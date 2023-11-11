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Жильё в Греции

Пирей
173
Лариса
130
Trilofos
121
Panorama Municipal Unit
115
Муниципалитет Халкиде
115
Халкис
115
Pylaia Municipal Unit
108
Перея
87
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12 630 объектов найдено
Квартира 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом в Катерини, Греция
VIP
Квартира 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Катерини, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 122 м²
Этаж 3/5
For sale by exclusive mandate: Apartment on the 3rd floor with a total surface of approxima…
€169,000
Дом 7 спален со стеклопакетами, с балконом, с кондиционером в Катерини, Греция
VIP
Дом 7 спален со стеклопакетами, с балконом, с кондиционером
Катерини, Греция
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 370 м²
Количество этажей 4
EXCLUSIVE - Apartment building for sale in Katerini, Greece. For sale apartment building …
€349,000
Коттедж 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Мавдания оливковых рощ, Греция
Коттедж 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Мавдания оливковых рощ, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 163 м²
Количество этажей 3
Продается красивый дом с жилой площадью 160 м². В 150 метрах от моря с прекрасными пляжами в…
€249,000
Дом 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Кератея, Греция
Дом 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Кератея, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
Количество этажей 2
Современный, 2х этажный дом с хорошим ремонтом и окнами ПВХ, просторной террасой и большим б…
€450,000
Вилла 4 спальни в Ксилокера, Греция
Вилла 4 спальни
Ксилокера, Греция
Комнаты 9
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 1
Недвижимость находится в Чанакии, красивой и тихой деревне в северо-западной части Пелопонн…
€210,000
Кондо 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом в Катерини, Греция
Кондо 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Катерини, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 122 м²
Этаж 3/5
For sale by exclusive mandate: Apartment on the 3rd floor with a total surface of approxima…
€169,000
Дом 4 спальни в Pefkochori, Греция
Дом 4 спальни
Pefkochori, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 142 м²
The maisonettes are located in a popular Pefkohori village only 100 meters to the beach. The…
€298,000
Коттедж 3 спальни с видом на горы, с furnishings в Dafnata, Греция
Коттедж 3 спальни с видом на горы, с furnishings
Dafnata, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
Этаж 1/1
Продается 2-этажный коттедж площадью 150 кв.м на острове Корфу. Первый этаж состоит из гости…
€160,000
Квартира 3 спальни с видом на горы в Катерини, Греция
Квартира 3 спальни с видом на горы
Катерини, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 120 м²
Этаж 1/3
Продается квартира площадью 120 кв.м на Олимпийской Ривьере. Квартира расположена на первом …
€120,000
Квартира 1 спальня в Афины, Греция
Квартира 1 спальня
Афины, Греция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 39 м²
Количество этажей 1
Продается квартира площадью 39 кв.м в Афинах. Квартира расположена на цокольном этаже и сост…
€70,000
Квартира 3 спальни в Seizani, Греция
Квартира 3 спальни
Seizani, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 107 м²
Этаж 4/1
Продается квартира площадью 107 кв.м в Афинах. Квартира расположена на четвертом этаже и сос…
€170,000
Таунхаус 3 спальни с видом на море, на первой береговой линии в периферия Аттика, Греция
Таунхаус 3 спальни с видом на море, на первой береговой линии
периферия Аттика, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 390 м²
Этаж -1/1
Продается таунхаус площадью 390 кв.м в Афинах. Таyнхаус расположен на 4 уровнях. Второй этаж…
€1,40 млн
Таунхаус 3 спальни в периферия Аттика, Греция
Таунхаус 3 спальни
периферия Аттика, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 156 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 156 кв.м в Афинах. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Цокольный э…
€560,000
Квартира 2 спальни в периферия Центральная Македония, Греция
Квартира 2 спальни
периферия Центральная Македония, Греция
Комнаты 3
Площадь 107 м²
Этаж 5/5
Продается квартира площадью 107 кв.м в пригороде города Салоники на стадии строительства. Кв…
