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Жилье в Венгрии

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112 объектов найдено
Квартира 3 комнаты в Будапешт, Венгрия
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Квартира 3 комнаты
Будапешт, Венгрия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 96 м²
Этаж 6/7
Пентхаус рядом с площадью Бакатс - 76 м2 Квартира + 40 м2 Панорамная терраса + 2 парковочных…
$672,314
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Квартира 5 комнат в Будапешт, Венгрия
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Квартира 5 комнат
Будапешт, Венгрия
Число комнат 5
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 81 м²
Этаж 2/3
Расположенная в тихом конце улицы Мураньи, всего в нескольких минутах ходьбы от Варослигета,…
$293,514
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Квартира 3 комнаты в Будапешт, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Будапешт, Венгрия
Число комнат 3
Площадь 69 м²
В престижном V районе Будапешта, в самом сердце Lipótváros, предлагается полностью отреставр…
$680,660
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TekceTekce
Квартира в Будапешт, Венгрия
Квартира
Будапешт, Венгрия
В Будапештском районе VI на улице Йокай 10, где строятся 6 эксклюзивных новых квартир в рамк…
$318,968
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Международное агентство недвижимости Habita
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Дом в Балашшадьярмат, Венгрия
Дом
Балашшадьярмат, Венгрия
Площадь 330 000 м²
На продажу выставлена земля сельскохозяйственного назначения, находящаяся в небольшой деревн…
$1,14 млн
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Дом 5 комнат в Чёмёр, Венгрия
Дом 5 комнат
Чёмёр, Венгрия
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 3
Luxury Family Home with Panoramic View in Csömör – Move-in Ready For sale in the peaceful…
$856,697
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Кондо 2 комнаты в Будапешт, Венгрия
Кондо 2 комнаты
Будапешт, Венгрия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Этаж 1
Эксклюзивная дизайнерская квартира на продажу в резиденциях Duna-PestИсключительная, полност…
$345,200
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Квартира в Будапешт, Венгрия
Квартира
Будапешт, Венгрия
$180,263
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
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Квартира 4 комнаты в Будапешт, Венгрия
Квартира 4 комнаты
Будапешт, Венгрия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 102 м²
Этаж 2/4
Исторический центр Будапешта.В пешей доступности находятся Парламент, Базилика, Опера, остро…
$871,455
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Пентхаус 5 комнат в Будапешт, Венгрия
Пентхаус 5 комнат
Будапешт, Венгрия
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 400 м²
Этаж 9/9
Идеально расположенная на 9-м этаже резиденций, современный шедевр, эта квартира в пентхаусе…
$3,11 млн
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Квартира в Будапешт, Венгрия
Квартира
Будапешт, Венгрия
$274,383
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
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Вилла 2 комнаты в Кеменешхёдьес, Венгрия
Вилла 2 комнаты
Кеменешхёдьес, Венгрия
Число комнат 2
Площадь 90 м²
На левом берегу реки Маркал, между Мадьяргенчем и Шергени, находится небольшая деревня Кемен…
$63,378
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Дом в Будапешт, Венгрия
Дом
Будапешт, Венгрия
Этот роскошный дом площадью 149 м2 с тремя балконами, террасой, частным садом и гаражом расп…
$1,05 млн
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
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Квартира 3 комнаты в Будапешт, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Будапешт, Венгрия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 88 м²
Этаж 3/5
7 район, исторический ценр, Erzsébet krt., красивое здание, квартира на 3 эт., лифт, после п…
$408,088
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Вилла 11 комнат в Rigacs, Венгрия
Вилла 11 комнат
Rigacs, Венгрия
Число комнат 11
Площадь 300 м²
Количество этажей 2
Ухоженный объект в регионе Центральная Трансданубия с широкими возможностями использования и…
$259,756
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Квартира 3 комнаты в Будапешт, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Будапешт, Венгрия
Число комнат 3
Площадь 60 м²
На продажу предлагается стильная, полностью отремонтированная квартира в оживлённом 7-м райо…
$260,338
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Особняк 6 комнат в Шоймар, Венгрия
Особняк 6 комнат
Шоймар, Венгрия
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 420 м²
Количество этажей 2
Непорседственно на границе Будапешта в Шоймаре, дом 2018 г. строительства, 430 м2, 2 этажный…
$1,40 млн
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Квартира 3 комнаты в Будапешт, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Будапешт, Венгрия
Число комнат 3
Площадь 83 м²
В историческом центре Будапешта предлагается к продаже эксклюзивная квартира площадью 83 м²,…
$677,151
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Квартира в Будапешт, Венгрия
Квартира
Будапешт, Венгрия
$797,624
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Международное агентство недвижимости Habita
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Квартира 2 комнаты в Будапешт, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Будапешт, Венгрия
Число комнат 2
Площадь 32 м²
На продажу предлагается полностью отремонтированная квартира площадью около 32 м², расположе…
$177,881
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Дом 5 комнат в Рацкеве, Венгрия
Дом 5 комнат
Рацкеве, Венгрия
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
В одном из самых эксклюзивных и естественно увлекательных мест Раккива, на оконечности остро…
$1,17 млн
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Дом в Рацкеве, Венгрия
Дом
Рацкеве, Венгрия
В одном из самых эксклюзивных и естественно увлекательных мест Раккива, на оконечности остро…
$1,24 млн
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Международное агентство недвижимости Habita
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Квартира 3 комнаты в Кестхей, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Кестхей, Венгрия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 67 м²
Этаж 2/3
В самом сердце Кештели, всего в нескольких минутах ходьбы от озера Балатон, продается двухур…
$193,647
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Квартира 2 комнаты в Будапешт, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Будапешт, Венгрия
Число комнат 2
Площадь 56 м²
Продаётся светлая и уютная 2 комнатная квартира площадью 56 м² с террасой, расположенная на …
$307,930
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Дом в Paloznak, Венгрия
Дом
Paloznak, Венгрия
$797,305
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Дом 7 комнат в Будапешт, Венгрия
Дом 7 комнат
Будапешт, Венгрия
Число комнат 7
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 3
This exceptional 360 m² family house sits on a 420 m² plot in a peaceful, green area of Buda…
$591,420
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Дом в Будапешт, Венгрия
Дом
Будапешт, Венгрия
Прекрасно ухоженный, отдельно стоящий семейный дом выставлен на продажу в самом популярном р…
$985,863
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Квартира 3 комнаты в Будапешт, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Будапешт, Венгрия
Число комнат 3
Площадь 107 м²
Просторно. Светло. Центрально. Эта стильная квартира в 8-м, историческом районе Будапешта Pa…
$425,055
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Квартира в Будапешт, Венгрия
Квартира
Будапешт, Венгрия
Полностью отремонтированная, готовая кирпичная квартира площадью 52 м2 в отличном месте в Бу…
$255,240
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Вилла 6 комнат в Помаз, Венгрия
Вилла 6 комнат
Помаз, Венгрия
Число комнат 6
Площадь 243 м²
В одном из самых тихих районов 2013 Помаза предлагается на продажу современный, отдельно сто…
$599,721
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Типы недвижимости в Венгрии

