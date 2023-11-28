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Жильё во Франции

Argenteuil
14
Eaubonne
14
Carquefou
10
Ванн
10
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9
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8
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3 202 объекта найдено
Замок 10 спален в Пуатье, Франция
Замок 10 спален
Пуатье, Франция
Количество спален 10
Площадь 700 м²
Количество этажей 2
Элегантный Замок XVIII века в хорошем жилом состоянии, 27км от Пуатье (аэропорт, TGV). За…
€2,00 млн
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+79112529002 Ms91125290002@gmail.com
Квартира 1 спальня в Франция
Квартира 1 спальня
Франция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 37 м²
Этаж 5
Болье / Beaulieu - уюный и очаровательный французский курортный городок с царящей там особой…
€350,000
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Квартира 5 комнат в Париж, Франция
Квартира 5 комнат
Париж, Франция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 260 м²
Details Space 260 m² Rooms 5 Bathrooms 3 Floor …
€4,20 млн
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+79786826771 avanisimov@gmail.com
Квартира 4 комнаты в Rueil-Malmaison, Франция
Квартира 4 комнаты
Rueil-Malmaison, Франция
Комнаты 4
Площадь 87 м²
This apartment is located in Rueil Malmaison, in the heart of the city, a beautiful suburban…
€565,000
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+79786826771 avanisimov@gmail.com
Квартира 2 спальни в Aubigny-sur-Nere, Франция
Квартира 2 спальни
Aubigny-sur-Nere, Франция
Комнаты 3
Площадь 85 м²
€590,000
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+79786826771 avanisimov@gmail.com
Квартира 4 комнаты в Париж, Франция
Квартира 4 комнаты
Париж, Франция
Комнаты 4
Площадь 65 м²
€794,000
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+79786826771 avanisimov@gmail.com
Квартира 3 спальни в Париж, Франция
Квартира 3 спальни
Париж, Франция
Комнаты 4
Площадь 108 м²
€1,10 млн
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+79786826771 avanisimov@gmail.com
Вилла 5 комнат в Мужен, Франция
Вилла 5 комнат
Мужен, Франция
Комнаты 5
Площадь 116 м²
Полностью отремонтированный дом в 2022 году, общей площадью 116 квадратных метров, раскинулс…
€840,000
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+79786826771 avanisimov@gmail.com
Вилла 6 комнат в Ницца, Франция
Вилла 6 комнат
Ницца, Франция
Комнаты 6
Площадь 141 м²
Недавно построенная вилла расположенная на холмах Ниццы с видом на море. Большая гостинная с…
€920,000
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+79786826771 avanisimov@gmail.com
Квартира 4 комнаты в Вильнёв-Лубе, Франция
Квартира 4 комнаты
Вильнёв-Лубе, Франция
Комнаты 4
Площадь 108 м²
Апартаменты с роскошным видом на море в знаменитом комплексе Marina Baie des Anges. Апартаме…
€1,10 млн
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+79786826771 avanisimov@gmail.com
Квартира 3 комнаты в Ницца, Франция
Квартира 3 комнаты
Ницца, Франция
Комнаты 3
Площадь 83 м²
Новая трехкомнатная квартира, расположенная на первом этаже в красивой охраняемой резиденции…
€879,000
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+79786826771 avanisimov@gmail.com
Квартира 3 комнаты в Ницца, Франция
Квартира 3 комнаты
Ницца, Франция
Комнаты 3
Площадь 71 м²
Камерная резиденция в окружении сада на холмах Ниццы в престижном квартале всего в 20 минута…
€520,000
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+79786826771 avanisimov@gmail.com
Квартира 3 комнаты в Ницца, Франция
Квартира 3 комнаты
Ницца, Франция
Комнаты 3
Площадь 63 м²
Очаровательные трехкомнатные апартаменты в самом сердце Золотого Квадрата Ниццы. Апартаменты…
€430,000
