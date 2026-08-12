Новостройки в Греции

Греция — это страна с богатейшей историей и огромной протяженной береговой линией. Она отличается тем, что состоит не только из материковой части, но и островов, которых насчитывается свыше 227. Все это привлекает иностранных инвесторов, желающих купить жилье от застройщика в Греции для получения дохода от аренды в популярном туристическом направлении.

Особенности жилья в новостройках Греции

Уникальный климат страны вносит свои коррективы в процесс строительства, поэтому недвижимость Греции от застройщика отличается просторной планировкой, в которой гостиная часто совмещена с кухней, а для максимального притока света и воздуха используются большие окна. Почти каждое жилье включает просторные террасы или балконы для отдыха на свежем воздухе.

Это дополняется стремлением греческих застройщиков к увеличению энергоэффективности квартир, из-за чего строящаяся недвижимость в Греции все чаще оснащается солнечными панелями. Энергии от них хватает для нагрева воды и частичной компенсации затрат на освещение.

Цены на новое жилье в Греции

Так как Греция очень неоднородна, то и стоимость нового греческого жилья сильно варьируется, причем это зависит не только от близости к морю, как в других приморских государствах, но и от островного или материкового расположения. Новостройки в Афинах самые дорогие, и их стоимость варьируется от €2500–€5000 за кв.м. В Салониках же цены скромнее: €1800–€3500 за кв.м.

Но вот на островах цены на новое жилье в Греции могут доходить и до €10,000 за кв.м. — так дело обстоит, например, на Миконосе и на Санторини. Застройщики Крита и Родоса предлагают объекты по цене €2000–€4000 за кв.м.

Нюансы при покупке недвижимости в греческой новостройке

Греция открыта для иностранных покупателей, и многие местные банки готовы предоставлять им ипотеку, хоть и по более жестким условиям, чем для местных жителей и резидентов. К слову, к их числу можно примкнуть, получив ВНЖ через «золотую визу» и инвестиции, в том числе и в недвижимость (в размере от €250,000).

Итак, сначала подписывается предварительный договор и вносится задаток в размере 10% от стоимости сделки. Перед подписанием основного договора нужно провести юридическую проверку объекта, для чего лучше использовать помощь опытного юриста или агентства.

Если сделка юридически чиста, то подписывается уже полный договор купли-продажи. Это происходит в присутствии нотариуса, который подтверждает законность сделки и регистрирует право собственности в государственных органах.

При покупке новостройки Греции важно учитывать и налоги:

Налог на переход права собственности (Property Transfer Tax). Ставка составляет 3% от оценочной стоимости недвижимости и оплачивается покупателем при подписании основного договора.

Ставка составляет 3% от оценочной стоимости недвижимости и оплачивается покупателем при подписании основного договора. Нотариальные и юридические услуги. Услуги нотариуса оплачиваются покупателем и обычно не превышают 1% от стоимости недвижимости.

Услуги нотариуса оплачиваются покупателем и обычно не превышают 1% от стоимости недвижимости. Регистрационные сборы. После подписания договора необходимо зарегистрировать право собственности в Земельном кадастре за 0,5% от стоимости объекта.

Популярные города и районы Греции для приобретения недвижимости от застройщика

Самым известным островом является Санторини (Тира) — он является туристическим центром Греции и ежегодно принимает в среднем по 2 миллиона туристов. Несмотря на скромный земельный фонд, новостройки возводятся и пользуются высоким спросом. Но и цены за квадратный метр одни из самых высоких во всей Греции.

На втором месте — острова Крит, Миконос и Родос. Они больших размеров, чем Тира, и цены тут более демократические. Но пляжей тут гораздо больше, а также лучше налажено сообщение с материковой частью.

На материке популярностью как у застройщиков, так и у инвесторов пользуется столица страны — Афины. Однако туристический поток тут ниже, чем на островах. При этом рынок недвижимости шире и лучше приспособлен для долгосрочной аренды и постоянного проживания.