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Часто задаваемые вопросы

Какие существуют способы легально иммигрировать в Словению?

Существует несколько способов легально иммигрировать в Словению:

  • брак с гражданином/гражданкой Словении;
  • обучение;
  • трудоустройство по приглашению;
  • бизнес-иммиграция, создание своей компании.

Подробнее: https://realting.com/ru/news/rieltor-so-stazhem-o-pereezde-v-sloveniyu

Какой способ иммиграции считается самым популярным среди граждан постсоветского пространства?

Одним из самых популярных способов релокации для граждан постсоветского пространства является бизнес-иммиграция. Такой метод дает право проживать в Словении и работать в своей компании.

Нужно ли сдавать экзамен по словенскому языку, чтобы легализоваться в стране?

В настоящее время нет. Однако в данный момент в Словении вынесен на рассмотрение проект закона о ВНЖ и ПМЖ, который предусматривает новые требования. Одним из нововведений будет сдача экзамена по словенскому языку.

От чего зависит процесс и сроки оформления ВНЖ?

Процесс и сроки оформления ВНЖ зависят от того, на каком основании подано заявление.

Как получить вид на жительство с помощью бизнес-иммиграции?

Для того, чтобы получить вид на жительство с помощью бизнес-иммиграции, требуется выполнить одно из условий:

  • Владеть успешной работающей компанией;
  • Вложить минимум 50.000 евро в экономику страны (в т. ч. в покупку недвижимости);
  • Нанять в компанию резидента страны на срок не менее полугода и платить налоги;
  • Обеспечить поступление на расчетный счет средств суммой не менее 10.000 евро ежемесячно (не включая прибыль).

Подробнее: https://realting.com/ru/news/rieltor-so-stazhem-o-pereezde-v-sloveniyu

Как узнать, какие документы необходимы для оформления ВНЖ?

Все необходимые документы перечислены на сайте посольства Словении.

Подробнее: https://realting.com/ru/news/rieltor-so-stazhem-o-pereezde-v-sloveniyu

Каков срок действия ВНЖ?

Срок действия ВНЖ зависит от некоторых факторов. Как правило, в первый раз он выдается на год. Второй и третий — на 2 года. В индивидуальном порядке временные рамки могут быть иными.

Подробнее: https://realting.com/ru/news/rieltor-so-stazhem-o-pereezde-v-sloveniyu

Какие существуют основания для получения ВНЖ Словении?

Право на ПМЖ иностранные граждане получают в зависимости от того, на каких основаниях получали ВНЖ. 

Подробнее: https://realting.com/ru/news/rieltor-so-stazhem-o-pereezde-v-sloveniyu

Какие преимущества дает ПМЖ Словении?

У обладателей ПМЖ есть множество преимуществ:

  • если иностранный гражданин приехал с семьей, то взрослым членам семьи полагается базовая страховка, а несовершеннолетним жителям выдается страховой полис, который покрывает все расходы на медицину (включая лекарства, хирургические вмешательства и т. д.);
  • с зарплаты заявителя идут отчисления в страховой и пенсионный фонды, что позволяет претендовать на выплату пенсии в стране;
  • несовершеннолетние дети иностранных граждан с ПМЖ имеют право на поступление в университет за счет средств государственного бюджета;
  • дети могут обучаться бесплатно во всех государственных школах на словенским языке (в т. ч. те, у которых только ВНЖ).

Какие привилегии есть у граждан Словении?

Граждане страны наделены теми же привилегиями, что и владельцы ПМЖ, а также свободным доступом к рынку труда Словении и возможностью голосовать на выборах.

Позволяют ли законы Словении иметь двойное гражданство?

Законодательство Словении не предусматривает двойного гражданства большим количеством стран, поэтому желающие стать резидентами республики должны отказаться от предыдущего паспорта.

Есть ли ограничения на аренду жилья в Словении?

В Словении любой приезжий имеет право снять квартиру.

Подробнее: https://realting.com/ru/news/rieltor-so-stazhem-o-pereezde-v-sloveniyu

Если ли ограничения на покупку жилья в Словении?

Покупать недвижимость в стране имеют право не все. Так, граждане постсоветского пространства, в отличие от жителей ЕС, могут приобретать объекты собственности только как юрлица.

Подробнее: https://realting.com/ru/news/rieltor-so-stazhem-o-pereezde-v-sloveniyu

Должен ли присутствовать нотариус на сделках с недвижимостью?

Есть два варианта оформления сделки:

  • простая письменная форма с частичным использованием нотариальных услуг;
  • полностью нотариальная форма купли-продажи.

Подробнее: https://realting.com/ru/news/rieltor-so-stazhem-o-pereezde-v-sloveniyu
 

Если ли в Словении налог на покупку жилья?

В Словении нет налога на покупку жилья, но есть налог на землю и на использование земли под зданием.

На что стоит обратить внимание иностранцу, который приобретает недвижимость с целью инвестиций?

  • Локация объекта.
  • Год сдачи в эксплуатацию.

Подробнее: https://realting.com/ru/news/rieltor-so-stazhem-o-pereezde-v-sloveniyu

Может ли иностранец приобрести недвижимость в Словении в кредит или в рассрочку?

В Словении нет рассрочек для иностранцев. Кредит получить можно, но это доставит много хлопот. Проще взять ипотеку в своей стране.

Подробнее: https://realting.com/ru/news/rieltor-so-stazhem-o-pereezde-v-sloveniyu

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