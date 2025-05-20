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Гумбати Групп

Грузия, Батуми
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Тип компании
Тип компании
Застройщик
Год основания компании
Год основания компании
1998
На платформе
На платформе
3 года 8 месяцев
Языки общения
Языки общения
Русский, Українська
Веб-сайт
Веб-сайт
gumbati.ge/
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О застройщике

Гумбати Групп начала свое позиционирование на рынке в 1998 году и до сих пор занимает лидирующие позиции в своей области благодаря своим высоким стандартам строительства.

Мы первая компания, которая начала масштабное строительство в Батуми. Мы построили 500 000 кв.м. Коммерческие и жилые помещения, а также 2 стадиона олимпийского стандарта.

Мы создаем здания высокого стандарта, которые идеально подходят для конкретной среды.

Основная задача нашей команды - постоянно повышать и поддерживать уровень удовлетворенности клиентов.

Услуги

Инвестиционные апартаменты на первой береговой линии "Гумбати Резиденc" — это укомплектованные "под ключ" апартаменты разной площади, полностью готовые к проживанию. Вам не нужно делать ремонт, за вас уже обо всем побеспокоились — в квартирах есть вся необходимая мебель и бытовая техника.

Территория комплекса включает в  себя меблированный пляж с комфортной зоной отдыха, на котором расположены:
- ресторан,
- волейбольной площадка,
- открытый бассейн.

Также на территории находятся:
- кинотеатр под открытым небом,
- казино,
- зеленый сад 2000 кв.м.,
- тренажерный зал и спа,
- бунгало и открытый бассейн.

Время работы
Закрыто сейчас
Сейчас в компании: 22:37
(UTC+4:00, Asia/Tbilisi)
Понедельник
09:00 - 18:00
Вторник
09:00 - 18:00
Среда
09:00 - 18:00
Четверг
09:00 - 18:00
Пятница
09:00 - 18:00
Суббота
Выходной
Воскресенье
Выходной
Новостройки
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Жилой комплекс Midtown By Gumbati
Жилой комплекс Midtown By Gumbati
Батуми, Грузия
Цена по запросу
Год сдачи 2025
Количество этажей 15
Площадь 68 м²
1 объект недвижимости 1
Жилой комплекс в самом центре города.  500 метров от моря Проект включает в себя 57 квартир различной площади с коммерческой помещения на первом этаже.
Застройщик
Гумбати Групп
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Апарт - отель Montemar By Gumbati
Апарт - отель Montemar By Gumbati
Батуми, Грузия
от
$65,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2028
Количество этажей 16
Площадь 31–162 м²
4 объекта недвижимости 4
Многофункциональный 16-этажный комплекс гостиничного типа включает в себя три блока Особенная архитектура Отличное расположение - недалеко от берега моря (панорамный вид на горы и море) Многофункциональный - оборудован торговыми, места для развлечений и отдыха Подходит для жизни, от…
Застройщик
Гумбати Групп
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Апарт - отель Subtropic City by Gumbati
Апарт - отель Subtropic City by Gumbati
Батуми, Грузия
от
$107,430
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 20
Представляем вам уникальную возможность приобрести в «Гумбати Апартменс» этот прекрасный апартамент в самом сердце города, в всего в нескольких минутах ходьбы от морского побережья. апартаменты полностью оборудованы современным ремонтом, стильной мебелью и высококачественной бытовой техникой…
Застройщик
Гумбати Групп
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