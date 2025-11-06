Grekodom Development

Наша миссия - сформировать активный инвестиционный рынок недвижимости в Греции на базе собственного успешного опыта оказания риэлторских, строительных и девелоперских услуг, основанных на добросовестном, прозрачном и безупречном отношении к каждому клиенту. Наши цели: совершенствовать комплекс всех предоставляемых услуг выстраивать долгосрочные плодотворные отношения с партнерами увеличивать базу объектов недвижимости расширять географию компании/офисов разрабатывать и реализовывать новые проекты в сфере девелопмента и инвестиций