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Программы иммиграции в Молдове

  • Гражданство
    Гражданство Молдовы
    Гражданство Молдовы
    Молдавия Молдавия
    от
    $20,000
    Тип программы иммиграции Гражданство
    Срок получения от 12 месяцев
    Гражданство на основании исторических корней. Процедура формирования досье составляет месяц. Досье для получения гражданства Молдовы можно использовать для получения гражданства Румынии параллельно.
    Агентство
    Billion Dollar Beauties
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    Агентство
    Billion Dollar Beauties
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  • ВНЖ
    IT digital visa
    IT digital visa
    Молдавия Молдавия
    от
    $7,000
    Тип программы иммиграции ВНЖ
    Срок получения от 1 месяцев
    Комплексная услуга открытие компании в IT Park Moldova Единый налог 7% -выгодно для бизнеса! регистрация IT компании  открытие банковского счета регистрация в качестве резидента в IT Park Moldova IT digital visa для учредителей и сотрдуников  Дополнительные услуги: сопрово…
    Агентство
    Billion Dollar Beauties
    Оставить заявку
    Показать контакты
    Закрыть
    Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
    Агентство
    Billion Dollar Beauties
    Языки общения
    English, Русский, Ελληνικά, Français, Română
    Telegram Написать в Telegram
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