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Аренда жилой недвижимости на сутки в Латвии

1 объект найдено
Дом 2 комнаты в Юрмала, Латвия
Дом 2 комнаты
Юрмала, Латвия
Комнаты 2
Площадь 42 м²
Этаж 2/5
Доступны другие квартиры в этом доме. Минимальный срок аренды 1 год. Дом во дворе, Oтремонти…
€650
за сутки
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