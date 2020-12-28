Норвегия

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Норвежские власти ужесточили требования для претендующих на ПМЖ
28.12.2020
Норвежские власти ужесточили требования для претендующих на ПМЖ
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