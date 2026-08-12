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Жилая недвижимость в Греции

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8 464 объекта найдено
Многоуровневые квартиры 2 комнаты в Municipality of Athens, Греция
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Многоуровневые квартиры 2 комнаты
Municipality of Athens, Греция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 64 м²
Количество этажей 7
Проект  — Подходит под Золотую Визу и ВНЖ в Греции Описание проекта Локация: Цен…
$382,038
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Вилла в Municipality of Lavreotiki, Греция
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Вилла
Municipality of Lavreotiki, Греция
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 7
Количество этажей 2
Откройте для себя свою мечту Дом у Эгейского моря!Расположенная в 40 км от центра Афин и все…
$6,98 млн
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Пентхаус в Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
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Пентхаус
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 85 м²
Прекрасно отремонтированный пентхаус площадью 85 кв.м. на 4-м этаже, предлагающий потрясающи…
$635,713
НДС
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Вилла 6 комнат в Kassandra Municipality, Греция
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Вилла 6 комнат
Kassandra Municipality, Греция
Число комнат 6
Количество спален 4
Количество этажей 3
Детали  Год постройки: 2013  Количество комнат: 6  Тип отопления: дизель  Уровне…
$571,130
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Вилла 5 комнат в Полихроно, Греция
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Вилла 5 комнат
Полихроно, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Количество этажей 3
Детали  Год постройки: 2012  Количество комнат: 5  Тип отопления: дизель  Уровне…
$512,851
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Вилла в Kassandra Municipality, Греция
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Вилла
Kassandra Municipality, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 310 м²
Количество этажей 2
Вилла строится в востребованном районе Кассандра, Сани. Просторная резиденция площадью 310 к…
$1,10 млн
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Vista Estate
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Квартира 1 спальня в Neoi Epivates, Греция
Лента Акция
Квартира 1 спальня
Neoi Epivates, Греция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 43 м²
Этаж 1/4
Продаётся квартира площадью 43 м², расположенная на первом этаже ухоженного четырёхэтажного …
$165,322
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Vista Estate
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Вилла в Каллитеа, Греция
Лента Новое
Вилла
Каллитеа, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 128 м²
Количество этажей 2
Великолепная вилла, расположенная в престижном районе Кассандра, Каллифея. Этот современный …
$794,763
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Vista Estate
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Коттедж 1 комната в Ormos Panagias, Греция
UP UP
Коттедж 1 комната
Ormos Panagias, Греция
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Земля с живым контейнером для продажи в Ситонии, Ормос Панагиас.Жилой контейнер состоит из 1…
$87,662
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Частный продавец
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Дом 2 спальни в Тасос, Греция
Дом 2 спальни
Тасос, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Имущественный кодекс: 11597 - Дом для продажи в Тасосе Лименасе за 420 000 евро. Это 100.00 …
$485,415
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Дом 3 спальни в Греция
Дом 3 спальни
Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Эта прекрасная вилла для продажи расположена в Кунупице, Киссамосе, Ханье, в одной из самых …
$2,20 млн
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Квартира в Неос-Мармарас, Греция
Квартира
Неос-Мармарас, Греция
Площадь 73 м²
Продается квартира площадью 73 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Квартира расп…
$288,284
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Grekodom Development
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Коттедж в Municipality of Spata Artemida, Греция
Коттедж
Municipality of Spata Artemida, Греция
Площадь 65 м²
Продается 1-этажный коттедж площадью 65 кв.м в Аттике. Коттедж состоит из 2 спальных комнат,…
$322,878
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Grekodom Development
