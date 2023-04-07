США

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Bal Harbour Village
Union Hill-Novelty Hill
Даллас
Майами
Квартиры в США
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Кондо 2 спальнив Аркадия, США
Кондо 2 спальни
Аркадия, США
2 ванных комнат 89 м²
€ 141,989
Квартира 3 комнатыв Майами, США
Квартира 3 комнаты
Майами, США
3 Количество комнат 576 м²
€ 1,810,000
Кондо 2 спальнив Beacon Square, США
Кондо 2 спальни
Beacon Square, США
1 ванных комнат 91 м²
€ 100,766
Кондо 5 спаленв Майами-Дейд, США
Кондо 5 спален
Майами-Дейд, США
6 ванных комнат 735 м² 53/57 Этаж
€ 11,450,713
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Дом 4 спальнив Rose Hill, США
Дом 4 спальни
Rose Hill, США
5 Количество комнат 4 ванных комнат 246 м²
€ 1,819,013
Таунхаус 3 спальнив Филадельфия, США
Таунхаус 3 спальни
Филадельфия, США
1 ванных комнат 103 м²
€ 109,927
Дом 3 спальнив Детройт, США
Дом 3 спальни
Детройт, США
1 ванных комнат 95 м²
€ 83,361
Дом 2 спальнив Детройт, США
Дом 2 спальни
Детройт, США
1 ванных комнат 66 м²
€ 83,361
Публикации
Все публикации
Визы в США подорожают. Какие именно и на сколько? 
07.04.2023
Визы в США подорожают. Какие именно и на сколько? 
Рекордное падение инвестиций в недвижимость США. Что отпугивает инвесторов?
21.02.2023
Рекордное падение инвестиций в недвижимость США. Что отпугивает инвесторов?
«Бывает, люди участвуют в программе пять лет подряд». Программа Work and Travel USA — вся важная информация из первых уст 
21.02.2023
«Бывает, люди участвуют в программе пять лет подряд». Программа Work and Travel USA — вся важная информация из первых уст 
Кому отказывают в визах США чаще всего? Свежая статистика
06.02.2023
Кому отказывают в визах США чаще всего? Свежая статистика
Невероятный вид из окна, который стоит миллионы. В США продаётся необычная вилла
10.11.2022
Невероятный вид из окна, который стоит миллионы. В США продаётся необычная вилла
«Только заработок и защита от инфляции — больше никаких преимуществ». Как иностранцу инвестировать в рынок недвижимости США и что при этом учитывать? 
12.10.2022
«Только заработок и защита от инфляции — больше никаких преимуществ». Как иностранцу инвестировать в рынок недвижимости США и что при этом учитывать? 
«Зайти в инвестиции мало — надо сразу понимать, как из них можно выйти». Что такое краудинвестинг и как он меняет рынок недвижимости?
28.09.2022
«Зайти в инвестиции мало — надо сразу понимать, как из них можно выйти». Что такое краудинвестинг и как он меняет рынок недвижимости?
«Если посмотреть на ТОП-100 университетов мира, то приблизительно 40-50 из них — американские». Как уехать учиться в Америку и зачем это вообще нужно?
22.09.2022
«Если посмотреть на ТОП-100 университетов мира, то приблизительно 40-50 из них — американские». Как уехать учиться в Америку и зачем это вообще нужно?
Соединенные Штаты
Столица: Вашингтон
Языки: Английский
Валюта: Доллар США
Население: 327,6 млн.
Часовой пояс: (GTM −5 −10)
ИРЧП: 0,924
Погода в Вашингтон
Облачно
Ветер: 8 м/с, юго-западный
Давление: 986 мм рт. ст.
Влажность: 80%
Средняя цена
за квартиру: € 2,248,952
за дом: € 6,666,940
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Страна, подарившая миру iPhone, Макдональдс и Терминатора

 

США – это высокоразвитая страна, занимающая большую часть североамериканского континента. Американское государство является мировым лидером во многих отраслях экономики, промышленности и науки.

Сегодня США объединяет 50 штатов, каждый из которых имеет свои законы, традиции и культуру. Американские города – это небоскребы и традиционный даунтаун с частными коттеджами. Туристов манит сверхскоростной Нью-Йорк, киношный Лос-Анджелес, азартный Лас-Вегас, ковбойский Хьюстон и тусовочный Майями. Представьте, что на знакомство со всеми американскими городами можно потратить полжизни – ведь здесь их более 30 тысяч. И в каждом из этих городов можно найти недвижимость с особенностями в архитектуре или строительных материалах. Всего же в США проживает около 330 миллионов человек.

Природа Америки весьма разнообразна: от заснеженных вершин на Аляске до бескрайних песчаных пляжей Флориды. А еще здесь есть каньоны, леса, озера, водопады, вулканы и заповедники.

Официальный язык в штатах – американский английский. При этом, по факту, в разных частях этой многонациональной страны говорят и на испанском, и на русском, и на китайском, и на многих других языках.