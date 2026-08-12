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Жилье в Испании

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39 971 объект найдено
Дом 4 спальни в Михас, Испания
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Дом 4 спальни
Михас, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 159 м²
4-комнатный таунхаус на продажу в Калахонде. 4 кровать · 3 ванны · построено 159 м2. Компани…
$604,732
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Квартира 4 спальни в Сан-Педро-Алькантара, Испания
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Квартира 4 спальни
Сан-Педро-Алькантара, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 145 м²
4-комнатная квартира на продажу в Нуэва Андалусия. 4 кровати · 2 ванны · 145 м2 построено. К…
$676,767
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Вилла 10 комнат в Benalmadena, Испания
UP UP
Вилла 10 комнат
Benalmadena, Испания
Число комнат 10
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 1 000 м²
Количество этажей 3
Уникальная вилла площадью 500 м3 для продажи с бассейном и кинотеатром, в уединенном районе,…
$2,08 млн
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Пентхаус в O Irixo, Испания
Пентхаус
O Irixo, Испания
$2,71 млн
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Квартира 3 спальни в Испания
Квартира 3 спальни
Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 161 м²
3-комнатная квартира на продажу в Марина де Сотогранде. 3 кровать · 3 ванна · 161 м2 построе…
$1,44 млн
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Квартира 4 комнаты в Вильяхойоса, Испания
Квартира 4 комнаты
Вильяхойоса, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 73 м²
Этаж 3/5
Код 20260728161808 Квартира типа B площадью 72,99 м² находится на третьем этаже NŌA Villa…
$383,161
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Пентхаус в Гуардамар, Испания
Пентхаус
Гуардамар, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 113 м²
Расположенный в очаровательном городе Гуардамар-дель-Сегура, этот эксклюзивный жилой комплек…
$980,166
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Квартира 3 спальни в Испания
Квартира 3 спальни
Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 140 м²
3-комнатная квартира на продажу в Пирсе. 3 кровать · 2 ванна · 140 м2 построена. Компания MU…
$1,50 млн
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Пентхаус в Торре-Пачеко, Испания
Пентхаус
Торре-Пачеко, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Квартиры и бунгало новой постройки в курортном комплексе «Santa Rosalia Lake and Life Resort…
$494,064
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Квартира 1 спальня в Михас, Испания
Квартира 1 спальня
Михас, Испания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 43 м²
1-комнатная квартира на продажу в Калахонде. 1 кровать · 1 ванна · построено 43 м2. Компания…
$311,347
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Дом 4 комнаты в Ла-Нусия, Испания
Дом 4 комнаты
Ла-Нусия, Испания
Число комнат 4
Площадь 105 м²
Количество этажей 2
Код 20260709075145 Продаётся готовая современная вилла в закрытой урбанизации El Cedro Vill…
$602,402
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Dmd consulting
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Квартира 2 спальни в Торре-Пачеко, Испания
Квартира 2 спальни
Торре-Пачеко, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 96 м²
Квартиры и бунгало новой постройки в курортном комплексе «Santa Rosalia Lake and Life Resort…
$364,746
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Пентхаус в Торревьеха, Испания
Пентхаус
Торревьеха, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 62 м²
Квартиры в новостройке в центре Торревьехи, недалеко от Плайя-дель-Кура Современные квартир…
$369,888
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Квартира 1 спальня в Торревьеха, Испания
Квартира 1 спальня
Торревьеха, Испания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 86 м²
Жилой комплекс Lagoons Village by TM расположен в привилегированной природной среде — между …
$305,975
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Квартира 2 комнаты в Кальпе, Испания
Квартира 2 комнаты
Кальпе, Испания
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 274 м²
