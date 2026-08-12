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Долгосрочная аренда недвижимости в Албании

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Тирана
367
Orikum
20
Влёра
394
Центральная Албания
539
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1 469 объектов найдено
Aqua Vista Residence в Влёра, Албания
UP UP
Aqua Vista Residence
Влёра, Албания
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
Этаж 5/6
Современная однокомнатная квартира с потрясающим видом на море | Расположение рядом с Тику и…
$570
в месяц
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Квартира 1 комната в Дуррес, Албания
Квартира 1 комната
Дуррес, Албания
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
$404
в месяц
НДС
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Квартира в Дуррес, Албания
Квартира
Дуррес, Албания
Площадь 500 м²
$346
в месяц
НДС
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Mazur EstateMazur Estate
Apartment 3+1+2 at Rezidenca Kaimi в Тирана, Албания
Apartment 3+1+2 at Rezidenca Kaimi
Тирана, Албания
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 93 м²
Этаж 4
✅ Very high-quality apartment ❄️ Multi-Split AC system with Wi-Fi 🛋️ Spacious living room …
$785
в месяц
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Century 21 Oksford
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Квартира 1 комната в Тирана, Албания
Квартира 1 комната
Тирана, Албания
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
Этаж 12/12
Квартира 1+1 на улице Богданев. Он расположен на 12-м этаже нового здания. Общая площадь 64,…
$578
в месяц
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Investment Realty Group
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Квартира 3 комнаты в Дуррес, Албания
Квартира 3 комнаты
Дуррес, Албания
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 116 м²
$69,244
в месяц
НДС
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Квартира 1 комната в Дуррес, Албания
Квартира 1 комната
Дуррес, Албания
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
$23
в месяц
НДС
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Квартира 2 комнаты в Тирана, Албания
Квартира 2 комнаты
Тирана, Албания
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 66 м²
Этаж 4/5
Компьютерная квартира 1+1, полностью мобилизованная, на улице Хасана Вогли, штаб-квартира. О…
$636
в месяц
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Агентство
Investment Realty Group
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Квартира 1 комната в Дуррес, Албания
Квартира 1 комната
Дуррес, Албания
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
$692
в месяц
НДС
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Квартира 3 комнаты в Тирана, Албания
Квартира 3 комнаты
Тирана, Албания
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 3 002 м²
$2,077
в месяц
НДС
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Квартира 1 комната в Дуррес, Албания
Квартира 1 комната
Дуррес, Албания
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 35 м²
$346
в месяц
НДС
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Квартира 1 комната в Дуррес, Албания
Квартира 1 комната
Дуррес, Албания
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 25 м²
Этаж 2
Квартира расположена на втором этаже на пляже, Дуррес. Недвижимость имеет общую площадь 35 м…
$288
в месяц
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AFS Real Estate Management
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Квартира 2 комнаты в Дуррес, Албания
Квартира 2 комнаты
Дуррес, Албания
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 79 м²
$69,244
в месяц
НДС
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Квартира 1 комната в Дуррес, Албания
Квартира 1 комната
Дуррес, Албания
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 75 м²
$462
в месяц
НДС
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Квартира в Община Шкодер, Албания
Квартира
Община Шкодер, Албания
Площадь 120 м²
$577
в месяц
НДС
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Квартира 2 комнаты в Дуррес, Албания
Квартира 2 комнаты
Дуррес, Албания
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 63 м²
Этаж 4/10
Квартира расположена в районе 13, пляж Дуррес, рядом с Красным Колесом, на 4-м этаже здания …
$462
в месяц
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AFS Real Estate Management
