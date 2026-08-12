Испания — это страна с богатой историей, разнообразной культурой и мягким средиземноморским климатом, открытая для иностранных инвестиций. Высоким спросом среди инвесторов пользуется как первичная, так и вторичная недвижимость в Испании.
Преимущества покупки жилой недвижимости в Испании
Покупка недвижимости в Испании — это дальновидное вложение ввиду следующих преимуществ:
- Благоприятный климат. Испания обладает одной из самых протяженных береговых линий, которую огибают теплые течения, из-за которых в стране мягкая зима и теплое лето. Страна подходит для круглогодичного проживания.
- Высокое качество жизни. В стране одна из самых развитых инфраструктур, причем как туристическая, так и социальная. В Испании качественное медицинское обслуживание и высокий уровень безопасности.
- Инвестиционная привлекательность. Стабильный рост цен на недвижимость и высокий спрос на нее обеспечивает надежность вложений.
- Возможность получения вида на жительство. При определенных условиях испанское жилье может стать основой для получения права на ВНЖ.
Цены на испанскую недвижимость
Стоимость жилой недвижимости в Испании варьируется в зависимости от региона и типа недвижимости. По данным на октябрь 2024 года, средняя цена за квадратный метр составляет 2209 евро, что на 9,6% выше по сравнению с прошлым годом.
Популярные города и районы Испании для покупки жилья
- Мадрид. Столица Испании с развитой инфраструктурой и богатой культурной жизнью. Купить недвижимость в Мадриде можно в среднем за €4581 за квадратный метр.
- Барселона. Крупный туристический центр на побережье Средиземного моря. Средняя цена за квадратный метр тут даже выше чем в столице и составляет около €4790.
- Валенсия. Город с богатой историей и современными удобствами. Купить жилье в Валенсии можно по одному из самых низких ценников — около €1643 за квадратный метр.
- Малага. Популярный курорт на юге страны. Средняя цена — около €3436 евро за квадратный метр.
- Сан-Себастьян. Известен своими пляжами и гастрономией. Средняя цена за квадратный метр — €5631.
Особенности приобретения жилья в Испании
Покупка недвижимости предполагает взимание налога на передачу имущества (ITP) для вторичного жилья или НДС для первичного (новостроек). Ставки варьируются от 6% до 10% в зависимости от региона.
Необходимы идентификационный номер иностранца (NIE), открытие банковского счета в Испании и заключение договора купли-продажи.
Иностранные граждане имеют право приобретать недвижимость в Испании без существенных ограничений. Однако для получения вида на жительство потребуется инвестировать не менее €500,000 для оформления золотой визы или подтвердить финансовую независимость при подаче на Non-Lucrative Visa.