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Квартиры в Бельгии
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Квартира
Брюссель, Бельгия
73 м²
€ 169,000
Квартира
Брюссель, Бельгия
105 м²
€ 237,250
Квартира
Брюссель, Бельгия
180 м²
€ 640,000
Квартира 2 комнаты
Брюссель, Бельгия
2 Количество комнат
70 м²
€ 160,000
Дома в Бельгии
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виллы
Вилла 5 спален
Hoeselt, Бельгия
10 Количество комнат
5 ванных комнат
815 м²
Количество этажей 3
€ 1,395,000
Вилла
Брюссель, Бельгия
257 м²
€ 637,000
Дом
Брюссель, Бельгия
596 м²
€ 429,000
Дом
Брюссель, Бельгия
114 м²
€ 345,000
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Все публикации
30.11.2022
Хотите жить в «деревне богачей»? В Бельгии продается красивейший коттедж
02.11.2022
Он прекрасен, как винтажная открытка. В Бельгии продается фламандский дом 1879 года
05.09.2022
Небольшое жилье в центре Брюгге. В Бельгии продается необычный домик на крыше
11.03.2021
У иностранных студентов в Бельгии будет возможность в течение года найти работу
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