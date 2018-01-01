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Долгосрочная аренда жилой недвижимости в Албании

50 объектов найдено
Квартира 1 спальня с Мебель, с Кондиционер, с Кухня в Дуррес, Албания
Квартира 1 спальня с Мебель, с Кондиционер, с Кухня
Дуррес, Албания
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
Этаж 5
Аренда (годовая или по месячно до лета). На 5 этаже с лифтом, 65 м2. Дуррес, пляж илирия.…
€400
за сутки
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CACTUS | Real Estate
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Квартира 2 спальни с Кухня, с Холодильник, с Балкон / лоджия в Дуррес, Албания
Квартира 2 спальни с Кухня, с Холодильник, с Балкон / лоджия
Дуррес, Албания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 83 м²
Этаж 5
Квартира 2+1 после ремонта, в новом доме. Сдается без мебели, установлена новая кухня. Сдает…
€350
за сутки
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CACTUS | Real Estate
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Квартира 1 спальня с Мебель, с Кондиционер, с Кухня в Дуррес, Албания
Квартира 1 спальня с Мебель, с Кондиционер, с Кухня
Дуррес, Албания
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Квартира расположена в 30 метрах от моря.  Оборудована всем необходимым для комфортного прож…
€350
за сутки
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Квартира 1 спальня с Мебель, с Кондиционер, с Wi-Fi в Дуррес, Албания
Квартира 1 спальня с Мебель, с Кондиционер, с Wi-Fi
Дуррес, Албания
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
Этаж 6
Квартира  расположена  в 150 метрах от моря с  бесплатным городским  пляжем и развитой инфра…
€300
за сутки
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Квартира 1 спальня с Мебель, с Кухня, с Холодильник в Дуррес, Албания
Квартира 1 спальня с Мебель, с Кухня, с Холодильник
Дуррес, Албания
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Квартира 1+1 в районе отеля Majestic в долгосрочную аренду. Общая площадь 70 метров. Цена 35…
€350
за сутки
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CACTUS | Real Estate
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Квартира 2 спальни с Кондиционер, с Кухня, с Холодильник в Влёра, Албания
Квартира 2 спальни с Кондиционер, с Кухня, с Холодильник
Влёра, Албания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
Moderno appartamento in affitto nel centro della città. L'appartamento è composto da 2 camer…
€500
за сутки
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Квартира 1 спальня с Мебель, с Кондиционер, с Кухня в Дуррес, Албания
Квартира 1 спальня с Мебель, с Кондиционер, с Кухня
Дуррес, Албания
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 54 м²
Этаж 5/9
Аренда  1+1  54 м2 5 этаж с лифтом  Дуррес пляж илирия  250€ / месяц
€250
за сутки
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CACTUS | Real Estate
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Квартира 1 спальня с Мебель, с Кондиционер, с Кухня в Дуррес, Албания
Квартира 1 спальня с Мебель, с Кондиционер, с Кухня
Дуррес, Албания
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 56 м²
Этаж 5/9
Аренда  1+1  56 м2 5 этаж с лифтом  Дуррес пляж илирия  300€ / месяц
€300
за сутки
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CACTUS | Real Estate
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Квартира 3 спальни с Кухня, с Холодильник, с Стиральная машина в Фуша-Круя, Албания
Квартира 3 спальни с Кухня, с Холодильник, с Стиральная машина
Фуша-Круя, Албания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Количество этажей 1
Сдаётся квартира общей площадью 120 м2, расположена на 1-ом этаже в четвёртоэтажном доме .  …
€800
за сутки
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Billion G&G group real estate
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Квартира 1 спальня с Мебель, с Кондиционер, с Кухня в Дуррес, Албания
Квартира 1 спальня с Мебель, с Кондиционер, с Кухня
Дуррес, Албания
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 43 м²
Этаж 5
Апартаменты 1+1 с балконом, 43 м.кв, этаж -5,лифт Квартира  расположена  в 300 метрах от м…
€250
за сутки
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Квартира 1 спальня с Мебель, с Кухня, с Холодильник в Дуррес, Албания
Квартира 1 спальня с Мебель, с Кухня, с Холодильник
Дуррес, Албания
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 5
Квартира 1+1 на 5 этаже с лифтом в районе отеля Grand Blue FaFa. Готовы организовать онла…
€400
за сутки
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CACTUS | Real Estate
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Квартира 2 спальни с Кухня, с Холодильник, с Стиральная машина в Дуррес, Албания
Квартира 2 спальни с Кухня, с Холодильник, с Стиральная машина
Дуррес, Албания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 5
Квартира 2+1 не далеко от центра Дурреса на 5 этаже с лифтом. Готовы организовать онлайн показ.
