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Квартиры в Беларуси
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Квартирав Брест, Беларусь
Квартира
Брест, Беларусь
21 м²
€ 24,734
Квартира 4 комнатыв Минск, Беларусь
Квартира 4 комнаты
Минск, Беларусь
4 Количество комнат 111 м² 9/11 Этаж
€ 162,142
Квартира 4 комнатыв Борисов, Беларусь
Квартира 4 комнаты
Борисов, Беларусь
4 Количество комнат 80 м² 4/11 Этаж
€ 42,963
Квартира 4 комнатыв Озерицко-Слободской сельский Совет, Беларусь
Квартира 4 комнаты
Озерицко-Слободской сельский Совет, Беларусь
4 Количество комнат 87 м² 2/3 Этаж
€ 45,711
Дома в Беларуси
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Таунхаусв Минск, Беларусь
Таунхаус
Минск, Беларусь
100 м²
€ 70,536
Домв Горанский сельский Совет, Беларусь
Дом
Горанский сельский Совет, Беларусь
104 м²
€ 182,295
Коттеджв Плисский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Плисский сельский Совет, Беларусь
164 м²
€ 81,529
Коттеджв Сёмково, Беларусь
Коттедж
Сёмково, Беларусь
1 105 м²
€ 1,236,677
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Все публикации
«В 2022 году белорусская недвижимость мгновенно обесценилась, но ситуация улучшается». Эксперт об инвестиционной привлекательности и страновом риске в Беларуси
28.03.2023
«В 2022 году белорусская недвижимость мгновенно обесценилась, но ситуация улучшается». Эксперт об инвестиционной привлекательности и страновом риске в Беларуси
«Инвестировать нельзя откладывать». Владелец уникального туристического комплекса «Волосо» о перспективах экотуризма в Беларуси
15.12.2022
«Инвестировать нельзя откладывать». Владелец уникального туристического комплекса «Волосо» о перспективах экотуризма в Беларуси
Здесь может быть ваше родовое поместье. В Минске продается элегантный дом в английском стиле 
23.09.2022
Здесь может быть ваше родовое поместье. В Минске продается элегантный дом в английском стиле 
Туристический комплекс, авторский загородный коттедж и Мини-Эрмитаж. Актуальный обзор уникальных объектов в Беларуси 
14.09.2022
Туристический комплекс, авторский загородный коттедж и Мини-Эрмитаж. Актуальный обзор уникальных объектов в Беларуси 
Выход к озеру и вертолетная площадка. Нашли в Беларуси стильный загородный комплекс 
07.09.2022
Выход к озеру и вертолетная площадка. Нашли в Беларуси стильный загородный комплекс 
Время компромиссов? Что происходит на рынке коммерческой недвижимости Беларуси 
26.08.2022
Время компромиссов? Что происходит на рынке коммерческой недвижимости Беларуси 
«Мы стараемся ориентироваться на тех, кто остается». Как «Зеленая гавань» превращается из небольшого коттеджного поселка — в город на природе
25.08.2022
«Мы стараемся ориентироваться на тех, кто остается». Как «Зеленая гавань» превращается из небольшого коттеджного поселка — в город на природе
Что в них такого особенного? В ЖК «Променад» в Минске продаются уникальные квартиры
03.08.2022
Что в них такого особенного? В ЖК «Променад» в Минске продаются уникальные квартиры
Республика Беларусь
Столица: Минск
Языки: Белорусский, русский
Валюта: Белорусский рубль
Население: 9.5 млн.
Часовой пояс: (GTM+3)
ИРЧП: 0.808
Погода в Минске
Облачно
Ветер: 3 м/с, северный
Давление: 1013 мм рт. ст.
Влажность: 72%
Средняя цена
за квартиру: € 57,642
за дом: € 54,369
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Край голубых озер

Беларусь находится в самом центре Европы. Сегодня в этой стране проживает почти 10 миллионов человек. Государство состоит из шести областей: Минской, Гомельской, Брестской, Могилевской, Гродненской и Витебской. В этой стране нет высоких гор и глубоких морей, зато здесь есть бескрайние поля, зеленые луга, заповедные леса и сотни голубых озер.
В Беларуси говорят на русском и белорусском языках. Основная религия – христианство (православие и католичество). В стране много старинных и современных храмов, есть несколько сохранившихся средневековых замков. Особенное внимание тут уделяется сохранению памяти о Великой Отечественной войне: в столице и других городах открыты музеи военной славы, мемориалы погибшим воинам.
Основное население Беларуси живет в шести крупных городах. Столицей государства является Минск. Здесь вас ждут широкие проспекты, парки, торговые центры и большой выбор объектов недвижимости на любой вкус: от домов сталинской эпохи до современных жилых комплексов.