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Коммерческая недвижимость в Испании

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839 объектов найдено
Коммерческое помещение 202 м² в Торревьеха, Испания
Коммерческое помещение 202 м²
Торревьеха, Испания
Площадь 202 м²
$212,542
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Коммерческое помещение 159 м² в Барселона, Испания
Коммерческое помещение 159 м²
Барселона, Испания
Площадь 159 м²
Лот из 3 коммерческих помещений рядом с собором Саграда Фамилия.Окружение:жилой районзона по…
$607,635
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Магазин 77 м² в Барселона, Испания
Магазин 77 м²
Барселона, Испания
Площадь 77 м²
В продаже коммерческое помещение с арендатором в ближайшем пригороде Барселоны: Санта Колома…
$682,866
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TekceTekce
Офис 91 м² в Барселона, Испания
Офис 91 м²
Барселона, Испания
Площадь 91 м²
Коммерческое помещение с арендатором в современном районе Барселоны.Окружение:университетска…
$260,415
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Магазин 2 708 м² в Барселона, Испания
Магазин 2 708 м²
Барселона, Испания
Площадь 2 708 м²
В продаже коммерческое помещение в известном прибрежном городе Виланова-и-ла-Желтру в 50 км…
$8,10 млн
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Магазин 365 м² в Барселона, Испания
Магазин 365 м²
Барселона, Испания
Площадь 365 м²
Продается коммерческое помещение в деловом районе Барселоны.Окружение:жилая зона с развитой …
$775,458
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Магазин 191 м² в Испания
Магазин 191 м²
Испания
Площадь 191 м²
Продается помещение с надёжным арендатором в Мадрид. Окружение:престижный жилой район с разв…
$1,11 млн
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Коммерческое помещение 60 м² в Торревьеха, Испания
Коммерческое помещение 60 м²
Торревьеха, Испания
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Это коммерческое пространство на первом этаже, на уровне улицы, расположено в северной части…
$151,025
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Коммерческое помещение 180 м² в Барселона, Испания
Коммерческое помещение 180 м²
Барселона, Испания
Количество спален 9
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 180 м²
Квартира в Готическом квартале – квартира с действующим студенческим арендным бизнесомПродаё…
$1,01 млн
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Магазин 212 м² в Барселона, Испания
Магазин 212 м²
Барселона, Испания
Площадь 212 м²
В продаже коммерческое помещение с арендатором в центре Барселоны.Окружение:густонаселенная …
$509,256
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Магазин 148 м² в Барселона, Испания
Магазин 148 м²
Барселона, Испания
Площадь 148 м²
Продается коммерческое помещение в Барселоне.Окружение:активная коммерческая зона;развитая и…
$364,581
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Коммерческое помещение 1 286 м² в AB 5008, Испания
Коммерческое помещение 1 286 м²
AB 5008, Испания
Количество спален 17
Площадь 1 286 м²
Двухзвездочный отель расположен на перекрестке между Сьеррас-де-Сегура и Рио-Мундо, между об…
$4,41 млн
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Коммерческое помещение 565 м² в Albesa, Испания
Коммерческое помещение 565 м²
Albesa, Испания
Площадь 565 м²
ОТЕЛЬ 1* НА ПРОДАЖУ В СИТЖЕСЕВыгодное расположение в центре Ситжеса, на тихой улице, всего в…
$3,71 млн
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Коммерческое помещение 25 м² в Аликанте, Испания
Коммерческое помещение 25 м²
Аликанте, Испания
Площадь 25 м²
У нас есть это невероятное парковочное место для продажи в центре Аликанте, расположенном на…
$64,484
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Магазин 1 862 м² в Испания
Магазин 1 862 м²
Испания
Площадь 1 862 м²
В продаже коммерческое помещение с арендатором в Мадриде. Окружение:плотный жилой массив;раз…
$6,22 млн
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Магазин 975 м² в Мадрид, Испания
Магазин 975 м²
Мадрид, Испания
Площадь 975 м²
Продается угловое помещение с арендатором в одном из наиболее густонаселённых районов Мадрид…
$4,27 млн
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Ресторан, кафе 88 м² в Барселона, Испания
Ресторан, кафе 88 м²
Барселона, Испания
Площадь 88 м²
В продаже коммерческое помещение с арендатором в центральном районе Барселоны.Окружение:жила…
$636,570
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Магазин 130 м² в Барселона, Испания
Магазин 130 м²
Барселона, Испания
Площадь 130 м²
В продаже коммерческое помещение с надежным арендатором в Старом Городе Барселоны. Объект им…
$1,97 млн
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LIDL Tenerife — уникальная инвестиционная возможность! в Канарские острова, Испания
LIDL Tenerife — уникальная инвестиционная возможность!
