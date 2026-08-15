Новостройки в Латвии

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Бизнес-центр BC Dzelzavas 117
Бизнес-центр BC Dzelzavas 117
Бизнес-центр BC Dzelzavas 117
Бизнес-центр BC Dzelzavas 117
Бизнес-центр BC Dzelzavas 117
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Бизнес-центр BC Dzelzavas 117
Рига, Латвия
от
$1,345
Год сдачи 2024
Бизнес-центр на улице Дзелзавас 117 является одним из самых узнаваемых деловых комплексов класса B в Пурвциемсе, предлагая стабильную и упорядоченную рабочую среду. Здание расположено в стратегически выгодном месте, обеспечивая отличную видимость и удобный доступ со всех главных магистралей …
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REALAT real estate
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Бизнес-центр B171 (Brivības iela 171)
Бизнес-центр B171 (Brivības iela 171)
Бизнес-центр B171 (Brivības iela 171)
Бизнес-центр B171 (Brivības iela 171)
Бизнес-центр B171 (Brivības iela 171)
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Бизнес-центр B171 (Brivības iela 171)
Рига, Латвия
от
$1,268
Год сдачи 2006
На территории есть стоянка автомобилей закрытого типа на двух уровнях для 62 автомашин: 33 места на уровнях подвального этажа и 29 мест - на уровнях первого этажа. Всё здание обеспеченно кондиционированием воздуха и вентиляцией. Центральное отопление, радиаторы с терморегуляторами во всех по…
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Многоквартирный жилой дом Cēsu Terases (Cēsu iela 7)
Многоквартирный жилой дом Cēsu Terases (Cēsu iela 7)
Многоквартирный жилой дом Cēsu Terases (Cēsu iela 7)
Многоквартирный жилой дом Cēsu Terases (Cēsu iela 7)
Многоквартирный жилой дом Cēsu Terases (Cēsu iela 7)
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Многоквартирный жилой дом Cēsu Terases (Cēsu iela 7)
Рига, Латвия
Цена по запросу
Год сдачи 2019
CĒSU TERRACES – современный комплекс из пяти зданий, расположенных по адресу ул. Цесу 7 и ул. Цесу 9, Рига. Это абсолютно новый проект в сфере жилой недвижимости, который соответствует всем стандартам комфортного проживания в городе. Своим будущим владельцам он предлагает удобное и безопасн…
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REALAT real estate
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Коммерция P5 loģistika (Piche)
Коммерция P5 loģistika (Piche)
Коммерция P5 loģistika (Piche)
Коммерция P5 loģistika (Piche)
Коммерция P5 loģistika (Piche)
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Коммерция P5 loģistika (Piche)
Рига, Латвия
Цена по запросу
Недавно построенный логистический и промышленный парк класса А, состоящий из двух многоэтажных и многофункциональных зданий, расположенный недалеко от международного аэропорта Риги, в 10 км от центра города, с прямым доступом ко всем основным городским транспортным коридорам и национальным а…
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REALAT real estate
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Коммерция Lindenholma
Коммерция Lindenholma
Коммерция Lindenholma
Коммерция Lindenholma
Коммерция Lindenholma
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Коммерция Lindenholma
Марупе, Латвия
от
$232,525
Год сдачи 2020
Lindenholm – это новый район Риги на границе Риги и Марупе, предлагающий жилую площадь премиум-класса. Новый жилой квартал в самом востребованном районе Риги, где вы сможете насладиться идеальным балансом между городской инфраструктурой и зелеными насаждениями, движением и покоем, отличной и…
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Коммерция Kipsala
Коммерция Kipsala
Коммерция Kipsala
Коммерция Kipsala
Коммерция Kipsala
Коммерция Kipsala
Коммерция Kipsala
Рига, Латвия
Цена по запросу
Складской центр Ķīpsala предлагает арендовать холодные и отапливаемые склады, офисы класса Б, помещения для оптовой и розничной торговли, а также асфальтированную территорию. Местонахождение в непосредственной близости от берега Даугавы позволяет нам предлагать также зимнее хранение яхт и ка…
Агентство
REALAT real estate
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Многоквартирный жилой дом Vilandes 14
Многоквартирный жилой дом Vilandes 14
Многоквартирный жилой дом Vilandes 14
Многоквартирный жилой дом Vilandes 14
Многоквартирный жилой дом Vilandes 14
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Многоквартирный жилой дом Vilandes 14
Рига, Латвия
от
$884
Год сдачи 2020
Домовладение располагается в престижном районе. В квартале распологаются дипломатические и посольские службы различных государств, рядом расположен международный торговый центр. Общая площадь здания 2504,1 m2. На первом этаже расположены помещения офисного и коммерческого типа, на 2 - 5 этаж…
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REALAT real estate
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Коммерция Eften Logistics Bergi
Коммерция Eften Logistics Bergi
Коммерция Eften Logistics Bergi
Коммерция Eften Logistics Bergi
Коммерция Eften Logistics Bergi
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Коммерция Eften Logistics Bergi
Рига, Латвия
Цена по запросу
Сдаются в аренду складские и офисные помещения класса А в логистическом парке EfTEN Logistics Berģi, расположенном в стратегически выгодном месте рядом с шоссе Рига-Таллинн, откуда легко добраться как до центральной части Риги, так и обеспечить прямое сообщение со Скандинавскими странами и д…
Агентство
REALAT real estate
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Многоквартирный жилой дом Old Captain
Многоквартирный жилой дом Old Captain
Многоквартирный жилой дом Old Captain
Многоквартирный жилой дом Old Captain
Многоквартирный жилой дом Old Captain
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Многоквартирный жилой дом Old Captain
Марупе, Латвия
Цена по запросу
Год сдачи 2007
Инфраструктура всего комплекса - это безукоризненый сервис обслуживания гостей, и совмещение отдыха и работы - все здания комплекса оборудованы с новейшими технологиями. Человек, который остается в нашей гостинице, не будет оторван от цивилизации города, но в то же время тяжело полностью оце…
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REALAT real estate
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Бизнес-центр Stabu iela 47
Бизнес-центр Stabu iela 47
Бизнес-центр Stabu iela 47
Бизнес-центр Stabu iela 47
Бизнес-центр Stabu iela 47
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Бизнес-центр Stabu iela 47
Рига, Латвия
Цена по запросу
Год сдачи 2016
Stabu iela 47 – представительские офисные помещения в центре Риги Предлагаются качественные офисные помещения в одном из самых востребованных районов центра Риги – на улице Stabu 47, между улицами Krišjāņa Barona и Aleksandra Čaka. Здание построено в 1928 году по проекту архитектора Паулса М…
Агентство
REALAT real estate
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Коммерция Шефела Намс
Коммерция Шефела Намс
Коммерция Шефела Намс
Коммерция Шефела Намс
Коммерция Шефела Намс
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Коммерция Шефела Намс
Рига, Латвия
Цена по запросу
Год сдачи 2025
«Дом Шеффеля» - это очаровательный жилой дом в стиле модерн на улице Базницас, 5, построенный в 1907 году по проекту Фридриха Шеффеля. Объект состоит из двух зданий - парадного и дворового, и хотя свободные площади и предложение квартир в двух зданиях различаются, их объединяет высокий потен…
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REALAT real estate
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Коммерция Island Park
Коммерция Island Park
Коммерция Island Park
Коммерция Island Park
Коммерция Island Park
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Коммерция Island Park
Рига, Латвия
Цена по запросу
Год сдачи 2026
Island Park – Где Рай Встречается с Возможностями Island Park — это современное прибрежное жилое сообщество на Заķусале, где сочетаются роскошь, природа и удобства большого города. В центре проекта — эксклюзивный трёхэтажный жилой дом с подземной парковкой и просторными террасами, расположен…
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REALAT real estate
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Бизнес-центр Skanstes 12
Бизнес-центр Skanstes 12
Бизнес-центр Skanstes 12
Бизнес-центр Skanstes 12
Рига, Латвия
Цена по запросу
На Saknstes iela 12 предлагаются офисные помещения класса A. Общая площадь варьируется от 184 до 2500 кв.м., обеспечивая просторное и современное рабочее пространство. Эти помещения имеют открытую планировку с изолированными переговорными комнатами и кухонной зоной, соответствующей самым выс…
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REALAT real estate
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Бизнес-центр ул. Персес, 2а
Бизнес-центр ул. Персес, 2а
Бизнес-центр ул. Персес, 2а
Бизнес-центр ул. Персес, 2а
Бизнес-центр ул. Персес, 2а
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Бизнес-центр ул. Персес, 2а
Рига, Латвия
от
$9,244
Год сдачи 2023
