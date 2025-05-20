Гумбати Групп начала свое позиционирование на рынке в 1998 году и до сих пор занимает лидирующие позиции в своей области благодаря своим высоким стандартам строительства.
Мы первая компания, которая начала масштабное строительство в Батуми. Мы построили 500 000 кв.м. Коммерческие и жилые помещения, а также 2 стадиона олимпийского стандарта.
Мы создаем здания высокого стандарта, которые идеально подходят для конкретной среды.
Основная задача нашей команды - постоянно повышать и поддерживать уровень удовлетворенности клиентов.
Инвестиционные апартаменты на первой береговой линии "Гумбати Резиденc" — это укомплектованные "под ключ" апартаменты разной площади, полностью готовые к проживанию. Вам не нужно делать ремонт, за вас уже обо всем побеспокоились — в квартирах есть вся необходимая мебель и бытовая техника.
Территория комплекса включает в себя меблированный пляж с комфортной зоной отдыха, на котором расположены:
- ресторан,
- волейбольной площадка,
- открытый бассейн.
Также на территории находятся:
- кинотеатр под открытым небом,
- казино,
- зеленый сад 2000 кв.м.,
- тренажерный зал и спа,
- бунгало и открытый бассейн.