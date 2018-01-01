ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Лидирующее агентство в Алании
Новостройки
Квартиры в новостройках
Новые дома
Все новостройки
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики
Жилая
Лидирующее агентство в Алании
Квартира
Пентхаус
Кондо
Многоуровневые квартиры
Студия
Дом
Вилла
Замок
Коттедж
Особняк
Таунхаус
Шале
Дуплекс
Бунгало
Земельные участки
Элитная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость
Ресторан, кафе
Магазин
Отель
Офис
Производство
Доходный дом
Инвестиционная
Склад
Готовый бизнес
Другое
Инвестиционная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Аналитика
Вебинары
Авиабилеты и отели
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Войти
Регистрация
Добавить объект
Realting.com использует файлы cookie, которые помогают улучшить взаимодействие с веб-сайтом.
Узнать больше
Да, я согласен
Фильтр
Тип недвижимости
Квартира
Студия
Многоуровневые квартиры
Пентхаус
Дом
Коттедж
Вилла
Дуплекс
Коммерческая
Ресторан, кафе
Офис
Готовый бизнес
Цена за сутки
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Комнаты
1
2
3
4
5+
Количество спален
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты
1
2
3
4
5+
Питание:
Завтрак
Обед
Ужин
В помещении:
Wi-Fi
Балкон / лоджия
Телевизор
Посудомоечная машина
Стиральная машина
Мебель
Джакузи
Сауна / баня
Электрочайник
Кондиционер
Фен
Компьютер
Кухня
Холодильник
Посуда
Микроволновая печь
Утюг
На территории:
Гараж
Парковка
Бассейн
Беседка
Детская площадка
Мангал
Общая площадь
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать все параметры
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Албания
Долгосрочная аренда
Долгосрочная аренда жилой недвижимости в Албании
Очистить
50 объектов найдено
По умолчанию
Новые
Дешевые выше
Дорогие выше
По популярности
По рейтингу
Квартира 1 спальня с Мебель, с Кондиционер, с Кухня
Дуррес, Албания
2
1
65 м²
5
Аренда (годовая или по месячно до лета). На 5 этаже с лифтом, 65 м2. Дуррес, пляж илирия.…
€400
за сутки
Рекомендовать
Оставить заявку
Пожалуйста, скажите арендодателю, что Вы нашли это объявление на
Realting.com
Агентство
CACTUS | Real Estate
Языки общения: English, Русский
Квартира 2 спальни с Кухня, с Холодильник, с Балкон / лоджия
Дуррес, Албания
3
1
83 м²
5
Квартира 2+1 после ремонта, в новом доме. Сдается без мебели, установлена новая кухня. Сдает…
€350
за сутки
Рекомендовать
Оставить заявку
Пожалуйста, скажите арендодателю, что Вы нашли это объявление на
Realting.com
Агентство
CACTUS | Real Estate
Языки общения: English, Русский
Квартира 1 спальня с Мебель, с Кондиционер, с Кухня
Дуррес, Албания
2
1
70 м²
Квартира расположена в 30 метрах от моря. Оборудована всем необходимым для комфортного прож…
€350
за сутки
Рекомендовать
Оставить заявку
Квартира 1 спальня с Мебель, с Кондиционер, с Wi-Fi
Дуррес, Албания
2
1
65 м²
6
Квартира расположена в 150 метрах от моря с бесплатным городским пляжем и развитой инфра…
€300
за сутки
Рекомендовать
Оставить заявку
Квартира 1 спальня с Мебель, с Кухня, с Холодильник
Дуррес, Албания
2
1
70 м²
Квартира 1+1 в районе отеля Majestic в долгосрочную аренду. Общая площадь 70 метров. Цена 35…
€350
за сутки
Рекомендовать
Оставить заявку
Пожалуйста, скажите арендодателю, что Вы нашли это объявление на
Realting.com
Агентство
CACTUS | Real Estate
Языки общения: English, Русский
Квартира 2 спальни с Кондиционер, с Кухня, с Холодильник
Влёра, Албания
3
1
90 м²
Moderno appartamento in affitto nel centro della città. L'appartamento è composto da 2 camer…
€500
за сутки