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HOTEL FOR RENT NEAR HIPOTEKA, TIRANA! 5,400 € /month в Тирана, Албания
HOTEL FOR RENT NEAR HIPOTEKA, TIRANA! 5,400 € /month
Тирана, Албания
Число комнат 9
Количество спален 9
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 241 м²
Количество этажей 3
Мы предлагаем функциональный отель в аренду, расположенный недалеко от бывшего района Хипоте…
$6,235
в месяц
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Century 21 Oksford
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Квартира в Дуррес, Албания
Квартира
Дуррес, Албания
Площадь 2 502 м²
$2,077
в месяц
НДС
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Квартира 2 комнаты в Дуррес, Албания
Квартира 2 комнаты
Дуррес, Албания
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Этаж 4/4
Квартира расположена на 4-м этаже здания с лифтом в районе пляжа, недалеко от почтового отде…
$405
в месяц
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AFS Real Estate Management
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Квартира 2 комнаты в Дуррес, Албания
Квартира 2 комнаты
Дуррес, Албания
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 112 м²
$1,385
в месяц
НДС
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Квартира в Тирана, Албания
Квартира
Тирана, Албания
$922
в месяц
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Century 21 Oksford
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Квартира 2 комнаты в Тирана, Албания
Квартира 2 комнаты
Тирана, Албания
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Этаж 2/8
В одном из самых востребованных комплексов Тираны мы предлагаем апартаменты 2+1+2+ Веранде+ …
$1,384
в месяц
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Investment Realty Group
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Вилла 8 комнат в Тирана, Албания
Вилла 8 комнат
Тирана, Албания
Число комнат 8
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 456 м²
Количество этажей 3
🏡 ИДИВИВАЛЬНАЯ 3-КОЕВСКАЯ ЖИЗНЬ В ТИРА!Этот 3-этажный особняк в районе немецкой виллы предла…
$3,456
в месяц
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Investment Realty Group
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Квартира 2 комнаты в Албания
Квартира 2 комнаты
Албания
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Этаж 8/12
Предлагается очень хорошо меблированная квартира на 8-м этаже комплекса River Residence. Он …
$694
в месяц
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Investment Realty Group
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Квартира 2 комнаты в Дуррес, Албания
Квартира 2 комнаты
Дуррес, Албания
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
$1,154
в месяц
НДС
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Квартира 1 комната в Дуррес, Албания
Квартира 1 комната
Дуррес, Албания
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
$577
в месяц
НДС
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Квартира 3 комнаты в Дуррес, Албания
Квартира 3 комнаты
Дуррес, Албания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 109 м²
Этаж 8
Квартира расположена на 2-м жилом этаже с лифтом в Плаже недалеко от отеля Adriatik, Дуррес.…
$694
в месяц
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AFS Real Estate Management
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🏠 APARTMENT FOR RENT 2+1+2 NEAR THE SCHOOL OF MUSIC, VLORA. в Влёра, Албания
🏠 APARTMENT FOR RENT 2+1+2 NEAR THE SCHOOL OF MUSIC, VLORA.
Влёра, Албания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 110 м²
Этаж 1
🏠 Аренда 2+1+2 рядом с школой музыки, ВЛОРА.💶 Стоимость: 450 евро/месяц📍 Расположение: Lef S…
$520
в месяц
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DES Real Estate
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Квартира в Дуррес, Албания
Квартира
Дуррес, Албания
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 74 м²
$577
в месяц
НДС
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🌊🍽 BAR-RESTORANT-PIZZERY FOR RENT IN COLD WATER, VLORA в Влёра, Албания
🌊🍽 BAR-RESTORANT-PIZZERY FOR RENT IN COLD WATER, VLORA
Влёра, Албания
Количество этажей 1
🌊🍽 БАР-РЕСТОРАНТ-ПИЗЦЕРИЯ ДЛЯ РЕНЦИИ В УДЖИ И КОТОХ, ВЛОРА💰 Цена: 200 000 ВСЕ/МЕСЯЦ📑 Длитель…
$2,309
в месяц
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DES Real Estate
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English, Italiano

Типы недвижимости в Албании

квартиры
дома
коммерческая недвижимость
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