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Жилая недвижимость в Германии

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Мюнхен
40
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26
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41
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357 объектов найдено
Вилла 16 комнат в Oberbarenburg, Германия
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Вилла 16 комнат
Oberbarenburg, Германия
Число комнат 16
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 300 м²
Количество этажей 3
Добро пожаловать в стильную семью или дом отдыха в самом сердце пасхальных гор. Эта просторн…
$512,079
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Квартира 2 комнаты в Kochel am See, Германия
Квартира 2 комнаты
Kochel am See, Германия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Этаж 1/3
Продается уютная евро-двушка с современным евро ремонтом. Планировка включает изолированную …
$509,560
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Квартира 4 комнаты в Дуйсбург, Германия
Квартира 4 комнаты
Дуйсбург, Германия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 95 м²
Невероятная цена для данного объекта  - всего 95 000 евро.  Прекрасная  3х комнатная квар…
$117,963
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Квартира 2 комнаты в Дюссельдорф, Германия
Квартира 2 комнаты
Дюссельдорф, Германия
Число комнат 2
Площадь 74 м²
Hausgeld: 246 euro Комиссия для Покупателя +5,95% к стоимости объекта. Подробности по …
$487,905
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Пентхаус 4 комнаты в Франкфурт-на-Майне, Германия
Пентхаус 4 комнаты
Франкфурт-на-Майне, Германия
Число комнат 4
Площадь 150 м²
Количество этажей 6
4-х комнатный пентхаус в новостройке, готовый к заселению. Эксклюзивный пентхаус площадь…
$2,14 млн
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Квартира 2 комнаты в Дюссельдорф, Германия
Квартира 2 комнаты
Дюссельдорф, Германия
Число комнат 2
Площадь 83 м²
Этаж 2/2
квартира с мебелью продается 2 комнаты Эксклюзивная квартира в востребованном районе г…
$685,391
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TekceTekce
Дом 7 комнат в Дюссельдорф, Германия
Дом 7 комнат
Дюссельдорф, Германия
Число комнат 7
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 171 м²
Количество этажей 2
Полное описание: Симпатичный дом для вас и вашей семьи в 40489 Düsseldorf / Angermund Ря…
$740,650
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Квартира 2 комнаты в Штутгарт, Германия
Квартира 2 комнаты
Штутгарт, Германия
Число комнат 2
Площадь 50 м²
Количество этажей 7
Продается отремонтированная 2-комнатная квартирана 2-м этаже многоквартирного дома в Штутгар…
$408,801
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Квартира 3 комнаты в Дюссельдорф, Германия
Квартира 3 комнаты
Дюссельдорф, Германия
Число комнат 3
Площадь 73 м²
Этаж 2
Дом планируется построить в 2023 году. Дом с лифтом. Есть лоджия. РАСПОЛОЖЕНИЕ Ф…
$720,241
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Квартира 2 комнаты в Франкфурт-на-Майне, Германия
Квартира 2 комнаты
Франкфурт-на-Майне, Германия
Число комнат 2
Площадь 57 м²
Этаж 31/40
Просторная  2-х комнатная квартира с балконом  в современном доме с лифтом на 31 этаже …
$916,897
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Квартира 3 комнаты в Дюссельдорф, Германия
Квартира 3 комнаты
Дюссельдорф, Германия
Число комнат 3
Площадь 83 м²
Этаж 3
Полное описание: 3-х комнатная квартира с балконом. Комиссия для Покупателя +7,14% от …
$579,837
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Вилла в Германия
Вилла
Германия
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 268 м²
Количество этажей 2
Количество комнат - 7 Терраса Гараж Подвал Тепловой насос Камин Пол с подогревом В 2020 г. …
$991,385
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Студия 1 комната в Мюнхен, Германия
Студия 1 комната
Мюнхен, Германия
Число комнат 1
Площадь 59 м²
Количество этажей 3
1-комнатная мансардная квартира с террасой на крыше находится на 3-м этаже в доме в районе М…
$664,811
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Квартира 3 комнаты в Висбаден, Германия
Квартира 3 комнаты
Висбаден, Германия
Число комнат 3
Площадь 80 м²
Количество этажей 3
Квартиры в городских виллах в центре аристократичного г. Висбаден. Элегантный проектрасп…
$922,004
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Квартира 2 комнаты в Дуйсбург, Германия
