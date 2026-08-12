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Новостройки в Греции

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Коммерция Эксклюзивный коммерческий объект 1 110 кв. м на проспекте Месогион — Агия-Параскеви, Афины, Греция.
Коммерция Эксклюзивный коммерческий объект 1 110 кв. м на проспекте Месогион — Агия-Параскеви, Афины, Греция.
Коммерция Эксклюзивный коммерческий объект 1 110 кв. м на проспекте Месогион — Агия-Параскеви, Афины, Греция.
Коммерция Эксклюзивный коммерческий объект 1 110 кв. м на проспекте Месогион — Агия-Параскеви, Афины, Греция.
Municipality of Agia Paraskevi, Греция
от
$2,53 млн
НДС
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 3
Эксклюзивный коммерческий объект 1 110 кв. м на проспекте Месогион — Агия-Параскеви Цена продажи: 2 200 000 € (обсуждается) Отличная инвестиционная возможность в одном из самых престижных мест на проспекте Месогион, . Продаётся отдельно стоящее коммерческое здание общей площадью 1 110 …
Застройщик
DC Constructions
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Застройщик
DC Constructions
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Вилла 🏡 в Пелопоннес для Golden Visa
Вилла 🏡 в Пелопоннес для Golden Visa
Вилла 🏡 в Пелопоннес для Golden Visa
Вилла 🏡 в Пелопоннес для Golden Visa
Вилла 🏡 в Пелопоннес для Golden Visa
Показать все Вилла 🏡 в Пелопоннес для Golden Visa
Вилла 🏡 в Пелопоннес для Golden Visa
Municipality of Ermionida, Греция
от
$571,353
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 2
🏡 Вилла в Греции для Golden Visa Современная экологичная вилла с видом на море в престижном регионе Пелопоннес, идеально подходящая как для отдыха и постоянного проживания, так и для получения ВНЖ Греции по программе Golden Visa. 📍 Расположение • Термисия, Пелопоннес, Греция • 15 мин…
Агентство
Invest Cafe
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Жилой комплекс Bomo Nikiti Apartments
Жилой комплекс Bomo Nikiti Apartments
Жилой комплекс Bomo Nikiti Apartments
Жилой комплекс Bomo Nikiti Apartments
Жилой комплекс Bomo Nikiti Apartments
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Жилой комплекс Bomo Nikiti Apartments
Никити, Греция
от
$193,286
Количество этажей 1
Для продажиДуплекс 83 кв.м в Ситонии, Халкидики Дуплекс расположен на первом и втором этажах. Первый этаж состоит из одной спальни, гостиной с кухней, одного душевого WC. Второй этаж состоит из одной спальни. Вид на город открывается из окон. Существуют солнечные панели для нагрева воды и ко…
Агентство
Grekodom Development
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Агентство
Grekodom Development
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TekceTekce
Многоквартирный жилой дом Современные квартиры рядом с морем в Палео Фалиро, Афины
Многоквартирный жилой дом Современные квартиры рядом с морем в Палео Фалиро, Афины
Многоквартирный жилой дом Современные квартиры рядом с морем в Палео Фалиро, Афины
Многоквартирный жилой дом Современные квартиры рядом с морем в Палео Фалиро, Афины
Многоквартирный жилой дом Современные квартиры рядом с морем в Палео Фалиро, Афины
Показать все Многоквартирный жилой дом Современные квартиры рядом с морем в Палео Фалиро, Афины
Многоквартирный жилой дом Современные квартиры рядом с морем в Палео Фалиро, Афины
Municipality of Palaio Faliro, Греция
от
$487,199
Год сдачи 2027
Новый жилой проект расположен в Палео Фалиро — одном из самых престижных прибрежных районов Афин, всего в нескольких минутах от Афинской Ривьеры, пляжей и яхтенных марин. Комплекс находится на стадии строительства и представляет собой 7-этажное здание с 21 резиденцией, включающее квартиры…
Агентство
Invest Cafe
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Многоквартирный жилой дом KALLITHEA VEERDEE - для Золотой Визы
Многоквартирный жилой дом KALLITHEA VEERDEE - для Золотой Визы
Многоквартирный жилой дом KALLITHEA VEERDEE - для Золотой Визы
Многоквартирный жилой дом KALLITHEA VEERDEE - для Золотой Визы
Многоквартирный жилой дом KALLITHEA VEERDEE - для Золотой Визы
Показать все Многоквартирный жилой дом KALLITHEA VEERDEE - для Золотой Визы
Многоквартирный жилой дом KALLITHEA VEERDEE - для Золотой Визы
Municipality of Kallithea, Греция
от
$291,311
Год сдачи 2026
Площадь 41–63 м²
4 объекта недвижимости 4
О проекте KALLITHEA VEERDEE — это современный жилой комплекс из 8 апартаментов, созданных в соответствии с последними стандартами комфорта и функциональности. Просторные планировки, современные отделочные материалы и продуманные дизайнерские решения обеспечивают высокий уровень жизни, под…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
41.0 – 63.0
288,517 – 300,058
Агентство
Invest Cafe
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Жилой комплекс ParkView Athens
Жилой комплекс ParkView Athens
Жилой комплекс ParkView Athens
Жилой комплекс ParkView Athens
Жилой комплекс ParkView Athens
Municipality of Kallithea, Греция
Цена по запросу
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 4
Parkview Athens - это эксклюзивный жилой анклав, предлагающий современный афинский живой опыт с панорамным видом на парк и знаковый горизонт города. Вдумчиво спроектированные и элегантно завершенные, в разработке представлены 13 современных квартир площадью от 35 кв.м до 53 кв.м, включая хор…
Застройщик
Limar Homes
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Застройщик
Limar Homes
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Многоквартирный жилой дом Bella Vista Golden Visa Residences — Афины, Греция
