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Элитная недвижимость в Литве
Инвестиционная недвижимость в Литве
Купить дома и апартаменты в Литве
Augustai
Avizieniai
Baltoji Voke
Bezdoniai Eldership
Giraite
Karmelava
Medviediskes
Medziakalnis
Pasieniai
Pustalaukis
Rokantiskes
Salos
Svedai
Varnalaukis
Vasariskiai
Алитус
Вильнюс
Гаргждай
Друскининкай
Йонава
Каунас
Клайпеда
Мажейкяй
Паланга
Панявежис
Пренай
Тракай
Укмерге
Шилуте
Шяуляй
Квартиры в Литве
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5 спален
Квартира 2 комнаты
Вильнюс, Литва
2 Количество комнат
57 м²
2/3 Этаж
€ 167,000
Квартира 2 комнаты
Мажейкяй, Литва
2 Количество комнат
52 м²
3/5 Этаж
€ 23,000
Квартира 2 комнаты
Мажейкяй, Литва
2 Количество комнат
45 м²
5/5 Этаж
€ 42,000
Квартира 4 комнаты
Вильнюс, Литва
4 Количество комнат
96 м²
2/5 Этаж
€ 349,000
Дома в Литве
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дуплексы
Дом
Куршенай, Литва
56 м²
Количество этажей 1
€ 45,000
Дом
Raciai, Литва
68 м²
Количество этажей 1
€ 47,000
Дом
Rokai, Литва
100 м²
Количество этажей 1
€ 120,000
Дом
Rainiai, Литва
94 м²
Количество этажей 2
€ 40,000
Публикации
Все публикации
03.04.2023
Литва запретит россиянам покупать недвижимость, но не всем
22.03.2023
Россиянам запретят покупать недвижимость в Литве? Исключение — только для обладателей ВНЖ
16.02.2023
Новостройки не продаются, цены растут. Итоги рынка недвижимости Литвы в начале года
03.02.2023
Не можешь доказать право на двойное гражданство? Тогда тебя лишат гражданства Литвы
22.11.2022
«На продукты тратим 200 евро в месяц». Белоруска о переезде в Литву, стоимости жизни и особенностях литовцев в 2022
11.11.2022
Попасть в Литву и получить там ВНЖ будет гораздо сложнее? В стране хотят изменить один из законов
04.11.2022
Этно-дом, крепость и усадьба. Обзор 5 очень разных и недорогих домов в Литве
05.09.2022
Россиянам запретят покупать недвижимость в Литве? Эксперты считают, что такая вероятность есть
Литва
Столица:
Вильнюс
Языки:
Литовский
Валюта:
Евро
Население:
2,85 млн.
Часовой пояс:
(GTM+3)
ИРЧП:
0,858
Погода в Вильнюсе
9°
Ясно
Ветер:
2 м/с, северный
Давление:
1011 мм рт. ст.
Влажность:
61%
Средняя цена
за квартиру:
€ 139,317
за дом:
€ 192,906
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