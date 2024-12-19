Подробнее: https://realting.com/ru/news/kak-pereehat-v-litvu-na-zakonnyh-osnovaniyah
Срок оформления ВНЖ зависит от того, на каком основании подаются документы для его получения.
Минимальный срок составляет 2 недели (высокая профессиональная квалификация). Максимальный — 4 месяца.
Подробнее: https://realting.com/ru/news/kak-pereehat-v-litvu-na-zakonnyh-osnovaniyah
Иностранный гражданин имеет право приобретать недвижимость на территории Литвы. Ограничения на покупку недвижимости есть только в случае приобретения объектов сельскохозяйственного назначения.
Подробная информация о ценах на недвижимость в Литве представлена по ссылке: https://realting.com/ru/news/kak-kupit-nedvizhimost-v-litve
Средняя цена на электричество в Литве достигает 13,7 центов/кВтч с НДС.
Питьевая вода и очистка сточных вод стоят в среднем 1,36 евро/куб.м. В сентябре 2020 года цена на центральное отопление составляет 3,00 цента/кВтч.
Подробнее: https://realting.com/ru/news/kak-kupit-nedvizhimost-v-litve