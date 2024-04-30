Zaitseva Estates

Об агентстве

Natalia Zaitseva

Эксперт по недвижимости и инвестициям в Польше

Я работаю там, где недвижимость перестаёт быть просто объектом, а превращается в стратегический инструмент — для сохранения капитала, его роста и уверенности в будущих перспективах.

Моя специализация — рынок Познани. Это динамичный город с устойчивой экономикой, высокими стандартами жизни и большим потенциальным спросом. Здесь я сопровождаю инвесторов, покупателей и арендаторов, помогая принимать решения, основанные на аналитике, данных и точной оценке рисков.

У меня более 25 лет опыта в сфере недвижимости, из них последние 10 лет — в Польше.

Я юрист по образованию, лицензированный специалист Польской Федерации Рынка Недвижимости и член Великопольской организации риелторов.

Я работаю в модели private advisory:

— с полной персонализацией,

— юридической прозрачностью,

— стратегическим анализом,

— и продуманным сопровождением на каждом этапе.

Со мной работает команда профильных экспертов: аналитиков, юристов, ипотечных консультантов, дизайнеров и управляющих недвижимостью. Вместе мы создаём экосистему, в которой клиент получает больше, чем сделку — он получает решение.

Кроме консалтинговой практики, я являюсь основателем и руководителем Etalon Estate Group — международного агентства недвижимости в Познани, которое работает с клиентами из более чем 15 стран.

Мой опыт в управлении, переговорах с девелоперами и сопровождении сделок даёт клиентам доступ к улучшенным условиям и закрытым инвестиционным возможностям.

Моя цель — чтобы каждый клиент, независимо от страны проживания, знал: его инвестиция продумана, защищена и ведёт к результату — сегодня и в будущем.