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Долгосрочная аренда недвижимости в Латвии

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Юрмала
154
Рига
671
Marupe
24
Marupes pagasts
31
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943 объекта найдено
Коммерческое помещение 900 м² в Stopinu pagasts, Латвия
Коммерческое помещение 900 м²
Stopinu pagasts, Латвия
Число комнат 1
Площадь 900 м²
Этаж 1/1
$4,777
в месяц
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Квартира 5 комнат в Рига, Латвия
Квартира 5 комнат
Рига, Латвия
Число комнат 5
Площадь 200 м²
Этаж 5/5
Собственник предлагает для долгосрочной аренды уютную и очень приятную квартиру, расположенн…
$2,326
в месяц
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Коммерческое помещение 92 м² в Рига, Латвия
Коммерческое помещение 92 м²
Рига, Латвия
Число комнат 3
Площадь 92 м²
Этаж 5/5
О недвижимости - дом во дворе, окна во двор, лифт. Имущество и oтопление - автономная систем…
$430
в месяц
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Доходный дом в Рига, Латвия
Доходный дом
Рига, Латвия
Число комнат 79
Этаж 1/6
Сдается в аренду здание, которое находится на улице Пелду - в самом центре исторической заст…
$23,481
в месяц
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Квартира 3 комнаты в Рига, Латвия
Квартира 3 комнаты
Рига, Латвия
Число комнат 3
Площадь 75 м²
Этаж 2/2
$2,328
в месяц
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Tribus Realty
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English, Русский, Latviešu
Квартира 2 комнаты в Рига, Латвия
Квартира 2 комнаты
Рига, Латвия
Число комнат 2
Площадь 37 м²
Этаж 2/4
Центр города, тишина и солнечный вид для утренней чашки кофе – всё в одной квартире. Доступн…
$853
в месяц
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Mazur EstateMazur Estate
Квартира 3 комнаты в Рига, Латвия
Квартира 3 комнаты
Рига, Латвия
Число комнат 3
Площадь 97 м²
Этаж 16
Самый современный многофункциональный жилой и офисный комплекс в центре Риги создает индивид…
$4,215
в месяц
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VIP REAL
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English, Русский, Latviešu
Коммерческое помещение 53 м² в Рига, Латвия
Коммерческое помещение 53 м²
Рига, Латвия
Число комнат 2
Площадь 53 м²
О недвижимости - реновированное здание, фасадный дом, лифт. Экстры - видео наблюдение, oхран…
$495
в месяц
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Квартира 2 комнаты в Рига, Латвия
Квартира 2 комнаты
Рига, Латвия
Число комнат 2
Площадь 33 м²
Этаж 3/4
Центр города, тишина и солнечный вид для утренней чашки кофе — всё в одной квартире. Свободн…
$763
в месяц
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Коммерческое помещение 197 м² в Рига, Латвия
Коммерческое помещение 197 м²
Рига, Латвия
Площадь 197 м²
Этаж 1/1
Предлагаем на аренду помещения под ресторан или кафе или бар в самом центре Риги, в комплек…
$11,638
в месяц
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Коммерческое помещение 39 м² в Рига, Латвия
Коммерческое помещение 39 м²
Рига, Латвия
Число комнат 3
Площадь 39 м²
Этаж 1/5
$295
в месяц
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Коммерческое помещение 38 м² в Рига, Латвия
Коммерческое помещение 38 м²
Рига, Латвия
Число комнат 2
Площадь 38 м²
Этаж 8/8
Сдаются современные, полностью оборудованные офисные помещения на 8-м этаже. Этот объект — о…
$533
в месяц
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Дом 6 комнат в Babites pagasts, Латвия
Дом 6 комнат
Babites pagasts, Латвия
Число комнат 6
Площадь 368 м²
Количество этажей 2
На аренду предлагается современный двухэтажный дом в закрытом поселке “Dižbārdi”, Бабитская …
$6,382
в месяц
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VIP REAL
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English, Русский, Latviešu
Квартира 2 комнаты в Рига, Латвия
Квартира 2 комнаты
Рига, Латвия
Число комнат 2
Площадь 37 м²
Этаж 3/4
Сдается посуточно полностью оборудованная квартира в отреставрированном доме, рядом с центро…
$69
в месяц
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Дом 5 комнат в Юрмала, Латвия
Дом 5 комнат
Юрмала, Латвия
Число комнат 5
Площадь 236 м²
Количество этажей 3
Сдается таунхаус в Юрмале c 01.09.2026. Расположен в тихом районе частных домов. Вся городс…