€300
за сутки
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CACTUS | Real Estate
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Квартира 2 спальни с Мебель, с Кухня, с Холодильник в Дуррес, Албания
Квартира 2 спальни с Мебель, с Кухня, с Холодильник
Дуррес, Албания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Этаж 11
Квартира 2+1 с двумя балконами и 2 санузлами. На 11 этаже не далеко от центра Дурреса, терра…
€400
за сутки
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CACTUS | Real Estate
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Квартира 1 спальня с Парковка в Тирана, Албания
Квартира 1 спальня с Парковка
Тирана, Албания
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 62 м²
Этаж 1
Сдаётя квартира облачей порощадью 62 м2, расположена на 1 -ом этаже нового здания.  Квартир…
€400
за сутки
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Billion G&G group real estate
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Квартира 2 спальни с Мебель, с Кондиционер, с Кухня в Тирана, Албания
Квартира 2 спальни с Мебель, с Кондиционер, с Кухня
Тирана, Албания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 95 м²
Этаж 5
Сдаётя квартира облачей порощадью 95 м2, расположена на 5 -ом этаже нового здания. Квартира…
€500
за сутки
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Billion G&G group real estate
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Квартира 1 спальня с Кондиционер, с Кухня, с Холодильник в Дуррес, Албания
Квартира 1 спальня с Кондиционер, с Кухня, с Холодильник
Дуррес, Албания
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 9
Аренда 1+1 в комплексе Ротондо 9 этаж с лифтом  Новый ремонт  Вид на море   
€460
за сутки
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CACTUS | Real Estate
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Квартира 2 спальни с Кондиционер, с Кухня, с Холодильник в Дуррес, Албания
Квартира 2 спальни с Кондиционер, с Кухня, с Холодильник
Дуррес, Албания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Этаж 7
Квартира 2+1 в районе Волга. 7 этаж с лифтом. Готовы организовать онлайн показ и оформление.
€500
за сутки
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CACTUS | Real Estate
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Квартира 2 спальни с Кухня, с Холодильник, с Стиральная машина в Дуррес, Албания
Квартира 2 спальни с Кухня, с Холодильник, с Стиральная машина
Дуррес, Албания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 175 м²
Этаж 11
Квартира 2+1 в центре Дурреса в новом доме с лифтом на 11 этаже. 105 м.кв + 70 м.кв терраса.…
€450
за сутки
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CACTUS | Real Estate
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Квартира 2 спальни с Мебель, с Парковка, с Кухня в Тирана (область), Албания
Квартира 2 спальни с Мебель, с Парковка, с Кухня
Тирана (область), Албания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 85 м²
Этаж 2
Сдается квартира общей площадью 85 м2, расположенная на 2 этаже нового здания. Квартира орг…
€600
за сутки
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Billion G&G group real estate
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Квартира 1 спальня с Мебель, с Парковка, с Wi-Fi в Тирана (область), Албания
Квартира 1 спальня с Мебель, с Парковка, с Wi-Fi
Тирана (область), Албания
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 70 м²
Этаж 2
Сдаётся квартира  общей площадью 70 м2, расположен на 2-ом этаже нового здания с лифтом. …
€500
за сутки
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Billion G&G group real estate
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Коммерческая в Дуррес, Албания
Коммерческая
Дуррес, Албания
Площадь 85 м²
Количество этажей 2
Двухэтажное здание под коммерцию.  1 этаж - 45 м.кв, 2 этаж - 40 м.кв. Готовы организо…
€500
за сутки
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CACTUS | Real Estate
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Квартира 2 спальни с Мебель, с Кондиционер, с Wi-Fi в Дуррес, Албания
Квартира 2 спальни с Мебель, с Кондиционер, с Wi-Fi
Дуррес, Албания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 9
Квартира с новым ремонтом, со всем необходимым для жизни. Район Волга первая линия, до це…
€1,500
за сутки
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CACTUS | Real Estate
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Квартира 1 спальня с Мебель, с Кондиционер, с Wi-Fi в Дуррес, Албания
Квартира 1 спальня с Мебель, с Кондиционер, с Wi-Fi
Дуррес, Албания
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 9
Квартира с новым ремонтом, со всем необходимым для жизни.  Район Волга первая линия, до ц…
€1,000
за сутки
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CACTUS | Real Estate
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Дом 8 спален в Дуррес, Албания
Дом 8 спален
Дуррес, Албания
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 388 м²
Количество этажей 1
Район Пляж. Возможна также покупка. Готовы организовать онлайн показ и оформление документов.
€1,800
за сутки
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CACTUS | Real Estate
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Квартира 1 спальня в Дуррес, Албания
Квартира 1 спальня
Дуррес, Албания
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 6
€300
за сутки
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CACTUS | Real Estate
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Квартира 2 спальни с Балкон / лоджия в Дуррес, Албания
Квартира 2 спальни с Балкон / лоджия
Дуррес, Албания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 191 м²
Этаж 8/9
Будет закончен ремонт: 2+1 + огромная терраса 65 м2 126 м2, 8 этаж с лифтом  Новый дом, ви…
€800
за сутки
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Ресторан, кафе в Дуррес, Албания
Ресторан, кафе
Дуррес, Албания
Площадь 75 м²
Количество этажей 2
Продается коммерческая недвижимость  в Албании город Дуррес. Помещение находится в районе Во…
€800
за сутки
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Квартира 1 спальня с Мебель, с Кондиционер, с Кухня в Влёра, Албания
Квартира 1 спальня с Мебель, с Кондиционер, с Кухня
Влёра, Албания
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
Этаж 3
Абсолютно новые апартаменты (2022) на нулевой линии песчаного пляжа Адриатики во Влёре с дву…
€500
за сутки
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Квартира 1 спальня с Мебель, с Кондиционер, с Кухня в Влёра, Албания
Квартира 1 спальня с Мебель, с Кондиционер, с Кухня
Влёра, Албания
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Этаж 2
Предлагается аренда квартиры во Влере. 1+1, центр города, начало бульвара, рядом с Джамбо! Д…
€350
за сутки
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Магазин 1 комната в Дуррес, Албания
Магазин 1 комната
Дуррес, Албания
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 42 м²
Количество этажей 1
Аренда помещения под офис или магазин на Волге (писта).  Минимум 1 год. Есть санузел и вентиляция.
€400
за сутки
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