Многоквартирный жилой дом Bella Vista Golden Visa Residences — Афины, Греция
Многоквартирный жилой дом Bella Vista Golden Visa Residences — Афины, Греция
Многоквартирный жилой дом Bella Vista Golden Visa Residences — Афины, Греция
Многоквартирный жилой дом Bella Vista Golden Visa Residences — Афины, Греция
Показать все Многоквартирный жилой дом Bella Vista Golden Visa Residences — Афины, Греция
Многоквартирный жилой дом Bella Vista Golden Visa Residences — Афины, Греция
Municipality of Kallithea, Греция
от
$263,630
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 5
Площадь 37–47 м²
2 объекта недвижимости 2
Bella Vista Golden Visa Residences — это новый бутиковый жилой проект в самом сердце Каллифеи, динамичного района Афин, всего в 10 минутах от центра города и в пешей доступности от Фонда Ставроса Ниархоса и Афинской Ривьеры. Проект включает 10 полностью меблированных дизайнерских апартаме…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
37.0 – 47.0
276,977 – 300,058
Агентство
Invest Cafe
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Многоквартирный жилой дом Lopes Residences
Многоквартирный жилой дом Lopes Residences
Многоквартирный жилой дом Lopes Residences
Многоквартирный жилой дом Lopes Residences
Многоквартирный жилой дом Lopes Residences
Показать все Многоквартирный жилой дом Lopes Residences
Многоквартирный жилой дом Lopes Residences
Municipality of Paiania, Греция
Цена по запросу
Год сдачи 2027
Количество этажей 2
Спасите тысячи! Увеличьте свой доход!Исключительная возможность для инвесторов, Lopes Residences поставляется с тремя годами бесплатного управления и коммунальных платежей, которые спасают тысячи людей, обеспечивая спокойствие с первого дня. Расположенный в спокойном, но хорошо связанном при…
Застройщик
Velment
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Жилой комплекс Роскошная квартира 2+1 с видом на море для Golden Visa
Жилой комплекс Роскошная квартира 2+1 с видом на море для Golden Visa
Жилой комплекс Роскошная квартира 2+1 с видом на море для Golden Visa
Жилой комплекс Роскошная квартира 2+1 с видом на море для Golden Visa
Жилой комплекс Роскошная квартира 2+1 с видом на море для Golden Visa
Жилой комплекс Роскошная квартира 2+1 с видом на море для Golden Visa
Жилой комплекс Роскошная квартира 2+1 с видом на море для Golden Visa
Municipality of Glyfada, Греция
от
$286,554
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 4
Роскошная квартира 2+1 с видом на море для Golden Visa Расположенная в престижном районе Глифада на Афинской Ривьере, квартира представляет собой привлекательную возможность как для комфортного проживания, так и для инвестиций. Объект соответствует требованиям программы Greek Golden Visa,…
Агентство
Invest Cafe
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Жилой комплекс Beyond — инвестиционные апартаменты в 160 метрах от пляжа Alimos, под Золотую Визу
Жилой комплекс Beyond — инвестиционные апартаменты в 160 метрах от пляжа Alimos, под Золотую Визу
Жилой комплекс Beyond — инвестиционные апартаменты в 160 метрах от пляжа Alimos, под Золотую Визу
Жилой комплекс Beyond — инвестиционные апартаменты в 160 метрах от пляжа Alimos, под Золотую Визу
Жилой комплекс Beyond — инвестиционные апартаменты в 160 метрах от пляжа Alimos, под Золотую Визу
Жилой комплекс Beyond — инвестиционные апартаменты в 160 метрах от пляжа Alimos, под Золотую Визу
Жилой комплекс Beyond — инвестиционные апартаменты в 160 метрах от пляжа Alimos, под Золотую Визу
Municipality of Alimos, Греция
от
$874,381
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
:Beyond — это премиальный жилой комплекс, расположенный на знаменитой Афинской Ривьере, всего в 160 метрах от песчаного пляжа и рядом с Alimos Marina, одной из крупнейших марин региона. Проект идеально подходит для тех, кто ценит морской стиль жизни, эстетику, комфорт и инвестирует с целью п…
Агентство
Invest Cafe
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Апарт - отель Апартаменты в Пирее для Golden Visa
Апарт - отель Апартаменты в Пирее для Golden Visa
Апарт - отель Апартаменты в Пирее для Golden Visa
Апарт - отель Апартаменты в Пирее для Golden Visa
Апарт - отель Апартаменты в Пирее для Golden Visa
Показать все Апарт - отель Апартаменты в Пирее для Golden Visa
Апарт - отель Апартаменты в Пирее для Golden Visa
Municipality of Piraeus, Греция
от
$263,746
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2027
Количество этажей 4
🏡 Апартаменты в Пирее для Golden Visa 💰 Стоимость: €272 000 Современные апартаменты расположены в Пирее — одном из самых перспективных районов Афинской агломерации. Рядом находятся порт Пирея, станции метро, Афинская Ривьера, набережные, яхтенные марины и исторический центр Афин. Отлич…
Агентство
Invest Cafe
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Многоквартирный жилой дом Современная квартира в Нео Фалиро рядом с морем для Golden Visa
Многоквартирный жилой дом Современная квартира в Нео Фалиро рядом с морем для Golden Visa
Многоквартирный жилой дом Современная квартира в Нео Фалиро рядом с морем для Golden Visa
Многоквартирный жилой дом Современная квартира в Нео Фалиро рядом с морем для Golden Visa
Многоквартирный жилой дом Современная квартира в Нео Фалиро рядом с морем для Golden Visa
Показать все Многоквартирный жилой дом Современная квартира в Нео Фалиро рядом с морем для Golden Visa
Многоквартирный жилой дом Современная квартира в Нео Фалиро рядом с морем для Golden Visa
Municipality of Piraeus, Греция
от
$422,802
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2027
