Все квартиры Квартира 4 спальни со стеклопакетами, с кондиционером, с видом на горы Мельбурн, Австралия 4 4 185 м² 13/21 ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ К #MALVERNCOLLECTIVE Поднявшись над фирменными зданиями наследия и воротами… €1,76 млн Рекомендовать Пентхаус 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, в центре города Брисбен, Австралия 3 3 155 м² 18/21 Жизнь менее обычная Ruby Ruby - коллекция роскошных резиденций, предлагающих непревзойденну… €1,28 млн Рекомендовать Пентхаус 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с кондиционером Брисбен, Австралия 5 4 320 м² 19/20 Погрузитесь в захватывающие дух виды, изысканный дизайн и непревзойденную элегантность. Обши… €3,33 млн Рекомендовать Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом Брисбен, Австралия 2 2 120 м² 10/20 Жизнь менее обычная Ruby Ruby - коллекция роскошных резиденций, предлагающих непревзойденну… €531,748 Рекомендовать