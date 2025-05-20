О застройщике

Гумбати Групп начала свое позиционирование на рынке в 1998 году и до сих пор занимает лидирующие позиции в своей области благодаря своим высоким стандартам строительства.

Мы первая компания, которая начала масштабное строительство в Батуми. Мы построили 500 000 кв.м. Коммерческие и жилые помещения, а также 2 стадиона олимпийского стандарта.



Мы создаем здания высокого стандарта, которые идеально подходят для конкретной среды.



Основная задача нашей команды - постоянно повышать и поддерживать уровень удовлетворенности клиентов.