Рекомендовать
Оставить заявку
Квартира 1 спальня с Мебель, с Кондиционер, с Кухня
Дуррес, Албания
2
1
54 м²
5/9
Аренда 1+1 54 м2 5 этаж с лифтом Дуррес пляж илирия 250€ / месяц
€250
за сутки
Рекомендовать
Оставить заявку
Пожалуйста, скажите арендодателю, что Вы нашли это объявление на
Realting.com
Агентство
CACTUS | Real Estate
Языки общения: English, Русский
Квартира 1 спальня с Мебель, с Кондиционер, с Кухня
Дуррес, Албания
2
1
56 м²
5/9
Аренда 1+1 56 м2 5 этаж с лифтом Дуррес пляж илирия 300€ / месяц
€300
за сутки
Рекомендовать
Оставить заявку
Пожалуйста, скажите арендодателю, что Вы нашли это объявление на
Realting.com
Агентство
CACTUS | Real Estate
Языки общения: English, Русский
Квартира 3 спальни с Кухня, с Холодильник, с Стиральная машина
Фуша-Круя, Албания
4
2
120 м²
1
Сдаётся квартира общей площадью 120 м2, расположена на 1-ом этаже в четвёртоэтажном доме . …
€800
за сутки
Рекомендовать
Оставить заявку
Пожалуйста, скажите арендодателю, что Вы нашли это объявление на
Realting.com
Агентство
Billion G&G group real estate
Языки общения: English, Русский
Квартира 1 спальня с Мебель, с Кондиционер, с Кухня
Дуррес, Албания
2
1
43 м²
5
Апартаменты 1+1 с балконом, 43 м.кв, этаж -5,лифт Квартира расположена в 300 метрах от м…
€250
за сутки
Рекомендовать
Оставить заявку
Квартира 1 спальня с Мебель, с Кухня, с Холодильник
Дуррес, Албания
2
1
5
Квартира 1+1 на 5 этаже с лифтом в районе отеля Grand Blue FaFa. Готовы организовать онла…
€400
за сутки
Рекомендовать
Оставить заявку
Пожалуйста, скажите арендодателю, что Вы нашли это объявление на
Realting.com
Агентство
CACTUS | Real Estate
Языки общения: English, Русский
Квартира 2 спальни с Кухня, с Холодильник, с Стиральная машина
Дуррес, Албания
3
1
5
Квартира 2+1 не далеко от центра Дурреса на 5 этаже с лифтом. Готовы организовать онлайн показ.
€300
за сутки
Рекомендовать
Оставить заявку
Пожалуйста, скажите арендодателю, что Вы нашли это объявление на
Realting.com
Агентство
CACTUS | Real Estate
Языки общения: English, Русский
Квартира 2 спальни с Мебель, с Кухня, с Холодильник
Дуррес, Албания
3
2
11
Квартира 2+1 с двумя балконами и 2 санузлами. На 11 этаже не далеко от центра Дурреса, терра…
€400
за сутки
Рекомендовать
Оставить заявку
Пожалуйста, скажите арендодателю, что Вы нашли это объявление на
Realting.com
Агентство
CACTUS | Real Estate
Языки общения: English, Русский
Квартира 1 спальня с Парковка
Тирана, Албания
2
1
62 м²
1
Сдаётя квартира облачей порощадью 62 м2, расположена на 1 -ом этаже нового здания. Квартир…
€400
за сутки
Рекомендовать
Оставить заявку
Пожалуйста, скажите арендодателю, что Вы нашли это объявление на
Realting.com
Агентство
Billion G&G group real estate
Языки общения: English, Русский
Квартира 2 спальни с Мебель, с Кондиционер, с Кухня
Тирана, Албания
3
2
95 м²
5
Сдаётя квартира облачей порощадью 95 м2, расположена на 5 -ом этаже нового здания. Квартира…
€500
за сутки
Рекомендовать
Оставить заявку
Пожалуйста, скажите арендодателю, что Вы нашли это объявление на
Realting.com
Агентство
Billion G&G group real estate
Языки общения: English, Русский
Квартира 1 спальня с Кондиционер, с Кухня, с Холодильник
Дуррес, Албания
2
1
9
Аренда 1+1 в комплексе Ротондо 9 этаж с лифтом Новый ремонт Вид на море
€460
за сутки
Рекомендовать
Оставить заявку
Пожалуйста, скажите арендодателю, что Вы нашли это объявление на
Realting.com
Агентство
CACTUS | Real Estate
Языки общения: English, Русский
Квартира 2 спальни с Кондиционер, с Кухня, с Холодильник
Дуррес, Албания
3
1
70 м²
7
Квартира 2+1 в районе Волга. 7 этаж с лифтом. Готовы организовать онлайн показ и оформление.
