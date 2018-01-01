Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Латвия
  3. Долгосрочная аренда

Долгосрочная аренда жилой недвижимости в Латвии

711 объектов найдено
Коммерческая в Кекава, Латвия
Коммерческая
Кекава, Латвия
Площадь 3 439 м²
€15,819
за сутки
Оставить заявку
Квартира 2 комнаты в Рига, Латвия
Квартира 2 комнаты
Рига, Латвия
Комнаты 2
Площадь 44 м²
Этаж 9/24
Дом и экстры дома - , новый проект, дом во дворе, лифт. Территория - ухоженный территории. …
€400
за сутки
Оставить заявку
Квартира 3 комнаты в Рига, Латвия
Квартира 3 комнаты
Рига, Латвия
Комнаты 3
Площадь 149 м²
Этаж 2/5
Здание построено в 1909 г. по проекту архитектора К. Пекшена, в стиле национального романтиз…
€1,188
за сутки
Оставить заявку
Квартира 2 комнаты в Рига, Латвия
Квартира 2 комнаты
Рига, Латвия
Комнаты 2
Площадь 45 м²
Этаж 5/6
Сдается светлая двухкомнатная квартира в полностью реконструированном доме. Просторная гости…
€640
за сутки
Оставить заявку
Квартира 3 комнаты в Рига, Латвия
Квартира 3 комнаты
Рига, Латвия
Комнаты 3
Площадь 60 м²
Этаж 3/5
В настоящее время в квартире проводится косметический ремонт. Сдается 3-х комнатная квартир…
€475
за сутки
Оставить заявку
Коммерческая 3 комнаты в Рига, Латвия
Коммерческая 3 комнаты
Рига, Латвия
Комнаты 3
Площадь 104 м²
Этаж 2/3
€520
за сутки
Оставить заявку
Квартира 2 комнаты в Рига, Латвия
Квартира 2 комнаты
Рига, Латвия
Комнаты 2
Площадь 57 м²
Этаж 1/6
2-х комнатную вартиру с террасой 16, 5 кВ. м . оформлена в стиле "лофт", Вертикально располо…
€750
за сутки
Оставить заявку
Коммерческая в Рига, Латвия
Коммерческая
Рига, Латвия
Площадь 200 м²
€900
за сутки
Оставить заявку
Квартира 2 комнаты в Рига, Латвия
Квартира 2 комнаты
Рига, Латвия
Комнаты 2
Площадь 49 м²
Этаж 2/5
Эксклюзивная возможность поселиться в роскошной двухкомнатной квартире в самом центре Риги. …
€650
за сутки
Оставить заявку
Квартира 2 комнаты в Рига, Латвия
Квартира 2 комнаты
Рига, Латвия
Комнаты 2
Площадь 62 м²
Этаж 1/5
Полностью свежая и оборудованная квартира в микрорайоне Новая Тейка. Дом готов к заселению л…
€700
за сутки
Оставить заявку
Квартира 2 комнаты в Рига, Латвия
Квартира 2 комнаты
Рига, Латвия
Комнаты 2
Площадь 53 м²
Этаж 1/6
Уникальная возможность арендовать со вкусом оформленную, теплую и светлую квартиру в недавно…
€795
за сутки
Оставить заявку
Квартира 3 комнаты в Рига, Латвия
Квартира 3 комнаты
Рига, Латвия
Комнаты 3
Площадь 96 м²
Этаж 2/4
€760
за сутки
Оставить заявку
Квартира 2 комнаты в Рига, Латвия
Квартира 2 комнаты
Рига, Латвия
Комнаты 2
Площадь 50 м²
Этаж 1/3
Проект Dignājas 4 от девелоперской компании HouseNet – это новый, умный и энергоэффективный …
€550
за сутки
Оставить заявку
Коммерческая 7 комнат в Рига, Латвия
Коммерческая 7 комнат
Рига, Латвия
Комнаты 7
Площадь 367 м²
Этаж 1/5
€4,588
за сутки
Оставить заявку
Квартира 3 комнаты в Рига, Латвия
Квартира 3 комнаты
Рига, Латвия
Комнаты 3
Площадь 60 м²
Этаж 3/5
€850
за сутки
Оставить заявку