€350,000
Дом 2 спальни в периферия Центральная Македония, Греция
Дом 2 спальни
периферия Центральная Македония, Греция
Комнаты 3
Площадь 120 м²
Этаж 1/3
Продается таунхаус площадью 120 кв.м в пригороде города Салоники на стадии строительства. Та…
€395,000
Дом 2 спальни в периферия Центральная Македония, Греция
Дом 2 спальни
периферия Центральная Македония, Греция
Комнаты 3
Площадь 116 м²
Этаж 1/3
Продается таунхаус площадью 116 кв.м в пригороде города Салоники на стадии строительства. Та…
€380,000
Квартира 2 спальни с видом на город в периферия Центральная Македония, Греция
Квартира 2 спальни с видом на город
периферия Центральная Македония, Греция
Комнаты 3
Площадь 107 м²
Этаж 4/4
Продается квартира площадью 107 кв.м в пригороде города Салоники на стадии строительства. Кв…
€350,000
Дом 2 спальни в периферия Центральная Македония, Греция
Дом 2 спальни
периферия Центральная Македония, Греция
Комнаты 4
Площадь 116 м²
Этаж 1/3
Продается таунхаус площадью 116 кв.м в пригороде города Салоники на стадии строительства. Та…
€380,000
Дом 3 спальни с парковкой, с видом на море в Греция
Дом 3 спальни с парковкой, с видом на море
Греция
Комнаты 5
Площадь 140 м²
Этаж 1/4
Продается таунхаус площадью 140 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Таyнхаус рас…
€500,000
Дом 1 комната с парковкой, с видом на море, с бассейном в Греция
Дом 1 комната с парковкой, с видом на море, с бассейном
Греция
Комнаты 1
Площадь 383 м²
Предлагаем Вашему вниманию великолепную виллу в живописном поселке на Востоке Пилиона. Эта з…
€630,000
Квартира 3 спальни в Municipality of Athens, Греция
Квартира 3 спальни
Municipality of Athens, Греция
Комнаты 4
Площадь 95 м²
Этаж 4/4
Продается квартира площадью 95 кв.м в Афинах. Квартира расположена на четвертом этаже и сост…
€345,000
Дом 3 спальни с парковкой, с видом на море, с видом на горы в Греция
Дом 3 спальни с парковкой, с видом на море, с видом на горы
Греция
Количество спален 3
Площадь 165 м²
Продается 3-этажный коттедж площадью 165 кв.м на острове Крит. Подвальный этаж состоит из 2 …
€410,000
Квартира 1 спальня в Municipality of Athens, Греция
Квартира 1 спальня
Municipality of Athens, Греция
Комнаты 2
Площадь 99 м²
Этаж 5/5
Продается квартира площадью 99 кв.м в Афинах. Квартира расположена на пятом этаже и состоит …
€390,000
Квартира 3 спальни с парковкой в периферия Центральная Македония, Греция
Квартира 3 спальни с парковкой
периферия Центральная Македония, Греция
Комнаты 4
Площадь 135 м²
Этаж 3/4
Продается дуплекс площадью 135 кв.м в Салониках на стадии строительства. Дуплекс расположен …
€350,000
Дом 3 спальни с парковкой в Municipality of Athens, Греция
Дом 3 спальни с парковкой
Municipality of Athens, Греция
Количество спален 3
Площадь 230 м²
Продается 3-этажный коттедж площадью 230 кв.м в Афинах. Первый этаж состоит из гостиной, одн…
€1,15 млн
Квартира 2 спальни с парковкой, с видом на море, с видом на город в периферия Центральная Македония, Греция
Квартира 2 спальни с парковкой, с видом на море, с видом на город
периферия Центральная Македония, Греция
Комнаты 3
Площадь 110 м²
Этаж 8/8
Продается квартира площадью 110 кв.м в Салониках. Квартира расположена на восьмом этаже и со…
€325,000
Дом 2 спальни в Municipality of Athens, Греция
Дом 2 спальни
Municipality of Athens, Греция
Комнаты 3
Площадь 77 м²
Продается таунхаус площадью 77 кв.м в Афинах. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Цокольный эт…
€310,000
Шале 22 спальни с видом на море, с камином, с ландшафтным дизайном в Неа-Потидея, Греция
Шале 22 спальни с видом на море, с камином, с ландшафтным дизайном
Неа-Потидея, Греция
Комнаты 22
Площадь 1 200 м²
Этаж 1
Nea Potidaia ПРОДАЁТСЯ Жилое здание 22 Cпальни, 14 Гостиная 14 Кухня 14 Ванная Площадь: 120…
€1,15 млн
Дом 7 спален с парковкой, с кондиционером, с видом на море в Kallithea, Греция
Дом 7 спален с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Kallithea, Греция
Комнаты 7
Площадь 235 м²
Этаж -1
Afitos ПРОДАЁТСЯ Дом 7 Cпальни, 2 Гостиная 2 Кухня 2 Ванная 1 WC Площадь: 235 m2, 3 Уровни, …
€1,10 млн
Дом 9 спален с парковкой, с кондиционером, с камином в периферия Центральная Македония, Греция
Дом 9 спален с парковкой, с кондиционером, с камином
периферия Центральная Македония, Греция
Комнаты 9
Площадь 450 м²
Этаж -1
Agios Ioannis ПРОДАЁТСЯ Вилла 9 Cпальни, 1 Гостиная 1 Кухня 4 Ванная 1 WC Площадь: 450 m2, 4…
€1,26 млн

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