Испания — это страна с богатой историей, разнообразной культурой и мягким средиземноморским климатом, открытая для иностранных инвестиций. Высоким спросом среди инвесторов пользуется как первичная, так и вторичная недвижимость в Испании.

Преимущества покупки жилой недвижимости в Испании

Покупка недвижимости в Испании — это дальновидное вложение ввиду следующих преимуществ:

Благоприятный климат. Испания обладает одной из самых протяженных береговых линий, которую огибают теплые течения, из-за которых в стране мягкая зима и теплое лето. Страна подходит для круглогодичного проживания.

Испания обладает одной из самых протяженных береговых линий, которую огибают теплые течения, из-за которых в стране мягкая зима и теплое лето. Страна подходит для круглогодичного проживания. Высокое качество жизни. В стране одна из самых развитых инфраструктур, причем как туристическая, так и социальная. В Испании качественное медицинское обслуживание и высокий уровень безопасности.

В стране одна из самых развитых инфраструктур, причем как туристическая, так и социальная. В Испании качественное медицинское обслуживание и высокий уровень безопасности. Инвестиционная привлекательность. Стабильный рост цен на недвижимость и высокий спрос на нее обеспечивает надежность вложений.

Стабильный рост цен на недвижимость и высокий спрос на нее обеспечивает надежность вложений. Возможность получения вида на жительство. При определенных условиях испанское жилье может стать основой для получения права на ВНЖ.

Цены на испанскую недвижимость

Стоимость жилой недвижимости в Испании варьируется в зависимости от региона и типа недвижимости. По данным на октябрь 2024 года, средняя цена за квадратный метр составляет 2209 евро, что на 9,6% выше по сравнению с прошлым годом.

Популярные города и районы Испании для покупки жилья

Мадрид. Столица Испании с развитой инфраструктурой и богатой культурной жизнью. Купить недвижимость в Мадриде можно в среднем за €4581 за квадратный метр.

Барселона. Крупный туристический центр на побережье Средиземного моря. Средняя цена за квадратный метр тут даже выше чем в столице и составляет около €4790.

Валенсия. Город с богатой историей и современными удобствами. Купить жилье в Валенсии можно по одному из самых низких ценников — около €1643 за квадратный метр.

Малага. Популярный курорт на юге страны. Средняя цена — около €3436 евро за квадратный метр.

Сан-Себастьян. Известен своими пляжами и гастрономией. Средняя цена за квадратный метр — €5631.

Особенности приобретения жилья в Испании

Покупка недвижимости предполагает взимание налога на передачу имущества (ITP) для вторичного жилья или НДС для первичного (новостроек). Ставки варьируются от 6% до 10% в зависимости от региона.

Необходимы идентификационный номер иностранца (NIE), открытие банковского счета в Испании и заключение договора купли-продажи.

Иностранные граждане имеют право приобретать недвижимость в Испании без существенных ограничений. Однако для получения вида на жительство потребуется инвестировать не менее €500,000 для оформления золотой визы или подтвердить финансовую независимость при подаче на Non-Lucrative Visa.