Grekodom Development

Греция, Municipality of Thessaloniki
;
Тип компании
Агентство недвижимости
Год основания компании
2006
На платформе
4 года 10 месяцев
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Веб-сайт
www.grekodom.com/
Мы в соцсетях
Об агентстве

Наша миссия - сформировать активный инвестиционный рынок недвижимости в Греции на базе собственного успешного опыта оказания риэлторских, строительных и девелоперских услуг, основанных на добросовестном, прозрачном и безупречном отношении к каждому клиенту. Наши цели: совершенствовать комплекс всех предоставляемых услуг выстраивать долгосрочные плодотворные отношения с партнерами увеличивать базу объектов недвижимости расширять географию компании/офисов разрабатывать и реализовывать новые проекты в сфере девелопмента и инвестиций

Услуги
  • Бесплатные консультации по покупке недвижимости и подбор идеального объекта под ваши запросы.
  • Поддержка в получении ВНЖ в Греции и гражданства на Кипре.
  • Полный комплекс услуг «под ключ»: проектирование, строительство, реконструкция и отделка.
  • Инвестиционные проекты с высокой доходностью и управление недвижимостью в отсутствие владельца.
  • Ландшафтный дизайн и благоустройство территории для вашего комфорта и стиля жизни.
  • С нами покупка и управление недвижимостью становятся простыми, безопасными и выгодными!
Время работы
Понедельник
09:00 - 18:00
Вторник
09:00 - 18:00
Среда
09:00 - 18:00
Четверг
09:00 - 18:00
Пятница
09:00 - 18:00
Суббота
09:00 - 15:00
Воскресенье
Выходной
Квартиры
Квартира 4 комнаты в Municipality of Thessaloniki, Греция
Квартира 4 комнаты
Municipality of Thessaloniki
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 92 м²
Этаж 3/4
Продается квартира площадью 92 кв.м в Салониках. Квартира расположена на четвертом этаже и с…
$260,979
Квартира 3 комнаты в Municipality of Velo and Vocha, Греция
Квартира 3 комнаты
Municipality of Velo and Vocha
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 61 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 61 кв.м на полуострове Пелопоннес. Квартира расположена на второ…
$183,742
Квартира 4 комнаты в Municipality of Thessaloniki, Греция
Квартира 4 комнаты
Municipality of Thessaloniki
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 130 м²
Этаж 2/2
Продается квартира площадью 130 кв.м в Салониках. Квартира расположена на третьем этаже и со…
$371,169
Квартира 2 комнаты в Municipality of Thessaloniki, Греция
Квартира 2 комнаты
Municipality of Thessaloniki
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 43 м²
Этаж 1/4
Продается квартира площадью 43 кв.м в Салониках. Квартира расположена на втором этаже и сост…
$161,119
Дома
Таунхаус 4 комнаты в Municipality of Pylaia Chortiatis, Греция
Таунхаус 4 комнаты
Municipality of Pylaia Chortiatis
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 135 м²
Этаж 2/2
Продается таунхаус площадью 135 кв.м в Салониках на стадии строительства. Таyнхаус расположе…
$445,380
Вилла 6 комнат в Municipality of Sitia, Греция
Вилла 6 комнат
Municipality of Sitia
Число комнат 6
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 179 м²
Количество этажей 3
Продается роскошная вилла – Сития, Крит Частный прибрежный комплекс роскошных домов О…
$2,81 млн
Таунхаус 5 комнат в Палайокастро, Греция
Таунхаус 5 комнат
Палайокастро
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 190 м²
Этаж -1/3
Продаётся мезонет 190 кв.м. в Полигиросе, Халкидики Мезонет состоит из 3 этажей и об…
$333,032
Таунхаус 7 комнат в Municipality of Agios Nikolaos, Греция
Таунхаус 7 комнат
Municipality of Agios Nikolaos
Число комнат 7
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 210 м²
Количество этажей 2
Продается недвижимость, состоящая из отдельной квартиры на первом этаже площадью 80 кв.м. и …
$603,150
Коммерческая недвижимость
Отель 500 м² в Kavala Municipality, Греция
Отель 500 м²
Kavala Municipality
Число комнат 18
Площадь 500 м²
Количество этажей 2
Продается отель площадью 500 кв.м в Кавале. Из окон открывается вид на море, на город. У о…
$1,93 млн
Отель 770 м² в Паралиа, Греция
Отель 770 м²
Паралиа
Число комнат 25
Площадь 770 м²
Количество этажей 4
Предлагается на продажу четырехэтажная гостиница в курортном поселке Олимпийской Ривьеры. Го…
$1,17 млн
Отель 700 м² в Kymi Aliveri Anna Municipality, Греция
Отель 700 м²
Kymi Aliveri Anna Municipality
Число комнат 1
Площадь 700 м²
Количество этажей 1
Предлагается на продажу прекрасный отель, расположенный на берегу Эгейского моря на острове …
$994,875
Отель 2 331 м² в Kassandra Municipality, Греция
Отель 2 331 м²
Kassandra Municipality
Число комнат 50
Площадь 2 331 м²
Количество этажей 4
На полуострове Кассандра, региона Халкидики, продается гостиница площадью 2331 кв.м. Гостини…
$2,46 млн
Земельные участки
Участок земли в Панормос, Греция
Участок земли
Панормос
Число комнат 1
Продается земельный участок площадью 1048 кв.м. на острове Крит. Состоит в рамках плана горо…
$981,677
Участок земли в Панормос, Греция
Участок земли
Панормос
Число комнат 1
Продается земельный участок площадью 826 кв.м. на острове Крит. Состоит в рамках плана город…
$981,677
Участок земли в Thermi, Греция
Участок земли
Thermi
Число комнат 1
Продается земельный участок площадью 10312 кв.м. в Салониках. Состоит в рамках плана города.…
$367,484
Участок земли в Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Участок земли
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni
Число комнат 1
Продается земельный участок площадью 518 кв.м. в Афинах. Состоит в рамках плана города. Земе…
$1,03 млн
Наши агенты в Греции
Marianna Panagkasidou
Marianna Panagkasidou
9 092 объекта