Роскошные квартиры в Аликанте, Кальпе, представляют собой суть элегантности и комфорта, с вп…
$772,565
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Квартира 3 спальни в Дос-Эрманас, Испания
Квартира 3 спальни
Дос-Эрманас, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 127 м²
3-комнатный пентхаус на продажу в Фуэнхироле. 3 кровать · 2 ванны · 127 м2 построено. Компан…
$861,102
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Бунгало в Торре-Пачеко, Испания
Бунгало
Торре-Пачеко, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 85 м²
Квартиры и бунгало новой постройки в курортном комплексе «Santa Rosalia Lake and Life Resort…
$401,694
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Дом 2 спальни в Испания
Дом 2 спальни
Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 59 м²
2-комнатный таунхаус на продажу в Коста-дель-Соль-Ист. 2 кровать · 1 ванна · 59 м2 построен.…
$345,569
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Дом 3 спальни в Сан-Педро-Алькантара, Испания
Дом 3 спальни
Сан-Педро-Алькантара, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 145 м²
3-комнатный таунхаус на продажу в Нуэва Андалусия. 3 кровать · 4 ванны · построено 145 м2. К…
$1,39 млн
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Квартира 1 комната в Finestrat, Испания
Квартира 1 комната
Finestrat, Испания
Число комнат 1
Площадь 41 м²
Этаж 2/2
Код 20260721151343 Продаются туристические апартаменты №7 с отдельной спальней в новом че…
$167,812
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Дом 3 комнаты в lAlfas del Pi, Испания
Дом 3 комнаты
lAlfas del Pi, Испания
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 172 м²
Откройте для себя ваш средиземноморский оазис в тихом жилом районе между улицами Орхидея и Т…
$415,465
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Бунгало в Торре-Пачеко, Испания
Бунгало
Торре-Пачеко, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 96 м²
Квартиры и бунгало новой постройки в курортном комплексе «Santa Rosalia Lake and Life Resort…
$386,683
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Дом 4 спальни в Дос-Эрманас, Испания
Дом 4 спальни
Дос-Эрманас, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 178 м²
4-комнатный таунхаус на продажу в Марбелье. 4 кровати · 4 ванны · 178 м2 построено. Компания…
$1,61 млн
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Вилла в Polop, Испания
Вилла
Polop, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 123 м²
Новая вилла на продажу в Полопе. Готова к заселению. Новостройка, состоящая из двух этажей,…
$542,047
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Пентхаус 3 комнаты в Benijofar, Испания
Пентхаус 3 комнаты
Benijofar, Испания
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 123 м²
Этот эксклюзивный жилой комплекс находится в Бенихофаре, одном из самых очаровательных мест …
$458,754
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Квартира 3 спальни в Марбелья, Испания
Квартира 3 спальни
Марбелья, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 275 м²
Дуплекс с 3 спальнями для продажи в Марбелье - Пуэрто Банус. 3 кровати · 3 ванны · 275 м2 по…
$3,69 млн
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Квартира 3 спальни в Дос-Эрманас, Испания
Квартира 3 спальни
Дос-Эрманас, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 191 м²
3-комнатный пентхаус на продажу в Марбелье. 3 кровать · 3 ванна · построен 191 м2. Компания …
$4,56 млн
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Дом 4 спальни в Casares, Испания
Дом 4 спальни
Casares, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 528 м²
Вилла с 4 спальнями на продажу в Касаресе. 4 кровати · 4 ванны · построено 528 м2. Компания …
$4,85 млн
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Квартира 1 спальня в Дос-Эрманас, Испания
Квартира 1 спальня
Дос-Эрманас, Испания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 42 м²
1-комнатная квартира на продажу в Эстепоне. 1 кровать · 1 ванна · построено 42 м2. Компания …
$329,415
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Квартира 1 комната в Бенидорм, Испания
Квартира 1 комната
Бенидорм, Испания
Число комнат 1
Площадь 21 м²
Этаж 2/2
Код 20260717110805 Продаётся доходный апартамент площадью 21 м² в Hilford La Torre, Бенид…
$208,806
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Типы недвижимости в Испании