Количество этажей 7
🏡 Современная квартира в Афинах рядом с морем для Golden Visa Новая квартира в престижном районе Нео Фалиро — одной из самых перспективных локаций Афинской Ривьеры. Проект сочетает современную архитектуру и бережную реставрацию исторического здания 1897 года, расположенного на том же учас…
Агентство
Invest Cafe
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Многоквартирный жилой дом Двухуровневый мезонет под Golden Visa в Микролимано
Многоквартирный жилой дом Двухуровневый мезонет под Golden Visa в Микролимано
Многоквартирный жилой дом Двухуровневый мезонет под Golden Visa в Микролимано
Многоквартирный жилой дом Двухуровневый мезонет под Golden Visa в Микролимано
Многоквартирный жилой дом Двухуровневый мезонет под Golden Visa в Микролимано
Показать все Многоквартирный жилой дом Двухуровневый мезонет под Golden Visa в Микролимано
Многоквартирный жилой дом Двухуровневый мезонет под Golden Visa в Микролимано
Municipality of Piraeus, Греция
от
$389,713
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 4
Двухуровневый мезонет под Golden Visa в Микролимано 💰 Стоимость: €340 000 📍 Локация: Микролимано / Кастелла, Пирей (Афины), Греция 📄 Статус: Подходит для получения ВНЖ Греции по программе Golden Visa 🏠 Характеристики объекта Лот: Мезонет M3 Тип недвижимости: Двухуровне…
Агентство
Invest Cafe
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Многоквартирный жилой дом Роскошные квартиры рядом с морем в Алимосе, Афины
Многоквартирный жилой дом Роскошные квартиры рядом с морем в Алимосе, Афины
Многоквартирный жилой дом Роскошные квартиры рядом с морем в Алимосе, Афины
Многоквартирный жилой дом Роскошные квартиры рядом с морем в Алимосе, Афины
Многоквартирный жилой дом Роскошные квартиры рядом с морем в Алимосе, Афины
Municipality of Alimos, Греция
от
$855,177
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2027
Современный жилой проект расположен в Алимосе — одном из самых престижных прибрежных районов Афин, входящем в Афинскую Ривьеру, всего в 850 метрах от моря и песчаных пляжей. Комплекс находится на стадии строительства и представляет собой 6-этажное здание с 13 резиденциями, включающее квар…
Агентство
Invest Cafe
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Жилой комплекс Премиальная редевелопмент / реконструкция Athinum 9
Жилой комплекс Премиальная редевелопмент / реконструкция Athinum 9
Жилой комплекс Премиальная редевелопмент / реконструкция Athinum 9
Жилой комплекс Премиальная редевелопмент / реконструкция Athinum 9
Жилой комплекс Премиальная редевелопмент / реконструкция Athinum 9
Показать все Жилой комплекс Премиальная редевелопмент / реконструкция Athinum 9
Жилой комплекс Премиальная редевелопмент / реконструкция Athinum 9
Municipality of Athens, Греция
от
$445,656
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2027
Количество этажей 5
Проект   — Подходит под Золотую Визу и ВНЖ в Греции Описание проекта Локация: Центр Афин, престижный и оживленный район Панграти (Pangrati), улица Filolaou 168. Транспортная доступность: 1 минута пешком до ближайшей автобусной остановки, 14 минут пешком до станции метро A…
Агентство
Invest Cafe
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Жилой комплекс Квартира на острове Эгина | Golden Visa Греции
Жилой комплекс Квартира на острове Эгина | Golden Visa Греции
Жилой комплекс Квартира на острове Эгина | Golden Visa Греции
Жилой комплекс Квартира на острове Эгина | Golden Visa Греции
Жилой комплекс Квартира на острове Эгина | Golden Visa Греции
Вая, Греция
от
$284,737
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 4
Квартира на острове Эгина | Golden Visa Греции Локация: Mesagros, Agia Marina, Aegina, Greece Современная квартира в новом клубном жилом комплексе на острове Эгина — одном из самых живописных островов Саронического залива. Проект сочетает удобное расположение рядом с пляжем, современну…
Агентство
Invest Cafe
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Жилой комплекс Portside Residence in Pireaus
Жилой комплекс Portside Residence in Pireaus
Жилой комплекс Portside Residence in Pireaus
Жилой комплекс Portside Residence in Pireaus
Жилой комплекс Portside Residence in Pireaus
Показать все Жилой комплекс Portside Residence in Pireaus
Жилой комплекс Portside Residence in Pireaus
Municipality of Piraeus, Греция
Цена по запросу
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Площадь 23–50 м²
8 объектов недвижимости 8
Портсайд Резиденция – премиальная инвестиционная возможность в ПирееРазблокируйте потенциал элитной недвижимости всего в нескольких шагах от Эгейского моря.Презентация Portside Резиденция — редкая возможность владеть полностью функционирующей высокодоходной арендованной недвижимостью в самом…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
23.0 – 50.0
184,651 – 346,221
Квартира 2 комнаты
33.0 – 44.0
253,895 – 346,221
Застройщик
Limar Homes
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Застройщик
Limar Homes
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Жилой комплекс Новые квартиры под аренду с доходностью до 3,8%, в спокойном и чистом районе в центре Афин
Жилой комплекс Новые квартиры под аренду с доходностью до 3,8%, в спокойном и чистом районе в центре Афин
Жилой комплекс Новые квартиры под аренду с доходностью до 3,8%, в спокойном и чистом районе в центре Афин
Жилой комплекс Новые квартиры под аренду с доходностью до 3,8%, в спокойном и чистом районе в центре Афин
Жилой комплекс Новые квартиры под аренду с доходностью до 3,8%, в спокойном и чистом районе в центре Афин
