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  • Многоквартирный жилой дом The Great Escape Aida Darglobal
    Многоквартирный жилой дом The Great Escape Aida Darglobal
    Маскат, Оман
    от
    $233,203
    Год сдачи 2027
    Количество этажей 9
    The Great Escape — это оживленный жилой комплекс, состоящий из двух эффектных зданий. Один из них имеет высоту 7 этажей, а другой - 9 этажей. Каждая деталь, от вестибюля до потолков двойной высоты, выполнена с отделкой премиум-класса. The Great Escape предлагает стильную и современную атмос…
    Агентство
    AG LUXURY PROPERTIES LLC
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  • Вилла Trump Villas Aida Darglobal
    Вилла Trump Villas Aida Darglobal
    Tawiyan Yiti, Оман
    от
    $2,04 млн
    Варианты отделки С отделкой
    Год сдачи 2027
    Основана в 1999 году с миссией создать лучший в мире гольф-клуб класса люкс. Trump Organization построила лучшие из отмеченных наградами полей для гольфа, предлагающие непревзойденный уровень роскоши, удобств и производительности. Международный гольф-клуб Trump International Golf Club в Оман…
    Агентство
    AG LUXURY PROPERTIES LLC
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Квартиры

  • Многоквартирный жилой дом The Great Escape Aida Darglobal
    Многоквартирный жилой дом The Great Escape Aida Darglobal
    Маскат, Оман
    от
    $233,203
    Год сдачи 2027
    Количество этажей 9
    The Great Escape — это оживленный жилой комплекс, состоящий из двух эффектных зданий. Один из них имеет высоту 7 этажей, а другой - 9 этажей. Каждая деталь, от вестибюля до потолков двойной высоты, выполнена с отделкой премиум-класса. The Great Escape предлагает стильную и современную атмос…
    Агентство
    AG LUXURY PROPERTIES LLC
    Оставить заявку
Показать больше

Дома

  • Вилла Trump Villas Aida Darglobal
    Вилла Trump Villas Aida Darglobal
    Tawiyan Yiti, Оман
    от
    $2,04 млн
    Варианты отделки С отделкой
    Год сдачи 2027
    Основана в 1999 году с миссией создать лучший в мире гольф-клуб класса люкс. Trump Organization построила лучшие из отмеченных наградами полей для гольфа, предлагающие непревзойденный уровень роскоши, удобств и производительности. Международный гольф-клуб Trump International Golf Club в Оман…
    Агентство
    AG LUXURY PROPERTIES LLC
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