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Квартира в Municipality of Alimos, Греция
Квартира
Municipality of Alimos, Греция
Площадь 110 м²
Продается квартира площадью 110 кв.м в Афинах. Квартира расположена на пятом этаже и состоит…
$552,923
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Grekodom Development
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Вилла в Амнатос, Греция
Вилла
Амнатос, Греция
Площадь 132 м²
Продается вилла на стадии строительства в Ретимно Новая двухуровневая вилла, которая сейч…
$414,693
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Grekodom Development
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Квартира в Панормос, Греция
Квартира
Панормос, Греция
Площадь 35 м²
Новая квартира на первом этаже с садом и общим бассейном – Румели, Ретимно, Крит Цена: 89 …
$102,870
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Grekodom Development
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Вилла в Municipality of Heraklion, Греция
Вилла
Municipality of Heraklion, Греция
Площадь 600 м²
Продается впечатляющая вилла с бассейном в Херсониссосе, Ираклион, Крит Редкий объект нед…
$1,85 млн
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Grekodom Development
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Дом 8 спален в Греция
Дом 8 спален
Греция
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 6
Эти красивые виллы для продажи расположены в Агиос Онуфриос, Акротири, Ханья и предлагаются …
$2,43 млн
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Квартира в Неос-Мармарас, Греция
Квартира
Неос-Мармарас, Греция
Площадь 56 м²
Продается квартира площадью 56 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики на стадии стро…
$380,535
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Таунхаус в Kassandra Municipality, Греция
Таунхаус
Kassandra Municipality, Греция
Площадь 120 м²
Продается таунхаус площадью 120 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики на стадии с…
$680,351
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Квартира в периферия Центральная Македония, Греция
Квартира
периферия Центральная Македония, Греция
Площадь 50 м²
Продается квартира площадью 50 кв.м в Салониках. Квартира расположена на первом этаже и сост…
$89,945
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Вилла в Перахора, Греция
Вилла
Перахора, Греция
Площадь 300 м²
Продается 3-этажная вилла площадью 300 кв.м на полуострове Пелопоннес. Подвал состоит из одн…
$979,135
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Квартира в Trilofo, Греция
Квартира
Trilofo, Греция
Площадь 75 м²
Продается квартира площадью 75 кв.м в пригороде города Салоники. Квартира расположена на тре…
$161,439
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Квартира в Municipality of Sithonia, Греция
Квартира
Municipality of Sithonia, Греция
Площадь 86 м²
Продается квартира площадью 86 кв.м в Афинах. Квартира расположена на полу-первом этаже и со…
$322,878
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Квартира в Неос-Мармарас, Греция
Квартира
Неос-Мармарас, Греция
Площадь 54 м²
Продается квартира площадью 54 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики на стадии стро…
$380,535
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Вилла в Lefkada Municipality, Греция
Вилла
Lefkada Municipality, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 150 м²
Расположенная на склоне холма над всемирно известным пляжем Катисма, эта исключительная роск…
$1,73 млн
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Дом 2 спальни в Кондос, Греция
Дом 2 спальни
Кондос, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 270 м²
Отдельный дом 287 кв.м. в Греции, Эгина, подрайон Агиос Нектариос на продажу.Дом имеет 3 уро…
$519,581
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Таунхаус в Nea Silata, Греция
Таунхаус
Nea Silata, Греция
Площадь 81 м²
Продается таунхаус площадью 81 кв.м в Халкидиках. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Второй э…
$230,627
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Квартира 4 спальни в Zakynthos Municipality, Греция
Квартира 4 спальни
Zakynthos Municipality, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 332 м²
Расположенная среди пышных оливковых рощ престижного полуострова Василикос, эта экстраордина…
$2,77 млн
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Квартира 3 спальни в Zakynthos Municipality, Греция
Квартира 3 спальни
Zakynthos Municipality, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 225 м²
По-настоящему необычная возможность приобрести одну из двух недавно спроектированных элитных…
$2,42 млн
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Типы недвижимости в Греции

