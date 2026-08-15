Латвия находится между Литвой и Эстонией, на побережье Балтийского моря. У нее вторая по протяженности береговая линия из всех трех стран, и застройщики Латвии активно осваивают этот ценный ресурс, возводя новые жилые массивы. Иностранцам достаточно просто купить здесь недвижимость, и хотя море не такое теплое, как в других странах, новостройки в Латвии также могут стать хорошим вложением.

Особенности новой недвижимости в Латвии

Новое жилье в Латвии возводится с учетом особенностей местного климата, среди которых высокая влажность в прибрежных регионах, сильные ветра и холодные зимы. Местные застройщики используют современные материалы для увеличения энергоэффективности новых зданий, что, в свою очередь, уменьшает потенциальные расходы на коммунальные платежи. Среди других преимуществ стоит отметить:

Развитая инфраструктура. По регламенту строительства ЕС в шаговой доступности от жилого комплекса должны быть детские сады, школы, магазины и транспортные развязки. Нужные объекты достраивают параллельно или до закладки жилья.

По регламенту строительства ЕС в шаговой доступности от жилого комплекса должны быть детские сады, школы, магазины и транспортные развязки. Нужные объекты достраивают параллельно или до закладки жилья. Гибкость в планировке. Недвижимость в Латвии от застройщика строится по технологии монолита, когда возводится цельный бетонный каркас. Благодаря этому в квартире практически нет несущих стен и ее можно перепланировать в соответствии с собственными нуждами.

Цены на новое жилье в Латвии

Цены на новостройки наиболее высокие в центре Риги — €2500–€4000 за м². В популярных районах рядом с центром – €1800–€3000 евро за м². Пригороды уже более демократичны в плане цен — там часто можно найти предложения от €1200 за м².

На рынке представлены различные варианты: от компактных студий до элитных пентхаусов с панорамными видами. Недвижимость от застройщика часто продается с отделкой, что тоже является плюсом.

Нюансы покупки недвижимости в новостройке Латвии

Иностранные граждане могут получить латвийский ВНЖ при покупке недвижимости, но для этого общая стоимость объекта должна быть не менее €250,000, а его кадастровая стоимость на момент покупки — минимум €80,000.

Процесс покупки включает следующие этапы:

Договор о брони жилья. Заключается для закрепления за вами выбранного объекта на определенный срок.

Заключается для закрепления за вами выбранного объекта на определенный срок. Предварительный договор купли-продажи. Определяет основные условия сделки и обязательства сторон.

Определяет основные условия сделки и обязательства сторон. Основной договор купли-продажи. Окончательный документ, подтверждающий переход права собственности.

Окончательный документ, подтверждающий переход права собственности. Регистрация права собственности. После подписания основного договора необходимо зарегистрировать право собственности в Земельной книге Латвии.

Помимо стоимости самой недвижимости, следует учитывать расходы на оплату государственной пошлины за регистрацию, которая составляет 1,5% от стоимости объекта для физических лиц и 2% для юридических лиц.