Молдова

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Квартира 3 комнаты в Кишинёв, Молдова
Квартира 3 комнаты
Кишинёв, Молдова
Комнаты 3
Площадь 68 м²
€ 28,500
Молдова
Столица: Кишинев
Языки: _language_MD
Валюта: _currency_MD
Население: млн.
Часовой пояс: (GTM)
ИРЧП:
Погода в Кишиневе
Ясно
Ветер: 1 м/с, южный
Давление: 1024 мм рт. ст.
Влажность: 93%
Средняя цена
за квартиру: € 28,500
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