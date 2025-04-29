  1. Realting.com
  2. Недвижимость в Канаде

Недвижимость в Канаде

Ищите среди 1 объект
Новостройки Купить Снять Посуточно Коммерческая
{{ property_type ? property_type : 'не выбрано' }}
Апарт - отель Бизнес-центр Вилла Жилой квартал Жилой комплекс Клубный дом Коммерция Комплекс вилл Коттедж Коттеджный поселок Многоквартирный жилой дом Отель Резиденция Таунхаус Торговый центр Туристический комплекс
Жилая недвижимость
Квартира Пентхаус Студия Дом Вилла Коттедж Комната
Коммерческая
Ресторан, кафе Отель Офис Производство Доходный дом Инвестиционная Склад Магазин Готовый бизнес Конференц-зал Резиденция Отельный номер
Прочее
Земельные участки
Квартира Пентхаус Многоуровневые квартиры Студия Дом Вилла Коттедж Особняк Бунгало Таунхаус Дуплекс Коммерческое помещение Ресторан, кафе Офис Склад
Квартира Многоуровневые квартиры Студия Дом Вилла Шале Бунгало Коммерческое помещение Комната Офис Конференц-зал
Ресторан, кафе Отель Офис Производство Доходный дом Инвестиционная Склад Магазин Готовый бизнес Конференц-зал Резиденция Отельный номер
1 объект недвижимости
2 компании
Статьи о недвижимости в Канаде
Акции и новости компаний

Агентства и застройщики в Канаде

Застройщики Агентства
Stone Jug Holdings Ltd.
StorOtter

Коммерческая недвижимость в Канаде

Вся коммерческая недвижимость
Размещайте объявление
Наша форма подачи позволит быстро и удобно разместить объявление
Добавить объявление

Программы иммиграции в Канаде

  • ВНЖ
    ВНЖ для работы (рабочая виза)
    ВНЖ для работы (рабочая виза)
    Канада Канада
    от
    $10,000
    Тип программы иммиграции ВНЖ
    Срок получения от 1 месяцев
    Комплесная услуга получения ВНЖ на основании трудового договора.  Высоквалифицированный персонал -от 10 000 $ -без предоставления рабочего места С предоставлением рабочего места: -Рабочая виза для медсестер в сельской местности от 20 000$ -Рабочая виза для дальнобойщика от 75 000…
    Агентство
    Billion Dollar Beauties
    Оставить заявку
    Показать контакты
    Закрыть
    Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
    Агентство
    Billion Dollar Beauties
    Языки общения
    English, Русский, Ελληνικά, Français, Română
    Telegram Написать в Telegram
Показать больше

Новости в сфере недвижимости в Канаде

Показать больше

Наши партнеры в Канаде