Показать все Жилой комплекс Новые квартиры под аренду с доходностью до 3,8%, в спокойном и чистом районе в центре Афин
Жилой комплекс Новые квартиры под аренду с доходностью до 3,8%, в спокойном и чистом районе в центре Афин
Municipality of Athens, Греция
от
$184,652
Наш проект - это современный шестиэтажный жилой дом с лифтом и коммерческим помещением на первом этаже. В доме 11 квартир и студий сдаются с чистовой отделкой, сантехникой и кухонной мебелью. Идеальны для сдачи в аренду. Прогноз доходности - 2,9–3,8% с одного юнита. У каждой квартиры есть ба…
Агентство
TRANIO
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Многоквартирный жилой дом Роскошные резиденции в Кифисии, Афины
Многоквартирный жилой дом Роскошные резиденции в Кифисии, Афины
Многоквартирный жилой дом Роскошные резиденции в Кифисии, Афины
Многоквартирный жилой дом Роскошные резиденции в Кифисии, Афины
Многоквартирный жилой дом Роскошные резиденции в Кифисии, Афины
Показать все Многоквартирный жилой дом Роскошные резиденции в Кифисии, Афины
Многоквартирный жилой дом Роскошные резиденции в Кифисии, Афины
Municipality of Kifisia, Греция
от
$834,543
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2027
Эксклюзивный закрытый жилой комплекс расположен в Кифисии — одном из самых престижных и зеленых районов Афин, известном своей аристократической атмосферой, историческими особняками XIX века и красивыми парками. Комплекс состоит из 10 премиальных резиденций в двух малоэтажных зданиях (3 эт…
Агентство
Invest Cafe
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Жилой комплекс FUSION — инновационный жилой комплекс на Афинской Ривьере под Золотую Визу
Жилой комплекс FUSION — инновационный жилой комплекс на Афинской Ривьере под Золотую Визу
Жилой комплекс FUSION — инновационный жилой комплекс на Афинской Ривьере под Золотую Визу
Жилой комплекс FUSION — инновационный жилой комплекс на Афинской Ривьере под Золотую Визу
Жилой комплекс FUSION — инновационный жилой комплекс на Афинской Ривьере под Золотую Визу
Показать все Жилой комплекс FUSION — инновационный жилой комплекс на Афинской Ривьере под Золотую Визу
Жилой комплекс FUSION — инновационный жилой комплекс на Афинской Ривьере под Золотую Визу
Municipality of Palaio Faliro, Греция
от
$419,703
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Fusion — это уникальный закрытый жилой комплекс, расположенный в районе Палео Фалиро — престижном прибрежном квартале на юге Афин, всего в 5 минутах от пляжей и 15 минутах от центра города. Это идеальный выбор для тех, кто ищет современную городскую жизнь у моря с комфортом курорта и возможн…
Агентство
Invest Cafe
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Резиденция Роскошный пентхаус с частным бассейном и панорамным видом на море | Глифада | Golden Visa
Резиденция Роскошный пентхаус с частным бассейном и панорамным видом на море | Глифада | Golden Visa
Резиденция Роскошный пентхаус с частным бассейном и панорамным видом на море | Глифада | Golden Visa
Резиденция Роскошный пентхаус с частным бассейном и панорамным видом на море | Глифада | Golden Visa
Резиденция Роскошный пентхаус с частным бассейном и панорамным видом на море | Глифада | Golden Visa
Показать все Резиденция Роскошный пентхаус с частным бассейном и панорамным видом на море | Глифада | Golden Visa
Резиденция Роскошный пентхаус с частным бассейном и панорамным видом на море | Глифада | Golden Visa
Municipality of Glyfada, Греция
от
$2,69 млн
Год сдачи 2027
Количество этажей 5
Роскошный пентхаус с частным бассейном и панорамным видом на море | Глифада | Golden Visa Эксклюзивный пентхаус, расположенный в Глифаде — самом престижном районе Афинской Ривьеры. Просторная резиденция с частным бассейном, панорамным видом на море и современными технологиями станет идеал…
Агентство
Invest Cafe
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Жилой комплекс Новые квартиры в проекте Gounari в элитном зелёном районе для получения арендного дохода, Афины, Аттика, Греция
Жилой комплекс Новые квартиры в проекте Gounari в элитном зелёном районе для получения арендного дохода, Афины, Аттика, Греция
Жилой комплекс Новые квартиры в проекте Gounari в элитном зелёном районе для получения арендного дохода, Афины, Аттика, Греция
Жилой комплекс Новые квартиры в проекте Gounari в элитном зелёном районе для получения арендного дохода, Афины, Аттика, Греция
Жилой комплекс Новые квартиры в проекте Gounari в элитном зелёном районе для получения арендного дохода, Афины, Аттика, Греция
Показать все Жилой комплекс Новые квартиры в проекте Gounari в элитном зелёном районе для получения арендного дохода, Афины, Аттика, Греция
Жилой комплекс Новые квартиры в проекте Gounari в элитном зелёном районе для получения арендного дохода, Афины, Аттика, Греция
Municipality of Agia Paraskevi, Греция
от
$765,333
Gounari — любимый дом в роскошном и спокойном районе Афин и надёжный актив в ваш инвестиционный портфель  Уникальный спокойный и зелёный район для шумных Афин. Агиа Параскеви — тихий семейный район на севере города. Он популярен среди греков и экспатов — здесь нет шумных туристов, как в цент…
Агентство
TRANIO
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Жилой комплекс Апартаменты на Афинской Ривьере для Golden Visa
Жилой комплекс Апартаменты на Афинской Ривьере для Golden Visa
Жилой комплекс Апартаменты на Афинской Ривьере для Golden Visa
Жилой комплекс Апартаменты на Афинской Ривьере для Golden Visa
Жилой комплекс Апартаменты на Афинской Ривьере для Golden Visa
Показать все Жилой комплекс Апартаменты на Афинской Ривьере для Golden Visa
