE). Обязательный документ для совершения сделок.
  • Открытие банковского счета в Испании. Необходимо для проведения финансовых операций.
  • Налоги и сборы. Новое жилье в Испании является первичным и облагается НДС, который составляет 10% от стоимости объекта.
  • Ипотечное кредитование. Иностранные покупатели могут рассчитывать на ипотеку, однако условия зависят от банка и финансового положения клиента.
  • Юридическая проверка. Рекомендуется привлечь юриста для проверки документов и сопровождения сделки.

Популярные города и районы Испании для приобретения недвижимости от застройщика

Основные застройщики Испании оперируют в средиземноморской части страны (Барселона, Малага), но в целом спектр направлений очень широк:

  • Мадрид. Столица с развитой инфраструктурой и разнообразием новостроек.
  • Барселона. Культурный центр с современными жилыми комплексами.
  • Малага. Город на побережье Коста-дель-Соль с благоприятным климатом и растущим рынком недвижимости.
  • Валенсия.Третий по величине город Испании, предлагающий сочетание исторического наследия и современных новостроек.
  • Аликанте. Популярный курортный город с доступными ценами на новое жилье.

Полезные материалы по покупке новостроек в Испании

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«Бронируйте объект сразу — завтра его, скорее всего, уже не будет в продаже». Интервью с экспертом о рынке недвижимости в Испании
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Часто задаваемые вопросы о новостройках Испании

Какие средние цены на жилье в новостройках Испании?

Кв. метр в новых жилых комплексах Испании стоит в среднем 3000 евро. Если жилье находится на побережье популярных курортов или в центре мегаполисов, стоимость квадрата может достигать 6000-7000 евро.

В каких городах новостройки в Испании пользуются наибольшей популярностью?

Повышенный спрос наблюдается на квартиры в новостройках Испании в популярных курортах - Ибице, Канарах и Майорке. Не меньшим спросом пользуется новое жилье в Мадриде и Барселоне.

В чем преимущество испанских новостроек перед вторичной недвижимостью?

Основные плюсы нового жилья: уникальные планировки и новизна инженерных коммуникаций. Новостройки в Испании от застройщика также отличаются более увеличенной жилплощадью.

Как происходит покупка в испанских новостройках и сколько времени она занимает?

Иностранцам для приобретения новой недвижимости в Испании от застройщика или владельца нужно открыть счет в местном банке и получить номер NIE. Затем необходимо забронировать понравившийся объект, внеся предоплату. Далее нужно рассчитаться с собственником жилья в нотариусе и получить права на квартиру. Весь процесс занимает около 30-60 дней.
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