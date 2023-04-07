Страна, подарившая миру iPhone, Макдональдс и Терминатора

США – это высокоразвитая страна, занимающая большую часть североамериканского континента. Американское государство является мировым лидером во многих отраслях экономики, промышленности и науки.

Сегодня США объединяет 50 штатов, каждый из которых имеет свои законы, традиции и культуру. Американские города – это небоскребы и традиционный даунтаун с частными коттеджами. Туристов манит сверхскоростной Нью-Йорк, киношный Лос-Анджелес, азартный Лас-Вегас, ковбойский Хьюстон и тусовочный Майями. Представьте, что на знакомство со всеми американскими городами можно потратить полжизни – ведь здесь их более 30 тысяч. И в каждом из этих городов можно найти недвижимость с особенностями в архитектуре или строительных материалах. Всего же в США проживает около 330 миллионов человек.

Природа Америки весьма разнообразна: от заснеженных вершин на Аляске до бескрайних песчаных пляжей Флориды. А еще здесь есть каньоны, леса, озера, водопады, вулканы и заповедники.

Официальный язык в штатах – американский английский. При этом, по факту, в разных частях этой многонациональной страны говорят и на испанском, и на русском, и на китайском, и на многих других языках.