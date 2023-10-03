Можно ли приобрести недвижимость в Испании без гражданства?
Да, иностранным лицам разрешено покупать жилье в стране, не имея статуса ее резидента. Для покупки необходим только паспорт своего государства и идентификационный номер иностранца, который можно получить в испанском консульстве.
Могут ли иностранные лица сдавать в аренду приобретенную недвижимость в Испании?
Да, такое право есть у всех иностранцев. В большинстве регионов страны для сдачи жилья туристам потребуется получить специальную туристическую лицензию. Собственнику также нужно уплачивать налог от 24% до 45% от годовой суммы аренды.
Сколько в среднем стоит квадрат жилья в Испании?
Стоимость кв. метра колеблется от 1000 до 5000 евро в зависимости от расположения дома или квартиры. В элитных районах Мадрида и Барселоны цены на недвижимость в Испании могут достигать 10 000 евро за квадрат.
В каких испанских городах чаще всего покупают жилье?
Повышенным спросом пользуются собственность в Мадриде, Барселоне и Валенсии. Почитатели курортного отдыха предпочитают купить недвижимость в Испании на Ибице, Майорке и Тенерифе.