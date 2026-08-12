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Коммерческая недвижимость в Албании

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Тирана
125
Саранда
8
Orikum
8
Влёра
87
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471 объект найдено
Отель 404 м² в Gjashte, Албания
Отель 404 м²
Gjashte, Албания
Площадь 404 м²
Количество этажей 3
Отель Ostria был основан как семейный бизнес. Он состоит из 8 гостиничных номеров, меблирова…
$1,10 млн
НДС
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Склад 5 102 м² в Дуррес, Албания
Склад 5 102 м²
Дуррес, Албания
Площадь 5 102 м²
$219
НДС
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Коммерческая недвижимость на продажу во Влёре, Албания в Влёра, Албания
Коммерческая недвижимость на продажу во Влёре, Албания
Влёра, Албания
Площадь 79 м²
Количество этажей 2
Коммерческое помещение на продажу во Влёре, на юге Албании. Если вы ждете идеальной возможно…
$150,248
НДС
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Albania Property Group
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TekceTekce
Коммерческое помещение 250 м² в Дуррес, Албания
Коммерческое помещение 250 м²
Дуррес, Албания
Площадь 250 м²
$577,921
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Century 21 Oksford
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Коммерческое помещение 78 м² в Дуррес, Албания
Коммерческое помещение 78 м²
Дуррес, Албания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 78 м²
Этаж 2/5
Квартира расположена на 2-м этаже над землей или на первом жилом этаже существующего здания …
$206,194
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AFS Real Estate Management
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Ресторан, кафе 133 м² в Дуррес, Албания
Ресторан, кафе 133 м²
Дуррес, Албания
Площадь 133 м²
$346
НДС
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Лучшая инвестиция в бизнес в Албании - отель на продажу в центре Влёры, недалеко от пляжа и Лунгомаре в Влёра, Албания
Лучшая инвестиция в бизнес в Албании - отель на продажу в центре Влёры, недалеко от пляжа и Лунгомаре
Влёра, Албания
Площадь 772 м²
Количество этажей 5
Роскошный отель на продажу в Влёре, Албания. — Отличная инвестиция с высокой прибылью, рядом…
$2,35 млн
НДС
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Albania Property Group
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Коммерческое помещение 106 м² в Тирана, Албания
Коммерческое помещение 106 м²
Тирана, Албания
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 106 м²
Этаж 1/11
commercial premises (shop) in the Red School area Gross area 105.6 m2 Net area 104.5 m2 1st…
$308,648
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Investment Realty Group
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Склад 42 м² в Тирана, Албания
Склад 42 м²
Тирана, Албания
Площадь 42 м²
Этаж 1/-1
Мы предлагаем продать два гаража в районе RTSH.Две единицы находятся на 1 этаже нового лифто…
$148,635
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Investment Realty Group
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POTAM – ELITE HOTEL FOR SALE, READY FOR BUSINESS в Химара, Албания
POTAM – ELITE HOTEL FOR SALE, READY FOR BUSINESS
Химара, Албания
Площадь 1 200 м²
Количество этажей 5
Недавно построенный отель Shesim, полностью оборудованный и готовый к эксплуатации. 📍 Распо…
$7,09 млн
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Century 21 Oksford
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Склад в Тирана, Албания
Склад
Тирана, Албания
Парковочное место на продажу на 1 автомобиль, расположенное в одном из самых востребованных …
$82,013
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NEXT REAL ESTATE
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Коммерческое помещение 165 м² в Тирана, Албания
Коммерческое помещение 165 м²
Тирана, Албания
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 165 м²
Количество этажей 10
The space is located on the ground floor of a new building in the Commune of Paris, organize…
$640,590
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Investment Realty Group
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Коммерческое помещение 2 800 м² в Дуррес, Албания
Коммерческое помещение 2 800 м²
Дуррес, Албания
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 2 800 м²
Этаж 7/7
Помещения состоят из 7-этажного здания, расположенного на новой Портовой дороге в Дурресе. Н…
$11,54 млн
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AFS Real Estate Management
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Производство 125 м² в Дуррес, Албания
Производство 125 м²
Дуррес, Албания
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 125 м²
Недвижимость находится в районе Spitalles. Он имеет здание 125 м2 и землю 331 м2. Недвижимос…
$103,843
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AFS Real Estate Management
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Коммерческое помещение 20 м² в Тирана, Албания
