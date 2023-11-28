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3 202 объекта найдено
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Замок 10 спален
Пуатье, Франция
10
700 м²
2
Элегантный Замок XVIII века в хорошем жилом состоянии, 27км от Пуатье (аэропорт, TGV). За…
€2,00 млн
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Аталанта
Языки общения: English, Русский
+79112529002
Ms91125290002@gmail.com
Квартира 1 спальня
Франция
1
1
37 м²
5
Болье / Beaulieu - уюный и очаровательный французский курортный городок с царящей там особой…
€350,000
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Квартира 5 комнат
Париж, Франция
5
3
260 м²
Details Space 260 m² Rooms 5 Bathrooms 3 Floor …
€4,20 млн
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Аталанта
Языки общения: English, Русский
+79786826771
avanisimov@gmail.com
Квартира 4 комнаты
Rueil-Malmaison, Франция
4
87 м²
This apartment is located in Rueil Malmaison, in the heart of the city, a beautiful suburban…
€565,000
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Аталанта
Языки общения: English, Русский
+79786826771
avanisimov@gmail.com
Квартира 2 спальни
Aubigny-sur-Nere, Франция
3
85 м²
€590,000
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Агентство
Аталанта
Языки общения: English, Русский
+79786826771
avanisimov@gmail.com
Квартира 4 комнаты
Париж, Франция
4
65 м²
€794,000
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Аталанта
Языки общения: English, Русский
+79786826771
avanisimov@gmail.com
Квартира 3 спальни
Париж, Франция
4
108 м²
€1,10 млн
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Аталанта
Языки общения: English, Русский
+79786826771
avanisimov@gmail.com
Вилла 5 комнат
Мужен, Франция
5
116 м²
Полностью отремонтированный дом в 2022 году, общей площадью 116 квадратных метров, раскинулс…
€840,000
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Аталанта
Языки общения: English, Русский
+79786826771
avanisimov@gmail.com
Вилла 6 комнат
Ницца, Франция
6
141 м²
Недавно построенная вилла расположенная на холмах Ниццы с видом на море. Большая гостинная с…
€920,000
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Аталанта
Языки общения: English, Русский
+79786826771
avanisimov@gmail.com
Квартира 4 комнаты
Вильнёв-Лубе, Франция
4
108 м²
Апартаменты с роскошным видом на море в знаменитом комплексе Marina Baie des Anges. Апартаме…
€1,10 млн
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Аталанта
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+79786826771
avanisimov@gmail.com
Квартира 3 комнаты
Ницца, Франция
3
83 м²
Новая трехкомнатная квартира, расположенная на первом этаже в красивой охраняемой резиденции…
€879,000
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+79786826771
avanisimov@gmail.com
Квартира 3 комнаты
Ницца, Франция
3
71 м²
Камерная резиденция в окружении сада на холмах Ниццы в престижном квартале всего в 20 минута…
€520,000
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Языки общения: English, Русский
+79786826771
avanisimov@gmail.com
Квартира 3 комнаты
Ницца, Франция
3
63 м²
Очаровательные трехкомнатные апартаменты в самом сердце Золотого Квадрата Ниццы. Апартаменты…
€430,000
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+79786826771
avanisimov@gmail.com
Квартира 3 комнаты
Сен-Лоран-дю-Вар, Франция
3
61 м²
Новая резиденция в Сен-Лоран-дю-Вар предлагает квартиры от 2 до 4-х комнатных. С просторным…
€297,000
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+79786826771
avanisimov@gmail.com
Квартира 2 комнаты
Босолей, Франция
2
49 м²
Описание объекта Уютные апартаменты 49,14 м2 в Босолей рядом с Монако. Апартамент…
€525,000
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Языки общения: English, Русский
+79786826771
avanisimov@gmail.com
Квартира 3 комнаты
Ницца, Франция
3
86 м²
Описание объекта Новые, красиво обставленные трехкомнатные апартаменты в небольшой н…
€750,000
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Языки общения: English, Русский
+79786826771
avanisimov@gmail.com
Квартира 2 спальни
Франция
2
84 м²
3/5
Новые трёхкомнатные апартаменты, в новой резиденции на стадии строительства, расположенной в…
€409,000
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Квартира 2 спальни
Франция
2
150 м²
Продажа 3х-комнатной квартиры с частным садом 86 кв.м. в новостройке, расположенной в привил…
€355,000
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Квартира 2 спальни
Франция
2
1
70 м²
3/3
Апартаменты – пентхаус, в Рокбрюн-Кап-Мартен, в нескольких шагах от моря, в роскошной резиде…
€1,65 млн
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Вилла
Метрополия Франции, Франция
900 м²
Франция Лазурный берег, г.Канны Вилла-имение Превосходная вилла-им…
€9,80 млн
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Замок
Бордо, Франция
1 400 м²
Франция Аквитания, регион г.Бордо Замок с виноградником 70 га Уник…
€39,00 млн
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Вилла
Метрополия Франции, Франция
855 м²
Франция Лазурный берег Вилла в Каннах Красивая вилла в средиземном…
€13,90 млн
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Вилла
Метрополия Франции, Франция
1 630 м²
Франция Лазурный берег Канны Вилла "Belle Époque" Вилла в…
€19,90 млн
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Вилла
Метрополия Франции, Франция
1 000 м²
Франция регион Прованс - Альпы - Лазурный берег Вилла с парком Эле…
€13,75 млн
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Замок
Франция
1 200 м²
Франция Долина Луары Замок в 2 часах от Парижа Очаровательный замо…
€1,69 млн
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Замок
Франция
2 300 м²
Франция Долина Луары Регион Турен Исторический замок Великолеп…
€2,55 млн
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Квартира
Метрополия Франции, Франция
435 м²
Франция Лазурный берег г.Ницца Пентхаус с террасой Пентхаус в …
€1,80 млн
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Квартира
Метрополия Франции, Франция
280 м²
Франция Лазурный берег г.Ницца Апартамент с террасой Апартамен…
€1,40 млн
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Квартира
Метрополия Франции, Франция
300 м²
Франция Лазурный берег г.Ницца Апартамент 300м2 Элегантный но…
€3,15 млн
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Вилла 18 комнат
Париж, Франция
18
1 000 м²
Франция Лазурный берег, Канны Шикарная вилла-поместье Ро…
€29,00 млн
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