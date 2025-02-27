Существует несколько способов легально иммигрировать в Словению:
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Одним из самых популярных способов релокации для граждан постсоветского пространства является бизнес-иммиграция. Такой метод дает право проживать в Словении и работать в своей компании.
В настоящее время нет. Однако в данный момент в Словении вынесен на рассмотрение проект закона о ВНЖ и ПМЖ, который предусматривает новые требования. Одним из нововведений будет сдача экзамена по словенскому языку.
Процесс и сроки оформления ВНЖ зависят от того, на каком основании подано заявление.
Для того, чтобы получить вид на жительство с помощью бизнес-иммиграции, требуется выполнить одно из условий:
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Все необходимые документы перечислены на сайте посольства Словении.
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Срок действия ВНЖ зависит от некоторых факторов. Как правило, в первый раз он выдается на год. Второй и третий — на 2 года. В индивидуальном порядке временные рамки могут быть иными.
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Право на ПМЖ иностранные граждане получают в зависимости от того, на каких основаниях получали ВНЖ.
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У обладателей ПМЖ есть множество преимуществ:
Граждане страны наделены теми же привилегиями, что и владельцы ПМЖ, а также свободным доступом к рынку труда Словении и возможностью голосовать на выборах.
Законодательство Словении не предусматривает двойного гражданства большим количеством стран, поэтому желающие стать резидентами республики должны отказаться от предыдущего паспорта.
В Словении любой приезжий имеет право снять квартиру.
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Покупать недвижимость в стране имеют право не все. Так, граждане постсоветского пространства, в отличие от жителей ЕС, могут приобретать объекты собственности только как юрлица.
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Есть два варианта оформления сделки:
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В Словении нет налога на покупку жилья, но есть налог на землю и на использование земли под зданием.
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В Словении нет рассрочек для иностранцев. Кредит получить можно, но это доставит много хлопот. Проще взять ипотеку в своей стране.
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