  Агентства
  Zaitseva Estates

Zaitseva Estates

Польша, Познань
Агентство недвижимости
2018
7 лет 4 месяца
Русский, Polski
zaitsevaestates.com/ru
Об агентстве

Natalia Zaitseva

Эксперт по недвижимости и инвестициям в Польше

Я работаю там, где недвижимость перестаёт быть просто объектом, а превращается в стратегический инструмент — для сохранения капитала, его роста и уверенности в будущих перспективах.

Моя специализация — рынок Познани. Это динамичный город с устойчивой экономикой, высокими стандартами жизни и большим потенциальным спросом. Здесь я сопровождаю инвесторов, покупателей и арендаторов, помогая принимать решения, основанные на аналитике, данных и точной оценке рисков.

У меня более 25 лет опыта в сфере недвижимости, из них последние 10 лет — в Польше.
Я юрист по образованию, лицензированный специалист Польской Федерации Рынка Недвижимости и член Великопольской организации риелторов.

Я работаю в модели private advisory:
— с полной персонализацией,
— юридической прозрачностью,
— стратегическим анализом,
— и продуманным сопровождением на каждом этапе.

Со мной работает команда профильных экспертов: аналитиков, юристов, ипотечных консультантов, дизайнеров и управляющих недвижимостью. Вместе мы создаём экосистему, в которой клиент получает больше, чем сделку — он получает решение.

Кроме консалтинговой практики, я являюсь основателем и руководителем Etalon Estate Group — международного агентства недвижимости в Познани, которое работает с клиентами из более чем 15 стран.
Мой опыт в управлении, переговорах с девелоперами и сопровождении сделок даёт клиентам доступ к улучшенным условиям и закрытым инвестиционным возможностям.

Моя цель — чтобы каждый клиент, независимо от страны проживания, знал: его инвестиция продумана, защищена и ведёт к результату — сегодня и в будущем.

Услуги

  • Продажа и аренда недвижимости в Польше:  широкий выбор жилой и коммерческой недвижимости в городе Познань и других городах в Польше, включая эксклюзивные предложения в курортных районах.

  • Ипотечное кредитование в Польше: Мы помогаем нашим клиентам в оформлении ипотечных кредитов, предоставляя комплексное сопровождение на всех этапах покупки недвижимости.

  • Инвестиции в недвижимость Польши: Предлагаем высококачественные инвестиционные объекты с расчетами доходности, подкрепленные глубоким пониманием рынка недвижимости Польши.

  • Бизнес-иммиграция в Польшу: Сопровождаем процесс бизнес-иммиграции, предлагая услуги по адаптации и развитию вашего бизнеса на польском рынке.

