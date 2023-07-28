Старейшее и наиболее стабильное гражданство мира по инвестиционной программе, действующее с 1984 года. Сент-Китс и Невис предлагает надежный путь ко второму гражданству с безвизовым доступом в 157+ стран мира. Почему Сент - Китс и Невис? Безвизовый доступ или доступ по прибытии в бо…