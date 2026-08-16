Германия остается одной из самых стабильных стран Европы, но рецессия вносит свои коррективы. С другой стороны трудности — это основа для роста цен, в том числе на недвижимость. Если сейчас купить недвижимость в Германии, то она уже через год прибавит в стоимости до 10%.

Преимущества покупки жилой недвижимости в Германии

Купить жилье в Германии — это получить отличный инвестиционный объект. Помимо того, что страна ежегодно привлекает туристов, которым надо где-то оставаться на ночь, местные жители предпочитают снимать жилье, а не покупать его в полную собственность. В сумме это даст возможность получения прибыли от аренды как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе.

Другие плюсы:

Законодательство четко регулирует процесс продажи недвижимости в Германии, и шанс наткнуться на мошенников минимальный.

Низкие ставки по кредитам в 2–3% позволяют приобрести объект с минимальной переплатой.

В крупных городах цены на жилье в Германии стабильно растут, что выгодно для долгосрочных вложений.

Цены на недвижимость в Германии

На рынке недвижимости Германии есть не только классические объекты вроде компактных евро квартир или апартаментов, но еще и достаточно старые, но прочные дома середины века. Стоимость жилья в Германии сильно отличается от региона: в западной части квартиры обойдутся дороже, и в них чаще будет больше элементов комфорта, в восточной части квартиры минималистичны, но больше по площади. Например, небольшая квартира в восточных регионах обойдется в €80,000-120,000, а за квартиру в Мюнхене придется заплатить от €300,000 и выше.

Средние цены на недвижимость в Германии:

Тип недвижимости Средняя цена за кв.м (€) Квартира (вторичка) 2500–4000 Квартира (новостройка) 4000–7000 Дом (вторичный рынок) 3000–5500 Элитные апартаменты 8000–12,000

Популярные города Германии для покупки жилья

Наибольшим спросом пользуется жилье в городах западной Германии. Это связано с тем, что в этой части страны больше крупных предприятий. Чаще всего жилье там арендное, тогда как в восточной части больше квартир находится именно в полном владении. Там не так развита инфраструктура, но есть все что нужно для жизни человека, с редкими излишествами.

Берлин. Столица с динамично развивающимся рынком. Средняя стоимость — 4000–5000 €/кв.м. Привлекает молодежь и инвесторов.

Столица с динамично развивающимся рынком. Средняя стоимость — 4000–5000 €/кв.м. Привлекает молодежь и инвесторов. Мюнхен. Самый дорогой город страны. Здесь цены на жилье в Германии достигают 8000–10,000 €/кв.м из-за высокого спроса и престижа.

Самый дорогой город страны. Здесь цены на жилье в Германии достигают 8000–10,000 €/кв.м из-за высокого спроса и престижа. Гамбург. Портовый центр с ценами около 5000–6000 €/кв.м. Подходит для тех, кто ищет комфорт и близость, пусть к холодному, но морю.

Портовый центр с ценами около 5000–6000 €/кв.м. Подходит для тех, кто ищет комфорт и близость, пусть к холодному, но морю. Кельн. Культурный город с доступной недвижимостью — 3500–4500 €/кв.м. Отличный вариант для семей.

Культурный город с доступной недвижимостью — 3500–4500 €/кв.м. Отличный вариант для семей. Лейпциг. Перспективный город на востоке, где жилье стоит 2500–3500 €/кв.м. Идеален для бюджетных инвестиций.

Особенности и нюансы приобретения немецкого жилья

Процесс покупки недвижимости в Германии начинается с выбора объекта и подписания договора у нотариуса. После этого оплачиваются дополнительные расходы:

Налог на переход права собственности в 3,5–6,5% от стоимости объекта.

Нотариальные сборы и регистрация еще в 1,5% стоимости сделки.

Комиссия риэлтора в 3–6% + НДС, если новостройка.

Для оформления сделки потребуется открыть счет в немецком банке и предоставить базовые документы: паспорт, подтверждение доходов (при ипотеке) и справку о происхождении средств. Иностранцам доступны ипотечные кредиты, но обычно банки финансируют не более 60–70% от стоимости объекта.

После покупки владельцы платят ежегодный налог на недвижимость (около 0,5–1% от кадастровой стоимости) и коммунальные расходы (€150–350 в месяц для квартиры 85 кв.м).