Жилой комплекс Апартаменты на Афинской Ривьере для Golden Visa
Municipality of Piraeus, Греция
от
$336,198
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 7
Апартаменты на Афинской Ривьере для Golden Visa Современные апартаменты в премиальном жилом комплексе на первой береговой линии Афинской Ривьеры. Отличный вариант для отдыха, инвестиций и получения ВНЖ Греции по программе Golden Visa. Стоимость 💰 от 290 000 € Характеристики кварт…
Агентство
Invest Cafe
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Жилой комплекс Entoliko 11 — сервисные апартаменты в Пирее | Golden Visa Греции
Жилой комплекс Entoliko 11 — сервисные апартаменты в Пирее | Golden Visa Греции
Жилой комплекс Entoliko 11 — сервисные апартаменты в Пирее | Golden Visa Греции
Жилой комплекс Entoliko 11 — сервисные апартаменты в Пирее | Golden Visa Греции
Жилой комплекс Entoliko 11 — сервисные апартаменты в Пирее | Golden Visa Греции
Показать все Жилой комплекс Entoliko 11 — сервисные апартаменты в Пирее | Golden Visa Греции
Жилой комплекс Entoliko 11 — сервисные апартаменты в Пирее | Golden Visa Греции
Municipality of Piraeus, Греция
от
$286,554
НДС
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2027
Количество этажей 8
Etolikou 11 — сервисные апартаменты в Пирее | Golden Visa Греции Etolikou 11 — современный жилой комплекс сервисных апартаментов, расположенный всего в 170 метрах от порта Пирея, в одном из самых перспективных районов Афинской агломерации. Проект реализуется в формате реконструкции про…
Агентство
Invest Cafe
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Жилой комплекс AURA RESIDENCE
Жилой комплекс AURA RESIDENCE
Жилой комплекс AURA RESIDENCE
Жилой комплекс AURA RESIDENCE
Жилой комплекс AURA RESIDENCE
Жилой комплекс AURA RESIDENCE
Municipality of Agios Dimitrios, Греция
Цена по запросу
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 5
Площадь 31–40 м²
3 объекта недвижимости 3
Обзор проектаAura Residence - это бутик-девелопмент, состоящий из 19 жилых единиц.Он включает в себя 9 выделенных парковочных мест для размещения жителей.Размеры квартир варьируются от приблизительного. 35 м2 до 65 м2, предлагая компактные и комфортные варианты проживания.Расположенный в Аги…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
31.0 – 40.0
248,125 – 265,436
Квартира 2 комнаты
40.0
265,436
Застройщик
Limar Homes
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Застройщик
Limar Homes
Языки общения
English, Ελληνικά
Многоквартирный жилой дом Квартира в Афинах для Golden Visa и пассивного дохода
Многоквартирный жилой дом Квартира в Афинах для Golden Visa и пассивного дохода
Многоквартирный жилой дом Квартира в Афинах для Golden Visa и пассивного дохода
Многоквартирный жилой дом Квартира в Афинах для Golden Visa и пассивного дохода
Многоквартирный жилой дом Квартира в Афинах для Golden Visa и пассивного дохода
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Многоквартирный жилой дом Квартира в Афинах для Golden Visa и пассивного дохода
Municipality of Piraeus, Греция
от
$294,818
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 6
🏡 Квартира в Афинах для Golden Visa и пассивного дохода 💰 Стоимость: €258 000 📍 Локация: Пирей, Афины, Греция Комплекс расположен на первой береговой линии, всего в нескольких шагах от крупнейшего пассажирского порта Греции. Это один из самых перспективных районов Афинской Ривьеры с в…
Агентство
Invest Cafe
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Жилой комплекс Blue Lagoon Syros
Жилой комплекс Blue Lagoon Syros
Жилой комплекс Blue Lagoon Syros
Жилой комплекс Blue Lagoon Syros
Жилой комплекс Blue Lagoon Syros
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Жилой комплекс Blue Lagoon Syros
Галисас, Греция
Цена по запросу
Количество этажей 3
Обзор недвижимости: Комплекс апартаментов Syros IslandРасположение: Остров Сирос, ГрецияТип: Квартирный комплексВсего: 21 квартира и студияРазмеры единиц: от 20 м2 до 50 м2Ценовой диапазон: €85 000 - €220 000Описание:Расположенный на живописном острове Сирос, этот тщательно отремонтированный…
Агентство
JP & Partners Ltd
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Многоквартирный жилой дом Квартира в центре Афин для Golden Visa
Многоквартирный жилой дом Квартира в центре Афин для Golden Visa
Многоквартирный жилой дом Квартира в центре Афин для Golden Visa
Многоквартирный жилой дом Квартира в центре Афин для Golden Visa
Многоквартирный жилой дом Квартира в центре Афин для Golden Visa
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Многоквартирный жилой дом Квартира в центре Афин для Golden Visa
Municipality of Athens, Греция
от
$298,016
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 6
🏡 Квартира в центре Афин для Golden Visa Современная квартира с 1 спальней в новом жилом доме премиального класса, расположенном в одном из самых перспективных районов Афин. Проект сочетает выгодное расположение, качественную отделку и высокий инвестиционный потенциал. 📍 Расположение …
Агентство
Invest Cafe
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Жилой комплекс Serenity — Ваш Дом у Моря в Афинах
Жилой комплекс Serenity — Ваш Дом у Моря в Афинах
Жилой комплекс Serenity — Ваш Дом у Моря в Афинах
Жилой комплекс Serenity — Ваш Дом у Моря в Афинах
Жилой комплекс Serenity — Ваш Дом у Моря в Афинах
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Жилой комплекс Serenity — Ваш Дом у Моря в Афинах
Municipality of Alimos, Греция
от
$824,430
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 6
