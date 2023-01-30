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Статьи о недвижимости в Саудовская Аравия
5 публикаций
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Квартира
Hayel Region, Саудовская Аравия
132 м²
€ 5,267,328
Квартира
Hayel Region, Саудовская Аравия
72 м²
€ 141,989
Квартира
Rakk, Саудовская Аравия
88 м²
€ 2,405,566
Квартира
Hayel Region, Саудовская Аравия
75 м²
€ 867,506
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Все публикации
30.01.2023
В Саудовской Аравии все больше иностранцев. Что их привлекает?
10.01.2023
Airbnb придет в Саудовскую Аравию? В стране приняли новый закон о туризме
14.11.2022
Саудовская Аравия продлевает срок действия некоторых виз. Каких?
04.10.2022
Эко-отель на воздушном шаре. В Саудовской Аравии инвестируют в невероятный проект
21.01.2021
Появится самый экологичный город в мире, в котором не будет автомобилей
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