квартиры
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Параметры недвижимости в Венгрии

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
Недорогая
Элитная

Венгрия находится в центральной части Европы, и хоть она не имеет выхода к морю, как, например, соседняя Румыния, у нее есть свои особенности. Страна привлекает посетителей крупнейшим в Европе озером Балатон. Также в стране свыше 1000 термальных источников, что, в свою очередь, является отличной основой, чтобы купить недвижимость в Венгрии, особенно для сдачи в аренду.

Преимущества покупки жилья в Венгрии

Рынок недвижимости в Венгрии характеризуется умеренными ценами на недвижимость. По данным статистического управления KSH, с 2015 по 2024 год средняя стоимость жилья в Будапеште стабильно росла на 8–10% в год, и резких колебаний цен не было даже во времена пандемии.

Другие плюсы покупки недвижимости в Венгрии:

  • Высокая доходность от аренды. В Будапеште доходность от сдачи жилья в аренду составляет 5–7% годовых, что выше среднего показателя по Восточной Европе около 4–5%. Ежегодный поток туристов в 15 млн увеличивает спрос на краткосрочную аренду.
  • Уникальные термальные ресурсы. Большое количество термальных источников и минеральных вод обусловлено нахождением страны в карпатском геосинклинальном прогибе, где толщина земной коры относительно невысокая. Однако с другой стороны, из-за этого в Венгрии происходят землетрясения. 
  • Лояльная политика для иностранцев. Местный рынок недвижимости не ограничен в продаже недвижимости в Венгрии иностранцам — исключение только земли сельскохозяйственного назначения.

