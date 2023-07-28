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Недвижимость в Сент-Китсе и Невисе

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Программы иммиграции в Сент-Китсе и Невисе

  • Гражданство
    Гражданство Saint Kitts & Nevis
    Гражданство Saint Kitts & Nevis
    Сент-Китс и Невис Сент-Китс и Невис
    от
    $250,000
    Тип программы иммиграции Гражданство
    Срок получения от 4 месяцев
    Страны Карибского бассейна сейчас становятся одними из самых популярных направлений инвестиционной иммиграции. Программы карибского гражданства являются ключом ко многим возможностям. Мы предлагаем множество преимуществ при разумно низких затратах, инвестициях для целей быстрого получения гр…
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  • Гражданство
    Гражданство Сент - Китс и Невис
    Гражданство Сент - Китс и Невис
    Сент-Китс и Невис Сент-Китс и Невис
    от
    $250,000
    Тип программы иммиграции Гражданство
    Срок получения от 3 месяцев
    Старейшее и наиболее стабильное гражданство мира по инвестиционной программе, действующее с 1984 года. Сент-Китс и Невис предлагает надежный путь ко второму гражданству с безвизовым доступом в 157+ стран мира. Почему Сент - Китс и Невис? Безвизовый доступ или доступ по прибытии в бо…
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