Офисное здание класса А в центре Риги. Сертификация BREEAM уровня Excellent (высший стандарт энергоэффективности и устойчивости). Зарядка для электромобилей и велопарковки. Просторный, благоустроенный внутренний двор. Просторные помещения с высотой потолков от 2,76 м до 4,08 м. Широкие балк…
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REALAT real estate
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Коммерция Noliktavas un biroji, Buļļu iela 51b
Коммерция Noliktavas un biroji, Buļļu iela 51b
Коммерция Noliktavas un biroji, Buļļu iela 51b
Коммерция Noliktavas un biroji, Buļļu iela 51b
Коммерция Noliktavas un biroji, Buļļu iela 51b
Показать все Коммерция Noliktavas un biroji, Buļļu iela 51b
Коммерция Noliktavas un biroji, Buļļu iela 51b
Рига, Латвия
Цена по запросу
Складской комплекс на пересечении улиц Булли и Клейсту расположен на 2 га земельного участка с возможностью будущего расширения и состоит из складских и офисных зданий общей площадью почти 6000 кв. м.м. Объект расположен в стратегически выгодном месте, недалеко от Рижской кольцевой дороги и …
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REALAT real estate
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Бизнес-центр Dzirnavu 57
Бизнес-центр Dzirnavu 57
Бизнес-центр Dzirnavu 57
Бизнес-центр Dzirnavu 57
Бизнес-центр Dzirnavu 57
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Бизнес-центр Dzirnavu 57
Рига, Латвия
от
$266
Год сдачи 2021
Аренда в бизнес-центре «DOMINANTE» – ул. Дзирнаву 57 Предлагаются в аренду коммерческие площади различного формата в историческом бизнес-центре «Dominante» – архитектурной жемчужине в стиле ампир. Финансовые условия и площади: Доступная площадь: от 38 м² до 755 м². Арендная плата: 10,00 – 1…
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REALAT real estate
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Коммерция Raņķa Dambis 31
Коммерция Raņķa Dambis 31
Рига, Латвия
Цена по запросу
Год сдачи 2023
Красивое здание Ranki Dambis 31 было спроектировано известным рижским архитектором Вильгельмом Хофманисом. Здание построено 20. начало века и характеризуется средствами художественной выразительности в стиле модерн, появляющимися в декоративном оформлении фасадов здания. Здание будет полнос…
Агентство
REALAT real estate
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Коммерция Heart of Hanza
Коммерция Heart of Hanza
Коммерция Heart of Hanza
Коммерция Heart of Hanza
Коммерция Heart of Hanza
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Коммерция Heart of Hanza
Рига, Латвия
Цена по запросу
Если вы выбираете жить в “Heart of Hanza”, вы оказываетесь там, где кипит жизнь - в самом центре. Здесь всё важное встречается в одном месте - стиль жизни, работа, образование, культура, спорт и отдых. Всё находится всего в нескольких шагах. Это не случайность -это ритм, в котором вся суть с…
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REALAT real estate
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Коммерция Manufaktūra
Коммерция Manufaktūra
Коммерция Manufaktūra
Коммерция Manufaktūra
Коммерция Manufaktūra
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Коммерция Manufaktūra
Рига, Латвия
Цена по запросу
Мануфактура - один из самых быстрорастущих бизнес-парков в нашем портфолио. На территории отеля расположено множество предприятий из различных отраслей промышленности, которые работают в области полиграфии, производства мебели, продажи товаров для велоспорта и мотоспорта. Предлагаемые помещ…
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Бизнес-центр K26
Бизнес-центр K26
Бизнес-центр K26
Бизнес-центр K26
Бизнес-центр K26
Рига, Латвия
Цена по запросу
Год сдачи 2026
Офисное здание K26 – Ваш бизнес-адрес в самом сердце Старой Риги Улица Калью, 26 — это уникальное сочетание исторической архитектуры и современных инноваций. Здание, расположенное на одной из самых активных и престижных улиц Риги, в настоящее время проходит масштабную реконструкцию, чтобы ст…
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REALAT real estate
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Бизнес-центр Бюро Астрас
Бизнес-центр Бюро Астрас
Бизнес-центр Бюро Астрас
Бизнес-центр Бюро Астрас
Бизнес-центр Бюро Астрас
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Бизнес-центр Бюро Астрас
Рига, Латвия
Цена по запросу
Год сдачи 2006
Бюро «Астрас» находятся в одной из более активных зон развития недвижимости. Комплекс хорошо обозревается на главных улиц района - улиц A.Деглавас Дзелзавас. Это удобно достижимо как на частном, так и публичной транспорте. На фасаде и крыше возможно создать рекламу. На первом этаже здания н…
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REALAT real estate
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Бизнес-центр Delu 4
Бизнес-центр Delu 4
Бизнес-центр Delu 4
Бизнес-центр Delu 4
Бизнес-центр Delu 4
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Бизнес-центр Delu 4
Рига, Латвия
от
$908
Год сдачи 2025
Проект: Масштабная реконструкция исторического индустриального здания в офис-центр класса А. Площадь: Общая арендуемая площадь ~12 000 м2 (площадь этажа до 2000 м2, деление от 330 м2). Аренда: Около 16,00 EUR/м2 (включая отделку под требования арендатора). Обслуживание: ~2,50 EUR/м2 + коммун…
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REALAT real estate
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Многоквартирный жилой дом S22
Многоквартирный жилой дом S22
Многоквартирный жилой дом S22
Многоквартирный жилой дом S22
Многоквартирный жилой дом S22
Показать все Многоквартирный жилой дом S22
Многоквартирный жилой дом S22
Рига, Латвия
от
$571
Год сдачи 2024
S22-это удобный и перспективный жилой среды проект недалеко от центра Риги. Здесь, только в обновленном здании, вы priecāsieties о своем доме и новым стилем жизни. Недалеко от образовательного учреждения, факультет Социальных наук факультет, магазины, торговые центры и сердце Риги - старый …
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REALAT real estate
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Бизнес-центр Elizabetes 45
Бизнес-центр Elizabetes 45
Бизнес-центр Elizabetes 45
Бизнес-центр Elizabetes 45
Рига, Латвия
Цена по запросу
Офисные помещения доступны в центре Риги, на улице Элизабетес, 45/47. Эти офисы полностью оборудованы современными системами вентиляции и кондиционирования, обеспечивая комфортное рабочее пространство для сотрудников. Исторические лестничные пролеты оформлены элегантными витражами, что прида…
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REALAT real estate
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Коммерция Stērstu nami
Коммерция Stērstu nami
Коммерция Stērstu nami
Коммерция Stērstu nami
Коммерция Stērstu nami
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Коммерция Stērstu nami
Рига, Латвия
от
$68,539
Год сдачи 2025
Stērstu Nami — современный жилой комплекс из трёх зданий, расположенный в зелёном и быстро развивающемся районе Зиепниеккалнс. Этот проект объединяет гармонию природы и преимущества городской жизни, создавая пространство, где можно почувствовать спокойствие и комфорт. Каждая квартира спроект…
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REALAT real estate
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Коммерция Brivibas 68
Коммерция Brivibas 68
Коммерция Brivibas 68
Коммерция Brivibas 68
Коммерция Brivibas 68
Показать все Коммерция Brivibas 68
Коммерция Brivibas 68
Рига, Латвия
от
$88,945
Год сдачи 2026
Полностью обновлённый жилой проект в самом центре Риги — в югендстильном доме на ул. Бривибас. Это тот редкий случай, когда исторический характер здания сохранён и аккуратно восстановлен, а внутри выполнена полноценная реконструкция: заменены инженерные коммуникации и электропроводка, привед…
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REALAT real estate
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Бизнес-центр Центр Тербатас
Бизнес-центр Центр Тербатас
Бизнес-центр Центр Тербатас
Бизнес-центр Центр Тербатас
Бизнес-центр Центр Тербатас
Показать все Бизнес-центр Центр Тербатас
Бизнес-центр Центр Тербатас
Рига, Латвия
от
$11,02 млн
Год сдачи 2008
Эксклюзивное здание бюро. Помещение находятся в перекрестке улицы Тербатес и Ласплеса. Здание оборудовано подземной автостоянкой и надземной. Каждое помещение оборудовано кондиционером воздуха, 2 лифтами, а также здание охраняется как и видеонаблюдением, так и физической охраной 24/7 В б…
Агентство
REALAT real estate
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Коммерция Jurmala Park House
Коммерция Jurmala Park House
Коммерция Jurmala Park House
Коммерция Jurmala Park House
Коммерция Jurmala Park House
Показать все Коммерция Jurmala Park House
Коммерция Jurmala Park House
Юрмала, Латвия
от
$233,961
Год сдачи 2019
Jurmala Park House - современный дом в самом сердце Юрмалы. Напротив находится лесопарк Дзинтари, а в 10 минутах ходьбы - концертный зал Дзинтари и пляж. Светлые, просторные квартиры с одной, двумя и тремя спальнями. Установлены напольные радиаторы и кондиционеры. Охраняемая территория, есть…
Агентство
REALAT real estate
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Бизнес-центр Улица Греду 4a
Бизнес-центр Улица Греду 4a
