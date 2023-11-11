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12 630 объектов найдено
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Квартира 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Катерини, Греция
4
2
122 м²
3/5
For sale by exclusive mandate: Apartment on the 3rd floor with a total surface of approxima…
€169,000
Рекомендовать
Дом 7 спален со стеклопакетами, с балконом, с кондиционером
Катерини, Греция
7
3
370 м²
4
EXCLUSIVE - Apartment building for sale in Katerini, Greece. For sale apartment building …
€349,000
Рекомендовать
Коттедж 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Мавдания оливковых рощ, Греция
5
4
163 м²
3
Продается красивый дом с жилой площадью 160 м². В 150 метрах от моря с прекрасными пляжами в…
€249,000
Рекомендовать
Дом 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Кератея, Греция
4
2
150 м²
2
Современный, 2х этажный дом с хорошим ремонтом и окнами ПВХ, просторной террасой и большим б…
€450,000
Рекомендовать
Вилла 4 спальни
Ксилокера, Греция
9
2
1
Недвижимость находится в Чанакии, красивой и тихой деревне в северо-западной части Пелопонн…
€210,000
Рекомендовать
Кондо 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Катерини, Греция
4
2
122 м²
3/5
For sale by exclusive mandate: Apartment on the 3rd floor with a total surface of approxima…
€169,000
Рекомендовать
Дом 4 спальни
Pefkochori, Греция
4
2
142 м²
The maisonettes are located in a popular Pefkohori village only 100 meters to the beach. The…
€298,000
Рекомендовать
Коттедж 3 спальни с видом на горы, с furnishings
Dafnata, Греция
4
2
150 м²
1/1
Продается 2-этажный коттедж площадью 150 кв.м на острове Корфу. Первый этаж состоит из гости…
€160,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с видом на горы
Катерини, Греция
4
1
120 м²
1/3
Продается квартира площадью 120 кв.м на Олимпийской Ривьере. Квартира расположена на первом …
€120,000
Рекомендовать
Квартира 1 спальня
Афины, Греция
2
1
39 м²
1
Продается квартира площадью 39 кв.м в Афинах. Квартира расположена на цокольном этаже и сост…
€70,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни
Seizani, Греция
4
2
107 м²
4/1
Продается квартира площадью 107 кв.м в Афинах. Квартира расположена на четвертом этаже и сос…
€170,000
Рекомендовать
Таунхаус 3 спальни с видом на море, на первой береговой линии
периферия Аттика, Греция
5
4
390 м²
-1/1
Продается таунхаус площадью 390 кв.м в Афинах. Таyнхаус расположен на 4 уровнях. Второй этаж…
€1,40 млн
Рекомендовать
Таунхаус 3 спальни
периферия Аттика, Греция
4
2
156 м²
1
Продается таунхаус площадью 156 кв.м в Афинах. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Цокольный э…
€560,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни
периферия Центральная Македония, Греция
3
107 м²
5/5
Продается квартира площадью 107 кв.м в пригороде города Салоники на стадии строительства. Кв…
€350,000
Рекомендовать
Дом 2 спальни
периферия Центральная Македония, Греция
3
120 м²
1/3
Продается таунхаус площадью 120 кв.м в пригороде города Салоники на стадии строительства. Та…
€395,000
Рекомендовать
Дом 2 спальни
периферия Центральная Македония, Греция
3
116 м²
1/3
Продается таунхаус площадью 116 кв.м в пригороде города Салоники на стадии строительства. Та…
€380,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с видом на город
периферия Центральная Македония, Греция
3
107 м²
4/4
Продается квартира площадью 107 кв.м в пригороде города Салоники на стадии строительства. Кв…
€350,000
Рекомендовать
Дом 2 спальни
периферия Центральная Македония, Греция
4
116 м²
1/3
Продается таунхаус площадью 116 кв.м в пригороде города Салоники на стадии строительства. Та…
€380,000
Рекомендовать
Дом 3 спальни с парковкой, с видом на море
Греция
5
140 м²
1/4
Продается таунхаус площадью 140 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Таyнхаус рас…
€500,000
Рекомендовать
Дом 1 комната с парковкой, с видом на море, с бассейном
Греция
1
383 м²
Предлагаем Вашему вниманию великолепную виллу в живописном поселке на Востоке Пилиона. Эта з…
€630,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни
Municipality of Athens, Греция
4
95 м²
4/4
Продается квартира площадью 95 кв.м в Афинах. Квартира расположена на четвертом этаже и сост…
€345,000
Рекомендовать
Дом 3 спальни с парковкой, с видом на море, с видом на горы
Греция
3
165 м²
Продается 3-этажный коттедж площадью 165 кв.м на острове Крит. Подвальный этаж состоит из 2 …
€410,000
Рекомендовать
Квартира 1 спальня
Municipality of Athens, Греция
2
99 м²
5/5
Продается квартира площадью 99 кв.м в Афинах. Квартира расположена на пятом этаже и состоит …
€390,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с парковкой
периферия Центральная Македония, Греция
4
135 м²
3/4
Продается дуплекс площадью 135 кв.м в Салониках на стадии строительства. Дуплекс расположен …
€350,000
Рекомендовать
Дом 3 спальни с парковкой
Municipality of Athens, Греция
3
230 м²
Продается 3-этажный коттедж площадью 230 кв.м в Афинах. Первый этаж состоит из гостиной, одн…
€1,15 млн
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с парковкой, с видом на море, с видом на город
периферия Центральная Македония, Греция
3
110 м²
8/8
Продается квартира площадью 110 кв.м в Салониках. Квартира расположена на восьмом этаже и со…
€325,000
Рекомендовать
Дом 2 спальни
Municipality of Athens, Греция
3
77 м²
Продается таунхаус площадью 77 кв.м в Афинах. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Цокольный эт…
€310,000
Рекомендовать
Шале 22 спальни с видом на море, с камином, с ландшафтным дизайном
Неа-Потидея, Греция
22
1 200 м²
1
Nea Potidaia ПРОДАЁТСЯ Жилое здание 22 Cпальни, 14 Гостиная 14 Кухня 14 Ванная Площадь: 120…
€1,15 млн
Рекомендовать
Дом 7 спален с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Kallithea, Греция
7
235 м²
-1
Afitos ПРОДАЁТСЯ Дом 7 Cпальни, 2 Гостиная 2 Кухня 2 Ванная 1 WC Площадь: 235 m2, 3 Уровни, …
€1,10 млн
Рекомендовать
Дом 9 спален с парковкой, с кондиционером, с камином
периферия Центральная Македония, Греция
9
450 м²
-1
Agios Ioannis ПРОДАЁТСЯ Вилла 9 Cпальни, 1 Гостиная 1 Кухня 4 Ванная 1 WC Площадь: 450 m2, 4…
€1,26 млн
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