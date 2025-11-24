ВНЖ США (иначе Green Card) дает возможность:
После пяти лет проживания в США обладатель ВНЖ может подавать документы на получение американского гражданства.
Студенты, обучающиеся в США, при наличии Green Card могут трудоустраиваться на правах резидента.
Существует два варианта для инвестиций:
Свыше 90% заявителей отдают предпочтение второму варианту. На данный момент функционирует более 800 Региональных Центров. Они представляют собой коммерческие организации, которые на основании лицензии от правительства штата помогают инвесторам принимать участие в программе EB-5, т. е. предлагают проекты и подготавливают все необходимые документы.
На данный момент функционирует более 800 Региональных Центров. Они представляют собой коммерческие организации, которые на основании лицензии от правительства штата помогают инвесторам принимать участие в программе EB-5, т. е. предлагают проекты и подготавливают все необходимые документы.
Среди таких проектов — инвестирование в сферу строительства жилой и коммерческой недвижимости: апартаменты, дома, жилые помещения под сдачу в аренду, склады, офисы, а также объекты промышленной инфраструктуры. При этом капитал ЕВ-5 составляет только 20-30% финансирования объекта. Основная сумма — это банковский кредит (50-60%) и личные средства компании-застройщика (20-30%).
В настоящее время получить Green Card можно в течение 2-3 лет с начала инвестирования и подачи документов. Для оформления гражданства и паспорта США потребуется 5-7 лет. Однако ожидается, что в ближайшее время сроки будут существенно сокращены.
Кандидаты должны предоставить справку об отсутствии судимости и доказать законность происхождения денежных средств. Требования к национальности, рабочему стажу, знанию языка и образованию не предъявляются.
Правительство США не дает никаких гарантий по программе и не исключает наличие финансовых рисков. С учетом требований самой программы и сложившейся практики очень важно выбрать правильный Региональный Центр, застройщика и сам проект. К слову, наша компания путем проведения профессиональной экспертизы помогает в решении этих вопросов.
В случае если иммиграционная служба по какой-либо причине отказывает в выдаче визы, средства возвращаются инвестору в полном объеме (этот пункт прописан в договоре). Однако процесс возврата средств может занять от 6 до 12 месяцев.
Если же сам инвестор решил отказаться от участия в программе, ему потребуется подыскать на своем место другого кандидата для того, чтобы заместить капитал. При этом средства могут быть заморожены на 5-7 лет, пока не закончатся сроки инвестирования.