Бизнес-центр Улица Греду 4a
Бизнес-центр Улица Греду 4a
Бизнес-центр Улица Греду 4a
Показать все Бизнес-центр Улица Греду 4a
Бизнес-центр Улица Греду 4a
Рига, Латвия
Цена по запросу
Год сдачи 2009
Улица Греду 4a предлагаются бюро класса B+ начиная с 42м2 Предлагаются в наем помещения бюро и торговли в новом 8-этажном здании бюро, которое находится недалеко от , находящегося центра OPEL и магазина KIMKO на улице Краста в Риге. В здании есть принудительная вентиляция и кондиционер в…
Агентство
REALAT real estate
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Бизнес-центр Tērbatas Biznesa Centrs
Бизнес-центр Tērbatas Biznesa Centrs
Бизнес-центр Tērbatas Biznesa Centrs
Бизнес-центр Tērbatas Biznesa Centrs
Бизнес-центр Tērbatas Biznesa Centrs
Показать все Бизнес-центр Tērbatas Biznesa Centrs
Бизнес-центр Tērbatas Biznesa Centrs
Рига, Латвия
от
$1,018
Год сдачи 2008
Офисное помещение класса А в бизнес-центре Terbatas. - Одно из самых представительных офисных зданий в центре Риги. - Планировка помещений может быть скорректирована в соответствии с требованиями арендатора. - Централизованная система вентиляции и кондиционирования воздуха. - Охрана и видео…
Агентство
REALAT real estate
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Коммерция A6 Logistics Park
Коммерция A6 Logistics Park
Коммерция A6 Logistics Park
Коммерция A6 Logistics Park
Рига, Латвия
от
$145
Год сдачи 2021
Новые склады класса А в Риге Сертификат энергоэффективности категории А служит подтверждением продуманных решений по экономии энергии и гарантирует арендаторам меньше расходов на коммунальные услуги. Здания получили сертификат BREEAM, который является непосредственным подтверждением экологич…
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REALAT real estate
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Многоквартирный жилой дом Vīlandes iela 10
Многоквартирный жилой дом Vīlandes iela 10
Многоквартирный жилой дом Vīlandes iela 10
Многоквартирный жилой дом Vīlandes iela 10
Многоквартирный жилой дом Vīlandes iela 10
Показать все Многоквартирный жилой дом Vīlandes iela 10
Многоквартирный жилой дом Vīlandes iela 10
Рига, Латвия
от
$1,004
Год сдачи 2019
Жемчужина национального романтизма в Тихом центре Риги Vīlandes iela 10 — выдающийся образец архитектуры национального романтизма 1908 года. Автор проекта — один из самых известных латвийских архитекторов, Konstantīns Pēkšēns. Фасад здания отличается асимметричной композицией и богатым деко…
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REALAT real estate
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Бизнес-центр MCITY ĢERTRŪDES
Бизнес-центр MCITY ĢERTRŪDES
Бизнес-центр MCITY ĢERTRŪDES
Бизнес-центр MCITY ĢERTRŪDES
Бизнес-центр MCITY ĢERTRŪDES
Показать все Бизнес-центр MCITY ĢERTRŪDES
Бизнес-центр MCITY ĢERTRŪDES
Рига, Латвия
от
$499
Год сдачи 2007
Офисный центр MCITY GERTRUDES в центре Риги предлагает современные, удобные, с отлично продуманным естественным освещением, оснащенные всем необходимым для продуктивной работы офисы небольшой площади – от 45 до 330 кв. метров. Есть возможность установить перегородки для одного кабинета за сч…
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Коммерция Torņkalna Terases
Коммерция Torņkalna Terases
Коммерция Torņkalna Terases
Коммерция Torņkalna Terases
Коммерция Torņkalna Terases
Коммерция Torņkalna Terases
Рига, Латвия
Цена по запросу
Год сдачи 2028
Torņakalna Terases расположен на улице Виенибас гатве — одной из старейших и самых известных улиц Латвии, и это придаёт проекту историческую нотку. Стоит выйти из дома — и рядом парки, школы, кафе и главные академические учреждения города. А всего в 500 метрах пешей прогулки находится река Д…
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Бизнес-центр Peldu iela 26/28
Бизнес-центр Peldu iela 26/28
Бизнес-центр Peldu iela 26/28
Бизнес-центр Peldu iela 26/28
Бизнес-центр Peldu iela 26/28
Показать все Бизнес-центр Peldu iela 26/28
Бизнес-центр Peldu iela 26/28
Рига, Латвия
Цена по запросу
СДАЮТСЯ ПРЕСТИЖНЫЕ ОФИСНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ В СЕРДЦЕ СТАРОГО ГОРОДА – УЛ. ПЕЛДУ 26/28 Работайте там, где встречаются история, престиж и деловая энергия. Офисные помещения на ул. Пелду 26/28 предлагают уникальную возможность развивать ваш бизнес в одном из самых востребованных районов Риги — в само…
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REALAT real estate
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Бизнес-центр Рижский технологический парк
Бизнес-центр Рижский технологический парк
Бизнес-центр Рижский технологический парк
Бизнес-центр Рижский технологический парк
Бизнес-центр Рижский технологический парк
Показать все Бизнес-центр Рижский технологический парк
Бизнес-центр Рижский технологический парк
Рига, Латвия
от
$1,678
Латвийский технологический парк (LTP) — это центр науки, исследований и наукоемких предприятий в Пардаугаве. Он действует как инновационная среда и бизнес-инкубатор, объединяющий стартапы, исследовательские лаборатории и современную инфраструктуру в сфере ИТ и инженерных наук. Основные преим…
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Бизнес-центр Jaunā Teika
Бизнес-центр Jaunā Teika
Бизнес-центр Jaunā Teika
Бизнес-центр Jaunā Teika
Бизнес-центр Jaunā Teika
Бизнес-центр Jaunā Teika
Бизнес-центр Jaunā Teika
Рига, Латвия
Цена по запросу
Jaunā Teika – крупнейший современный бизнес-центр в Латвии. Четыре офисных здания – Valters, Ausma, Teodors и Henrihs, которые дополняются хорошо продуманной и специально адаптированной инфраструктурой, чтобы люди, которые здесь работают, ежедневно чувствовали себя хорошо. Не случайно нас вы…
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Коммерция Augustines Darzs
Коммерция Augustines Darzs
Коммерция Augustines Darzs
Коммерция Augustines Darzs
Коммерция Augustines Darzs
Показать все Коммерция Augustines Darzs
Коммерция Augustines Darzs
Рига, Латвия
Цена по запросу
Год сдачи 2025
«Августинский сад» – историческое очарование и современный комфорт. «Сад Августина» — реализованный в 2024 году жилой проект, объединяющий три разных здания в единый ансамбль. В центре проекта – доходный дом, спроектированный архитектором Александрой Ванагасом в 1907 году в стиле национальн…
Агентство
REALAT real estate
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Бизнес-центр SATEKLES BIZNESA CENTRS
Бизнес-центр SATEKLES BIZNESA CENTRS
Бизнес-центр SATEKLES BIZNESA CENTRS
Бизнес-центр SATEKLES BIZNESA CENTRS
Бизнес-центр SATEKLES BIZNESA CENTRS
Показать все Бизнес-центр SATEKLES BIZNESA CENTRS
Бизнес-центр SATEKLES BIZNESA CENTRS
Рига, Латвия
от
$4,652
Год сдачи 2025
Офисы класса А нового поколения Satekles biznesa centrs — это открытый в 2025 году устойчивый офис-комплекс класса А, удостоенный высшего сертификата BREEAM Outstanding. Он создан для дальновидных компаний, ценящих бескомпромиссное качество, энергоэффективность и передовую рабочую среду. Пр…
Агентство
REALAT real estate
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Коммерция RĪGAS 51
Коммерция RĪGAS 51
Коммерция RĪGAS 51
Коммерция RĪGAS 51
Коммерция RĪGAS 51
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Коммерция RĪGAS 51
Юрмала, Латвия
Цена по запросу
Год сдачи 2018
В самом центре Юрмалы – Дзинтари, улица Ригас 51 - в живописном тихом уголке среди сосен и елей, сдается в эксплуатацию эксклюзивный жилой комплекс RIGAS 51,в котором ждут своих жильцов 36 уютных квартир и обособленный дом. Дополнительная информация Пешая прогулка до моря (песчаный пляж Дзин…
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Коммерция Jaunā Mežaparka 34
Коммерция Jaunā Mežaparka 34
Коммерция Jaunā Mežaparka 34
Коммерция Jaunā Mežaparka 34
Коммерция Jaunā Mežaparka 34
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Коммерция Jaunā Mežaparka 34
Рига, Латвия
Цена по запросу
Год сдачи 2020
Новые квартиры в современном жилом комплексе в Риге Новый проект квартир в Риге, по улице Яуна Межапарка 32 — это малоэтажное жилое здание премиум класса, которое является частью уникального проекта по застройке недвижимого имущества «Mežaparka Rezidences». В рамках проекта на площади 31га и…
Агентство
REALAT real estate
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Коммерция Rembates 8
Коммерция Rembates 8
Коммерция Rembates 8
Коммерция Rembates 8
Коммерция Rembates 8
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Коммерция Rembates 8
Рига, Латвия
от
$49,767
Год сдачи 2019
Комплекс составляют два 10-ти этажных жилых дома расположенных на благоустроенном участке площадью 1,7 га в районе улицы Рембатес 8,10 (рядом с А. Деглава 166). Вся территория озеленена и огорожена живой изгородью, на въезде установлен шлагбаум. Во дворе обустроена детская площадка. Дополнит…
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REALAT real estate
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Многоквартирный жилой дом Ģertrūdes iela 56
Многоквартирный жилой дом Ģertrūdes iela 56
Многоквартирный жилой дом Ģertrūdes iela 56
Многоквартирный жилой дом Ģertrūdes iela 56
Многоквартирный жилой дом Ģertrūdes iela 56
Рига, Латвия
от
$290
Год сдачи 2024