квартиры
дома

Параметры недвижимости в Испании

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
с полем для гольфа
Недорогая
Элитная

Испания — это страна с богатой историей, разнообразной культурой и мягким средиземноморским климатом, открытая для иностранных инвестиций. Высоким спросом среди инвесторов пользуется как первичная, так и вторичная недвижимость в Испании.

Преимущества покупки жилой недвижимости в Испании

Покупка недвижимости в Испании — это дальновидное вложение ввиду следующих преимуществ: 

  • Благоприятный климат. Испания обладает одной из самых протяженных береговых линий, которую огибают теплые течения, из-за которых в стране мягкая зима и теплое лето. Страна подходит для круглогодичного проживания.
  • Высокое качество жизни. В стране одна из самых развитых инфраструктур, причем как туристическая, так и социальная. В Испании качественное медицинское обслуживание и высокий уровень безопасности.
  • Инвестиционная привлекательность. Стабильный рост цен на недвижимость  и высокий спрос на нее обеспечивает надежность вложений.
  • Возможность получения вида на жительство. При определенных условиях испанское жилье может стать основой для получения права на ВНЖ.

Цены на испанскую недвижимость

Стоимость жилой недвижимости в Испании варьируется в зависимости от региона и типа недвижимости. По данным на октябрь 2024 года, средняя цена за квадратный метр составляет 2209 евро, что на 9,6% выше по сравнению с прошлым годом.

Популярные города и районы Испании для покупки жилья

  • Мадрид. Столица Испании с развитой инфраструктурой и богатой культурной жизнью. Купить недвижимость в Мадриде можно в среднем за €4581 за квадратный метр.
  • Барселона. Крупный туристический центр на побережье Средиземного моря. Средняя цена за квадратный метр тут даже выше чем в столице и составляет около €4790.
  • Валенсия. Город с богатой историей и современными удобствами. Купить жилье в Валенсии можно по одному из самых низких ценников — около €1643 за квадратный метр.
  • Малага. Популярный курорт на юге страны. Средняя цена — около €3436 евро за квадратный метр.
  • Сан-Себастьян. Известен своими пляжами и гастрономией. Средняя цена за квадратный метр — €5631.

Особенности приобретения жилья в Испании

Покупка недвижимости предполагает взимание налога на передачу имущества (ITP) для вторичного жилья или НДС для первичного (новостроек). Ставки варьируются от 6% до 10% в зависимости от региона.

Необходимы идентификационный номер иностранца (NIE), открытие банковского счета в Испании и заключение договора купли-продажи.

Иностранные граждане имеют право приобретать недвижимость в Испании без существенных ограничений. Однако для получения вида на жительство потребуется инвестировать не менее €500,000 для оформления золотой визы или подтвердить финансовую независимость при подаче на Non-Lucrative Visa.

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Часто задаваемые вопросы о недвижимости в Испании

Можно ли приобрести недвижимость в Испании без гражданства?

Да, иностранным лицам разрешено покупать жилье в стране, не имея статуса ее резидента. Для покупки необходим только паспорт своего государства и идентификационный номер иностранца, который можно получить в испанском консульстве.

Могут ли иностранные лица сдавать в аренду приобретенную недвижимость в Испании?

Да, такое право есть у всех иностранцев. В большинстве регионов страны для сдачи жилья туристам потребуется получить специальную туристическую лицензию. Собственнику также нужно уплачивать налог от 24% до 45% от годовой суммы аренды.

Сколько в среднем стоит квадрат жилья в Испании?

Стоимость кв. метра колеблется от 1000 до 5000 евро в зависимости от расположения дома или квартиры. В элитных районах Мадрида и Барселоны цены на недвижимость в Испании могут достигать 10 000 евро за квадрат.

В каких испанских городах чаще всего покупают жилье?

Повышенным спросом пользуются собственность в Мадриде, Барселоне и Валенсии. Почитатели курортного отдыха предпочитают купить недвижимость в Испании на Ибице, Майорке и Тенерифе.
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