Литва

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Квартиры в Литве
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Квартира 2 комнатыв Вильнюс, Литва
Квартира 2 комнаты
Вильнюс, Литва
2 Количество комнат 57 м² 2/3 Этаж
€ 167,000
Квартира 2 комнатыв Мажейкяй, Литва
Квартира 2 комнаты
Мажейкяй, Литва
2 Количество комнат 52 м² 3/5 Этаж
€ 23,000
Квартира 2 комнатыв Мажейкяй, Литва
Квартира 2 комнаты
Мажейкяй, Литва
2 Количество комнат 45 м² 5/5 Этаж
€ 42,000
Квартира 4 комнатыв Вильнюс, Литва
Квартира 4 комнаты
Вильнюс, Литва
4 Количество комнат 96 м² 2/5 Этаж
€ 349,000
Дома в Литве
Посмотреть все дома виллы коттеджи дуплексы
Домв Куршенай, Литва
Дом
Куршенай, Литва
56 м² Количество этажей 1
€ 45,000
Домв Raciai, Литва
Дом
Raciai, Литва
68 м² Количество этажей 1
€ 47,000
Домв Rokai, Литва
Дом
Rokai, Литва
100 м² Количество этажей 1
€ 120,000
Домв Rainiai, Литва
Дом
Rainiai, Литва
94 м² Количество этажей 2
€ 40,000
Публикации
Все публикации
Литва запретит россиянам покупать недвижимость, но не всем 
03.04.2023
Литва запретит россиянам покупать недвижимость, но не всем 
Россиянам запретят покупать недвижимость в Литве? Исключение — только для обладателей ВНЖ
22.03.2023
Россиянам запретят покупать недвижимость в Литве? Исключение — только для обладателей ВНЖ
Новостройки не продаются, цены растут. Итоги рынка недвижимости Литвы в начале года
16.02.2023
Новостройки не продаются, цены растут. Итоги рынка недвижимости Литвы в начале года
Не можешь доказать право на двойное гражданство? Тогда тебя лишат гражданства Литвы 
03.02.2023
Не можешь доказать право на двойное гражданство? Тогда тебя лишат гражданства Литвы 
«На продукты тратим 200 евро в месяц». Белоруска о переезде в Литву, стоимости жизни и особенностях литовцев в 2022
22.11.2022
«На продукты тратим 200 евро в месяц». Белоруска о переезде в Литву, стоимости жизни и особенностях литовцев в 2022
Попасть в Литву и получить там ВНЖ будет гораздо сложнее? В стране хотят изменить один из законов
11.11.2022
Попасть в Литву и получить там ВНЖ будет гораздо сложнее? В стране хотят изменить один из законов
Этно-дом, крепость и усадьба. Обзор 5 очень разных и недорогих домов в Литве
04.11.2022
Этно-дом, крепость и усадьба. Обзор 5 очень разных и недорогих домов в Литве
Россиянам запретят покупать недвижимость в Литве? Эксперты считают, что такая вероятность есть
05.09.2022
Россиянам запретят покупать недвижимость в Литве? Эксперты считают, что такая вероятность есть
Литва
Столица: Вильнюс
Языки: Литовский
Валюта: Евро
Население: 2,85 млн.
Часовой пояс: (GTM+3)
ИРЧП: 0,858
Погода в Вильнюсе
Ясно
Ветер: 2 м/с, северный
Давление: 1011 мм рт. ст.
Влажность: 61%
Средняя цена
за квартиру: € 139,317
за дом: € 192,906
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