Инвестиционная привлекательность государств и их страновой риск: текущие значения

Прежде чем инвестировать в страну, грамотный инвестор учитывает страновые риски. Наш эксперт, профессор Николай Юрьевич Трифонов, рассказывает, что это значит, и почему премия за страновой риск может быть полезна не только инвесторам, но и рядовым покупателям недвижимости.

Что такое премия за страновой риск и как её рассчитывают?

Премия за страновой риск (по-английски country risk premium, CRP) — это премия за риск инвестирования иностранных средств в проект в той или иной стране, связанный с потерей (полной или частичной) этим проектом стоимости из-за общеэкономических, финансовых и социально-политических факторов в этой стране.

Премию за страновой риск можно толковать как межстрановую разницу в инвестиционной доходности валюты оценки, то есть как разницу в инвестиционной доходности используемой денежной единицы в рассматриваемой стране и стране — эмитенте этой денежной единицы.

Страновой риск обычно считается относительно доллара США. При расчёте CRP основой является информация о текущей доходности ценных бумаг (долгосрочных государственных облигаций, обычно номинированных в долларах США), которые торгуются на международных рынках, — этот показатель обозначается Rpr. Текущее значение доходности долговременных казначейских облигаций федеральной резервной системы США дает нужную для вычислений величину безрисковой ставки R0.

В итоге формула расчёта странового риска выглядит так:

CRP = (1 + Rpr) / (1 + R0) — 1

— Чем интересны премии за страновой риск для типичного покупателя недвижимости?

— Знание уровня странового риска помогает инвестору оценить перспективность инвестиций в данном направлении, — сказал Николай Трифонов. — Показатели страновой премии за риск входят в формулы оценки эффективности инвестиционных проектов, а также оценки активов в этой стране, прежде всего предприятий и недвижимости.

Обычному покупателю недвижимости важно знать уровень премии за страновой риск, чтобы понимать реальную стоимость квартиры или дома в стране относительно международного рынка недвижимости. И, если он планирует продать недвижимость в будущем, этот показатель поможет ему оценить, насколько вероятно выйти в «плюс» при такой продаже.

Не следует абсолютизировать значение показателя премии за страновой риск. При исследовании капиталоёмкого проекта, например, предприятия, рекомендуется дополнительно рассмотреть и другие показатели инвестиционной привлекательности страны. Но начинать надо со странового риска.

Текущая сводная таблица премий за страновые риски (по доллару США) для различных стран представлена ниже.

Страна CRP (%) Дата расчёта Армения 3,59↓ 31.07.2026 Австралия 3,47↑ 31.07.2026 Азербайджан 2,38↓ 31.07.2026 Беларусь 10,4↓ 31.07.2026 Бразилия 4,57↑ 31.07.2026 Болгария 3,01↑ 31.07.2026 Канада 2,05↓ 31.07.2026 Чили 2,68↓ 31.07.2026 Китай 1,84↑ 31.07.2026 Коста-Рика 3,59↑ 31.07.2026 Чехия 3,55↑ 31.07.2026 Доминикана 3,86↓ 31.07.2026 Египет 5,85↓ 31.07.2026 Финляндия 2,23↓ 31.07.2026 Грузия 3,85↓ 31.07.2026 Германия 2,17↓ 31.07.2026 Венгрия 3,27↑ 31.07.2026 Индонезия 2,12↑ 31.07.2026 Израиль 3,23↑ 31.07.2026 Италия 3,21↑ 31.07.2026 Казахстан 3,15↑ 31.07.2026 Киргизия 5,16↓ 31.07.2026 Латвия 3,93↑ 31.07.2026 Монголия 3,90↓ 31.07.2026 Черногория 3,71↓ 31.07.2026 Филиппины 3,25↑ 31.07.2026 Польша 2,88↓ 31.07.2026 Румыния 3,96↑ 31.07.2026 Россия 6,23↑ 31.07.2026 Сербия 3,45↑ 31.07.2026 Словения 2,40↓ 31.07.2026 ЮАР 4,42↑ 31.07.2026 Испания 3,17↑ 31.07.2026 Швеция 2,17↓ 31.07.2026 Таджикистан 4,26↓ 31.07.2026 Таиланд 2,19↓ 30.07.2026 Турция 4,94↑ 31.07.2026 ОАЭ 2,77↑ 31.07.2026 Украина 12,2↓ 31.07.2026 Узбекистан 3,42↓ 31.07.2026

За последний месяц величина премии за страновой риск поднялась у чуть более половины стран, включённых в анализ. Это явилось следствием практически всеобщего снижения доходности долларовых акций, уравновешенного продолжающейся в мире инфляцией и ростом доходности казначейских облигаций США. Китай (с самым низким значением странового риска на дату расчёта), Канада, Германия, Швеция, Таиланд, а также Финляндия, Азербайджан, Словения и Чехия должны быть признаны наиболее привлекательными для инвестиций, в то время как Украину (с самой высокой премией за страновой риск) и Беларусь следует считать наименее инвестиционно-привлекательными из стран, включенных в анализ. Правительства Австралии, Германии и Таиланда напрямую не выпускают облигаций, номинированных в долларах США, поэтому для расчетов использовались облигации, выпущенные, соответственно, Австралийским банком Содружества, немецким банком Кредитный союз реконструкции KfW (Kreditanstalt für Wiederaufbau) и Экспортно-импортным банком Таиланда (EXIM Thailand), регулируемых государством.