Саудовская Аравия

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Статьи о недвижимости в Саудовская Аравия
5 публикаций
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Rakk
Квартиры в Саудовская Аравия
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Квартирав Hayel Region, Саудовская Аравия
Квартира
Hayel Region, Саудовская Аравия
132 м²
€ 5,267,328
Квартирав Hayel Region, Саудовская Аравия
Квартира
Hayel Region, Саудовская Аравия
72 м²
€ 141,989
Квартирав Rakk, Саудовская Аравия
Квартира
Rakk, Саудовская Аравия
88 м²
€ 2,405,566
Квартирав Hayel Region, Саудовская Аравия
Квартира
Hayel Region, Саудовская Аравия
75 м²
€ 867,506
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Все публикации
В Саудовской Аравии все больше иностранцев. Что их привлекает?
30.01.2023
В Саудовской Аравии все больше иностранцев. Что их привлекает?
Airbnb придет в Саудовскую Аравию? В стране приняли новый закон о туризме
10.01.2023
Airbnb придет в Саудовскую Аравию? В стране приняли новый закон о туризме
Саудовская Аравия продлевает срок действия некоторых виз. Каких?
14.11.2022
Саудовская Аравия продлевает срок действия некоторых виз. Каких?
Эко-отель на воздушном шаре. В Саудовской Аравии инвестируют в невероятный проект
04.10.2022
Эко-отель на воздушном шаре. В Саудовской Аравии инвестируют в невероятный проект
Появится самый экологичный город в мире, в котором не будет автомобилей
21.01.2021
Появится самый экологичный город в мире, в котором не будет автомобилей
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