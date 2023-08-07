Существует несколько способов легально иммигрировать в Словению:
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Одним из самых популярных способов релокации для граждан постсоветского пространства является бизнес-иммиграция. Такой метод дает право проживать в Словении и работать в своей компании.
В настоящее время нет. Однако в данный момент в Словении вынесен на рассмотрение проект закона о ВНЖ и ПМЖ, который предусматривает новые требования. Одним из нововведений будет сдача экзамена по словенскому языку.
Процесс и сроки оформления ВНЖ зависят от того, на каком основании подано заявление.
Для того, чтобы получить вид на жительство с помощью бизнес-иммиграции, требуется выполнить одно из условий:
Подробнее: https://realting.com/ru/news/rieltor-so-stazhem-o-pereezde-v-sloveniyu