Коммерческое помещение 20 м²
Тирана, Албания
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 20 м²
Количество этажей 3
Али Деми, на обочине главной дороги, возле Школы Обмана Свободы.Каждый успешный бизнес начин…
$68,554
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Отель 1 563 м² в Golem, Албания
Отель 1 563 м²
Golem, Албания
Число комнат 33
Количество спален 32
Кол-во ванных комнат 34
Площадь 1 563 м²
Количество этажей 4
Отель имеет общую площадь 1690 м2, из которых 350 м2 являются строительными площадками. Он о…
$2,31 млн
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AFS Real Estate Management
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Коммерческое помещение 27 м² в Дуррес, Албания
Коммерческое помещение 27 м²
Дуррес, Албания
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 27 м²
Этаж 1/5
Помещения расположены на 0-м этаже строящегося здания в районе Индустриального рынка рядом с…
$103,843
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AFS Real Estate Management
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BUSINESS PREMISES FOR SALE IN ORIKUM, VLORA (NEAR THE CHURCH) в Orikum, Албания
BUSINESS PREMISES FOR SALE IN ORIKUM, VLORA (NEAR THE CHURCH)
Orikum, Албания
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
БИЗНЕС ПРОДАЖА В ОРИКУМ, ВЛОРА (Ближе к церкви)📐 Площадь: 60 м2 (грубая)💰 Цена: 1 350 €/м2📄 …
$94,438
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DES Real Estate
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Склад 29 м² в Влёра, Албания
Склад 29 м²
Влёра, Албания
Площадь 29 м²
Этаж -1/11
Only Poseidon Residence in a new building offers Parking Spaces for sale on floor -1. - Phy…
$40,729
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Коммерческое помещение 270 м² в Kashar, Албания
Коммерческое помещение 270 м²
Kashar, Албания
Площадь 270 м²
Инвестируйте в недвижимость с высоким коммерческим потенциалом и гарантированной арендной пл…
$519,216
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NEXT REAL ESTATE
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Склад 1 350 м² в Kashar, Албания
Склад 1 350 м²
Kashar, Албания
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 1 350 м²
Warehouse for sale in Tirana Industrial Park 2! Tirana Industrial Park, an ambitious projec…
$1,86 млн
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Склад 33 м² в Дуррес, Албания
Склад 33 м²
Дуррес, Албания
Площадь 33 м²
Этаж 1/12
Гараж подходит для 2 автомобилей и имеет электрическую дверь с дистанционным управлением. Он…
$53,075
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AFS Real Estate Management
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🏢 BUSINESS PREMISES FOR SALE NEAR AMBULANCE, VLORA. в Влёра, Албания
🏢 BUSINESS PREMISES FOR SALE NEAR AMBULANCE, VLORA.
Влёра, Албания
Площадь 65 м²
🏢 БИЗНЕС ПРЕДСТАВЛЯЕТ ДЛЯ ПРОДАЖИ БЛИЖНЕГО АМБУЛАНСА, ВЛОРА.💰 Цена: 270 000 евро / Total (об…
$314,052
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DES Real Estate
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Коммерческое помещение 1 200 м² в Тирана, Албания
Коммерческое помещение 1 200 м²
Тирана, Албания
Площадь 1 200 м²
Этаж 4/4
Shesim godine 3 kate me parkim dhe papafingo Godina eshte e vendosur ne 1000m2 truall me njo…
$990,002
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Склад 30 м² в Тирана, Албания
Склад 30 м²
Тирана, Албания
Площадь 30 м²
Этаж -1
Two parking spaces for sale near the main roundabout in the Commune of Paris. - Total area: …
$64,059
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Коммерческое помещение 250 м² в Kashar, Албания
Коммерческое помещение 250 м²
Kashar, Албания
Площадь 250 м²
✅ Цена: 4200 евро/м2 (1,050,840 евро)✅ Площадь: 250,2 м2✅ Время завершения: 4 года – 2029 го…
$1,24 млн
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NEXT REAL ESTATE
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Склад 15 м² в Palase, Албания
Склад 15 м²
Palase, Албания
Площадь 15 м²
Этаж -2/-2
Parking Post for sale at the Santorini Complex in Drimadhes! The parking lot has an area of…
$46,588
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Коммерческое помещение 82 м² в Тирана, Албания
Коммерческое помещение 82 м²
Тирана, Албания
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 82 м²
Количество этажей 8
On Ali Demi street, a business unit with a perfect location is for sale!!! The space is loca…
$209,648
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Коммерческое помещение 191 м² в Тирана, Албания
Коммерческое помещение 191 м²
Тирана, Албания
Площадь 191 м²
В одном из самых современных и престижных проектов в районе Нового бульвара этот сервисный б…
$11,44 млн
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🚤 TOURIST SHIP FOR SALE – VERY GOOD INVESTMENT OPPORTUNITY! 🚤 в Влёра, Албания
🚤 TOURIST SHIP FOR SALE – VERY GOOD INVESTMENT OPPORTUNITY! 🚤
Влёра, Албания
🚤 Туристическое предложение на продажу - очень хорошая инвестиционная возможность! 🚤💰 Началь…
$217,087
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