Квартира 2 комнаты
Дуйсбург, Германия
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
Этаж 1
🏡 Продаётся инвестиционная квартира в Duisburg-Hamborn (Германия) Квартира фактически сам…
$96,731
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Дом 3 комнаты в Йюхен, Германия
Дом 3 комнаты
Йюхен, Германия
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 140 м²
Количество этажей 2
Полное описание: дом построен в 2017 году (объект ухожен) площадь дома 140 м2 площ…
$917,825
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Квартира 2 спальни в Дюссельдорф, Германия
Квартира 2 спальни
Дюссельдорф, Германия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
Этаж 1
Возможный доход в месяц - 1.700,00 € Возможный доход в год - 20.400,00 € Возможная доходно…
$600,663
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Квартира 2 комнаты в Мербуш, Германия
Квартира 2 комнаты
Мербуш, Германия
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 80 м²
Этаж 1
Предлагаются квартиры в новом доме в Meerbusch дата постройки 2026 год всего в доме 6 …
$637,994
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Квартира 1 комната в Эссен, Германия
Квартира 1 комната
Эссен, Германия
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 21 м²
Этаж 2
Ниже приведена краткая информация о наиболее важных деталях предлагаемой квартиры: **Опис…
$68,641
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Квартира 4 комнаты в Дуйсбург, Германия
Квартира 4 комнаты
Дуйсбург, Германия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 95 м²
Объект для инвестирования и жизни!!! Мега рентабельный объект в городе Дуйсбург, 95 м2. Д…
$117,467
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Квартира 3 комнаты в Дюссельдорф, Германия
Квартира 3 комнаты
Дюссельдорф, Германия
Число комнат 3
Площадь 129 м²
Этаж 4
дом ухожен квартира в отличном состоянии  в доме центральное газовое отопление Haus…
Цена по запросу
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Кондо 3 комнаты в Мюнхен, Германия
Кондо 3 комнаты
Мюнхен, Германия
Число комнат 3
Площадь 82 м²
Количество этажей 5
3-комнатная квартира на первом этаже многоквартирного дома в центральном районе Мюнхена. Све…
$1,01 млн
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Квартира 3 спальни в Мюнхен, Германия
Квартира 3 спальни
Мюнхен, Германия
Количество спален 3
Площадь 99 м²
Количество этажей 5
Просторная 3-х комнатная квартира в центральном престижном районе Мюнхена с большими потолка…
$1,51 млн
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Квартира 3 комнаты в Дюссельдорф, Германия
Квартира 3 комнаты
Дюссельдорф, Германия
Число комнат 3
Площадь 82 м²
Этаж 1
Дом планируется построить в 2023 году. РАСПОЛОЖЕНИЕ Флингерн-Норд, одно из самых попул…
$749,488
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Коттедж 10 комнат в Вюрзелен, Германия
Коттедж 10 комнат
Вюрзелен, Германия
Число комнат 10
Количество этажей 2
Полное описание: Дом - коттедж находиться вблизи города Вюрзелен, в 10 км от центра город…
$1,74 млн
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Таунхаус 3 комнаты в Берлин, Германия
Таунхаус 3 комнаты
Берлин, Германия
Число комнат 3
Площадь 120 м²
Количество этажей 2
3 комнаты Подробности по запросу.
$1,65 млн
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Пентхаус 4 комнаты в Крефельд, Германия
Пентхаус 4 комнаты
Крефельд, Германия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 114 м²
Продаётся перспективный проект под строительство 1–2 квартир в мансардном этаже дома. Имеет…
$69,772
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Квартира 2 комнаты в Дюссельдорф, Германия
Квартира 2 комнаты
Дюссельдорф, Германия
Число комнат 2
Площадь 50 м²
Этаж 4
дом планируется построить в 2023 году. РАСПОЛОЖЕНИЕ   Флингерн-Норд, одно из самых …
$493,714
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Квартира 2 комнаты в Штутгарт, Германия
Квартира 2 комнаты
Штутгарт, Германия
Число комнат 2
Площадь 45 м²
Количество этажей 4
Ухоженная 2-комнатная квартира находится на первом этажемногоквартирного дома, в отличном ме…
$373,227
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Квартира 3 комнаты в Франкфурт-на-Майне, Германия
Квартира 3 комнаты
Франкфурт-на-Майне, Германия
Число комнат 3
Площадь 83 м²
Этаж 3
Очень хорошее и выгодное расположение дома в центре города! метро в 2 минутах пешком рядом…
$711,528
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Типы недвижимости в Германии

