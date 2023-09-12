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Недвижимость в Австралии

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Австралия
Столица: Канберра
Языки: Английский
Валюта: Австралийский доллар
Население: 25.18 млн.
Часовой пояс: (GTM+8; GTM+11)
ИРЧП: 0.939
Погода в Канберра
Облачно
Ветер: 4 м/с, юго-восточный
Давление: 1020 мм рт. ст.
Влажность: 73%
Средняя цена
за квартиру: €1,145,779

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