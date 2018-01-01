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Аренда жилой недвижимости на сутки в Италии

2 объекта найдено
Квартира 3 спальни с Мебель, с Парковка, с Кондиционер в Cugnana Verde, Италия
Квартира 3 спальни с Мебель, с Парковка, с Кондиционер
Cugnana Verde, Италия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Этаж 1/2
На пляже Маринелла белый шелковистый гранитный песок и скалы необычной формы. Всего 20 мин о…
€300
за сутки
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Вилла 6 спален с Мебель, с Парковка, с Кондиционер в Porto Cervo, Италия
Вилла 6 спален с Мебель, с Парковка, с Кондиционер
Porto Cervo, Италия
Комнаты 10
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 500 м²
Кала Джирголу – это залив в 20 км к югу от Ольбии, обращенный к острову Таволара, точно в це…
€2,500
за сутки
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