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Жильё в Германии

Гессен
34
Бавария
33
Берлин
27
Северный Рейн-Вестфалия
27
Мюнхен
22
Франкфурт-на-Майне
12
Баден-Вюртемберг
11
Нижняя Саксония
10
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224 объекта найдено
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с лифтом в Франкфурт-на-Одере, Германия
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Франкфурт-на-Одере, Германия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 59 м²
Этаж 1/8
Светлая и уютная двухкомнатная квартира на первом этаже 8-этажного монолитного здания в севе…
€112,000
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Риэлтор Павел Евлахов
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Многоуровневые квартиры в Бохум, Германия
Многоуровневые квартиры
Бохум, Германия
Площадь 46 м²
Апартамент в Бохуме... расположен на 2 уровнях мансардного этажа объект 1998 года пост…
Цена по запросу
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Квартира 3 комнаты в Крефельд, Германия
Квартира 3 комнаты
Крефельд, Германия
Комнаты 3
Площадь 76 м²
Квартира на данный момент - освобождена от мебели подготовлена к проведению ремонта. Квар…
Цена по запросу
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Квартира 1 комната в Берлин, Германия
Квартира 1 комната
Берлин, Германия
Комнаты 1
Площадь 50 м²
Продается квартира в городе Берлин общей площадью 49,86 м2. Объект 1910/1994 года постройки.…
€228,300
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Квартира 2 комнаты в Карст, Германия
Квартира 2 комнаты
Карст, Германия
Комнаты 2
Площадь 68 м²
газовое отопление
€259,000
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Квартира 4 комнаты в Крефельд, Германия
Квартира 4 комнаты
Крефельд, Германия
Комнаты 4
Площадь 73 м²
Дом 1958 года постройки в Cracau, 47799 Krefeld 3 OG этаж 4 комнаты газовое отоплен…
€159,000
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Квартира 2 комнаты с парковкой, с балконом в Висбаден, Германия
Квартира 2 комнаты с парковкой, с балконом
Висбаден, Германия
Комнаты 2
Площадь 48 м²
Количество этажей 5
2-х комнатная квартира в современном доме в курортном городе Висбаден. 2-комнатная…
€267,000
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ESTATE-SERVICE24
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Квартира 3 комнаты в Мёнхенгладбах, Германия
Квартира 3 комнаты
Мёнхенгладбах, Германия
Комнаты 3
Площадь 71 м²
Дом построен в 1986 году / санирован 2019 году 3 комнатная квартира с балконом на 2 OG …
€150,000
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Квартира 2 комнаты в Эссен, Германия
Квартира 2 комнаты
Эссен, Германия
Комнаты 2
Площадь 59 м²
очень ухоженная 2-х комнатная квартира  площадь квартиры 58,62 м2, есть балкон дом 195…
€129,000
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Квартира 1 комната в Bergisch Gladbach, Германия
Квартира 1 комната
Bergisch Gladbach, Германия
Комнаты 1
Площадь 28 м²
1 комнатная квартира на DG площадь квартиры 28 м2 Hausgeld: 200 Euro
€120,000
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Квартира 3 комнаты в Elze, Германия
Квартира 3 комнаты
Elze, Германия
Комнаты 3
Площадь 108 м²
дом построен в 1976 году объект ухожен! площадь квартиры 108 м2 3 комнаты 2 балкон…
€225,000
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Квартира 3 комнаты в Ахен, Германия
Квартира 3 комнаты
Ахен, Германия
Комнаты 3
Площадь 74 м²
Квартира в Германии в 52080 Aachen, 74 m2
€180,000
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Квартира 3 комнаты в Дюссельдорф, Германия
Квартира 3 комнаты
Дюссельдорф, Германия
Комнаты 3
Площадь 86 м²
дом 1974 года постройки / 2023 год сейчас начался ремонт фасадов и входной группы и новая…
€270,000
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Квартира 2 комнаты в Дюссельдорф, Германия
Квартира 2 комнаты
Дюссельдорф, Германия
Комнаты 2
Площадь 64 м²
2 комнаты есть балкон новый кател в 2019 году куплен и установлен квартира располож…
€320,000
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Квартира 2 комнаты в Дюссельдорф, Германия
Квартира 2 комнаты
Дюссельдорф, Германия
Комнаты 2
Площадь 87 м²
Квартира расположена в районе Веннхаузен в Дюссельдорф.  Что особенно характеризует распо…
€285,000