$1,372
в месяц
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Коммерческое помещение 1 747 м² в Кекава, Латвия
Коммерческое помещение 1 747 м²
Кекава, Латвия
Площадь 1 747 м²
$9,181
в месяц
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Коммерческое помещение в Рига, Латвия
Коммерческое помещение
Рига, Латвия
Число комнат 1
Этаж 1/2
В аренду сдаётся просторное, модное помещение в одном из самых престижных мест города, в Ста…
$4,746
в месяц
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VIP REAL
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English, Русский, Latviešu
Квартира 1 комната в Рига, Латвия
Квартира 1 комната
Рига, Латвия
Число комнат 1
Площадь 40 м²
Этаж 3/5
$576
в месяц
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Tribus Realty
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English, Русский, Latviešu
Коммерческое помещение 800 м² в Рига, Латвия
Коммерческое помещение 800 м²
Рига, Латвия
Число комнат 1
Площадь 800 м²
Этаж 1/1
Имущество и oтопление - инженерных коммуникаций нет. Территория - развитая инфраструктура, р…
$3,275
в месяц
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Квартира 3 комнаты в Юрмала, Латвия
Квартира 3 комнаты
Юрмала, Латвия
Число комнат 3
Площадь 130 м²
Этаж 4
Предлагается в долгосрочную аренду просторная трехкомнатная квартира в 50 метрах от моря в М…
$2,205
в месяц
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VIP REAL
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English, Русский, Latviešu
Квартира 3 комнаты в Юрмала, Латвия
Квартира 3 комнаты
Юрмала, Латвия
Число комнат 3
Площадь 101 м²
Этаж 2
Квартира в новом проекте " Admirāļu osta". Квартира сдается в аренду с полной отделкой, встр…
$2,089
в месяц
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VIP REAL
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Коммерческое помещение 142 м² в Рига, Латвия
Коммерческое помещение 142 м²
Рига, Латвия
Число комнат 1
Площадь 142 м²
Этаж 2/7
Офисные помещения класса A в престижном бизнес-центре "Novira Plaza", расположенном на улице…
$2,719
в месяц
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Квартира 2 комнаты в Рига, Латвия
Квартира 2 комнаты
Рига, Латвия
Число комнат 2
Площадь 32 м²
Этаж 4/4
Центр города, тишина и солнечный вид для утренней чашки кофе – всё в одной квартире. Доступн…
$822
в месяц
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Квартира 4 комнаты в Юрмала, Латвия
Квартира 4 комнаты
Юрмала, Латвия
Число комнат 4
Площадь 133 м²
Этаж 3
Просторная квартира в проекте "JURMALA PARK HOUSE" в самом центре Юрмалы рядом с лесопарком …
$2,727
в месяц
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VIP REAL
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Квартира 3 комнаты в Юрмала, Латвия
Квартира 3 комнаты
Юрмала, Латвия
Число комнат 3
Площадь 88 м²
Этаж 2/3
Просторный апартамент с 3 отдельными спальнями, общей площадью 108 м2. Кухня оборудована …
$12,697
в месяц
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Коммерческое помещение 76 м² в Рига, Латвия
Коммерческое помещение 76 м²
Рига, Латвия
Число комнат 1
Площадь 76 м²
Этаж 3/5
Дом с улицы, вход с улицы, платная стоянка, лифт, санузел общий, центральное отопление, капи…
$884
в месяц
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Дом 4 комнаты в Adazu pagasts, Латвия
Дом 4 комнаты
Adazu pagasts, Латвия
Число комнат 4
Площадь 276 м²
$2,903
в месяц
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Tribus Realty
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Квартира 1 комната в Рига, Латвия
Квартира 1 комната
Рига, Латвия
Число комнат 1
Площадь 14 м²
Этаж 1/2
Сдаю уютную и стильную квартиру-студию для краткосрочного проживания - идеальный вариант для…
$51
в месяц
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Коммерческое помещение 73 м² в Рига, Латвия
Коммерческое помещение 73 м²
Рига, Латвия
Площадь 73 м²
Этаж 1
Здаётса помещение под магазин. Общая площадь 73, 4 м2 - аренда 14 EUR/m2/м + НДС - Плата …
$1,065
в месяц
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Коммерческое помещение 2 958 м² в Рига, Латвия
Коммерческое помещение 2 958 м²
Рига, Латвия
Площадь 2 958 м²
Предлагаем в аренду складовые/производственные помещения в Риге.Помещения расположены на ули…
$12,155
в месяц
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