Канарские острова, Испания
LIDL Tenerife — уникальная инвестиционная возможность с оплатой 80% стоимости только после н…
$5,71 млн
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Коммерческое помещение 160 м² в Барселона, Испания
Коммерческое помещение 160 м²
Барселона, Испания
Площадь 160 м²
В продаже угловое помещение в сердце Старого Города Барселоны. Объект имеет стратегическое р…
$607,635
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Коммерческое помещение 100 м² в Арона, Испания
Коммерческое помещение 100 м²
Арона, Испания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 100 м²
В продаже пркрасное помещение 100 м2. Помещение состоит: косметический кабинет, комнаты и…
$34,989
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Коммерческое помещение 1 373 м² в Аликанте, Испания
Коммерческое помещение 1 373 м²
Аликанте, Испания
Площадь 1 373 м²
Невероятные коммерческие помещения для продажи расположены на улице Avenida Periodista Rodol…
$982,702
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Коммерческое помещение 336 м² в Барселона, Испания
Коммерческое помещение 336 м²
Барселона, Испания
Площадь 336 м²
Коммерческое помещение в районе Сиютат Бейя города Барселона. Общая площадь 336 м.кв.В насто…
$3,47 млн
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Магазин 575 м² в Испания
Магазин 575 м²
Испания
Площадь 575 м²
В продаже коммерческое помещение с арендатором в Мадриде.Окружение:жилая зона;развитая инфра…
$1,27 млн
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Отель 12 000 м² в Аликанте, Испания
Отель 12 000 м²
Аликанте, Испания
Количество спален 101
Кол-во ванных комнат 101
Площадь 12 000 м²
Международный аэропорт Аликанте находится в 25 км и трамвайные остановки в пределах 300 метр…
$12,30 млн
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Магазин 211 м² в Барселона, Испания
Магазин 211 м²
Барселона, Испания
Площадь 211 м²
В срочной продаже коммерческое помещение с арендатором в Бадалоне.Окружение:плотный жилой ма…
$1,74 млн
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Магазин 290 м² в Мадрид, Испания
Магазин 290 м²
Мадрид, Испания
Площадь 290 м²
В продаже коммерческое помещение с надёжным арендатором в жилом районе Мадрида.Окружение:пло…
$1,41 млн
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Ресторан, кафе 130 м² в Барселона, Испания
Ресторан, кафе 130 м²
Барселона, Испания
Площадь 130 м²
В продаже коммерческое помещение с арендатором в Барселоне.Окружение:жилая зона центрального…
$925,920
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Коммерческое помещение 400 м² в Барселона, Испания
Коммерческое помещение 400 м²
Барселона, Испания
Площадь 400 м²
Коммерческое помещение в районе Эшампле города Барселона.Общая площадь 400 м.кв. в один этаж…
$1,64 млн
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Коммерческое помещение 121 м² в Барселона, Испания
Коммерческое помещение 121 м²
Барселона, Испания
Площадь 121 м²
Коммерческое помещение в районе Грасия города Барселона.Общая площадь 121 м.кв.В настоящий м…
$442,674
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