Ģertrūdes iela 56 - Mūra Īres Nams Īpašuma Apraksts Ģertrūdes iela 56 ir elegants mūra īres nams, kas atrodas Rīgas centrā. Šis nams piedāvā ērtu un stilīgu dzīves vidi, apvienojot vēsturisko šarmu ar mūsdienīgām ērtībām. Vēsturiskais Šarms Arhitektūra: Nams ir cēlies 19. gadsimta beigās …
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Коммерция Club Central Residence II
Коммерция Club Central Residence II
Коммерция Club Central Residence II
Коммерция Club Central Residence II
Коммерция Club Central Residence II
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Коммерция Club Central Residence II
Рига, Латвия
Цена по запросу
Год сдачи 2020
Это уникальный проект возрождения исторического центра Риги не только из за масштаба и архитектуры, но и потому, что в центральной части столицы в последнее время не были реализованы такие - соответствующие высочайшим стандартам недвижимости - проекты. Реализуя проект возрождения квартала ул…
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Коммерция Mežaparka Rezidences
Коммерция Mežaparka Rezidences
Коммерция Mežaparka Rezidences
Коммерция Mežaparka Rezidences
Коммерция Mežaparka Rezidences
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Коммерция Mežaparka Rezidences
Рига, Латвия
Цена по запросу
Год сдачи 2020
Проект Mežaparka Rezidences будет охватывать благоустроенную территорию площадью 31 га. При разработке концепции проекта учитывался исторический и природный контекст Межапарка. Продуманная концепция вилл позволяет их хозяевам одновременно оградиться от улицы, но быть открытыми к красивой окр…
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REALAT real estate
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Коммерция Place four
Коммерция Place four
Коммерция Place four
Коммерция Place four
Коммерция Place four
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Коммерция Place four
Рига, Латвия
от
$167,839
Год сдачи 2026
Премиальный инвестиционный проект в центре Риги с высокой доходностью Проект включает 79 квартир, которые отлично подойдут как для первого жилья, так и для инвестиций. Одним из ключевых преимуществ Place 4 является его превосходное расположение на одном из самых значимых перекрёстков центра…
Агентство
REALAT real estate
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Коммерция Villa Milia
Коммерция Villa Milia
Коммерция Villa Milia
Коммерция Villa Milia
Коммерция Villa Milia
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Коммерция Villa Milia
Юрмала, Латвия
Цена по запросу
Год сдачи 2020
Villa Milia Jurmala Дополнительная информация Концепция Связь поколений, связь времен, память о великих людях, вершивших свою историю жизни и оставивших вклад в истории города, страны и мира. Это то, что важно сохранить в памяти, в жизни и передать это важное дальше по эстафете поколений. Н…
Агентство
REALAT real estate
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Бизнес-центр Forštate biroji
Бизнес-центр Forštate biroji
Бизнес-центр Forštate biroji
Бизнес-центр Forštate biroji
Бизнес-центр Forštate biroji
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Бизнес-центр Forštate biroji
Рига, Латвия
Цена по запросу
Современное офисное здание с отличным расположением - рядом с центральной частью Риги и транспортной артерией - улицей Краста, с которой можно быстро и легко добраться как в правую, так и в левую часть Риги на берегу. Дизайнерский офис со всеми коммуникациями и отдельным входом только для со…
Агентство
REALAT real estate
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Коммерция Mārupes Sirds
Коммерция Mārupes Sirds
Коммерция Mārupes Sirds
Коммерция Mārupes Sirds
Коммерция Mārupes Sirds
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Коммерция Mārupes Sirds
Марупе, Латвия
от
$202,210
Год сдачи 2026
“Mārupes Sirds” – новый жилой проект площадью 12 гектаров в Марупе, – это продуманный поселок для семей, которые хотят жить ближе к природе, оставаясь при этом рядом с городом. Рядные дома имеют отдельный вход и частный сад, что обеспечивает больший уровень приватности, а квартиры предлагают…
Агентство
REALAT real estate
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Многоквартирный жилой дом Senču iela 5
Многоквартирный жилой дом Senču iela 5
Многоквартирный жилой дом Senču iela 5
Многоквартирный жилой дом Senču iela 5
Многоквартирный жилой дом Senču iela 5
Показать все Многоквартирный жилой дом Senču iela 5
Многоквартирный жилой дом Senču iela 5
Рига, Латвия
от
$1
Год сдачи 2019
Функционализм, многоквартирный дом Риги в далеком центра районе. 18-квартирный дом с komerttelpām 1.этаж Есть возможность припарковать автомобиль во дворе
Агентство
REALAT real estate
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Бизнес-центр Miera 1 (M1)
Бизнес-центр Miera 1 (M1)
Бизнес-центр Miera 1 (M1)
Бизнес-центр Miera 1 (M1)
Бизнес-центр Miera 1 (M1)
Показать все Бизнес-центр Miera 1 (M1)
Бизнес-центр Miera 1 (M1)
Рига, Латвия
Цена по запросу
Год сдачи 2026
Проект: Новостройка премиум-класса (2025/2026), сочетающая экологичность и футуристическую архитектуру. Площадь: Общая площадь ~11 000 м2. Площадь типового этажа ~1 500 м2. Аренда: ~16,00 – 18,00 EUR/м2 + НДС. Обслуживание: Triple Net, около 2,50 EUR/м2 + коммунальные. Устойчивость: Сертифик…
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REALAT real estate
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Коммерция Rolands S warehouses
Коммерция Rolands S warehouses
Коммерция Rolands S warehouses
Коммерция Rolands S warehouses
Коммерция Rolands S warehouses
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Коммерция Rolands S warehouses
Рига, Латвия
Цена по запросу
Удобный подъезд, охраняемая территория, рампа, своя ж/д ветка, ж/д рампа. SIA “Tālbergs“ акцизные и таможенные помещения находятся в Плявниеках. Rīga, Rencēnu 10A. Организация погрузки/разгрузки габаритных и негабаритных грузов: Сортировка и упаковка грузов; Возможность комплектации грузов …
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REALAT real estate
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Коммерция Braslas industriālais parks
Коммерция Braslas industriālais parks
Коммерция Braslas industriālais parks
Коммерция Braslas industriālais parks
Коммерция Braslas industriālais parks
Показать все Коммерция Braslas industriālais parks
Коммерция Braslas industriālais parks
Рига, Латвия
Цена по запросу
Просторный и современный индустриальный парк Brasla расположен в перспективном и стратегически важном районе недалеко от центра Риги, в непосредственной близости от Земитани и Южного моста. Из Брасла легко добраться по улицам Дзелзавас или Деглава до объездной дороги Риги, по улице Пьедруяс …
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REALAT real estate
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Многоквартирный жилой дом Lāčplēša iela 18
Многоквартирный жилой дом Lāčplēša iela 18
Многоквартирный жилой дом Lāčplēša iela 18
Многоквартирный жилой дом Lāčplēša iela 18
Многоквартирный жилой дом Lāčplēša iela 18
Показать все Многоквартирный жилой дом Lāčplēša iela 18
Многоквартирный жилой дом Lāčplēša iela 18
Рига, Латвия
от
$293
Год сдачи 2019
Lāčplēša iela 18 1906. Иоанн Ольха Одним из первых зданий в Риге в вертикальном модерн форма языка, особенностей фасада в архитектуре. Фасад украшен изысканным ornamentāliem рельефах. Zelmiņus гребни выразительные фигуральные композиции зданий югендстиля в декоративной отделке распределенны…
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REALAT real estate
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Коммерция Saulgoži
Коммерция Saulgoži
Kekavas pagasts, Латвия
Цена по запросу
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REALAT real estate
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Коммерция Merķeļa 2
Коммерция Merķeļa 2
Коммерция Merķeļa 2
Коммерция Merķeļa 2
Коммерция Merķeļa 2
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Коммерция Merķeļa 2
Рига, Латвия
от
$188,597
Год сдачи 2025
Выберите квартиру с видом на парк Вермана! Предлагаются квартиры в центре Риги, непосредственно рядом с парком Вермана - в локации, где городская элегантность сочетается с зелёной средой. Здание полностью реновировано, что делает данный объект надёжной и долгосрочной инвестицией, сохраняюще…
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REALAT real estate
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Коммерция Dignājas 4
Коммерция Dignājas 4
Коммерция Dignājas 4
Коммерция Dignājas 4
Коммерция Dignājas 4
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Коммерция Dignājas 4
Рига, Латвия
от
$117,753
Год сдачи 2023
Проект Dignājas 4 от девелоперской компании HouseNet – это новый, умный и энергоэффективный дом А класса с отличным местоположением в Риге, район Зиепниеккалнс. Выбрав квартиру в нашем новом проекте, Вы приобретаете качественно новый уровень проживания в эксклюзивном квартирном доме клубног…
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REALAT real estate
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Коммерция VGP Park Kekava
Коммерция VGP Park Kekava
Коммерция VGP Park Kekava
Коммерция VGP Park Kekava