TOP TOP
Жилой комплекс Новый жилой комплекс в самом центре Познани
Жилой комплекс Новый жилой комплекс в самом центре Познани
Жилой комплекс Новый жилой комплекс в самом центре Познани
Жилой комплекс Новый жилой комплекс в самом центре Познани
Жилой комплекс Новый жилой комплекс в самом центре Познани
Жилой комплекс Новый жилой комплекс в самом центре Познани
Познань, Польша
от
$123,611
НДС
Год сдачи 2026
Количество этажей 8
Жилой комплекс Poznań Chwaliszewo — новые квартиры в самом центре Познани Элегантное, каскадное здание с современной архитектурой включает всего 118 квартир, что обеспечивает камерность, комфорт и уникальную атмосферу частного городского пространства. В предложении — как студии от 25 м…
Жилой комплекс Престижное жилье в Познани, близко к центру
Жилой комплекс Престижное жилье в Познани, близко к центру
Жилой комплекс Престижное жилье в Познани, близко к центру
Жилой комплекс Престижное жилье в Познани, близко к центру
Жилой комплекс Престижное жилье в Познани, близко к центру
Показать все Жилой комплекс Престижное жилье в Познани, близко к центру
Жилой комплекс Престижное жилье в Познани, близко к центру
Познань, Польша
от
$116,483
НДС
Год сдачи 2025
Количество этажей 4
Мы предлагаем вам уникальную возможность поселиться в современном жилом комплексе, созданном для тех, кто любит жить в центре города. Комплекс будущего Расположенный на территории бывших кавалерийских казарм площадью 5,5 гектаров, это многофункциональный проект, включающий 857 квартир, …
Коттеджный поселок Дома у леса - Radzewo
Коттеджный поселок Дома у леса - Radzewo
Коттеджный поселок Дома у леса - Radzewo
Коттеджный поселок Дома у леса - Radzewo
Коттеджный поселок Дома у леса - Radzewo
Показать все Коттеджный поселок Дома у леса - Radzewo
Коттеджный поселок Дома у леса - Radzewo
Radzewo, Польша
Цена по запросу
Год сдачи 2026
Количество этажей 1
Камерная инвестиция, состоящая всего из 5 домов, расположена в спокойной, зелёной части Radzewo. Это идеальный вариант для тех, кто ценит природу, частную территорию и комфорт жизни за городом, оставаясь в доступности от Познани. Каждый дом отличается функциональной планировкой и имеет со…
Многоквартирный жилой дом Жилой комплекс в городе Poznań
Многоквартирный жилой дом Жилой комплекс в городе Poznań
Многоквартирный жилой дом Жилой комплекс в городе Poznań
Многоквартирный жилой дом Жилой комплекс в городе Poznań
Многоквартирный жилой дом Жилой комплекс в городе Poznań
Многоквартирный жилой дом Жилой комплекс в городе Poznań
Многоквартирный жилой дом Жилой комплекс в городе Poznań
Познань, Польша
от
$127,721
НДС
Год сдачи 2025
Количество этажей 8
Жилой комплекс расположен в престижном районе города Познань,  ул. Wągrowska, рядом с живописным парком, недалеко от центра города. Квартиры будут оснащены современной функцией "умный дом", и противосмоговой защитой, что особенно актуально  в крупных городах. Два больших паркинга - под…
Многоквартирный жилой дом Жилой комплекс в престижном районе города
Многоквартирный жилой дом Жилой комплекс в престижном районе города
Многоквартирный жилой дом Жилой комплекс в престижном районе города
Многоквартирный жилой дом Жилой комплекс в престижном районе города
Многоквартирный жилой дом Жилой комплекс в престижном районе города
Многоквартирный жилой дом Жилой комплекс в престижном районе города
Многоквартирный жилой дом Жилой комплекс в престижном районе города
Познань, Польша
от
$118,178
НДС
Год сдачи 2026
Количество этажей 9
Ищете идеальное место для жизни или инвестиций? Восхитительная возможность ждет вас на пересечении улиц Яницкого и Домбровского в престижном районе Познани - Ежице. Проект был создан с заботой о комфорте жителей, предлагая самодостаточный город в городе, где можно наслаждаться повседневной ж…
Квартира 2 комнаты в Варшава, Польша
Квартира 2 комнаты
Варшава
Число комнат 2
Площадь 71 м²
2-комнатная квартира с балконом 18 м2 Манхэттен Место метро Wilanowska Низкая арендная плата
$372,634
Квартира 3 комнаты в Варшава, Польша
Квартира 3 комнаты
Варшава
Число комнат 3
Площадь 55 м²
8-й этаж, новый блок 2020. 3-комнатная квартира отделана премиальными материалами с прекрасн…
$403,223
Квартира 2 комнаты в Варшава, Польша
Квартира 2 комнаты
Варшава
Число комнат 2
Площадь 38 м²
Предлагаю на продажу квартиру, расположенную на четвертом этаже многоквартирного дома 1930-х…
$222,453
Квартира 2 комнаты в Краков, Польша
Квартира 2 комнаты
Краков
Число комнат 2
Площадь 52 м²
Идеальная квартира для начала или пара – 2 комнаты на Лягушке, готовые к проживанию! Вы ищет…
$186,039
Дом в Варшава, Польша
Дом
Варшава
Площадь 195 м²
В продаже представлен современный, тщательно спроектированный дом в здании-близнеце общей пл…
$500,553
Дом в Краков, Польша
Дом
Краков
Площадь 247 м²
Место на ваш бизнес | Апартаменты в аренду | Дом в желаемом районе Кракова | Отличное место …
$694,934
Дом в Maslowo, Польша
Дом
Maslowo
Площадь 270 м²
Доброе утро, Я приглашаю вас взглянуть на предложение 6-комнатного, 2-этажного дома, площадь…
$244,437
Дом в Варшава, Польша
Дом
Варшава
Площадь 2 039 м²
Предлагаем на продажу строительную площадку с домом площадью 2039 м2, расположенную на улице…
$736,925
Коммерческое помещение 100 м² в Варшава, Польша
Коммерческое помещение 100 м²
Варшава
Число комнат 3
Площадь 100 м²
Двухуровневая квартира квартиры в Бемове закрыта в 2009 году квартирой в новом здании кварти…
$361,911
Коммерческое помещение 72 м² в Варшава, Польша
Коммерческое помещение 72 м²
Варшава
Число комнат 3
Площадь 72 м²
Жемчужина Италии в Варшаве – уникальная, светлая и тихая 3-комнатная квартира в итальянском …
$350,109
Магазин 3 348 м² в Чернеево, Польша
Магазин 3 348 м²
Чернеево
Площадь 3 348 м²
Рекомендую к продаже недвижимость, построенную в двух залах, один склад с дополнительным, от…
$553,389
Коммерческое помещение 50 м² в Варшава, Польша
Коммерческое помещение 50 м²
Варшава
Число комнат 2
Площадь 50 м²
$197,675
Участок земли в Kazmierz, Польша
Участок земли
Kazmierz
Площадь 1 355 м²
Продается земельный участок площадью 1355 м2, расположенный в Козьмиерзе (шамотульский район…
$67,655
Участок земли в Малопольское воеводство, Польша
Участок земли
Малопольское воеводство
Площадь 1 542 м²
Строительная площадка 1542 м2 | Краков - Кострже, улица Сласкиего Возможность построить отде…
$261,883
Участок земли в Варшава, Польша
Участок земли
Варшава
Площадь 664 м²
Представьте себе дом в окружении зелени, тишину после работы и быстрый доступ к центру Варша…
$389,502
Участок земли в Познанский повят, Польша
Участок земли
Познанский повят
Площадь 1 126 м²
ДЗИААРКА ПРЕЗИ ЦЕНТРУМ АНДЛОУМ ПЛАЗА И ПЕСТКО!!! DOSKONAKA INWESTYCJA!!!
$555,892