квартиры
дома

Параметры недвижимости в Греции

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
с полем для гольфа
Недорогая
Элитная

Вторичная недвижимость в Греции очень разнообразна: можно найти объекты в горах, у моря, на острове или в глубине материка. В сочетании со средиземноморским климатом это привлекает тех, кто ищет свой угол в богатой культурным наследием стране.

Преимущества покупки греческой жилой недвижимости

Значимым преимуществом для иностранцев является получение ВНЖ после покупки недвижимости в Греции на сумму от €250,000. Срок действия — 5 лет, причем не только для инвестора, но и для его семьи.

В целом страна выгодно отличается от исключительно островных государств, напрямую зависящих от туризма. Купить недвижимость в Греции по достаточно доступным ценам можно в ее материковой части (в районе €1500 за квадратный метр), а в Килисе и Флорине — и вовсе за €700. 

Также на материковой части есть несколько температурных зон: от классической средиземноморской на побережье, до континентальной и даже альпийской на севере. Купальный сезон длится минимум четыре месяца, а на островах — все семь.  

Цены на недвижимость в Греции

Стоимость недвижимости в Греции остается доступной в основном в материковых городах. Острова показывают высокую стоимость квадратного метра (в районе €1500–€3000). Исключением является столица страны — Афины, где средняя цена за «квадрат» всегда высока:

  • Центральные районы — €2250.
  • Южные районы — €3895.
  • Северные районы — €3167.
  • Западные районы — €1963.

Купить жилье в Греции на островах можно по следующим средним ценам за м²:

  • Корфу — €2167.
  • Крит (Ираклион) — €1625.
  • Крит (Ханья) — €2545.
  • Халкидики — €2500. 

Особенности приобретения жилья в Греции

Для любых приобретений в Греции необходимо получить индивидуальный налоговый номер ΑΦΜ (Αριθμός Φορολογικού Μητρώου). Сделать это может любое лицо, если оно законно пребывает на территории страны.

Резидентам надо обратится обращаться в местное отделение налоговой службы (Δ.Ο.Υ.) по месту проживания, а нерезидентам — в Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού. Последним потребуется также найти поручителя с греческим гражданством или действующим видом на жительство и собственным ΑΦΜ. Помимо этого, в Греции нужно будет обязательно открыть банковский счет.

Далее сценарий привычный: подписание предварительного договора и внесение задатка в размере 10% от стоимости объекта; заключение основного договора купли-продажи у нотариуса и регистрация права собственности в земельном кадастре.

Полезные материалы по покупке жилья в Греции

Покупка недвижимости в Греции по шагам
Покупка недвижимости в Греции по шагам
Как живут в Греции — на материке и на острове. Личный опыт
Как живут в Греции — на материке и на острове. Личный опыт
Недвижимость в Греции: обзор цен и динамика рынка на конец 2024 года
Недвижимость в Греции: обзор цен и динамика рынка на конец 2024 года
Перспективные города и районы Греции для переезда
Перспективные города и районы Греции для переезда

Часто задаваемые вопросы о недвижимости Греции

Доступна ли покупка жилья в Греции иностранным лицам?

Да, иностранцы могут свободно приобретать недвижимость в Греции. Количество объектов не ограничено.

Какие в среднем цены на недвижимость в Греции?

Стоимость объектов зависит от новизны. Квартиры и дома старого фонда оцениваются в 1,5-2 тыс. евро за квадрат. Новые виллы, коттеджи и апартаменты стоят в 2-3 раза дороже.
На расценки также влияет расположение жилья в Греции. Объекты в столице (Афинах) и на посещаемых курортах (Родосе, Крите) оцениваются на рынке в среднем на 10-20% выше.

Какие греческие города пользуются наибольшим спросом у покупателей жилья?

Семьи с детьми предпочитают приобретать квартиры и дома в курортных зонах. Особенный спрос наблюдается на Крит, Родос и Санторини. Иностранцы, переезжающие в страну для трудоустройства, выбирают для покупки квадратных метров столицу - Афины.

Доступна ли покупка греческого жилья дистанционно?

Да, иностранным лицам разрешается купить недвижимость в Греции, не покидая свою страну. Для этого нужно обратиться в одно из местных риэлторских агентств. Специалисты окажут помощь с подбором объекта, заключением договора и денежным переводом владельцу жилья.
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