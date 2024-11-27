Город Белград, Сербия

Район Нови Београд. Элитный район Бежанских волос расположен рядом с городом , в престижной авиационной базе Белграда в одной минуте от автострады, в 7 км от центра города и в 10 минутах от аэропорта Никола Тесла. Жилой и коммерческий комплекс на Бежанийской косе площадью 65 000 м2. - 280 ед…