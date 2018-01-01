Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Хорватия
  3. Долгосрочная аренда

Долгосрочная аренда жилой недвижимости в Хорватии

2 объекта найдено
Дом 5 спален с мебелью, с кондиционером, с видом на море в Icici, Хорватия
Дом 5 спален с мебелью, с кондиционером, с видом на море
Icici, Хорватия
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 409 м²
Количество этажей 3
OPATIJA, IČIĆI - larger house 400m2 with garden near the beach for long-term rent, sea view …
€3,000
за сутки
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите арендодателю, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Dux nekretnine d.o.o.
Языки общения: English
Дом 5 спален с мебелью, с кондиционером, с видом на море в Opcina Sukosan, Хорватия
Дом 5 спален с мебелью, с кондиционером, с видом на море
Opcina Sukosan, Хорватия
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 300 м²
Количество этажей 1
PAŠMAN ISLAND, ŽDRELAC - Luxury stone villa with pool for long-term rent Beautiful luxury …
€415,000
за сутки
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите арендодателю, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Dux nekretnine d.o.o.
Языки общения: English
Realting.com
Перейти