Коммерция VGP Park Kekava
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Коммерция VGP Park Kekava
Кекава, Латвия
от
$9,288
VGP парк Кекава В стратегически выгодном месте-у автомагистралей A7 (Via Baltica) и A5 (Рижская кольцевая дорога). Доступ: - прямой съезд/съезд на шоссе; - отличный доступ к основным дорогам; - очень высокие стандарты строительства; - удобный доступ к центру Риги. Производственные мощности…
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REALAT real estate
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Коммерция Lidostas Parks
Коммерция Lidostas Parks
Коммерция Lidostas Parks
Коммерция Lidostas Parks
Коммерция Lidostas Parks
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Коммерция Lidostas Parks
Марупе, Латвия
Цена по запросу
Лидостас парк — это современный комплекс складских, производственных и офисных помещений. Проект реализован ведущим девелопером, проектировщиком и застройщиком индустриальных парков SIA PICHE. Благодаря инновационному применению технологий в строительстве, а также максимальной энергоэффектив…
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REALAT real estate
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Бизнес-центр Place 11
Бизнес-центр Place 11
Бизнес-центр Place 11
Бизнес-центр Place 11
Бизнес-центр Place 11
Показать все Бизнес-центр Place 11
Бизнес-центр Place 11
Рига, Латвия
Цена по запросу
Год сдачи 2016
PLACE ELEVEN спроектирован как действительно устойчивое и экологичное здание класса "А" от самого фундамента до кончика крыши. Офисы площадью более 14 000 м2 на PLACE ELEVEN отличаются эффективностью, устойчивостью и превосходным качеством, создавая отличные условия для инновационного разви…
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REALAT real estate
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Коммерция Katrīnas Pagalms
Коммерция Katrīnas Pagalms
Коммерция Katrīnas Pagalms
Коммерция Katrīnas Pagalms
Коммерция Katrīnas Pagalms
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Коммерция Katrīnas Pagalms
Рига, Латвия
Цена по запросу
Год сдачи 2021
Новый проект "Katrīnas Pagalms" в тихом центре, на пересечении улицы Катринас Дамбис и Пьена, рядом с Виестурдарзсом. Новый проект состоит из трех зданий. Квартиры предлагаются полностью отремонтированном здании. Собственность находится в очень выгодном месте, рядом с торговым центром Rim…
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REALAT real estate
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Коммерция Vide Ādaži
Коммерция Vide Ādaži
Коммерция Vide Ādaži
Коммерция Vide Ādaži
Коммерция Vide Ādaži
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Коммерция Vide Ādaži
Adazi, Латвия
от
$268,872
Год сдачи 2026
Новый проект таунхаусов – для спокойной и качественной жизни! Откройте для себя новый уровень жизни в современном поселке таунхаусов, где архитектура, приватность и функциональность формируют гармоничную среду проживания. Дома расположены со смещением друг относительно друга, создавая прият…
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REALAT real estate
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Бизнес-центр Берзаунес 11a
Бизнес-центр Берзаунес 11a
Бизнес-центр Берзаунес 11a
Бизнес-центр Берзаунес 11a
Бизнес-центр Берзаунес 11a
Рига, Латвия
Цена по запросу
Год сдачи 2008
В здании бюро капитально реконструирован один из корпусов бывшего завода VEF, для которого в ходе реновации дополнительно пристроены 2 этажа. Формируя бюроб большая стоимость обращена на эргономичность,функциональность и естественность. Здание оборудовано противопожарной и охранной сигнали…
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REALAT real estate
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Бизнес-центр Остас Скаты
Бизнес-центр Остас Скаты
Бизнес-центр Остас Скаты
Бизнес-центр Остас Скаты
Бизнес-центр Остас Скаты
Показать все Бизнес-центр Остас Скаты
Бизнес-центр Остас Скаты
Рига, Латвия
Цена по запросу
Год сдачи 2007
«Остас Скаты» Новый дом сделан так, чтобы в нём было удобно работать большим предприятиям. Площади бюро здесь достигают от 150 - 940 м2. Это четырехэтажное здание выделяется максимально обдуманой, функциональной и эргономичной планировкой. В новом доме удалось достичь удивительного равновес…
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REALAT real estate
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Коммерция
Коммерция
Коммерция
Коммерция
Коммерция
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Коммерция
Spunciems, Латвия
от
$115,930
Год сдачи 2026
Агентство
REALAT real estate
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Коммерция Pine Wood APARTMETS
Коммерция Pine Wood APARTMETS
Коммерция Pine Wood APARTMETS
Коммерция Pine Wood APARTMETS
Коммерция Pine Wood APARTMETS
Коммерция Pine Wood APARTMETS
Юрмала, Латвия
Цена по запросу
Год сдачи 2019
PINEWOOD Apartments Жилой проект PineWood Apartments расположен в нескольких минутах ходьбы от чистого песчаного пляжа. Он включает всего 30 апартаментов и был специально разработан для тех, кто ценит тишину и комфорт Юрмалы. Для приятного времяпрепровождения с семьёй, друзьями или просто н…
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REALAT real estate
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Бизнес-центр Elijas iela 17
Бизнес-центр Elijas iela 17
Бизнес-центр Elijas iela 17
Бизнес-центр Elijas iela 17
Бизнес-центр Elijas iela 17
Показать все Бизнес-центр Elijas iela 17
Бизнес-центр Elijas iela 17
Рига, Латвия
Цена по запросу
Офисное здание на ул. Элайджа, 17 было полностью отремонтировано в местах общего пользования и в подъездном узле. Для безопасности и комфорта установлены новые лифты. Чтобы обустроить внешний вид здания, был отремонтирован фасад, а также установлено освещение, что добавило очарования темному…
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REALAT real estate
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Коммерция Dainas
Коммерция Dainas
Коммерция Dainas
Коммерция Dainas
Коммерция Dainas
Рига, Латвия
Цена по запросу
Год сдачи 2023
Тихая улица Дайнас, где у вас скоро появится возможность стать одним из 114 жителей нового проекта. Если улица тихая, то и сам проект будет тише – его окружат уже существующие постройки, которые будут гасить все нежелательные шумы, а доступ к нему будет только через двор. На улице Дайнас бу…
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Бизнес-центр Barons Kvartāls
Бизнес-центр Barons Kvartāls
Бизнес-центр Barons Kvartāls
Бизнес-центр Barons Kvartāls
Бизнес-центр Barons Kvartāls
Показать все Бизнес-центр Barons Kvartāls
Бизнес-центр Barons Kvartāls
Рига, Латвия
от
$130
Год сдачи 2012
Офисов и центра "Barona Kvartals" представляет собой комплекс с общей офисов и магазинов площадью более 50 000 кв.м., расположен в центре города и имеет легкий доступ к государственным и частным транспортом. Для удобства клиентов "Barona Kvartals" комплекс строений девять лифтов, а также под…
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Бизнес-центр Zunda Towers
Бизнес-центр Zunda Towers
Бизнес-центр Zunda Towers
Бизнес-центр Zunda Towers
Бизнес-центр Zunda Towers
Показать все Бизнес-центр Zunda Towers
Бизнес-центр Zunda Towers
Рига, Латвия
от
$1,200
Год сдачи 2022
Офисы класса «А» с панорамными окнами из прочного и сверхпрозрачного стекла и современными инженерными решениями создают все условия для максимально комфортного и успешного ведения бизнеса. Воспользуйтесь одним из семи скоростных лифтов, чтобы почувствовать себя на высоте или станьте центром…
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Бизнес-центр Rietumu Capital Centre
Бизнес-центр Rietumu Capital Centre
Бизнес-центр Rietumu Capital Centre
Бизнес-центр Rietumu Capital Centre
Бизнес-центр Rietumu Capital Centre
Показать все Бизнес-центр Rietumu Capital Centre
Бизнес-центр Rietumu Capital Centre
Рига, Латвия
Цена по запросу
Год сдачи 2008
Rietumu Capital Centre АО Rietumu Banka - один из крупнейших банков балтийского региона, который специализируется на обслуживании крупных предприятий и состоятельных частных лиц. Центральное бюро АО Rietumu Banka - Rietumu Capital Centre – один из современнейших деловых центров в Балтии, за …
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Коммерция Kalnciema Biznesa parks
Коммерция Kalnciema Biznesa parks
Коммерция Kalnciema Biznesa parks
Коммерция Kalnciema Biznesa parks
Коммерция Kalnciema Biznesa parks
Показать все Коммерция Kalnciema Biznesa parks
Коммерция Kalnciema Biznesa parks
Рига, Латвия
Цена по запросу
Благоустроенное, полностью настраиваемое офисное помещение для нужд вашего бизнеса 24-часовая охрана и контроль доступа Высокоскоростной оптический интернет Просторная парковка для сотрудников и гостей вашей компании
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REALAT real estate
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Коммерция Magdelēnas kvartāls
Коммерция Magdelēnas kvartāls
Коммерция Magdelēnas kvartāls
Коммерция Magdelēnas kvartāls
Коммерция Magdelēnas kvartāls
Показать все Коммерция Magdelēnas kvartāls
Коммерция Magdelēnas kvartāls
Рига, Латвия
Цена по запросу
