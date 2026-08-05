Эксперт об инвестиционной привлекательности различных государств и их страновом риске
Инвестиционная привлекательность государств и их страновой риск: текущие значения
Прежде чем инвестировать в страну, грамотный инвестор учитывает страновые риски. Наш эксперт, профессор Николай Юрьевич Трифонов, рассказывает, что это значит, и почему премия за страновой риск может быть полезна не только инвесторам, но и рядовым покупателям недвижимости.
Что такое премия за страновой риск и как её рассчитывают?
Премия за страновой риск (по-английски country risk premium, CRP) — это премия за риск инвестирования иностранных средств в проект в той или иной стране, связанный с потерей (полной или частичной) этим проектом стоимости из-за общеэкономических, финансовых и социально-политических факторов в этой стране.
Премию за страновой риск можно толковать как межстрановую разницу в инвестиционной доходности валюты оценки, то есть как разницу в инвестиционной доходности используемой денежной единицы в рассматриваемой стране и стране — эмитенте этой денежной единицы.
Страновой риск обычно считается относительно доллара США. При расчёте CRP основой является информация о текущей доходности ценных бумаг (долгосрочных государственных облигаций, обычно номинированных в долларах США), которые торгуются на международных рынках, — этот показатель обозначается Rpr. Текущее значение доходности долговременных казначейских облигаций федеральной резервной системы США дает нужную для вычислений величину безрисковой ставки R0.
В итоге формула расчёта странового риска выглядит так:
CRP = (1 + Rpr) / (1 + R0) — 1
— Чем интересны премии за страновой риск для типичного покупателя недвижимости?
— Знание уровня странового риска помогает инвестору оценить перспективность инвестиций в данном направлении, — сказал Николай Трифонов. — Показатели страновой премии за риск входят в формулы оценки эффективности инвестиционных проектов, а также оценки активов в этой стране, прежде всего предприятий и недвижимости.
Обычному покупателю недвижимости важно знать уровень премии за страновой риск, чтобы понимать реальную стоимость квартиры или дома в стране относительно международного рынка недвижимости. И, если он планирует продать недвижимость в будущем, этот показатель поможет ему оценить, насколько вероятно выйти в «плюс» при такой продаже.
Не следует абсолютизировать значение показателя премии за страновой риск. При исследовании капиталоёмкого проекта, например, предприятия, рекомендуется дополнительно рассмотреть и другие показатели инвестиционной привлекательности страны. Но начинать надо со странового риска.
Текущая сводная таблица премий за страновые риски (по доллару США) для различных стран представлена ниже.
|
Страна
|
CRP (%)
|
Дата расчёта
|
Армения
|
3,59↓
|31.07.2026
|
Австралия
|3,47↑
|31.07.2026
|
Азербайджан
|
2,38↓
|31.07.2026
|
Беларусь
|
10,4↓
|31.07.2026
|
Бразилия
|4,57↑
|31.07.2026
|
Болгария
|
3,01↑
|31.07.2026
|Канада
|2,05↓
|31.07.2026
|Чили
|2,68↓
|31.07.2026
|Китай
|1,84↑
|31.07.2026
|Коста-Рика
|3,59↑
|31.07.2026
|
Чехия
|
3,55↑
|31.07.2026
|
Доминикана
|
3,86↓
|31.07.2026
|
Египет
|
5,85↓
|31.07.2026
|
Финляндия
|
2,23↓
|31.07.2026
|
Грузия
|
3,85↓
|31.07.2026
|
Германия
|2,17↓
|31.07.2026
|
Венгрия
|
3,27↑
|31.07.2026
|
Индонезия
|
2,12↑
|31.07.2026
|
Израиль
|3,23↑
|31.07.2026
|
Италия
|
3,21↑
|31.07.2026
|
Казахстан
|
3,15↑
|31.07.2026
|Киргизия
|
5,16↓
|31.07.2026
|
Латвия
|
3,93↑
|31.07.2026
|
Монголия
|
3,90↓
|31.07.2026
|
Черногория
|
3,71↓
|31.07.2026
|
Филиппины
|
3,25↑
|31.07.2026
|
Польша
|
2,88↓
|31.07.2026
|
Румыния
|
3,96↑
|31.07.2026
|
Россия
|
6,23↑
|31.07.2026
|
Сербия
|
3,45↑
|31.07.2026
|
Словения
|
2,40↓
|31.07.2026
|
ЮАР
|
4,42↑
|31.07.2026
|
Испания
|
3,17↑
|31.07.2026
|
Швеция
|
2,17↓
|31.07.2026
|
Таджикистан
|
4,26↓
|31.07.2026
|
Таиланд
|2,19↓
|30.07.2026
|
Турция
|
4,94↑
|31.07.2026
|
ОАЭ
|
2,77↑
|31.07.2026
|
Украина
|
12,2↓
|31.07.2026
|
Узбекистан
|
3,42↓
|31.07.2026
За последний месяц величина премии за страновой риск поднялась у чуть более половины стран, включённых в анализ. Это явилось следствием практически всеобщего снижения доходности долларовых акций, уравновешенного продолжающейся в мире инфляцией и ростом доходности казначейских облигаций США. Китай (с самым низким значением странового риска на дату расчёта), Канада, Германия, Швеция, Таиланд, а также Финляндия, Азербайджан, Словения и Чехия должны быть признаны наиболее привлекательными для инвестиций, в то время как Украину (с самой высокой премией за страновой риск) и Беларусь следует считать наименее инвестиционно-привлекательными из стран, включенных в анализ. Правительства Австралии, Германии и Таиланда напрямую не выпускают облигаций, номинированных в долларах США, поэтому для расчетов использовались облигации, выпущенные, соответственно, Австралийским банком Содружества, немецким банком Кредитный союз реконструкции KfW (Kreditanstalt für Wiederaufbau) и Экспортно-импортным банком Таиланда (EXIM Thailand), регулируемых государством.
Автор
Действительный член Международной инженерной академии, иностранный член Российской инженерной академии, почётный оценщик Республики Казахстан, старший член (Fellow) Королевского института привилегированных специалистов по недвижимости (Великобритания), доцент, кандидат физико-математических наук, почётный член Общества кыргызских оценщиков, Португальской ассоциации оценщиков основных средств, Восточноевропейского союза экспертов (Германия), автор книг «Теория оценки стоимости» и «Комплексная оценка недвижимости». В 1994 году создал Белорусскую гильдию специалистов по недвижимости, объединившую крупнейших частных и государственных участников рынка недвижимости и приватизации в Беларуси. В 1994, 1995 и 1996 провёл международные ярмарки недвижимости стран СНГ. Выступил одним из организаторов Западной биржи недвижимости. В 1996 году Николай создал и возглавил общественное объединение «Белорусское общество оценщиков» (БОО). С 1998 по 2005 избирался членом Правления Европейского общества недвижимости (ERES), директором с расширенными полномочиями – ответственным за центральную и восточную Европу. В 2003 избран генеральным директором Совета объединений оценщиков СНГ (с 2011 – Совет объединений оценщиков Евразии). С 1994 до настоящего времени – эксперт различных рабочих и экспертных групп Европейской экономической комиссии ООН (с 2014 – в Группе советников по рынку недвижимости). С 2010 до настоящего времени – представитель БОО в Совете по международным стандартам оценки (IVSC).