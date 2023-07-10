Перед тем, как инвестировать в ту или иную страну, грамотный инвестор всегда учитывает страновые риски. О том, что это значит, и почему премия за страновой риск может быть полезна не только инвесторам, но и обычным покупателям недвижимости рассказал академик Международной инженерной академии Николай Трифонов.

Николай Трифонов —действительный член Международной инженерной академии, иностранный член Российской инженерной академии, почётный оценщик Республики Казахстан, старший член (Fellow) Королевского института привилегированных специалистов по недвижимости (Великобритания), доцент, кандидат физико-математических наук, преподаёт оценку недвижимости в Белорусском государственном экономическом университет, является автором книг «Теория оценки стоимости» и «Комплексная оценка недвижимости». В 1994 году создал Белорусскую гильдию специалистов по недвижимости, объединившую крупнейших частных и государственных участников рынка недвижимости и приватизации. Кроме того, выступил одним из организаторов Западной биржи недвижимости. В 1996 году Николай создал и возглавил общественное объединение «Белорусское общество оценщиков».

Что такое премия за страновой риск и как ее рассчитать?

Премия за страновой риск (по-английски country risk premium, CRP) — это премия за риск инвестирования иностранных средств в проект в той или иной стране, связанный с потерей (полной или частичной) этим проектом стоимости из-за общеэкономических, финансовых и социально-политических факторов в этой стране.

Премию за страновой риск можно толковать, как межстрановую разницу в инвестиционной доходности валюты оценки, то есть как разницу в инвестиционной доходности денежной единицы в рассматриваемой стране и стране — её эмитенте.

При расчёте премии за страновой риск какого-либо государства в основу расчетов полагаются сведения о доходности ценных бумаг (долгосрочных государственных облигаций, обычно с номинальной стоимостью в 100 долларов США), которые торгуются на международных рынках, — это показатель Rpr. При этом страновой риск рассчитывается по отношении к доллару США, потому что ценные бумаги номинированы именно в этой валюте. Именно, в расчёте доходность долговременных казначейских обязательств правительства США берется за значение безрисковой ставки — R0.

В итоге формула расчета странового риска выглядит так:

CRP = (1 + Rpr) / (1 + R0) — 1.

— Почему расчет страновых рисков интересен обычному покупателю недвижимости?

— Знание уровня странового риска той или иной страны помогает инвестору оценить перспективность инвестиций в заданном направлении, — рассказал Николай Трифонов. — Показатели премии страновых рисков входят в формулы оценки эффективности инвестиционных проектов, а также оценки стоимости активов в этой стране, в первую очередь, предприятий.

Обычному же покупателю недвижимости важно знать уровень премии странового риска, чтобы понимать реальную стоимость квартиры или дома в той или иной стране на международном рынке недвижимости. А если он планирует в будущем продавать этот объект недвижимости, то этот показатель поможет ему оценить, с какой долей вероятности он сможет выйти в «плюс» при такой продаже.

Сводная таблица страновых рисков (по доллару США) для различных стран дана ниже.