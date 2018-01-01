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Квартира 3 комнаты
Кишинёв, Молдова
3
68 м²
€ 28,500
Молдова
Столица:
Кишинев
Языки:
_language_MD
Валюта:
_currency_MD
Население:
млн.
Часовой пояс:
(GTM)
ИРЧП:
Погода в Кишиневе
4°
Ясно
Ветер:
1 м/с, южный
Давление:
1024 мм рт. ст.
Влажность:
93%
Средняя цена
за квартиру:
€ 28,500
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