Serenity — это новый бутик-комплекс в элитном районе Алимос, всего в 3 минутах от побережья Афинской Ривьеры. Панорамные виды на море, изысканная архитектура, террасы с видом на закат и высокий стандарт жизни делают этот проект идеальным для жизни, отдыха и инвестиций. 📍 Локация: Alimos, …
Агентство
Invest Cafe
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Жилой комплекс MALIBU RESIDENCES
Жилой комплекс MALIBU RESIDENCES
Жилой комплекс MALIBU RESIDENCES
Жилой комплекс MALIBU RESIDENCES
Жилой комплекс MALIBU RESIDENCES
Жилой комплекс MALIBU RESIDENCES
Жилой комплекс MALIBU RESIDENCES
Municipality of Elliniko Argyroupoli, Греция
от
$337,734
Год сдачи 2022
Количество этажей 5
MALIBU RESIDENCES - это новый жилой проект, расположенный в пышном пригороде Эллинико, прямо на Афинской Ривьере. MALIBU Residences предлагает 6 красивых апартаментов с 2 спальнями, один 4-комнатный дом и построен в соответствии с нашими высокими строительными стандартами. Это уникальная воз…
Застройщик
V² DEVELOPMENT
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Многоквартирный жилой дом WHITE PEARL
Многоквартирный жилой дом WHITE PEARL
Многоквартирный жилой дом WHITE PEARL
Многоквартирный жилой дом WHITE PEARL
Многоквартирный жилой дом WHITE PEARL
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Многоквартирный жилой дом WHITE PEARL
Municipality of Ilion, Греция
от
$367,695
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2024
Количество этажей 5
Площадь 109 м²
1 объект недвижимости 1
Данный жилой комплекс, расположенный в зеленых окрестностях Илиона в Афинах, предлагает прекрасную возможность как для инвестиций, так и для семейного проживания.  Здание скоро будет завершено, а именно в 2024, и было тщательно спроектировано для максимального комфорта и удобства. Коплекс…
Застройщик
KEG HOLDINGS EE
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Жилой квартал South Skrai 8 & Diranis - Kallithea
Жилой квартал South Skrai 8 & Diranis - Kallithea
Жилой квартал South Skrai 8 & Diranis - Kallithea
Жилой квартал South Skrai 8 & Diranis - Kallithea
Жилой квартал South Skrai 8 & Diranis - Kallithea
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Жилой квартал South Skrai 8 & Diranis - Kallithea
Municipality of Piraeus, Греция
от
$285,007
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2027
Количество этажей 6
Площадь 52 м²
1 объект недвижимости 1
🏗 Описание проекта под Золотую Визу 📍 Локация Kallithea — это живой и энергичный район Афин, сочетающий богатое историческое наследие и современную городскую атмосферу. Известен своими термальными источниками в прошлом Ныне — культурный центр с прибрежными видами, кафе…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
52.0
369,302
Агентство
Invest Cafe
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Туристический комплекс Urban Oasis Greece — инвестиция в комфорт и рост
Туристический комплекс Urban Oasis Greece — инвестиция в комфорт и рост
Туристический комплекс Urban Oasis Greece — инвестиция в комфорт и рост
Туристический комплекс Urban Oasis Greece — инвестиция в комфорт и рост
Туристический комплекс Urban Oasis Greece — инвестиция в комфорт и рост
Туристический комплекс Urban Oasis Greece — инвестиция в комфорт и рост
Пломарион, Греция
от
$114,003
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 7
Новый жилой комплекс в самом сердце Пирея, который меняет представление о городской жизни. Проект объединяет современную архитектуру, экологичное мышление и развитую инфраструктуру, формируя уникальную точку притяжения как для резидентов, так и для инвесторов. 📍 Идеальное расположение …
Агентство
Invest Cafe
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Жилой комплекс MARINA RESIDENCES
Жилой комплекс MARINA RESIDENCES
Жилой комплекс MARINA RESIDENCES
Жилой комплекс MARINA RESIDENCES
Жилой комплекс MARINA RESIDENCES
Жилой комплекс MARINA RESIDENCES
Municipality of Piraeus, Греция
от
$289,001
Год сдачи 2022
Количество этажей 3
Площадь 68 м²
1 объект недвижимости 1
V² РАЗВИТИЕ MARINA RESIDENCES идеально расположен в самом сердце Микролимано в Пирее. Микролимано является популярным туристическим направлением, предпочитаемым афинянами, местными жителями и посетителями, и ищет очаровательное и живописное место, где вы можете провести свое свободное время.…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
68.0
300,058
Застройщик
V² DEVELOPMENT
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Многоквартирный жилой дом DIAMOND
Многоквартирный жилой дом DIAMOND
Многоквартирный жилой дом DIAMOND
Многоквартирный жилой дом DIAMOND
Многоквартирный жилой дом DIAMOND
Municipality of Peristeri, Греция
от
$423,497
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 6
Площадь 150 м²
1 объект недвижимости 1
Многоквартирный жилой дом DIAMOND  расположенный в серце района Перистери западной части Афин, предлагает прекрасную возможность как для инвестиций, так и для семейного проживания.  Здание завершено в конце 2023, и было тщательно спроектировано для максимального комфорта и удобства. Копле…
Застройщик
KEG HOLDINGS EE
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Вилла Villa Avra
Вилла Villa Avra
Вилла Villa Avra
Вилла Villa Avra
Вилла Villa Avra
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Вилла Villa Avra
Ханиотис, Греция
от
$1,54 млн
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2023
Количество этажей 3
Вилла Aura в Ханиоти – отличная возможность жить с семьёй возле лучших пляжей Эгейского моря в Греции.  За свою чистоту они удостоены голубых флагов. Сама резиденция построена на возвышенности и имеет большую приватную территорию.  С окон открывается вид на бирюзовое  море залива Торонеос и …
