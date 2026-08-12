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Коммерческая недвижимость в Болгарии

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505 объектов найдено
Отель 127 м² в Бургас, Болгария
Отель 127 м²
Бургас, Болгария
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 127 м²
Описание объекта: Рудник — это большой и быстро развивающийся район в Бургасе, расположенный…
$252,747
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Коммерческое помещение 17 м² в Равда, Болгария
Коммерческое помещение 17 м²
Равда, Болгария
Площадь 17 м²
Этаж -1/6
ID 34349616Стоимость: 20 000 евро Общая площадь: 16.86 кв.м. Такса поддержки: 100 евро в год…
$23,038
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Отель 95 м² в Несебр, Болгария
Отель 95 м²
Несебр, Болгария
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 95 м²
Описание объекта: Сан Сити 2 (Sun City 2) — уютный жилой комплекс в популярном курортном гор…
$130,294
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Коммерческое помещение 90 м² в Несебр, Болгария
Коммерческое помещение 90 м²
Несебр, Болгария
Площадь 90 м²
Этаж -1/4
ID 34353994Предлагается просторное коммерческое помещение под офис, магазин или любой другой…
$167,340
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Отель 130 м² в Святой Влас, Болгария
Отель 130 м²
Святой Влас, Болгария
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 130 м²
Описание объекта: Святи Влас — это прекрасный курорт на востоке Болгарии, в 10 км от Несебра…
$225,389
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Отель 89 м² в Несебр, Болгария
Отель 89 м²
Несебр, Болгария
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 89 м²
Описание объекта: Резорт предлагает: - Более 9 000 м² зеленых насаждений - 3 открытых басс…
$116,446
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Отель в Равда, Болгария
Отель
Равда, Болгария
Описание объекта: Отель на продажу в Равде - Болгарское Черноморское побережье Построенная …
$866,813
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Отель 85 м² в Святой Влас, Болгария
Отель 85 м²
Святой Влас, Болгария
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 85 м²
Описание объекта: Свети Влас — это прекрасный курорт на востоке Болгарии, расположенный в 10…
$190,268
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Отель 140 м² в Святой Влас, Болгария
Отель 140 м²
Святой Влас, Болгария
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 140 м²
Описание объекта: Вилла Ева — уютный жилой комплекс в курортном городе Свети Влас, расположе…
$346,272
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Коммерческое помещение 50 м² в Kosharitsa, Болгария
Коммерческое помещение 50 м²
Kosharitsa, Болгария
Площадь 50 м²
Этаж 1/2
Торговое помещение в комплексе «Шато Си Бриз», 1 этаж, Кошарица, Болгария, #34265710Стоимост…
$67,676
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Отель 69 м² в Святой Влас, Болгария
Отель 69 м²
Святой Влас, Болгария
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 69 м²
Описание объекта: Этот светлый однокомнатный апартамент площадью 68,3 м² расположен на второ…
$157,892
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Отель 43 м² в Святой Влас, Болгария
Отель 43 м²
Святой Влас, Болгария
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 43 м²
Описание объекта: Домус (Domus / Domus Extra) — современный жилой комплекс в курортном посел…
$92,092
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Отель 196 м² в Pomorie, Болгария
Отель 196 м²
Pomorie, Болгария
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 196 м²
Описание объекта: Поморие — один из самых известных курортов и курортных городов Болгарии. О…
$408,074
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Коммерческое помещение 13 993 м² в Равда, Болгария
Коммерческое помещение 13 993 м²
Равда, Болгария
Площадь 13 993 м²
ID 33784346 Площадь: 13 993 кв.м. Местоположение: обл. Бургас, общ. Несебр, с.Равда, местнос…
$1,10 млн
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Отель 58 м² в Святой Влас, Болгария
Отель 58 м²
Святой Влас, Болгария
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 58 м²
Описание объекта: Мы представляем вам различные новые квартиры в современном комплексе Fair …
