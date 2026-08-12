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Коммерческая недвижимость во Франции

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Бордо
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Прованс — Альпы — Лазурный Берег
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165 объектов найдено
Инвестиционная 1 050 м² в 26, Франция
UP UP
Инвестиционная 1 050 м²
26, Франция
Площадь 1 050 м²
Количество этажей 3
🌍 3-квартирное здание - Инвестиционная возможность в Вогезах, недалеко от Жерармера🏡 Общее о…
$147,575
НДС
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Коммерческое помещение 74 м² в Сен-Медар-ан-Жал, Франция
Коммерческое помещение 74 м²
Сен-Медар-ан-Жал, Франция
Площадь 74 м²
| Коммерческое помещение
$214,082
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Коммерческое помещение 45 м² в Париж, Франция
Коммерческое помещение 45 м²
Париж, Франция
Площадь 45 м²
🏙 Париж, 16-й округ — помещение под частную практику или бизнес 💶 Цена: 529 000 € 📐 Площ…
$617,156
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TekceTekce
Коммерческое помещение 60 м² в Ницца, Франция
Коммерческое помещение 60 м²
Ницца, Франция
Площадь 60 м²
Воспользуйтесь всеми преимуществами инвестиций в управляемую жилплощадь : высокая доходность…
$163,635
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Бутик-отель класса люкс и гастрономический ресторан в 1 часе от Парижа — в центре мирового туристического направления Живерни в Giverny, Франция
Бутик-отель класса люкс и гастрономический ресторан в 1 часе от Парижа — в центре мирового туристического направления Живерни
Giverny, Франция
Всего в 1 часе от Парижа и в 15 минутах от знаменитой деревни Живерни, в сердце природного п…
$6,03 млн
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Château Hôtel ★★★★ «Спящая красавица» — Инвестиционный актив с высоким потенциалом доходности и развития в Chemin du Milieu, Франция
Château Hôtel ★★★★ «Спящая красавица» — Инвестиционный актив с высоким потенциалом доходности и развития
Chemin du Milieu, Франция
Площадь 6 000 м²
Историческая жемчужина рядом с Парижем Всего в 50 км от Париж расположен Château Hôtel ★★…
$19,39 млн
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Отель в Канны, Франция
Отель
Канны, Франция
ЭКСКЛЮЗИВНАЯ ПРОДАЖА – ОТЕЛЬ 3★ – ЗДАНИЕ И БИЗНЕС – КАННЫ Редкое инвестиционное предложен…
$9,23 млн
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Château, 270 гектаров, 45 минут от Парижа — Уникальная резиденция во Франции, инвестиционная возможность премиум-класса в Route Forestiere dOrleans, Франция
Château, 270 гектаров, 45 минут от Парижа — Уникальная резиденция во Франции, инвестиционная возможность премиум-класса
Route Forestiere dOrleans, Франция
В одном из самых престижных регионов Франции, всего в 45 минутах от Париж, расположено редко…
Цена по запросу
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Мини-отель в центре города в 20, Франция
Мини-отель в центре города
20, Франция
Число комнат 8
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 400 м²
Количество этажей 3
Отель расположен в центре города  , соседство с рестораном. Номера отеля зарезервированы на …
$548,884
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Инвестиционный гостиничный проект – Замок 4★ в сердце Долины Луары в Berri, Франция
Инвестиционный гостиничный проект – Замок 4★ в сердце Долины Луары
Berri, Франция
В самом центре всемирно известного региона замков Луары расположен полностью отреставрирован…
$7,23 млн
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Коммерческое помещение в Кап-д’Ай, Франция
Коммерческое помещение
Кап-д’Ай, Франция
Этаж 4
Кап Дай — это идеальное место для любителей настоящего Средиземноморья. Это место, известно…
$58,096
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Коммерческое помещение в Кап-д’Ай, Франция
Коммерческое помещение
Кап-д’Ай, Франция
Этаж 4
Кап Дай — это идеальное место для любителей настоящего Средиземноморья. Это место, известно…
$58,096
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Коммерческое помещение в Франция
Коммерческое помещение
Франция
Этаж 2
| Парковка
Цена по запросу
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Коммерческое помещение в Кап-д’Ай, Франция
Коммерческое помещение
Кап-д’Ай, Франция
Этаж 2
Кап Дай — это идеальное место для любителей настоящего Средиземноморья. Это место, известно…
$639,051
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Коммерческое помещение в Кап-д’Ай, Франция
Коммерческое помещение
Кап-д’Ай, Франция
Этаж 4
Кап Дай — это идеальное место для любителей настоящего Средиземноморья. Это место, известно…
$58,096
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Коммерческое помещение в Кап-д’Ай, Франция
Коммерческое помещение
Кап-д’Ай, Франция
Этаж 3
| Парковка
$96,826
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Коммерческое помещение в Кап-д’Ай, Франция
Коммерческое помещение
Кап-д’Ай, Франция
Этаж 2
Кап Дай — это идеальное место для любителей настоящего Средиземноморья. Это место, известно…
$96,826
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Коммерческое помещение в Кап-д’Ай, Франция
Коммерческое помещение
Кап-д’Ай, Франция
Этаж 3
| Парковка
$58,096
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Коммерческое помещение в Sciez, Франция
Коммерческое помещение
Sciez, Франция
| Парковка
Цена по запросу
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Коммерческое помещение в Marseille, Франция
Коммерческое помещение
Marseille, Франция
Этаж 1
| Парковка
$121,033
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Коммерческое помещение в Кап-д’Ай, Франция
Коммерческое помещение
Кап-д’Ай, Франция
Этаж 3
| Парковка
$58,096
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Коммерческое помещение в Кап-д’Ай, Франция
Коммерческое помещение
Кап-д’Ай, Франция
Этаж 2
| Парковка
$67,778
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Коммерческое помещение в Франция
Коммерческое помещение
Франция
Этаж 2
В самом центре западной части Парижа, в нескольких минутах от Ла-Дефанс, вас ждут приятные …
$116,191
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Коммерческое помещение 59 м² в Ramonville Saint Agne, Франция
Коммерческое помещение 59 м²
Ramonville Saint Agne, Франция
Площадь 59 м²
К югу от Тулузы граничит с рекой Рюиссо Сен-Ань . Это уникальное расположение имеет много п…
$143,981
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Коммерческое помещение в Кап-д’Ай, Франция
Коммерческое помещение
Кап-д’Ай, Франция
Этаж 2
| Парковка
$58,096
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Коммерческое помещение в Кап-д’Ай, Франция
Коммерческое помещение
Кап-д’Ай, Франция
Этаж 4
Кап Дай — это идеальное место для любителей настоящего Средиземноморья. Это место, известно…
$58,096
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Коммерческое помещение в Франция
Коммерческое помещение
Франция
Этаж 2
| Парковка
Цена по запросу
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Коммерческое помещение 150 м² в Тулуза, Франция
Коммерческое помещение 150 м²
Тулуза, Франция
Площадь 150 м²
Жилплощадь расположена в самом центре нового района . Эко-район, сочетает в себе комфорт и …
$519,374
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Коммерческое помещение в Франция
Коммерческое помещение
Франция
Этаж 1
| Парковка
Цена по запросу
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Коммерческое помещение в Кап-д’Ай, Франция
Коммерческое помещение
Кап-д’Ай, Франция
Этаж 1
Кап Дай — это идеальное место для любителей настоящего Средиземноморья. Это место, известно…
$58,096
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