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Квартира 3 комнаты в Сен-Лоран-дю-Вар, Франция
Квартира 3 комнаты
Сен-Лоран-дю-Вар, Франция
Комнаты 3
Площадь 61 м²
Новая резиденция  в Сен-Лоран-дю-Вар предлагает квартиры от 2 до 4-х комнатных. С просторным…
€297,000
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Квартира 2 комнаты в Босолей, Франция
Квартира 2 комнаты
Босолей, Франция
Комнаты 2
Площадь 49 м²
Описание объекта   Уютные апартаменты 49,14 м2 в Босолей рядом с Монако. Апартамент…
€525,000
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Квартира 3 комнаты в Ницца, Франция
Квартира 3 комнаты
Ницца, Франция
Комнаты 3
Площадь 86 м²
Описание объекта   Новые, красиво обставленные трехкомнатные апартаменты в небольшой н…
€750,000
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Квартира 2 спальни в Франция
Квартира 2 спальни
Франция
Количество спален 2
Площадь 84 м²
Этаж 3/5
Новые трёхкомнатные апартаменты, в новой резиденции на стадии строительства, расположенной в…
€409,000
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Квартира 2 спальни в Франция
Квартира 2 спальни
Франция
Количество спален 2
Площадь 150 м²
Продажа 3х-комнатной квартиры с частным садом 86 кв.м. в новостройке, расположенной в привил…
€355,000
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Квартира 2 спальни в Франция
Квартира 2 спальни
Франция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Этаж 3/3
Апартаменты – пентхаус, в Рокбрюн-Кап-Мартен, в нескольких шагах от моря, в роскошной резиде…
€1,65 млн
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Вилла в Метрополия Франции, Франция
Вилла
Метрополия Франции, Франция
Площадь 900 м²
Франция Лазурный берег, г.Канны Вилла-имение Превосходная вилла-им…
€9,80 млн
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Замок в Бордо, Франция
Замок
Бордо, Франция
Площадь 1 400 м²
Франция Аквитания, регион г.Бордо Замок с виноградником 70 га Уник…
€39,00 млн
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Вилла в Метрополия Франции, Франция
Вилла
Метрополия Франции, Франция
Площадь 855 м²
Франция Лазурный берег Вилла в Каннах Красивая вилла в средиземном…
€13,90 млн
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Вилла в Метрополия Франции, Франция
Вилла
Метрополия Франции, Франция
Площадь 1 630 м²
Франция Лазурный берег Канны Вилла "Belle Époque" Вилла в…
€19,90 млн
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Вилла в Метрополия Франции, Франция
Вилла
Метрополия Франции, Франция
Площадь 1 000 м²
Франция регион Прованс - Альпы - Лазурный берег Вилла с парком Эле…
€13,75 млн
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Замок в Франция
Замок
Франция
Площадь 1 200 м²
Франция Долина Луары Замок в 2 часах от Парижа Очаровательный замо…
€1,69 млн
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Замок в Франция
Замок
Франция
Площадь 2 300 м²
Франция Долина Луары Регион Турен Исторический замок Великолеп…
€2,55 млн
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Квартира в Метрополия Франции, Франция
Квартира
Метрополия Франции, Франция
Площадь 435 м²
Франция Лазурный берег г.Ницца Пентхаус с террасой Пентхаус в …
€1,80 млн
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Квартира в Метрополия Франции, Франция
Квартира
Метрополия Франции, Франция
Площадь 280 м²
Франция Лазурный берег г.Ницца Апартамент с террасой Апартамен…
€1,40 млн
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Квартира в Метрополия Франции, Франция
Квартира
Метрополия Франции, Франция
Площадь 300 м²
Франция Лазурный берег г.Ницца Апартамент 300м2 Элегантный но…
€3,15 млн
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Вилла 18 комнат в Париж, Франция
Вилла 18 комнат
Париж, Франция
Комнаты 18
Площадь 1 000 м²
Франция Лазурный берег, Канны   Шикарная вилла-поместье   Ро…
€29,00 млн
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