Квартира 2 комнаты в Рига, Латвия
Квартира 2 комнаты
Рига, Латвия
Комнаты 2
Площадь 50 м²
Этаж 1/1
В предложении уютная и полностью меблированная 2-комнатная квартира на узкой тихой улице в В…
€610
за сутки
Оставить заявку
Квартира 2 комнаты в Рига, Латвия
Квартира 2 комнаты
Рига, Латвия
Комнаты 2
Площадь 45 м²
Этаж 3/5
Сдается квартира в более тихой части центра, на улице Гертрудес, 100. Закрытый двор со своей…
€350
за сутки
Оставить заявку
Квартира 2 спальни с Мебель, с Парковка, с Кухня в Рига, Латвия
Квартира 2 спальни с Мебель, с Парковка, с Кухня
Рига, Латвия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 86 м²
Этаж 6/7
3х комнатная квартира в новом проекте Art Luxury House - Strelnieku 7.  Современный дизай…
€2,100
за сутки
Оставить заявку
Квартира 3 комнаты в Рига, Латвия
Квартира 3 комнаты
Рига, Латвия
Комнаты 3
Площадь 68 м²
Этаж 4/10
Новая сказка. Отличная квартира и отличное расположение. Свежая, полностью оборудованная 3-к…
€850
за сутки
Оставить заявку
Квартира 2 комнаты в Рига, Латвия
Квартира 2 комнаты
Рига, Латвия
Комнаты 2
Площадь 48 м²
Этаж 2/6
Недавно меблированная, светлая и просторная квартира в отреставрированном историческом здани…
€580
за сутки
Оставить заявку
Коммерческая 6 комнат в Рига, Латвия
Коммерческая 6 комнат
Рига, Латвия
Комнаты 6
Площадь 272 м²
Этаж 2/2
€2,588
за сутки
Оставить заявку
Коммерческая в Рига, Латвия
Коммерческая
Рига, Латвия
Площадь 4 082 м²
€17,757
за сутки
Оставить заявку
Квартира 2 комнаты в Рига, Латвия
Квартира 2 комнаты
Рига, Латвия
Комнаты 2
Площадь 77 м²
Этаж 5/5
Сдается просторная 2-комнатная квартира недалеко от Андрейосты - улица Аусекля 3. - Отлично…
€645
за сутки
Оставить заявку
Квартира 3 комнаты в Рига, Латвия
Квартира 3 комнаты
Рига, Латвия
Комнаты 3
Площадь 75 м²
Этаж 5/5
Просторная и комфортабельная 3-комнатная квартира в центре Тейки для долгосрочной аренды. 2 …
€680
за сутки
Оставить заявку
Квартира 3 комнаты в Рига, Латвия
Квартира 3 комнаты
Рига, Латвия
Комнаты 3
Площадь 62 м²
Этаж 1/4
Сдаю после ремонта и полностью оборудованную квартиру Садовникова, в центре, рядом парки, бе…
€610
за сутки
Оставить заявку
Квартира 2 комнаты в Рига, Латвия
Квартира 2 комнаты
Рига, Латвия
Комнаты 2
Площадь 46 м²
Этаж 3/5
В аренду предлагается жилая, современная и светлая двухкомнатная квартира в проекте Bonava. …
€580
за сутки
Оставить заявку
Квартира 3 комнаты в Рига, Латвия
Квартира 3 комнаты
Рига, Латвия
Комнаты 3
Площадь 76 м²
Этаж 3/5
€550
за сутки
Оставить заявку
Квартира 1 комната в Рига, Латвия
Квартира 1 комната
Рига, Латвия
Комнаты 1
Площадь 23 м²
Этаж 1/2
Красивая и компактная квартира в аренду в Агенскалнсе. Квартира полностью оборудована Элект…
€380
за сутки
Оставить заявку
Коммерческая в Елгава, Латвия
Коммерческая
Елгава, Латвия
Площадь 931 м²
€3,352
за сутки
Оставить заявку
Квартира 2 комнаты в Рига, Латвия
Квартира 2 комнаты
Рига, Латвия
Комнаты 2
Площадь 52 м²
Этаж 5/6
Общая площадь: 52,3 кв. м Комнаты: 2 (проходная и отдельная комната) Квартира оборудована но…
€550
за сутки
Оставить заявку