$119,597
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Отель 1 475 м² в Святой Влас, Болгария
Отель 1 475 м²
Святой Влас, Болгария
Число комнат 5
Количество спален 4
Площадь 1 475 м²
Этаж 1/5
ID34008648Эксклюзивное здание с апартаментами со статусом апарт-отеля с актом 16 имеет отлич…
$1,96 млн
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Отель 78 м² в Варна, Болгария
Отель 78 м²
Варна, Болгария
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 78 м²
Описание объекта: Комплекс Аргиш Партиз находится в 300 метрах от моря в курортном городе Зо…
$203,783
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Коммерческое помещение 3 085 м² в Ахелой, Болгария
Коммерческое помещение 3 085 м²
Ахелой, Болгария
Площадь 3 085 м²
ID 33347146 Площадь:3085 кв.м. Местоположение: обл. Бургас, общ. Поморие, г. Ахелой, местнос…
$28,280
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Отель 118 м² в Святой Влас, Болгария
Отель 118 м²
Святой Влас, Болгария
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 118 м²
Описание объекта: Мы предлагаем к продаже просторную и светлую трёхкомнатную квартиру на тре…
$330,007
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Отель 100 м² в Бургасская область, Болгария
Отель 100 м²
Бургасская область, Болгария
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Описание объекта: Проект-комплекс — уютное жилое и апартаментное сооружение в прибрежном гор…
$131,932
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Отель 1 150 м² в Несебр, Болгария
Отель 1 150 м²
Несебр, Болгария
Число комнат 5
Количество спален 4
Площадь 1 150 м²
Этаж 6/6
#26591254 Предлагается 6-ти этажный отель Елизабет в прекрасном, живописном месте черноморск…
$1,85 млн
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Отель 120 м² в Святой Влас, Болгария
Отель 120 м²
Святой Влас, Болгария
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 120 м²
Описание объекта: Жилой дом в Свети Власе расположен в одном из самых живописных уголков бол…
$167,570
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Отель 67 м² в Святой Влас, Болгария
Отель 67 м²
Святой Влас, Болгария
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 67 м²
Описание объекта: Роял Бей - описание комплекса Роял Бей — современный жилой и апарт-компле…
$122,962
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Коммерческое помещение 305 м² в Святой Влас, Болгария
Коммерческое помещение 305 м²
Святой Влас, Болгария
Площадь 305 м²
# 31170046Предлагается для продажи прекрасный земельный участок в регуляции в центре Святого…
$176,573
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Коммерческое помещение 2 007 м² в Ахелой, Болгария
Коммерческое помещение 2 007 м²
Ахелой, Болгария
Площадь 2 007 м²
ID 33293676Предлагается для продажи прекрасный земельный участок перед регуляцией ,г.Ахелой,…
$128,126
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Отель 60 м² в Kosharitsa, Болгария
Отель 60 м²
Kosharitsa, Болгария
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Описание объекта: Жилой комплекс Свети Никола — уютное поселение в живописной Кошарице у под…
$64,818
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Отель 155 м² в Несебр, Болгария
Отель 155 м²
Несебр, Болгария
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 155 м²
Описание объекта: Альмонд Хилл Виллас — уютный огороженный жилой комплекс вилл в живописном …
$225,945
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Отель 56 м² в Kosharitsa, Болгария
Отель 56 м²
Kosharitsa, Болгария
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 56 м²
Описание объекта: Гранд Вилладж (Кошарица) Гранд Вилладж — это современный закрытый жилой к…
$98,071
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Коммерческое помещение в Бургас, Болгария
Коммерческое помещение
Бургас, Болгария
Описание объекта: Мы предлагаем вам современный спа- и фитнес-центр площадью 1000 м² в Сараф…
$2,20 млн
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Отель 59 м² в Святой Влас, Болгария
Отель 59 м²
Святой Влас, Болгария
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 59 м²
Описание объекта: Дневной комплекс Vista Del Mar 2 — это современный жилой комплекс в курорт…
$85,531
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