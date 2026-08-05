Инвестиционная привлекательность государств и их страновой риск: текущие значения

Прежде чем инвестировать в страну, грамотный инвестор учитывает страновые риски. Наш эксперт, профессор Николай Юрьевич Трифонов, рассказывает, что это значит, и почему премия за страновой риск может быть полезна не только инвесторам, но и рядовым покупателям недвижимости.

Что такое премия за страновой риск и как её рассчитывают?

Премия за страновой риск (по-английски country risk premium, CRP) — это премия за риск инвестирования иностранных средств в проект в той или иной стране, связанный с потерей (полной или частичной) этим проектом стоимости из-за общеэкономических, финансовых и социально-политических факторов в этой стране.

Премию за страновой риск можно толковать как межстрановую разницу в инвестиционной доходности валюты оценки, то есть как разницу в инвестиционной доходности используемой денежной единицы в рассматриваемой стране и стране — эмитенте этой денежной единицы. 

Страновой риск обычно считается относительно доллара США. При расчёте CRP основой является информация о текущей доходности ценных бумаг (долгосрочных государственных облигаций, обычно номинированных в долларах США), которые торгуются на международных рынках, — этот показатель обозначается Rpr. Текущее значение доходности долговременных казначейских облигаций федеральной резервной системы США дает нужную для вычислений величину безрисковой ставки R0

В итоге формула расчёта странового риска выглядит так:

CRP = (1 + Rpr) / (1 + R0) — 1

— Чем интересны премии за страновой риск для типичного покупателя недвижимости?

— Знание уровня странового риска помогает инвестору оценить перспективность инвестиций в данном направлении, — сказал Николай Трифонов. — Показатели страновой премии за риск входят в формулы оценки эффективности инвестиционных проектов, а также оценки активов в этой стране, прежде всего предприятий и недвижимости. 

Обычному покупателю недвижимости важно знать уровень премии за страновой риск, чтобы понимать реальную стоимость квартиры или дома в стране относительно международного рынка недвижимости. И, если он планирует продать недвижимость в будущем, этот показатель поможет ему оценить, насколько вероятно выйти в «плюс» при такой продаже.

Не следует абсолютизировать значение показателя премии за страновой риск. При исследовании капиталоёмкого проекта, например, предприятия, рекомендуется дополнительно рассмотреть и другие показатели инвестиционной привлекательности страны. Но начинать надо со странового риска.

Текущая сводная таблица премий за страновые риски (по доллару США) для различных стран представлена ниже.

Страна

CRP (%)

Дата расчёта

Армения

3,59↓

 31.07.2026

Австралия

 3,47↑ 31.07.2026

Азербайджан        

2,38↓

 31.07.2026

Беларусь

10,4↓

 31.07.2026

Бразилия

 4,57↑ 31.07.2026

Болгария

3,01↑

 31.07.2026
Канада 2,05↓ 31.07.2026
Чили 2,68↓ 31.07.2026
Китай 1,84↑ 31.07.2026
Коста-Рика 3,59↑ 31.07.2026

Чехия

3,55↑

 31.07.2026

Доминикана

3,86↓

 31.07.2026

Египет

5,85↓

 31.07.2026

Финляндия

2,23↓

 31.07.2026

Грузия

3,85↓

 31.07.2026

Германия

 2,17↓ 31.07.2026

Венгрия

3,27↑

 31.07.2026

Индонезия

2,12↑

 31.07.2026

Израиль

 3,23↑ 31.07.2026

Италия

3,21↑

 31.07.2026

Казахстан

3,15↑

 31.07.2026
Киргизия

5,16↓

 31.07.2026

Латвия

3,93↑

 31.07.2026

Монголия

3,90↓

 31.07.2026

Черногория

3,71↓

 31.07.2026

Филиппины

3,25↑

 31.07.2026

Польша

2,88↓

 31.07.2026

Румыния

3,96↑

 31.07.2026

Россия

6,23↑

 31.07.2026

Сербия

3,45↑

 31.07.2026

Словения

2,40↓

 31.07.2026

ЮАР

4,42↑

 31.07.2026

Испания

3,17↑

 31.07.2026

Швеция

 2,17↓

 31.07.2026

Таджикистан

4,26↓

 31.07.2026

Таиланд

 2,19↓ 30.07.2026

Турция

4,94↑

 31.07.2026

ОАЭ

2,77↑

 31.07.2026

Украина

12,2↓

 31.07.2026

Узбекистан

3,42↓

 31.07.2026

За последний месяц величина премии за страновой риск поднялась у чуть более половины стран, включённых в анализ. Это явилось следствием практически всеобщего снижения доходности долларовых акций, уравновешенного продолжающейся в мире инфляцией и ростом доходности казначейских облигаций США. Китай (с самым низким значением странового риска на дату расчёта), Канада, Германия, Швеция, Таиланд, а также Финляндия, Азербайджан, Словения и Чехия должны быть признаны наиболее привлекательными для инвестиций, в то время как Украину (с самой высокой премией за страновой риск) и Беларусь следует считать наименее инвестиционно-привлекательными из стран, включенных в анализ. Правительства Австралии, Германии и Таиланда напрямую не выпускают облигаций, номинированных в долларах США, поэтому для расчетов использовались облигации, выпущенные, соответственно, Австралийским банком Содружества, немецким банком Кредитный союз реконструкции KfW (Kreditanstalt für Wiederaufbau) и Экспортно-импортным банком Таиланда (EXIM Thailand), регулируемых государством.