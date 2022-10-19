Армения

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Особняк 4 спальнив Ереван, Армения
Особняк 4 спальни
Ереван, Армения
6 Количество комнат 2 ванных комнат 1 000 м² Количество этажей 3
€ 467,189
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Гражданство Армении в 2022 году - Условия получения за инвестиции
19.10.2022
Гражданство Армении в 2022 году - Условия получения за инвестиции