Застройщик
Marina Villas development & construction
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Жилой квартал ARTEMIS
Жилой квартал ARTEMIS
Жилой квартал ARTEMIS
Жилой квартал ARTEMIS
Жилой квартал ARTEMIS
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Жилой квартал ARTEMIS
Municipality of Spata Artemida, Греция
от
$157,985
Количество этажей 1
AGIOS NIKOLAOS ARTEMIDA, PLOT 355 SQ. М. со старым раздетым домом 55 кв.м. М. Вечеринки с одеждой и могут быть отозваны для дома на день рождения. Это также ценный заказ для нового дома в лучшей зоне Артемиды с очень хорошими перспективами развития всех распутников. Это также может стать про…
Агентство
Akinita-kapelli
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Жилой комплекс Skiway Residences — комфорт, инвестиции и стиль жизни в Пирее
Жилой комплекс Skiway Residences — комфорт, инвестиции и стиль жизни в Пирее
Жилой комплекс Skiway Residences — комфорт, инвестиции и стиль жизни в Пирее
Жилой комплекс Skiway Residences — комфорт, инвестиции и стиль жизни в Пирее
Municipality of Piraeus, Греция
от
$276,530
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Площадь 45 м²
1 объект недвижимости 1
Skiway — современный жилой комплекс в составе флагманского проекта Piraeus Greate, крупнейшего многофункционального девелоперского проекта в Греции площадью более 85 000 м². 🏙 Что такое Skiway? 14-этажное здание с 44 резиденциями (от студий до планировок 2+1) 2 уровня ком…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
45.0
317,369
Агентство
Invest Cafe
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Жилой комплекс MELISSIA OXYGEN
Жилой комплекс MELISSIA OXYGEN
Жилой комплекс MELISSIA OXYGEN
Жилой комплекс MELISSIA OXYGEN
Жилой комплекс MELISSIA OXYGEN
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Жилой комплекс MELISSIA OXYGEN
Municipality of Athens, Греция
от
$417,482
Год сдачи 2022
Количество этажей 3
Наш проект «Мелиссия Кислород» расположен в северном пригороде греческой столицы. Муниципалитет Мелиссии — это район, характеризующийся густой растительностью. Хотя он принадлежит городской ткани города, он обманывает вас, предлагая вам «расслабляющие изображения» загородного курорта. Больши…
Застройщик
VITRUVIUS INVESTMENTS
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Вилла Grace
Вилла Grace
Вилла Grace
Вилла Grace
Вилла Grace
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Вилла Grace
Municipality of Pylaia Chortiatis, Греция
от
$1,76 млн
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2023
Количество этажей 3
Прекрасная возможность стать владельцем современной виллы в Греции в престижных пригородах Салоники в Панораме! Использование передовых технологий и соответствие современным строительным стандартам, высокое качество объекта. Расположение виллы Грейс Вилла расположена вдали от дороги…
Застройщик
Marina Villas development & construction
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Жилой комплекс SANTA BARBARA RESIDENCES
Жилой комплекс SANTA BARBARA RESIDENCES
Жилой комплекс SANTA BARBARA RESIDENCES
Жилой комплекс SANTA BARBARA RESIDENCES
Жилой комплекс SANTA BARBARA RESIDENCES
Жилой комплекс SANTA BARBARA RESIDENCES
Жилой комплекс SANTA BARBARA RESIDENCES
Municipality of Nea Smyrni, Греция
от
$307,296
Год сдачи 2022
Количество этажей 4
Nea Smirni, проходящая по трамвайной линии, соединяющей его с центром Афин и Ривьерой, расположена вокруг своей популярной площади, предлагая удивительный выбор вариантов для развлечений, спорта, рестораны и магазины! Неа Смирни - один из самых оживленных жилых пригородов, а апартаменты 7 в …
Застройщик
V² DEVELOPMENT
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Коттедж SEA GRACE LUXURY SUITES
Коттедж SEA GRACE LUXURY SUITES
Коттедж SEA GRACE LUXURY SUITES
Коттедж SEA GRACE LUXURY SUITES
Коттедж SEA GRACE LUXURY SUITES
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Коттедж SEA GRACE LUXURY SUITES
Полихроно, Греция
от
$482,623
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Площадь 118–124 м²
2 объекта недвижимости 2
Виллы в современном жилом комплексе «SEA GRACE» расположенном в  спокойной части, курортного города Полихроно, полуострова Халкидики, располагает всей необходимой инфраструктурой для комфортного проживания - магазины, супермаркеты, кафе, бары, рестораны, таверны, непосредственно в 400 метрах…
Застройщик
GRACE TOURIST&CONSTRUCTION P.C.
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Жилой комплекс BEL AIR RESIDENCES
Жилой комплекс BEL AIR RESIDENCES
Жилой комплекс BEL AIR RESIDENCES
Жилой комплекс BEL AIR RESIDENCES
Жилой комплекс BEL AIR RESIDENCES
Жилой комплекс BEL AIR RESIDENCES
Municipality of Elliniko Argyroupoli, Греция
от
$289,001
Год сдачи 2022
Количество этажей 4
Bel Air Residences расположены в Эллинико, высококлассном пригороде, расположенном в очаровательной афинской Ривьере. Район трансформируется в рамках продолжающегося новаторского проекта стоимостью 8 миллиардов евро для Афин с большим акцентом на создание столичного парка мирового класса, а …
Застройщик
V² DEVELOPMENT
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Греция — это страна с богатейшей историей и огромной протяженной береговой линией. Она отличается тем, что состоит не только из материковой части, но и островов, которых насчитывается свыше 227. Все это привлекает иностранных инвесторов, желающих купить жилье от застройщика в Греции для получения дохода от аренды в популярном туристическом направлении.

