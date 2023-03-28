Край голубых озер

Беларусь находится в самом центре Европы. Сегодня в этой стране проживает почти 10 миллионов человек. Государство состоит из шести областей: Минской, Гомельской, Брестской, Могилевской, Гродненской и Витебской. В этой стране нет высоких гор и глубоких морей, зато здесь есть бескрайние поля, зеленые луга, заповедные леса и сотни голубых озер.

В Беларуси говорят на русском и белорусском языках. Основная религия – христианство (православие и католичество). В стране много старинных и современных храмов, есть несколько сохранившихся средневековых замков. Особенное внимание тут уделяется сохранению памяти о Великой Отечественной войне: в столице и других городах открыты музеи военной славы, мемориалы погибшим воинам.

Основное население Беларуси живет в шести крупных городах. Столицей государства является Минск. Здесь вас ждут широкие проспекты, парки, торговые центры и большой выбор объектов недвижимости на любой вкус: от домов сталинской эпохи до современных жилых комплексов.