Вторичная недвижимость в Греции очень разнообразна: можно найти объекты в горах, у моря, на острове или в глубине материка. В сочетании со средиземноморским климатом это привлекает тех, кто ищет свой угол в богатой культурным наследием стране.

Преимущества покупки греческой жилой недвижимости

Значимым преимуществом для иностранцев является получение ВНЖ после покупки недвижимости в Греции на сумму от €250,000. Срок действия — 5 лет, причем не только для инвестора, но и для его семьи.

В целом страна выгодно отличается от исключительно островных государств, напрямую зависящих от туризма. Купить недвижимость в Греции по достаточно доступным ценам можно в ее материковой части (в районе €1500 за квадратный метр), а в Килисе и Флорине — и вовсе за €700.

Также на материковой части есть несколько температурных зон: от классической средиземноморской на побережье, до континентальной и даже альпийской на севере. Купальный сезон длится минимум четыре месяца, а на островах — все семь.

Цены на недвижимость в Греции

Стоимость недвижимости в Греции остается доступной в основном в материковых городах. Острова показывают высокую стоимость квадратного метра (в районе €1500–€3000). Исключением является столица страны — Афины, где средняя цена за «квадрат» всегда высока:

Центральные районы — €2250.

Южные районы — €3895.

Северные районы — €3167.

Западные районы — €1963.

Купить жилье в Греции на островах можно по следующим средним ценам за м²:

Корфу — €2167.

Крит (Ираклион) — €1625.

Крит (Ханья) — €2545.

Халкидики — €2500.

Особенности приобретения жилья в Греции

Для любых приобретений в Греции необходимо получить индивидуальный налоговый номер ΑΦΜ (Αριθμός Φορολογικού Μητρώου). Сделать это может любое лицо, если оно законно пребывает на территории страны.

Резидентам надо обратится обращаться в местное отделение налоговой службы (Δ.Ο.Υ.) по месту проживания, а нерезидентам — в Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού. Последним потребуется также найти поручителя с греческим гражданством или действующим видом на жительство и собственным ΑΦΜ. Помимо этого, в Греции нужно будет обязательно открыть банковский счет.

Далее сценарий привычный: подписание предварительного договора и внесение задатка в размере 10% от стоимости объекта; заключение основного договора купли-продажи у нотариуса и регистрация права собственности в земельном кадастре.