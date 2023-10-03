Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Испания
  3. Коммерческая

Коммерческая недвижимость в Испании

Бах-Виналопо
10
Area metropolitana de Madrid y Corredor del Henares
9
Канарские острова
9
Pla de Mallorca
8
Мадрид
8
Эльче
8
Мурсия (автономная область)
6
Aspe
5
Показать больше
870 объектов найдено
Коммерческая с Autobus, с Alta suministros, с Acceso minusvalidos в Аликанте, Испания
Коммерческая с Autobus, с Alta suministros, с Acceso minusvalidos
Аликанте, Испания
Площадь 721 м²
€585,000
Отель с кондиционером, с бассейном, в центре города в Malaga, Испания
Отель с кондиционером, с бассейном, в центре города
Malaga, Испания
Уникальное предложение: Продажа Бутик-Отеля 4* в историческом центре Малаги, побережье Кост…
€7,96 млн
Коммерческая с парковкой, с кондиционером, с видом на море в Испания, Испания
Коммерческая с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Испания, Испания
Площадь 96 м²
Этаж 1/1
Отличный пассивный доход: продажа офиса, 500.000 EUR, 36.000 EUR в год аренда, 7.2% годовых …
€500,000
Отель 9 комнат с кондиционером, в центре города, с видеонаблюдением в Испания, Испания
Отель 9 комнат с кондиционером, в центре города, с видеонаблюдением
Испания, Испания
Комнаты 9
Площадь 450 м²
Количество этажей 5
Продажа НОВОГО апарт-отеля в Бенидорме, Испания – 1,45 млн.EUR, 6,62% рентабельность! Мес…
€1,45 млн
Офис с парковкой, с кондиционером, с бассейном в Испания, Испания
Офис с парковкой, с кондиционером, с бассейном
Испания, Испания
Площадь 145 м²
Продажа клиники эстетической медицины и косметологии в городе Алтея (Испания), 430.000 EUR. …
€430,000
Отель с бассейном, в центре города, с видеонаблюдением в Испания, Испания
Отель с бассейном, в центре города, с видеонаблюдением
Испания, Испания
Продажа мини-отеля в центре Кальпе, 550.000 EUR, 12% рентабельность. Месторасположение: ц…
€550,000
Коммерческая с террасой, с vid na more, с охраняемой территорией в Андалусия, Испания
Коммерческая с террасой, с vid na more, с охраняемой территорией
Андалусия, Испания
Площадь 400 м²
 Отель площадью 400 кв.м на юге острова Корфу. Из окон открывается вид на море. У объекта ес…
€620,000
Коммерческая в Андалусия, Испания
Коммерческая
Андалусия, Испания
Площадь 27 м²
Объект расположен по адресу Leonida Iasonidou 5, в центре города в Салоники. В пешей доступн…
€100,000
Коммерческая с террасой, с охраняемой территорией, с охраняемой парковкой в Андалусия, Испания
Коммерческая с террасой, с охраняемой территорией, с охраняемой парковкой
Андалусия, Испания
Площадь 730 м²
Гостиница в популярном курорте Олимпийской Ривьеры. Трехэтажная гостиница владеет 16 полност…
€1,35 млн
Офис с лифтом, с Autobus, с Alta suministros в Аликанте, Испания
Офис с лифтом, с Autobus, с Alta suministros
Аликанте, Испания
Площадь 90 м²
Commercial interplant for rent and sale located in the downtown area of the city Very bright…
€160,000
Коммерческая с Autobus, с Tranvia, с Acceso minusvalidos в Аликанте, Испания
Коммерческая с Autobus, с Tranvia, с Acceso minusvalidos
Аликанте, Испания
Площадь 136 м²
Экономические коммерческие помещения для аренды, расположенные в Plaza Músico Óscar Tordera …
€800
Склад с Autobus, с Alta suministros в Аликанте, Испания
Склад с Autobus, с Alta suministros
Аликанте, Испания
Площадь 1 731 м²
Commercial ship for sale located in the Babel industrial estate, with excellent communicatio…
€1,10 млн
Коммерческая с Autobus, с Tranvia, с Acceso minusvalidos в Аликанте, Испания
Коммерческая с Autobus, с Tranvia, с Acceso minusvalidos
Аликанте, Испания
Площадь 263 м²
Продается большое коммерческое помещение, расположенное в центре города Аликанте, рядом с Av…
€375,000
Коммерческая с Acceso minusvalidos в Аликанте, Испания
Коммерческая с Acceso minusvalidos
Аликанте, Испания
Площадь 174 м²
Commercial premises for sale and rental located on Gran Vía, next to Avd. Painter Xavier Sol…
€150,000
