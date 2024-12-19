  1. Realting.com
  2. Недвижимость в Литве

Недвижимость в Литве

Ищите среди 3 463 объекта
Новостройки Купить Снять Посуточно Коммерческая
{{ property_type ? property_type : 'не выбрано' }}
Апарт - отель Бизнес-центр Вилла Жилой квартал Жилой комплекс Клубный дом Коммерция Комплекс вилл Коттедж Коттеджный поселок Многоквартирный жилой дом Отель Резиденция Таунхаус Торговый центр Туристический комплекс
Жилая недвижимость
Квартира Пентхаус Студия Дом Вилла Коттедж Комната
Коммерческая
Ресторан, кафе Отель Офис Производство Доходный дом Инвестиционная Склад Магазин Готовый бизнес Конференц-зал Резиденция Отельный номер
Прочее
Земельные участки
Квартира Пентхаус Многоуровневые квартиры Студия Дом Вилла Коттедж Особняк Бунгало Таунхаус Дуплекс Коммерческое помещение Ресторан, кафе Офис Склад
Квартира Многоуровневые квартиры Студия Дом Вилла Шале Бунгало Коммерческое помещение Комната Офис Конференц-зал
Ресторан, кафе Отель Офис Производство Доходный дом Инвестиционная Склад Магазин Готовый бизнес Конференц-зал Резиденция Отельный номер
Новостройки на карте в Литве
3 463 объекта недвижимости
10 компаний
Статьи о Литве
Акции и новости компаний

Агентства и застройщики в Литве

Застройщики Агентства
PRUSU NAMAI
Capital
Capital Сommercial
Memelhaus
Relist
Показать больше

Популярные районы в Литве

Новостройки в Литве

Все новостройки Квартиры дома

Все новостройки

Показать больше

Квартиры

Показать больше

дома

Показать больше

Квартиры в Литве

Все квартиры 1 комната 2 комнаты 3 комнаты 4 комнаты 5 комнат Многоуровневые квартиры Квартиры-студии

Все квартиры

Показать больше

1 комната

Показать больше

2 комнаты

Показать больше

3 комнаты

Показать больше

4 комнаты

Показать больше

5 комнат

Показать больше

Дома в Литве

Все дома Виллы Коттеджи Дуплексы

Все дома

Показать больше

Коттеджи

Показать больше

Дуплексы

Показать больше

Аренда в Литве

Долгосрочная аренда

Долгосрочная аренда

Показать больше

Коммерческая недвижимость в Литве

Вся коммерческая недвижимость Отели Производственные здания Инвестиционная недвижимость Склады Готовый бизнес

Вся коммерческая недвижимость

Показать больше

Отели

Показать больше

Инвестиционная недвижимость

Показать больше

Готовый бизнес

Показать больше

Земельные участки в Литве

Показать больше
Размещайте объявление
Наша форма подачи позволит быстро и удобно разместить объявление
Добавить объявление

Новости в сфере недвижимости в Литве

Показать больше

Часто задаваемые вопросы

Можно ли получить ВНЖ/ПМЖ/гражданство страны в обмен на покупку недвижимости?

Нет. 
Подробнее: https://realting.com/ru/news/kak-pereehat-v-litvu-na-zakonnyh-osnovaniyah

Какие существуют способы получения вида на жительство?

  • Обучение в литовских ВУЗах.
  • Ведение бизнеса.
  • Брак с гражданином/гражданкой Литвы.
  • Работа в литовской компании.
  • Инвестиции в бизнес.
  • Высокая профессиональная квалификация. 

Подробнее: https://realting.com/ru/news/kak-pereehat-v-litvu-na-zakonnyh-osnovaniyah

Сколько времени потребуется на оформление ВНЖ?

Срок оформления ВНЖ зависит от того, на каком основании подаются документы для его получения.

Минимальный срок составляет 2 недели (высокая профессиональная квалификация). Максимальный — 4 месяца.

Подробнее: https://realting.com/ru/news/kak-pereehat-v-litvu-na-zakonnyh-osnovaniyah

Какие преимущества дает ВНЖ Литвы?

  • Проживать на территории Литвы.
  • Работать и вести профессиональную деятельность в стране.
  • Иметь все социальные гарантии.
  • Перемещаться по территории ЕС без ограничений.

На каких основаниях можно получить гражданство страны?

  • Воссоединение семьи.
  • Натурализация спустя 10 лет проживания в стране.
  • Происхождение (в т. ч. если предки были гражданами Литвы).
  • Выдающиеся заслуги. 

Какие привилегии дает получение гражданства?

  • Возможность проживать в Литве.
  • Возможность работать и вести профессиональную деятельность в стране.
  • Иметь все социальные гарантии.
  • Возможность без ограничений перемещаться по территории ЕС.
  • Возможность проживать в других государствах, входящих в состав Европейского союза.
  • Голосовать на выборах.

Имеет ли право иностранный гражданин приобретать недвижимость на территории страны? Есть ли какие-то ограничения?

Иностранный гражданин имеет право приобретать недвижимость на территории Литвы. Ограничения на покупку недвижимости есть только в случае приобретения объектов сельскохозяйственного назначения.

Какая средняя стоимость недвижимости в крупнейших городах страны?

Подробная информация о ценах на недвижимость в Литве представлена по ссылке: https://realting.com/ru/news/kak-kupit-nedvizhimost-v-litve

Какие документы понадобятся для покупки жилья?

  • Паспорт и/или нотариально заверенная копия паспорта.
  • Нотариальные доверенности, подтверждающие финансовую независимость.
  • Согласие супруга/супруги (при необходимости).
     

Как происходит процедура покупки недвижимости? Какие этапы включает?

  • Заключение предварительного договора.
  • Согласование условий договора с нотариусом.
  • Заключение договора купли-продажи.
  • Регистрация недвижимости в Центре регистраций.

С какими дополнительными расходами может столкнуться покупатель в процессе приобретения недвижимости?

  • Необходимо оплатить:
  • Услуги переводчика.
  • Юридическое сопровождение.
  • Услуги нотариуса и центра регистрации.
  • Ипотеку (при необходимости).
  • Услуги проверки и оценки недвижимости.

Каков размер коммунальных услуг?

Средняя цена на электричество в Литве достигает 13,7 центов/кВтч с НДС.

Питьевая вода и очистка сточных вод стоят в среднем 1,36 евро/куб.м. В сентябре 2020 года цена на центральное отопление составляет 3,00 цента/кВтч.

Подробнее: https://realting.com/ru/news/kak-kupit-nedvizhimost-v-litve

Наши партнеры в Литве