Египет

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Хургада
Квартиры в Египте
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Квартира 3 спальнив Хургада, Египет
Квартира 3 спальни
Хургада, Египет
120 м²
€ 58,160
Квартира 1 спальняв Хургада, Египет
Квартира 1 спальня
Хургада, Египет
1 ванных комнат 34 м²
€ 14,213
Квартира 1 спальняв Хургада, Египет
Квартира 1 спальня
Хургада, Египет
64 м²
€ 54,963
Квартира 2 спальнив Хургада, Египет
Квартира 2 спальни
Хургада, Египет
88 м²
€ 40,000
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Дом 4 спальнив Хургада, Египет
Дом 4 спальни
Хургада, Египет
€ 250,000
Дом 4 спальнив Хургада, Египет
Дом 4 спальни
Хургада, Египет
4 Количество комнат
€ 250,000
Домв Хургада, Египет
Дом
Хургада, Египет
700 м²
€ 870,254
Дом 2 спальнив Хургада, Египет
Дом 2 спальни
Хургада, Египет
3 Количество комнат 135 м²
€ 132,828
Публикации
Все публикации
Египет начнет выдавать многократные визы на 5 лет. Сколько они будут стоить?
28.03.2023
Египет начнет выдавать многократные визы на 5 лет. Сколько они будут стоить?
В попытках спасти экономику. Египет снижает инвестиционную планку для получения гражданства страны
09.03.2023
В попытках спасти экономику. Египет снижает инвестиционную планку для получения гражданства страны
Вечное лето: как выбрать страну для зимовки? Подробный разбор 5 топовых экзотичных направлений 
29.11.2022
Вечное лето: как выбрать страну для зимовки? Подробный разбор 5 топовых экзотичных направлений 
Квартиры в стиле гавайских островов. В Египте продается стильная новостройка
26.09.2022
Квартиры в стиле гавайских островов. В Египте продается стильная новостройка
До моря можно дойти пешком. Три недорогих квартиры в Египте, в которые можно заехать сразу
13.09.2022
До моря можно дойти пешком. Три недорогих квартиры в Египте, в которые можно заехать сразу
«Люди хотят иметь „запасной аэродром“». Риэлтор о том, как изменился рынок недвижимости Египта за последний год
22.08.2022
«Люди хотят иметь „запасной аэродром“». Риэлтор о том, как изменился рынок недвижимости Египта за последний год
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