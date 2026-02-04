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Недвижимость в Саудовской Аравии

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Программы иммиграции в Саудовской Аравии

  • ВНЖ
    ВНЖ на основании открытия компании
    ВНЖ на основании открытия компании
    Саудовская Аравия Саудовская Аравия
    от
    $50,000
    Тип программы иммиграции ВНЖ
    Срок получения от 1 месяцев
    Комплексная услуга получения ВНЖ на основании решистрации компании: регистрация компании ВНЖ для учредителей  открытие банковского счета Дополнительные услуги: сопровождение бизнеса (юрист+бухгалтер) подбор песонала  региональный представитель поиск партнеров и нетворкинг
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