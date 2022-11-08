Все квартиры Квартира 2 спальни с мебелью, с бытовой техникой, с парковка Корумду, Кыргызстан 3 1 70 м² 3/5 Идеальный вариант для инвестиций (сдавать в аренду можно в сезон посуточно, в несезон помеся… €95,125 Рекомендовать Квартира 1 спальня Чок-Тал, Кыргызстан 2 1 50 м² 3/3 Идеальный вариант для инвестиций (сдавать в аренду можно в сезон посуточно, в несезон помеся… €59,929 Рекомендовать Квартира 2 спальни с балконом, с мебелью, с лифтом Корумду, Кыргызстан 3 1 59 м² 4 Идеальный вариант для инвестиций (сдавать в аренду можно в сезон посуточно, в несезон помеся… €85,612 Рекомендовать Квартира 2 спальни с мебелью, с парковка, с c ремонтом Бостери, Кыргызстан 3 1 40 м² 3/4 Идеальный вариант для инвестиций (сдавать в аренду можно в сезон посуточно, в несезон помеся… €50,416 Рекомендовать Квартира 2 спальни с балконом, с мебелью, с видом на горы Чок-Тал, Кыргызстан 3 1 70 м² 2/2 Идеальный вариант для инвестиций (сдавать в аренду можно в сезон посуточно, в несезон помеся… €51,367 Рекомендовать Квартира 1 спальня с мебелью, с видом на горы, с бытовой техникой Бостери, Кыргызстан 2 1 55 м² 3/5 Идеальный вариант для инвестиций (сдавать в аренду можно в сезон посуточно, в несезон помеся… €57,075 Рекомендовать Квартира 2 спальни с мебелью, с бытовой техникой, с парковка Чолпон-Ата, Кыргызстан 3 1 60 м² 1/2 Идеальный вариант как для инвестиций (сдавать в аренду можно в сезон посуточно, в несезон по… €45,660 Рекомендовать Квартира 1 спальня с балконом, с парковка, с c ремонтом Чолпон-Ата, Кыргызстан 2 1 50 м² 2/2 Идеальный вариант как для инвестиций (сдавать в аренду можно в сезон посуточно, в несезон по… €39,952 Рекомендовать Показать больше