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Квартира 2 комнаты в Дюссельдорф, Германия
Квартира 2 комнаты
Дюссельдорф, Германия
Комнаты 2
Площадь 71 м²
Дом 1993 года, очень ухоженный - кирпичный 2-х комнатная квартира с балконом  в доме е…
€340,000
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Квартира в Дюссельдорф, Германия
Квартира
Дюссельдорф, Германия
Площадь 85 м²
Здесь вас ждет залитая светом 3-комнатная квартира с балконом и жилой площадью около 87 м² 1…
€389,000
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Квартира 2 комнаты в Кёльн, Германия
Квартира 2 комнаты
Кёльн, Германия
Комнаты 2
Площадь 74 м²
  новостройка год сдачи 2024 2 комнаты (1 спальня) площадь квартиры 74м2  с балк…
€477,000
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Квартира 2 комнаты в Кёльн, Германия
Квартира 2 комнаты
Кёльн, Германия
Комнаты 2
Площадь 63 м²
Этаж 3
NIEHLER RHEINBLICK носит свое имя по уважительной причине: ваш новый дом находится прямо на …
€420,000
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Квартира 1 комната в Мюнхен, Германия
Квартира 1 комната
Мюнхен, Германия
Комнаты 1
Площадь 38 м²
Этаж 1
площадь апартамента 38,1 м2 этаж 1 (EG) Hausgeld: 160 Euro 1 машино место сдана …
€299,000
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Квартира 3 комнаты в Дюссельдорф, Германия
Квартира 3 комнаты
Дюссельдорф, Германия
Комнаты 3
Площадь 75 м²
Этаж 4
Площадь квартиры 75 м2 дом 1976 года постройки / санирован в 2019 году. объект ухожен …
€294,500
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Квартира 2 комнаты в Дюссельдорф, Германия
Квартира 2 комнаты
Дюссельдорф, Германия
Комнаты 2
Площадь 68 м²
Этаж 4
Как новая - эта 2-комнатная квартира с юго-западным балконом! Есть 1 машиноместо в подзем…
€385,000
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Квартира 1 комната в Хан, Германия
Квартира 1 комната
Хан, Германия
Комнаты 1
Площадь 53 м²
Этаж 4
год постройки 1970 / 2023 санирование площадь квартиры 53 м2 есть балкон этаж 3 OG …
Цена по запросу
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Квартира 2 комнаты в Эркрат, Германия
Квартира 2 комнаты
Эркрат, Германия
Комнаты 2
Площадь 64 м²
Этаж 3
рядом 2 больших и прекрасных озера! площадь квартиры 64 м2 год постройки 1975 / 2023 с…
€220,000
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Квартира 1 комната в Эркрат, Германия
Квартира 1 комната
Эркрат, Германия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 26 м²
Этаж 1
Полное описание: квартира санирована в 2023 году площадь квартры 26 м2 этаж высокий…
€130,000
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Многоуровневые квартиры 10 спален со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Густов, Германия
Многоуровневые квартиры 10 спален со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Густов, Германия
Комнаты 105
Кол-во ванных комнат 10
Площадь 2 500 м²
Количество этажей 3
Цена по запросу
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'der land-makler'
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Особняк 8 спален в Ифенак, Германия
Особняк 8 спален
Ифенак, Германия
Комнаты 50
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 1 550 м²
Количество этажей 2
€189,000
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Агентство
'der land-makler'
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Замок 10 спален в Zettemin, Германия
Замок 10 спален
Zettemin, Германия
Комнаты 135
Кол-во ванных комнат 10
Площадь 3 600 м²
Количество этажей 4
€895,000
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Агентство
'der land-makler'
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Дом 3 спальни в Рёта, Германия
Дом 3 спальни
Рёта, Германия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 145 м²
Количество этажей 3
€450,000
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Застройщик
Hertel + Wolf Baugesellschaft mbH
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Дом 3 спальни в Рёта, Германия
Дом 3 спальни
Рёта, Германия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 145 м²
Количество этажей 3
€400,000
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Застройщик
Hertel + Wolf Baugesellschaft mbH
Языки общения: English, Русский, Deutsch

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