Особенности жилья в новостройках Греции

Уникальный климат страны вносит свои коррективы в процесс строительства, поэтому недвижимость Греции от застройщика отличается просторной планировкой, в которой гостиная часто совмещена с кухней, а для максимального притока света и воздуха используются большие окна. Почти каждое жилье включает просторные террасы или балконы для отдыха на свежем воздухе.

Это дополняется стремлением греческих застройщиков к увеличению энергоэффективности квартир, из-за чего строящаяся недвижимость в Греции все чаще оснащается солнечными панелями. Энергии от них хватает для нагрева воды и частичной компенсации затрат на освещение.

Цены на новое жилье в Греции

Так как Греция очень неоднородна, то и стоимость нового греческого жилья сильно варьируется, причем это зависит не только от близости к морю, как в других приморских государствах, но и от островного или материкового расположения. Новостройки в Афинах самые дорогие, и их стоимость варьируется от €2500–€5000 за кв.м. В Салониках же цены скромнее: €1800–€3500 за кв.м.

Но вот на островах цены на новое жилье в Греции могут доходить и до €10,000 за кв.м. — так дело обстоит, например, на Миконосе и на Санторини. Застройщики Крита и Родоса предлагают объекты по цене €2000–€4000 за кв.м.

Нюансы при покупке недвижимости в греческой новостройке

Греция открыта для иностранных покупателей, и многие местные банки готовы предоставлять им ипотеку, хоть и по более жестким условиям, чем для местных жителей и резидентов. К слову, к их числу можно примкнуть, получив ВНЖ через «золотую визу» и инвестиции, в том числе и в недвижимость (в размере от €250,000).

Итак, сначала подписывается предварительный договор и вносится задаток в размере 10% от стоимости сделки. Перед подписанием основного договора нужно провести юридическую проверку объекта, для чего лучше использовать помощь опытного юриста или агентства.

Если сделка юридически чиста, то подписывается уже полный договор купли-продажи. Это происходит в присутствии нотариуса, который подтверждает законность сделки и регистрирует право собственности в государственных органах.

При покупке новостройки Греции важно учитывать и налоги:

  • Налог на переход права собственности (Property Transfer Tax). Ставка составляет 3% от оценочной стоимости недвижимости и оплачивается покупателем при подписании основного договора.
  • Нотариальные и юридические услуги. Услуги нотариуса оплачиваются покупателем и обычно не превышают 1% от стоимости недвижимости.
  • Регистрационные сборы. После подписания договора необходимо зарегистрировать право собственности в Земельном кадастре за 0,5% от стоимости объекта.

Популярные города и районы Греции для приобретения недвижимости от застройщика

Самым известным островом является Санторини (Тира) — он является туристическим центром Греции и ежегодно принимает в среднем по 2 миллиона туристов. Несмотря на скромный земельный фонд, новостройки возводятся и пользуются высоким спросом. Но и цены за квадратный метр одни из самых высоких во всей Греции.

На втором месте — острова Крит, Миконос и Родос. Они больших размеров, чем Тира, и цены тут более демократические. Но пляжей тут гораздо больше, а также лучше налажено сообщение с материковой частью.

На материке популярностью как у застройщиков, так и у инвесторов пользуется столица страны — Афины. Однако туристический поток тут ниже, чем на островах. При этом рынок недвижимости шире и лучше приспособлен для долгосрочной аренды и постоянного проживания.

Полезные материалы по покупке новостроек в Греции

Перспективные города и районы Греции для переезда
Перспективные города и районы Греции для переезда
Как живут в Греции — на материке и на острове. Личный опыт
Как живут в Греции — на материке и на острове. Личный опыт
Покупка недвижимости в Греции по шагам
Покупка недвижимости в Греции по шагам
Недвижимость в Греции: обзор цен и динамика рынка на конец 2024 года
Недвижимость в Греции: обзор цен и динамика рынка на конец 2024 года

Часто задаваемые вопросы по новостройкам Греции

Сколько в среднем стоит кв. метр нового жилья в Греции?

Квартиры в новостройках в Греции стоят на 10-20% дороже, чем в старом фонде. В среднем за кв. метр нового жилья в центральных частях городов просят 3000-4000 евро. Если объект располагается у побережья, расценки могут быть выше на 10-15%.

В каких районах чаще всего приобретают новую недвижимость от застройщика в Греции?

Особым спросом пользуется Аттика. Это густонаселенный район, где располагается столица страны (Афины) и большое количество живописных курортов. Здесь можно купить квартиру в новостройке в Греции для постоянного проживания или сдачи в аренду.
В ТОП-3 районов по популярности также входят Халкидики и Крит. В этих курортных местах жилье приобретается преимущественно для отдыха.

Можно ли иностранцам покупать кв. метры в новых жилых комплексах в Греции?

Да, такое право есть у всех иностранных лиц. Допускается приобретение любого количества объектов.

Какие греческие новостройки пользуются наибольшим спросом?

Покупатели чаще выбирают ЖК премиум-класса, построенные по принципу «город в городе». Большой популярностью также пользуются новые загородные виллы и таунхаусы.
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