€500
за сутки
Рекомендовать
Оставить заявку
Пожалуйста, скажите арендодателю, что Вы нашли это объявление на
Realting.com
Агентство
CACTUS | Real Estate
Языки общения: English, Русский
Квартира 2 спальни с Кухня, с Холодильник, с Стиральная машина
Дуррес, Албания
3
1
175 м²
11
Квартира 2+1 в центре Дурреса в новом доме с лифтом на 11 этаже. 105 м.кв + 70 м.кв терраса.…
€450
за сутки
Рекомендовать
Оставить заявку
Пожалуйста, скажите арендодателю, что Вы нашли это объявление на
Realting.com
Агентство
CACTUS | Real Estate
Языки общения: English, Русский
Квартира 2 спальни с Мебель, с Парковка, с Кухня
Тирана (область), Албания
3
1
85 м²
2
Сдается квартира общей площадью 85 м2, расположенная на 2 этаже нового здания. Квартира орг…
€600
за сутки
Рекомендовать
Оставить заявку
Пожалуйста, скажите арендодателю, что Вы нашли это объявление на
Realting.com
Агентство
Billion G&G group real estate
Языки общения: English, Русский
Квартира 1 спальня с Мебель, с Парковка, с Wi-Fi
Тирана (область), Албания
2
2
70 м²
2
Сдаётся квартира общей площадью 70 м2, расположен на 2-ом этаже нового здания с лифтом. …
€500
за сутки
Рекомендовать
Оставить заявку
Пожалуйста, скажите арендодателю, что Вы нашли это объявление на
Realting.com
Агентство
Billion G&G group real estate
Языки общения: English, Русский
Коммерческая
Дуррес, Албания
85 м²
2
Двухэтажное здание под коммерцию. 1 этаж - 45 м.кв, 2 этаж - 40 м.кв. Готовы организо…
€500
за сутки
Рекомендовать
Оставить заявку
Пожалуйста, скажите арендодателю, что Вы нашли это объявление на
Realting.com
Агентство
CACTUS | Real Estate
Языки общения: English, Русский
Квартира 2 спальни с Мебель, с Кондиционер, с Wi-Fi
Дуррес, Албания
3
1
9
Квартира с новым ремонтом, со всем необходимым для жизни. Район Волга первая линия, до це…
€1,500
за сутки
Рекомендовать
Оставить заявку
Пожалуйста, скажите арендодателю, что Вы нашли это объявление на
Realting.com
Агентство
CACTUS | Real Estate
Языки общения: English, Русский
Квартира 1 спальня с Мебель, с Кондиционер, с Wi-Fi
Дуррес, Албания
2
1
9
Квартира с новым ремонтом, со всем необходимым для жизни. Район Волга первая линия, до ц…
€1,000
за сутки
Рекомендовать
Оставить заявку
Пожалуйста, скажите арендодателю, что Вы нашли это объявление на
Realting.com
Агентство
CACTUS | Real Estate
Языки общения: English, Русский
Дом 8 спален
Дуррес, Албания
8
8
388 м²
1
Район Пляж. Возможна также покупка. Готовы организовать онлайн показ и оформление документов.