Год сдачи 2020
Magdelēnas kvartāls – vieta ar (īs)to sajūtu! В самом престижном районе риги — тихом центре, между улицами антонияс, эмиля мелнгайля и стрелниеку, возводится magdelēnas kvartāls — пространство для жизни и работы совершенно нового типа, где сделано всё, чтобы жильцы чувствовали себя превосхо…
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Бизнес-центр Jupiter centre
Бизнес-центр Jupiter centre
Бизнес-центр Jupiter centre
Бизнес-центр Jupiter centre
Бизнес-центр Jupiter centre
Показать все Бизнес-центр Jupiter centre
Бизнес-центр Jupiter centre
Рига, Латвия
Цена по запросу
Год сдачи 2013
Jupiter Tower возвышается над деловым центром Риги – Скансте. Этот стремительно развивающийся молодой район выбирают как для развития бизнеса, так и для жизни в современной и благоустроенной среде. Популярность Скансте закономерна — Jupiter Tower окружает продуманная инфраструктура. Торговы…
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Многоквартирный жилой дом Balta Village
Многоквартирный жилой дом Balta Village
Многоквартирный жилой дом Balta Village
Многоквартирный жилой дом Balta Village
Многоквартирный жилой дом Balta Village
Показать все Многоквартирный жилой дом Balta Village
Многоквартирный жилой дом Balta Village
Пиньки, Латвия
Цена по запросу
Год сдачи 2014
Balta Village - замечательный, уютный, окутанный природой и спокойствием, элитный поселок с частными домами в самом сердце Пиньки, рядом с Jurmala Outlet Village. Дома построены в 2014 году, они энергоэффективны и идеально подходят семьям с несколькими детьми. Доступны дома с 2, 3 и даже 5 с…
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Коммерция Mežlīdes Berģi
Коммерция Mežlīdes Berģi
Коммерция Mežlīdes Berģi
Коммерция Mežlīdes Berģi
Коммерция Mežlīdes Berģi
Показать все Коммерция Mežlīdes Berģi
Коммерция Mežlīdes Berģi
Bergi, Латвия
Цена по запросу
Комплекс "Mežlīdes" находится в зеленой зоне, всего в 200 метрах от кольцевой дороги Риги соединяющей столицы стран Балтии, что обеспечивает превосходную коммуникацию с центром Риги и другими городами Латвии и стран Балтии. Офисы — современные бюро, планировку которых может “построить” кажд…
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Бизнес-центр Lacplesa plaza
Бизнес-центр Lacplesa plaza
Бизнес-центр Lacplesa plaza
Бизнес-центр Lacplesa plaza
Бизнес-центр Lacplesa plaza
Показать все Бизнес-центр Lacplesa plaza
Бизнес-центр Lacplesa plaza
Рига, Латвия
от
$609
Год сдачи 2026
Lāčplēša Plaza: Индустриальное наследие в исполнении А-класса В историческом индустриальном районе Риги открывается новый символ бизнеса – Lāčplēša Plaza. Здание сочетает в себе историческую суровость с современным комфортом А-класса и высочайшими стандартами строительства. Характеристики п…
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Бизнес-центр Preses Nama Kvartāls
Бизнес-центр Preses Nama Kvartāls
Бизнес-центр Preses Nama Kvartāls
Бизнес-центр Preses Nama Kvartāls
Бизнес-центр Preses Nama Kvartāls
Показать все Бизнес-центр Preses Nama Kvartāls
Бизнес-центр Preses Nama Kvartāls
Рига, Латвия
Цена по запросу
Год сдачи 2026
Preses Nama Kvartāls – новый центральный деловой район Риги Preses Nama Kvartāls — это самый масштабный многофункциональный проект в Риге с общим объемом инвестиций около 500 миллионов евро. Проект превращает левый берег Даугавы в современный деловой центр города. Предложение и инфраструкту…
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Бизнес-центр Галерея Упиша
Бизнес-центр Галерея Упиша
Бизнес-центр Галерея Упиша
Бизнес-центр Галерея Упиша
Бизнес-центр Галерея Упиша
Показать все Бизнес-центр Галерея Упиша
Бизнес-центр Галерея Упиша
Рига, Латвия
от
$1,204
Год сдачи 2008
«Галерея Упиша» административно- жилой комплекс с помещениями бюро, который состоит из двух 6 этажных зданий. Они между собой объединяют двор и закрытую галерею, в которой размещены удобные бюро, но в верхнем этаже здания находятся комфортабельные квартиры. Здания проектные по требованию са…
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Бизнес-центр M4A (Mednieku iela 4A)
Бизнес-центр M4A (Mednieku iela 4A)
Бизнес-центр M4A (Mednieku iela 4A)
Бизнес-центр M4A (Mednieku iela 4A)
Бизнес-центр M4A (Mednieku iela 4A)
Показать все Бизнес-центр M4A (Mednieku iela 4A)
Бизнес-центр M4A (Mednieku iela 4A)
Рига, Латвия
от
$1,579
Год сдачи 2019
Офисное здание M4a находится в Риге, в престижном Тихом центре города, рядом с ул. Пулкв.Бриежа и главным зданием АО «Латвэнерго»; Вблизи здания находится ряд иностранных посольств, например, Польши, Греции, Австрии, Мальты, Украины, Бельгии, а также известные предприятия; Недалеко от здания…
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REALAT real estate
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Бизнес-центр Kalpaka 7
Бизнес-центр Kalpaka 7
Бизнес-центр Kalpaka 7
Бизнес-центр Kalpaka 7
Бизнес-центр Kalpaka 7
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Бизнес-центр Kalpaka 7
Рига, Латвия
от
$296
KALPAKA PARK RESIDENCE на бульваре Калпака 7 — это жилое и офисное здание, которое находится в т.н. бульварном кольце Риги, для которого характерна архитектура югендстиля. Здание состоит из двух частей — «старое» здание было построено в 1874-1879 г., и автор его проекта – первый профессионал…
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REALAT real estate
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Коммерция Centrus
Коммерция Centrus
Коммерция Centrus
Коммерция Centrus
Коммерция Centrus
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Коммерция Centrus
Рига, Латвия
от
$234,706
Год сдачи 2015
В квартале Centrus будут возведены два семиэтажных жилых дома на 84 квартиры. На первых этажах предусмотрены помещения для магазинов и кафе. Приобретая здесь квартиру, новые владельцы получат комфортное и качественное жилье в центре столицы с сохранением приватности и повседневного жизненног…
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REALAT real estate
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Коммерция Mārupe Smart Park
Коммерция Mārupe Smart Park
Коммерция Mārupe Smart Park
Коммерция Mārupe Smart Park
Коммерция Mārupe Smart Park
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Коммерция Mārupe Smart Park
Марупе, Латвия
от
$2,649
Год сдачи 2019
Marupe Smart Park-первый в Латвии бизнес-центр современной концепции. Центр имеет общую площадь 6061 квадратный метр и расположен на двух этажах. Недавно построенный в самой Риге SmartPark предлагает аренду офисов, складов и торговых помещений в одном месте. Основная цель нового концептуал…
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REALAT real estate
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Коммерция THE PEARL
Коммерция THE PEARL
Коммерция THE PEARL
Коммерция THE PEARL
Коммерция THE PEARL
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Коммерция THE PEARL
Рига, Латвия
от
$199,887
Год сдачи 2015
Чашка утреннего кофе на залитой солнцем террасе, запах сосен, свежий бриз озера… Самую большую радость мы часто находим в простейших вещах. Комплекс состоит из трёх резиденций. В доме — 65 элитных апартаментов площадью от 68 до 240 кв. метров, 65 подземных и 30 гостевых автостоянок. Квартиры…
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REALAT real estate
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Коммерция Krasotāju iela 13
Коммерция Krasotāju iela 13
Коммерция Krasotāju iela 13
Коммерция Krasotāju iela 13
Коммерция Krasotāju iela 13
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Коммерция Krasotāju iela 13
Рига, Латвия
от
$47,406
Год сдачи 2023
Квартиры продаются в том состоянии, в котором они находятся в настоящее время, что позволяет производить ремонт по своему усмотрению. Все три здания-довоенные каменные постройки, построено 20. в начале века. В рамках ремонта зданий были отремонтированы фасады, заменены окна, а также заменен…
Агентство
REALAT real estate
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Коммерция Homly S22
Коммерция Homly S22
Коммерция Homly S22
Коммерция Homly S22
Коммерция Homly S22
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Коммерция Homly S22
Рига, Латвия
от
$67,391
Год сдачи 2023
S22-это удобный и перспективный жилой среды проект недалеко от центра Риги. Здесь, только в обновленном здании, вы priecāsieties о своем доме и новым стилем жизни. Недалеко от образовательного учреждения, факультет Социальных наук факультет, магазины, торговые центры и сердце Риги - старый …
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REALAT real estate
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Бизнес-центр Panorama Plaza
Бизнес-центр Panorama Plaza
Рига, Латвия
от
$104,572
Частью жилого комплекса Panorama Residence является также офисный и торговый центр Panorama Plaza, расположенные на одной из сторон центральной магистрали, связывающей Юрмалу и центр города. Среди множества арендаторов есть как финансовые организации, так и медицинские, торговые и сервисные …
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REALAT real estate
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Коммерция BALTIJAS INDUSTRIĀLAIS PARKS
Коммерция BALTIJAS INDUSTRIĀLAIS PARKS
Коммерция BALTIJAS INDUSTRIĀLAIS PARKS
Коммерция BALTIJAS INDUSTRIĀLAIS PARKS
Коммерция BALTIJAS INDUSTRIĀLAIS PARKS
Коммерция BALTIJAS INDUSTRIĀLAIS PARKS
Коммерция BALTIJAS INDUSTRIĀLAIS PARKS
Рига, Латвия
от
$740
Год сдачи 2019
Один из самых технически продвинутых офисных, производственных и торговых комплексов в Риге. Объект класса "А" значительно вырос за 15 лет и сейчас занимает площадь в 5 гектаров. Балтийский индустриальный парк расположен в Дарзциемсе, недалеко от южного городского моста (Диенвиду). Общая пло…
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REALAT real estate
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Коммерция Art Luxury House
Коммерция Art Luxury House
Коммерция Art Luxury House
Коммерция Art Luxury House
Коммерция Art Luxury House
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Коммерция Art Luxury House
Рига, Латвия
от
$16,657
Год сдачи 2015
Жилой комплекс «Art Luxury House» - достойный пример лучшей недвижимости в Европе для людей, которые привыкли к роскоши и не собираются жить иначе! Собственные террасы с джакузи на верхних этажах, соседство исключительно с элитными слоями общества, эксклюзивные планировки и район, который на…
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Коммерция Dienvidu vārti II kārta
Коммерция Dienvidu vārti II kārta
Коммерция Dienvidu vārti II kārta
Коммерция Dienvidu vārti II kārta
Коммерция Dienvidu vārti II kārta
Рига, Латвия
от
$5,484
Год сдачи 2020
ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ПАРК КЛАССА А "ЮЖНЫЕ ВОРОТА" НА УЛИЦЕ РЕЗЕКНЕ МОЖЕТ ПОХВАСТАТЬСЯ НЕ ТОЛЬКО МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫМИ И АДАПТИРУЕМЫМИ К РАЗЛИЧНЫМ БИЗНЕС-ПОТРЕБНОСТЯМ ПОМЕЩЕНИЯМИ, НО И ВЫГОДНЫМ РАСПОЛОЖЕНИЕМ, ДО КОТОРОГО ЛЕГКО ДОБРАТЬСЯ СО ВСЕХ СТОРОН РИГИ. На территории площадью четыре гектара расп…
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Коммерция Kvartāls B91
Коммерция Kvartāls B91
Коммерция Kvartāls B91
Коммерция Kvartāls B91
Коммерция Kvartāls B91
Показать все Коммерция Kvartāls B91
Коммерция Kvartāls B91
Рига, Латвия
от
$75,524
Год сдачи 2020
Квартал B91 — это отличный выбор для молодых семей, независимых и успешных горожан. Он расположен рядом с одной из самых оживленных улиц Риги и отвечает всем современным требованиям в отношении комфорта, стиля и безопасности жилья. Дополнительная информация Здание на ул.Brivības 91 полность…
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REALAT real estate
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Многоквартирный жилой дом Kalpaka Park Residence
Многоквартирный жилой дом Kalpaka Park Residence
Многоквартирный жилой дом Kalpaka Park Residence
Многоквартирный жилой дом Kalpaka Park Residence
Многоквартирный жилой дом Kalpaka Park Residence
Показать все Многоквартирный жилой дом Kalpaka Park Residence
Многоквартирный жилой дом Kalpaka Park Residence
Рига, Латвия
от
$296
Год сдачи 2004
Kalpaka Park Residence KALPAKA PARK RESIDENCE на бульваре Калпака 7 — это жилое и офисное здание, которое находится в т.н. бульварном кольце Риги, для которого характерна архитектура югендстиля. Здание состоит из двух частей — «старое» здание было построено в 1874-1879 г., и автор его проек…
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REALAT real estate
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Многоквартирный жилой дом Barona 76
Многоквартирный жилой дом Barona 76
Многоквартирный жилой дом Barona 76
Многоквартирный жилой дом Barona 76
Многоквартирный жилой дом Barona 76
Многоквартирный жилой дом Barona 76
Многоквартирный жилой дом Barona 76
Рига, Латвия
от
$1,16 млн
Год сдачи 2019
в самом центре Риги. Услуги и удобства: Установлены три пакетов деревянные окна, что обеспечивает тишину. В здании установлен лифт. В квартирах и в доме проведена качественная реконструкция, в результате которой сохраняются зданий исторической ценности - отремонтирован фасад здания, лестни…
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REALAT real estate
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Бизнес-центр Telegraph Offices
Бизнес-центр Telegraph Offices
Бизнес-центр Telegraph Offices
Бизнес-центр Telegraph Offices
Бизнес-центр Telegraph Offices
Показать все Бизнес-центр Telegraph Offices
Бизнес-центр Telegraph Offices
Рига, Латвия
от
$5,34 млн
ОСОБЕННОСТИ ЗДАНИЯ Современные инженерные решения Автономная система вентиляции и охлаждения для каждого этажа (с индивидуальными счетчиками энергии) Система центрального отопления с контролем температуры для каждого помещения. Современная высокоскоростная (оптическая) компьютерная сеть Выс…
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REALAT real estate
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Коммерция EZERA SOLO
Коммерция EZERA SOLO
Коммерция EZERA SOLO
Коммерция EZERA SOLO
Коммерция EZERA SOLO
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Коммерция EZERA SOLO
Рига, Латвия
от
$30,465
Год сдачи 2023
Проект "EZERA SOLO" находится на улице Эзермалас 4, в микрорайоне Межапарк, на участке между улицами Эзермалас, Вискалю, Спрукстес и Майлишу. Здание размещено на тихой, зеленой, огороженной территории с мощеными дорожками, детской игровой площадкой и зоной отдыха , что делает это место особе…
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REALAT real estate
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Коммерция RUMBULA LOGISTICS PARK IN RIGA (RLP)
Коммерция RUMBULA LOGISTICS PARK IN RIGA (RLP)
Коммерция RUMBULA LOGISTICS PARK IN RIGA (RLP)
Коммерция RUMBULA LOGISTICS PARK IN RIGA (RLP)
Коммерция RUMBULA LOGISTICS PARK IN RIGA (RLP)
Рига, Латвия
от
$9,135
Логистический парк Румбула - это современный индустриальный парк класса "А", построенный с использованием энергоэффективных строительных материалов и методов в соответствии с высочайшими стандартами SIRIN Development, которые включают инновационные инженерные решения, создающие оптимальные у…
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REALAT real estate
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Коммерция E. Birznieka Upīša iela 10
Коммерция E. Birznieka Upīša iela 10
Коммерция E. Birznieka Upīša iela 10
Коммерция E. Birznieka Upīša iela 10
Коммерция E. Birznieka Upīša iela 10
Показать все Коммерция E. Birznieka Upīša iela 10
Коммерция E. Birznieka Upīša iela 10
Рига, Латвия
от
$83,890
Год сдачи 2020
продаются kвартиры в отреставрированном здании на улице Эрнеста Бирзниека Упиша 10 Обновленное здание в стиле модерн было построено в начале прошлого века, в 1912 году, по проекту выдающегося архитектора Латвии Мартинса Августа Лукша. Дом во дворе состоит из 33 квартир и 3 офисных помещени…
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REALAT real estate
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Коммерция Staraja Rusas 8
Коммерция Staraja Rusas 8
Коммерция Staraja Rusas 8
Коммерция Staraja Rusas 8
Коммерция Staraja Rusas 8
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Коммерция Staraja Rusas 8
Рига, Латвия
от
$127,810
Год сдачи 2018
Проект расположен в центре Кливерсала, между жилыми зданиями и зеленой зоной. Площадь проекта огорожена, озеленена, есть небольшая детская игровая площадка. Место расположено между важными улицами и недалеко от Каменного моста. Национальная библиотека Латвии находится в 5 минутах ходьбы от д…
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REALAT real estate
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Коммерция Alfrēda apartamenti
Коммерция Alfrēda apartamenti
Коммерция Alfrēda apartamenti
Коммерция Alfrēda apartamenti
Коммерция Alfrēda apartamenti
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Коммерция Alfrēda apartamenti
Рига, Латвия
от
$117,585
Год сдачи 2019
Люкс апартаменты «Альфреда». Откройте для себя Северный Париж! В двух шагах от исторического центра Риги мы бережно отреставрировали один из объектов всемирного наследия ЮНЕСКО и превратили его в клубный жилой дом класса «люкс». Теперь вы можете купить элитную квартиру в одном из самых уютны…
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REALAT real estate
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Коммерция Zundas Dārzi
Коммерция Zundas Dārzi
Коммерция Zundas Dārzi
Коммерция Zundas Dārzi
Коммерция Zundas Dārzi
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Коммерция Zundas Dārzi
Рига, Латвия
от
$261,430
Год сдачи 2017
Дом «Zundas сад» будет сочетать традиционные архитектурные приемы и современный дизайн. Внутреннее пространство организовано таким образом, что жители дома, перемещаясь между помещениями, увидеть прекрасный экологический постоянно цветущий сад, который будет максимальный сохранившимся природ…
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Латвия находится между Литвой и Эстонией, на побережье Балтийского моря. У нее вторая по протяженности береговая линия из всех трех стран, и застройщики Латвии активно осваивают этот ценный ресурс, возводя новые жилые массивы. Иностранцам достаточно просто купить здесь недвижимость, и хотя море не такое теплое, как в других странах, новостройки в Латвии также могут стать хорошим вложением.