Офис с лифтом, с Autobus, с Alta suministros в Аликанте, Испания
Офис с лифтом, с Autobus, с Alta suministros
Аликанте, Испания
Площадь 160 м²
Офис в аренду расположен в лучшем коммерческом районе Аликанте, в нескольких метрах от Avd. …
€824,900
Коммерческая с Fianza в Аликанте, Испания
Коммерческая с Fianza
Аликанте, Испания
Площадь 10 м²
Небольшое автомобильное гаражное пространство, расположенное в седьмом подвале здания в цент…
€34,000
Коммерческая с кондиционером, с видом на море, с видом на горы в Benalmadena, Испания
Коммерческая с кондиционером, с видом на море, с видом на горы
Benalmadena, Испания
Площадь 11 000 м²
Этаж 3/3
Коммерческая Недвижимость в Андалузском Стиле Для Организации Отеля или Спа Коммерческая не…
€8,50 млн
Коммерческая с балконом, с кондиционером, с парковка в Картахена, Испания
Коммерческая с балконом, с кондиционером, с парковка
Картахена, Испания
Площадь 1 430 м²
Количество этажей 2
Коммерческое Здание Целиком с 13 Помещениями в Картахене, Мурсия Коммерческая недвижимость н…
€1,50 млн
Ресторан, кафе с кондиционером, с парковка, с c ремонтом в Картахена, Испания
Ресторан, кафе с кондиционером, с парковка, с c ремонтом
Картахена, Испания
Площадь 110 м²
Этаж 1
Недавно Отремонтированный Бар и Ресторан в Туристической Зоне Картахены в Мурсии Ресторан ра…
€480,000
Магазин с балконом, с кондиционером, с парковка в Картахена, Испания
Магазин с балконом, с кондиционером, с парковка
Картахена, Испания
Площадь 76 м²
Коммерческая Недвижимость на Эксклюзивном Курорте в Картахене, Коста-Калида Современная комм…
€275,000
Коммерческая с видом на море, с гаражом, в центре города в Estepona, Испания
Коммерческая с видом на море, с гаражом, в центре города
Estepona, Испания
Площадь 951 м²
Количество этажей 1
Offer Investor 1,500,000€ Эстепона  Общая площадь 951м2, 600м2 под жилую площадь Прода…
€1,50 млн
Коммерческая в Аликанте, Испания
Коммерческая
Аликанте, Испания
Площадь 12 м²
Если вы живете или работаете в окрестностях улицы Сан-Франциско, у вас проблемы с парковкой …
€30,000
Коммерческая с Autobus, с Tranvia, с Acceso minusvalidos в Аликанте, Испания
Коммерческая с Autobus, с Tranvia, с Acceso minusvalidos
Аликанте, Испания
Площадь 122 м²
Коммерческие помещения на продажу расположены на Avd. Де Саламанка, недалеко от станции Renf…
€130,000
Коммерческая в Comarca de Valencia, Испания
Коммерческая
Comarca de Valencia, Испания
Площадь 983 м²
Продается здание, полностью отремонтированное в 2015 году всемирно известным архитектором, р…
€3,50 млн
Коммерческая с Alta suministros, с Acceso minusvalidos в Аликанте, Испания
Коммерческая с Alta suministros, с Acceso minusvalidos
Аликанте, Испания
Площадь 81 м²
Инвестиционная возможность: коммерческие помещения для продажи с высокой прибыльностью, расп…
€85,000
Коммерческая с кладовой, с condition в Бенидорм, Испания
Коммерческая с кладовой, с condition
Бенидорм, Испания
Площадь 197 м²
Referencia: 377. Коммерческое помещение в центре Бенидорма. 196 м. Недвижимость в хорошем с…
€286,000
Коммерческая в Аликанте, Испания
Коммерческая
Аликанте, Испания
Площадь 12 м²
Надоело ходить вокруг и арендовать гаражное пространство?. У нас есть это замечательное гара…
€29,000
Коммерческая 14 спален в Марбелья, Испания
Коммерческая 14 спален
Марбелья, Испания
Количество спален 14
Кол-во ванных комнат 10
Площадь 850 м²
Это недвижимость с великолепной обстановкой, имеет все разрешения и лицензии. Это здание под…
€5,00 млн
Коммерческая 5 спален в Helechosa de los Montes, Испания
Коммерческая 5 спален
Helechosa de los Montes, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 1 012 м²
La Cerquilla — это эксклюзивный жилой комплекс, расположенный в районе Новой Андалусии, к се…
€4,80 млн
Коммерческая в Benahavis, Испания
Коммерческая
Benahavis, Испания
Отличный участок 3012 м2 на восходящей улице в жилом районе Параисо Альто, Бенахавис, с прос…
€1,75 млн

Типы недвижимости в Испании

рестораны
отели
офисы
производственные здания
доходные дома
инвестиционная недвижимость
склады
магазины
Realting.com
Перейти