Цены на недвижимость в Венгрии

Стоимость жилья в Венгрии остается одной из самых доступных в Европе — средняя цена квадратного метра составляет около 1900 евро. В Австрии это 4500 евро, а в Германии — 5000 евро.

Средние цены на жилье в Венгрии:

Тип недвижимости Регион/Город Средняя цена (€/м²)
Квартира (новостройка) Будапешт

2800–3800
Квартира (вторичная) Будапешт 1900–2600
Дом Окрестности Балатона 1300–2100
Апартаменты Хевиз 1600–2300
Коммерческая недвижимость Будапешт 3200–5500

Как купить недвижимость в Венгрии

Купить жилье в Венгрии нетрудно, и весь процесс начинается с поиска подходящего объекта. Лучше использовать услуги местных риелторов, так как иначе придется самостоятельно проверять документы и брать выписку из реестра недвижимости для подтверждения отсутствия обременений на объекте.

Далее стороны подписывают предварительный договор, и покупатель вносит задаток (обычно 10%). После полной оплаты через нотариуса сделку регистрируют в земельном кадастре в течение 30–60 дней. К сожалению, покупка жилья не дает иностранцу автоматического права на ВНЖ, но может быть частью инвестиционной программы (через бизнес-иммиграцию).

Где можно купить жилье в Венгрии

Будапешт, как столица страны, лидирует по количеству сделок (около 40% от общего объема). Районы V (центр), VI (Терезварош) и XIII (Ангьялфельд) привлекают инвесторов из-за высокого спроса на аренду. Средняя доходность – 6% годовых.

Недвижимость возле озера Балатон представляет собой центр курортной недвижимости, в котором часто останавливаются туристы. Поэтому местные объекты чаще всего покупают как инвестицию для сдачи в аренду с прибылью до 5% годовых.

Хевиз — это курорт с крупнейшим термальным озером в Европе. Спрос на апартаменты для сдачи туристам стабильно растет – около 10% ежегодно.

Второй по величине город в Венгрии — Дебрецен. В нем проживает 200,000 человек, но самое главное — это цены. Квартиры здесь на 20–30% ниже, чем в Будапеште, а рынок аренды растет благодаря студентам.

Другой популярный у студентов город — Сегед. В нем расположен одноименный университет, из-за чего на местном рынке особенно востребована вторичка. Студенты обеспечивают доход со среднесрочной аренды до 6% годовых.

Полезные материалы по покупке жилья в Венгрии

Рынок недвижимости Венгрии: анализ цен и пошаговая инструкция по покупке
Рынок недвижимости Венгрии: анализ цен и пошаговая инструкция по покупке
Последние изменения и новости на рынке недвижимости Венгрии
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ПМЖ и ВНЖ в Венгрии: способы получения и путь к гражданству
ПМЖ и ВНЖ в Венгрии: способы получения и путь к гражданству

Часто задаваемые вопросы о недвижимости Венгрии

Сколько в среднем стоит квадратный метр жилья в Венгрии?

Расценки за квадрат зависят от месторасположения жилья. Наиболее дорогая стоимость недвижимости в Венгрии установлена в столице - Будапеште. Ее кв. метр стоит от 1500 до 3500 евро, в зависимости от технического состояния. В остальных локациях продавцы просят за квадрат от 600 до 1600 евро. На первичном рынке и у объектов премиум-класса расценки могут быть выше на 10-15%.

В каких городах стоит купить недвижимость в Венгрии?

Для личного проживания лучший выбор - Будапешт. Столица предлагает развитую инфраструктуру, хорошие возможности для трудоустройства и получения престижного образования.
Для переезда на ПМЖ стоит также рассмотреть предложения о продаже недвижимости в Венгрии на популярных курортах - Дебрецене и Эгере. Это оптимальный выбор для тех, кто ищет спокойное место для проживания со всеми удобствами.

Какие документы нужно иметь при себе, чтобы купить жилье в Венгрии?

Иностранным покупателям необходим паспорт своей страны. Потребуется также получить разрешение на приобретение объекта в венгерском Земельном комитете. Свое решение госорган выносит в течение 2-4 недель.
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