€1,800
за сутки
Рекомендовать
Оставить заявку
Пожалуйста, скажите арендодателю, что Вы нашли это объявление на
Realting.com
Агентство
CACTUS | Real Estate
Языки общения: English, Русский
Квартира 1 спальня
Дуррес, Албания
2
1
6
€300
за сутки
Рекомендовать
Оставить заявку
Пожалуйста, скажите арендодателю, что Вы нашли это объявление на
Realting.com
Агентство
CACTUS | Real Estate
Языки общения: English, Русский
Квартира 2 спальни с Балкон / лоджия
Дуррес, Албания
3
1
191 м²
8/9
Будет закончен ремонт: 2+1 + огромная терраса 65 м2 126 м2, 8 этаж с лифтом Новый дом, ви…
€800
за сутки
Рекомендовать
Оставить заявку
Пожалуйста, скажите арендодателю, что Вы нашли это объявление на
Realting.com
Агентство
CACTUS | Real Estate
Языки общения: English, Русский
Ресторан, кафе
Дуррес, Албания
75 м²
2
Продается коммерческая недвижимость в Албании город Дуррес. Помещение находится в районе Во…
€800
за сутки
Рекомендовать
Оставить заявку
Пожалуйста, скажите арендодателю, что Вы нашли это объявление на
Realting.com
Агентство
CACTUS | Real Estate
Языки общения: English, Русский
Квартира 1 спальня с Мебель, с Кондиционер, с Кухня
Влёра, Албания
2
1
75 м²
3
Абсолютно новые апартаменты (2022) на нулевой линии песчаного пляжа Адриатики во Влёре с дву…
€500
за сутки
Рекомендовать
Оставить заявку
Пожалуйста, скажите арендодателю, что Вы нашли это объявление на
Realting.com
Агентство
CACTUS | Real Estate
Языки общения: English, Русский
Квартира 1 спальня с Мебель, с Кондиционер, с Кухня
Влёра, Албания
2
1
70 м²
2
Предлагается аренда квартиры во Влере. 1+1, центр города, начало бульвара, рядом с Джамбо! Д…
€350
за сутки
Рекомендовать
Оставить заявку
Пожалуйста, скажите арендодателю, что Вы нашли это объявление на
Realting.com
Агентство
CACTUS | Real Estate
Языки общения: English, Русский
Магазин 1 комната
Дуррес, Албания
1
1
42 м²
1
Аренда помещения под офис или магазин на Волге (писта). Минимум 1 год. Есть санузел и вентиляция.
€400
за сутки
Рекомендовать
Оставить заявку
Пожалуйста, скажите арендодателю, что Вы нашли это объявление на
Realting.com
Агентство
CACTUS | Real Estate
Языки общения: English, Русский
Показать следующие 30 объектов
1
2
Поиск при перемещении карты
Суперлайк!
Понравилось объявление? Поставьте
суперлайк
1 суперлайк = 10 лайков
Подтвердить 50 R
Отменить
Нажимая кнопку «Подтвердить», с вашего баланса в личном кабинете спишется 50 риэлтингов (5 EUR) за использование суперлайка
Оплатить 5 EUR
Отменить
Нажимая кнопку «Оплатить», вы автоматически перейдете на страницу пополнения, т.к. на вашем балансе недостаточно риэлтингов
Суперлайк!
Вы уже поставили суперлайк для этого объекта. Чтобы отменить суперлайк, нажмите «Убрать»
Обратите внимание, что за отмену суперлайка риэлтинги не возвращаются
Убрать
Оставить
Нажимая кнопку «Убрать», вы отменяете суперлайк без возврата риэлтингов на ваш баланс
Поделитесь рекомендацией!
Зачем рекомендовать?
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL
Данный объект сохранен в ваших рекомендациях Realting. Чтобы удалить его из рекомендаций, перейдите по ссылке ниже
Удалить из рекомендаций
Поделитесь рекомендацией!
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL