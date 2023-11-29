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Коммерческая недвижимость в Албании

Southern Albania
36
Влёра
26
Northern Albania
16
Дуррес
14
Central Albania
4
Тирана
4
50 объектов найдено
Коммерческая с Онлайн-показ в Дуррес, Албания
Коммерческая с Онлайн-показ
Дуррес, Албания
Площадь 600 м²
Количество этажей 1
€700,000
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CACTUS | Real Estate
Языки общения: English, Русский
Коммерческая в Влёра, Албания
Коммерческая
Влёра, Албания
Площадь 182 м²
Этаж 1
€1,46 млн
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Ресторан, кафе в Тирана, Албания
Ресторан, кафе
Тирана, Албания
Площадь 180 м²
Количество этажей 9
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€250,000
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения: English, Русский
Коммерческая в Влёра, Албания
Коммерческая
Влёра, Албания
Площадь 234 м²
€260,000
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Коммерческая в Влёра, Албания
Коммерческая
Влёра, Албания
Площадь 86 м²
Этаж 1
€400
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Коммерческая в Тирана, Албания
Коммерческая
Тирана, Албания
Площадь 30 м²
Меблированный Офис для Долгосрочной Аренды возле стадиона Air Albania в Тиране, Албания. Офи…
€650
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Коммерческая в Влёра, Албания
Коммерческая
Влёра, Албания
Площадь 88 м²
Этаж 1
ВОЗМОЖНОСТЬ! Продается сервисное подразделение в первой линии Lungomare. У сервисного подра…
€228,800
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Коммерческая в Влёра, Албания
Коммерческая
Влёра, Албания
Площадь 43 м²
Этаж 1
ВОЗМОЖНОСТЬ! Продается сервисное подразделение рядом с бульваром "Исмаил Кемали".Он организо…
€45,000
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Коммерческая в Влёра, Албания
Коммерческая
Влёра, Албания
Площадь 50 м²
Магазин для долгосрочной аренды в Vlore !Помещение для магазина или офиса находится на 2-й л…
€300
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Коммерческая в Влёра, Албания
Коммерческая
Влёра, Албания
Площадь 37 м²
Коммерческая недвижимость на продажу в Лунгомаре! Помещения для офиса, магазина или квартиры…
€81,400
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Коммерческая в Влёра, Албания
Коммерческая
Влёра, Албания
Площадь 46 м²
Коммерческая недвижимость на продажу в Лунгомаре! Помещения для офиса, магазина или квартиры…
€101,200
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Коммерческая в Влёра, Албания
Коммерческая
Влёра, Албания
Площадь 23 м²
Коммерческая недвижимость для продажи недалеко от порта Влёра, 22,5 метра2 с сертификатом.Он…
€38,000
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Коммерческая в Влёра, Албания
Коммерческая
Влёра, Албания
Площадь 100 м²
ВОЗМОЖНОСТЬ! Продается сервисное подразделение недалеко от Булеварди Исмаил Кемали. Он орга…
€200,000
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Офис в Тирана, Албания
Офис
Тирана, Албания
Площадь 36 м²
Этаж 9/8
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€150,000
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения: English, Русский
Готовый бизнес в центре города, с Онлайн-показ в Дуррес, Албания
Готовый бизнес в центре города, с Онлайн-показ
Дуррес, Албания
Площадь 190 м²
Количество этажей 1
Коммерческое помещение с готовым бизнесом: 190м2 цена за квадрат 1100€ м2. Продается с ар…
€209,000
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Агентство
CACTUS | Real Estate
Языки общения: English, Русский
Коммерческая в Влёра, Албания
Коммерческая
Влёра, Албания
Площадь 40 м²
Сервисное подразделение, выполняющее функции Адвокатского бюро по продаже. Подразделение ра…
€68,000
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Коммерческая в Влёра, Албания
Коммерческая
Влёра, Албания
Площадь 130 м²
ПРОДАЖА! Коммерческое пространство в городе Влёра. Расположен на первом этаже жилого дома, и…
€300,000
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Коммерческая в Влёра, Албания
Коммерческая
Влёра, Албания
Площадь 19 м²
ВОЗМОЖНОСТЬ! Сервисное подразделение для продажи в центре Влёры .Он организован в одной комн…
€34,200
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Коммерческая в Влёра, Албания
Коммерческая
Влёра, Албания
Площадь 397 м²
Этаж 3
Отель продается в идеальном районе с фантастическим видом на море и город ,между тишиной и р…
€360,000
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Ресторан, кафе с мебелью, с бытовой техникой, с Онлайн-показ в Фуша-Круя, Албания
Ресторан, кафе с мебелью, с бытовой техникой, с Онлайн-показ
Фуша-Круя, Албания
Площадь 94 м²
Предлагаем вам купить помещение для бизнеса в Албании, город Тирана. Помещение расположено н…
€140,000
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Агентство
CACTUS | Real Estate
Языки общения: English, Русский
Магазин в центре города, с Онлайн-показ в Влёра, Албания
Магазин в центре города, с Онлайн-показ
Влёра, Албания
Площадь 40 м²
Количество этажей 1
Предлагаем вам купить магазин во Влере, Албания. 40 квадратных метров  и терраса 70 квадратн…
€48,000
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CACTUS | Real Estate
Языки общения: English, Русский
Коммерческая в центре города, с c ремонтом, с Онлайн-показ в Дуррес, Албания
Коммерческая в центре города, с c ремонтом, с Онлайн-показ
Дуррес, Албания
Площадь 132 м²
Продается помещение для бизнеса в Албании город Дуррес. Помещение находится в районе централ…
€330,000
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CACTUS | Real Estate
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Готовый бизнес с Онлайн-показ в Дуррес, Албания
Готовый бизнес с Онлайн-показ
Дуррес, Албания
Площадь 500 м²
Количество этажей 2
Предлагаем вам купить недвижимость в Албании город Дуррес. Дом расположен в 10 минутах езды …
€180,000
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CACTUS | Real Estate
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Ресторан, кафе в Тирана, Албания
Ресторан, кафе
Тирана, Албания
Площадь 291 м²
Этаж 1/8
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€915,000
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Международное агентство недвижимости Habita
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Отель с Онлайн-показ в Дуррес, Албания
Отель с Онлайн-показ
Дуррес, Албания
Площадь 428 м²
Количество этажей 2
Мини отель расположен в  туристическом районе Пляж. Рядом кафе, рестораны, магазины, вся тур…
€320,000
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CACTUS | Real Estate
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Отель 50 комнат с Онлайн-показ в Borsh, Албания
Отель 50 комнат с Онлайн-показ
Borsh, Албания
Комнаты 50
Площадь 5 000 м²
Продается отель в Албании. Qeparo. Действующий бизнес на 53 номера, собственная территория. …
Цена по запросу
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CACTUS | Real Estate
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Готовый бизнес с Онлайн-показ в Дуррес, Албания
Готовый бизнес с Онлайн-показ
Дуррес, Албания
Площадь 470 м²
Количество этажей 1
Продается помещение с бизнесом. Бизнес объект в  Центре Дурреса - 470 м2 / объект в аренд…
€1,40 млн
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CACTUS | Real Estate
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Коммерческая с Онлайн-показ в Влёра, Албания
Коммерческая с Онлайн-показ
Влёра, Албания
Площадь 70 м²
Продаётся помещение общей площадью 70м2, расположена на 2-ом. 📍Влёра 
€50,100
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Billion G&G group real estate
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Коммерческая с Онлайн-показ в Влёра, Албания
Коммерческая с Онлайн-показ
Влёра, Албания
Площадь 75 м²
Продаётся помещение общей площадью 75 м2, расположена на 2-ом этаже с лифтом. 📍Влёра  
€56,100
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Billion G&G group real estate
Языки общения: English, Русский
Магазин с Онлайн-показ в Дуррес, Албания
Магазин с Онлайн-показ
Дуррес, Албания
Площадь 65 м²
Количество этажей 6
Помещение 48+17 м2 (2 этаж) на продажу €2 800 м2.
€182,000
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Агентство
CACTUS | Real Estate
Языки общения: English, Русский

Типы недвижимости в Албании

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офисы
магазины
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