Особенности новой недвижимости в Латвии

Новое жилье в Латвии возводится с учетом особенностей местного климата, среди которых высокая влажность в прибрежных регионах, сильные ветра и холодные зимы. Местные застройщики используют современные материалы для увеличения энергоэффективности новых зданий, что, в свою очередь, уменьшает потенциальные расходы на коммунальные платежи. Среди других преимуществ стоит отметить:

  • Развитая инфраструктура. По регламенту строительства ЕС в шаговой доступности от жилого комплекса должны быть детские сады, школы, магазины и транспортные развязки. Нужные объекты достраивают параллельно или до закладки жилья.
  • Гибкость в планировке. Недвижимость в Латвии от застройщика строится по технологии монолита, когда возводится цельный бетонный каркас. Благодаря этому в квартире практически нет несущих стен и ее можно перепланировать в соответствии с собственными нуждами.  

Цены на новое жилье в Латвии

Цены на новостройки наиболее высокие в центре Риги — €2500–€4000 за м². В популярных районах рядом с центром – €1800–€3000 евро за м². Пригороды уже более демократичны в плане цен — там часто можно найти предложения от €1200 за м².
На рынке представлены различные варианты: от компактных студий до элитных пентхаусов с панорамными видами. Недвижимость от застройщика часто продается с отделкой, что тоже является плюсом.

Нюансы покупки недвижимости в новостройке Латвии

Иностранные граждане могут получить латвийский ВНЖ при покупке недвижимости, но для этого общая стоимость объекта должна быть не менее €250,000, а его кадастровая стоимость на момент покупки — минимум €80,000.

Процесс покупки включает следующие этапы:

  • Договор о брони жилья. Заключается для закрепления за вами выбранного объекта на определенный срок.
  • Предварительный договор купли-продажи. Определяет основные условия сделки и обязательства сторон.
  • Основной договор купли-продажи. Окончательный документ, подтверждающий переход права собственности.
  • Регистрация права собственности. После подписания основного договора необходимо зарегистрировать право собственности в Земельной книге Латвии.

Помимо стоимости самой недвижимости, следует учитывать расходы на оплату государственной пошлины за регистрацию, которая составляет 1,5% от стоимости объекта для физических лиц и 2% для юридических лиц. 

Полезные материалы по покупке новостроек в Латвии

Покупка недвижимости в Латвии: отличие от рынков стран Прибалтики, цены и ставки по ипотеке
Покупка недвижимости в Латвии: отличие от рынков стран Прибалтики, цены и ставки по ипотеке
Как иностранцу купить жилье в кредит в Латвии, Литве, Великобритании и Нидерландах
Как иностранцу купить жилье в кредит в Латвии, Литве, Великобритании и Нидерландах

Часто задаваемые вопросы по новостройкам Латвии

Какие требуются документы для приобретения нового жилья в Латвии?

Иностранным гражданам для покупки квартиры в новостройке необходим паспорт, а также специальное разрешение на приобретение территории вокруг дома. Второй документ выдается в течение 20 дней. Потребуется также открыть счет в одном из местных банков, с которого будут переведены деньги продавцу после заключения сделки.

Какие нужно учесть ограничения иностранным лицам при покупке недвижимости от застройщика в Латвии?

Иностранцы могут приобретать новые квартиры и дома любого метража. Ограничения касаются только некоторых территорий. Например, иностранным лицам не допускается покупать квартиры в новостройках в Латвии на землях, расположенных возле государственных границ и публичных водоемов.

Какие города в Латвии самые популярные у покупателей нового жилья?

Иностранцы, переезжающие в страну по работе и учебе, больше приобретают столичную недвижимость в Риге. Инвесторы, стремящиеся купить курортное жилье для летнего отдыха, делают выбор в пользу Юрмалы и Вентспилса. Большим спросом также пользуются новые жилые комплексы в Латвии в Лиепае и Елгаве.
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