квартиры
дома

Параметры недвижимости в Германии

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
Недорогая
Элитная

Германия остается одной из самых стабильных стран Европы, но рецессия вносит свои коррективы. С другой стороны трудности — это основа для роста цен, в том числе на недвижимость. Если сейчас купить недвижимость в Германии, то она уже через год прибавит в стоимости до 10%.

Преимущества покупки жилой недвижимости в Германии

Купить жилье в Германии — это получить отличный инвестиционный объект. Помимо того, что страна ежегодно привлекает туристов, которым надо где-то оставаться на ночь, местные жители предпочитают снимать жилье, а не покупать его в полную собственность. В сумме это даст возможность получения прибыли от аренды как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе.

Другие плюсы:

  • Законодательство четко регулирует процесс продажи недвижимости в Германии, и шанс наткнуться на мошенников минимальный.
  • Низкие ставки по кредитам в 2–3% позволяют приобрести объект с минимальной переплатой.
  • В крупных городах цены на жилье в Германии стабильно растут, что выгодно для долгосрочных вложений.

Цены на недвижимость в Германии

На рынке недвижимости Германии есть не только классические объекты вроде компактных евро квартир или апартаментов, но еще и достаточно старые, но прочные дома середины века. Стоимость жилья в Германии сильно отличается от региона: в западной части квартиры обойдутся дороже, и в них чаще будет больше элементов комфорта, в восточной части квартиры минималистичны, но больше по площади. Например, небольшая квартира в восточных регионах обойдется в €80,000-120,000, а за квартиру в Мюнхене придется заплатить от €300,000 и выше. 

Средние цены на недвижимость в Германии:

Тип недвижимости Средняя цена за кв.м (€)
Квартира (вторичка) 2500–4000
Квартира (новостройка) 4000–7000
Дом (вторичный рынок) 3000–5500
Элитные апартаменты 8000–12,000

Популярные города Германии для покупки жилья

Наибольшим спросом пользуется жилье в городах западной Германии. Это связано с тем, что в этой части страны больше крупных предприятий. Чаще всего жилье там арендное, тогда как в восточной части больше квартир находится именно в полном владении. Там не так развита инфраструктура, но есть все что нужно для жизни человека, с редкими излишествами.

  • Берлин. Столица с динамично развивающимся рынком. Средняя стоимость — 4000–5000 €/кв.м. Привлекает молодежь и инвесторов.
  • Мюнхен. Самый дорогой город страны. Здесь цены на жилье в Германии достигают 8000–10,000 €/кв.м из-за высокого спроса и престижа.
  • Гамбург. Портовый центр с ценами около 5000–6000 €/кв.м. Подходит для тех, кто ищет комфорт и близость, пусть к холодному, но морю.
  • Кельн. Культурный город с доступной недвижимостью — 3500–4500 €/кв.м. Отличный вариант для семей.
  • Лейпциг. Перспективный город на востоке, где жилье стоит 2500–3500 €/кв.м. Идеален для бюджетных инвестиций.

Особенности и нюансы приобретения немецкого жилья

Процесс покупки недвижимости в Германии начинается с выбора объекта и подписания договора у нотариуса. После этого оплачиваются дополнительные расходы:

  • Налог на переход права собственности в 3,5–6,5% от стоимости объекта.
  • Нотариальные сборы и регистрация еще в 1,5% стоимости сделки.
  • Комиссия риэлтора в 3–6% + НДС, если новостройка.

Для оформления сделки потребуется открыть счет в немецком банке и предоставить базовые документы: паспорт, подтверждение доходов (при ипотеке) и справку о происхождении средств. Иностранцам доступны ипотечные кредиты, но обычно банки финансируют не более 60–70% от стоимости объекта.

После покупки владельцы платят ежегодный налог на недвижимость (около 0,5–1% от кадастровой стоимости) и коммунальные расходы (€150–350 в месяц для квартиры 85 кв.м). 

Полезные материалы по покупке жилья в Германии

Подробный гайд по покупке жилья в Германии
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Обзор рынка недвижимости Германии: цены на квартиры и дома во 2 квартале 2025 года
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Все виды налогов в Германии
Все виды налогов в Германии

Часто задаваемые вопросы о недвижимости Германии

По каким ценам в среднем продается жилье в Германии?

Цены на недвижимость в Германии установлены на отметке 3-5 тыс. евро за квадрат. По такой стоимости продаются квартиры и дома в Берлине, Гамбурге и других городах. Продажа недвижимости в Германии на первичном рынке ведется дороже на 10-20%, чем на вторичном. Цена кв. метра у элитных объектов может достигать 10-12 тыс. евро.

Могут ли иностранные лица купить жилье в Германии?

Да, гражданам других государств разрешается приобретать объекты в любых частях страны. Ограничений по количеству сделок нет.
Наличие немецкого гражданства для покупки недвижимости в Германии не обязательно. Приобретенный объект иностранцы вправе сдавать, перепродавать, использовать для личного проживания.

Могут ли иностранные лица купить недвижимость в Германии, не приезжая на сделку?

Да, в стране разрешены дистанционные покупки жилья. Для приобретения объекта нужно отправить на сделку доверенное лицо. Можно также оформить весь процесс через надежное риэлторское агентство, которое поможет с подбором квартиры или дома, проконтролирует подписание договора и поступление средств продавцу.
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