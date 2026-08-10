Венгрия находится в центральной части Европы, и хоть она не имеет выхода к морю, как, например, соседняя Румыния, у нее есть свои особенности. Страна привлекает посетителей крупнейшим в Европе озером Балатон. Также в стране свыше 1000 термальных источников, что, в свою очередь, является отличной основой, чтобы купить недвижимость в Венгрии, особенно для сдачи в аренду.

Преимущества покупки жилья в Венгрии

Рынок недвижимости в Венгрии характеризуется умеренными ценами на недвижимость. По данным статистического управления KSH, с 2015 по 2024 год средняя стоимость жилья в Будапеште стабильно росла на 8–10% в год, и резких колебаний цен не было даже во времена пандемии.

Другие плюсы покупки недвижимости в Венгрии:

Высокая доходность от аренды. В Будапеште доходность от сдачи жилья в аренду составляет 5–7% годовых, что выше среднего показателя по Восточной Европе около 4–5%. Ежегодный поток туристов в 15 млн увеличивает спрос на краткосрочную аренду.

В Будапеште доходность от сдачи жилья в аренду составляет 5–7% годовых, что выше среднего показателя по Восточной Европе около 4–5%. Ежегодный поток туристов в 15 млн увеличивает спрос на краткосрочную аренду. Уникальные термальные ресурсы . Большое количество термальных источников и минеральных вод обусловлено нахождением страны в карпатском геосинклинальном прогибе, где толщина земной коры относительно невысокая. Однако с другой стороны, из-за этого в Венгрии происходят землетрясения.

. Большое количество термальных источников и минеральных вод обусловлено нахождением страны в карпатском геосинклинальном прогибе, где толщина земной коры относительно невысокая. Однако с другой стороны, из-за этого в Венгрии происходят землетрясения. Лояльная политика для иностранцев. Местный рынок недвижимости не ограничен в продаже недвижимости в Венгрии иностранцам — исключение только земли сельскохозяйственного назначения.

Цены на недвижимость в Венгрии

Стоимость жилья в Венгрии остается одной из самых доступных в Европе — средняя цена квадратного метра составляет около 1900 евро. В Австрии это 4500 евро, а в Германии — 5000 евро.

Средние цены на жилье в Венгрии:

Тип недвижимости Регион/Город Средняя цена (€/м²) Квартира (новостройка) Будапешт 2800–3800 Квартира (вторичная) Будапешт 1900–2600 Дом Окрестности Балатона 1300–2100 Апартаменты Хевиз 1600–2300 Коммерческая недвижимость Будапешт 3200–5500

Как купить недвижимость в Венгрии

Купить жилье в Венгрии нетрудно, и весь процесс начинается с поиска подходящего объекта. Лучше использовать услуги местных риелторов, так как иначе придется самостоятельно проверять документы и брать выписку из реестра недвижимости для подтверждения отсутствия обременений на объекте.

Далее стороны подписывают предварительный договор, и покупатель вносит задаток (обычно 10%). После полной оплаты через нотариуса сделку регистрируют в земельном кадастре в течение 30–60 дней. К сожалению, покупка жилья не дает иностранцу автоматического права на ВНЖ, но может быть частью инвестиционной программы (через бизнес-иммиграцию).

Где можно купить жилье в Венгрии

Будапешт, как столица страны, лидирует по количеству сделок (около 40% от общего объема). Районы V (центр), VI (Терезварош) и XIII (Ангьялфельд) привлекают инвесторов из-за высокого спроса на аренду. Средняя доходность – 6% годовых.

Недвижимость возле озера Балатон представляет собой центр курортной недвижимости, в котором часто останавливаются туристы. Поэтому местные объекты чаще всего покупают как инвестицию для сдачи в аренду с прибылью до 5% годовых.

Хевиз — это курорт с крупнейшим термальным озером в Европе. Спрос на апартаменты для сдачи туристам стабильно растет – около 10% ежегодно.

Второй по величине город в Венгрии — Дебрецен. В нем проживает 200,000 человек, но самое главное — это цены. Квартиры здесь на 20–30% ниже, чем в Будапеште, а рынок аренды растет благодаря студентам.

Другой популярный у студентов город — Сегед. В нем расположен одноименный университет, из-за чего на местном рынке особенно востребована вторичка. Студенты обеспечивают доход со среднесрочной аренды до 6% годовых.