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Словения

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Словения
Столица: Любляна
Языки: Словенский, итальянский, венгерский
Валюта: Евро
Население: 2.07 млн.
Часовой пояс: (GTM+1 (летом +2))
ИРЧП: 0.902
Погода в Любляне
23°
Облачно
Ветер: 4 м/с, южный
Давление: 1013 мм рт. ст.
Влажность: 59%
Средняя цена
за квартиру: €394,761
за дом: €1,251,367

Часто задаваемые вопросы

Какие существуют способы легально иммигрировать в Словению?

Существует несколько способов легально иммигрировать в Словению:

  • брак с гражданином/гражданкой Словении;
  • обучение;
  • трудоустройство по приглашению;
  • бизнес-иммиграция, создание своей компании.

Подробнее: https://realting.com/ru/news/rieltor-so-stazhem-o-pereezde-v-sloveniyu

Какой способ иммиграции считается самым популярным среди граждан постсоветского пространства?

Одним из самых популярных способов релокации для граждан постсоветского пространства является бизнес-иммиграция. Такой метод дает право проживать в Словении и работать в своей компании.

Нужно ли сдавать экзамен по словенскому языку, чтобы легализоваться в стране?

В настоящее время нет. Однако в данный момент в Словении вынесен на рассмотрение проект закона о ВНЖ и ПМЖ, который предусматривает новые требования. Одним из нововведений будет сдача экзамена по словенскому языку.

От чего зависит процесс и сроки оформления ВНЖ?

Процесс и сроки оформления ВНЖ зависят от того, на каком основании подано заявление.

Как получить вид на жительство с помощью бизнес-иммиграции?

Для того, чтобы получить вид на жительство с помощью бизнес-иммиграции, требуется выполнить одно из условий:

  • Владеть успешной работающей компанией;
  • Вложить минимум 50.000 евро в экономику страны (в т. ч. в покупку недвижимости);
  • Нанять в компанию резидента страны на срок не менее полугода и платить налоги;
  • Обеспечить поступление на расчетный счет средств суммой не менее 10.000 евро ежемесячно (не включая прибыль).

Подробнее: https://realting.com/ru/news/rieltor-so-stazhem-o-pereezde-v-sloveniyu

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