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Часто задаваемые вопросы

Граждане каких стран имеют право приобретать недвижимость в Австрии?

Недвижимость в Вене имеют право приобретать только граждане ЕС. Из этого правила есть 4 исключения.

Подробнее: https://realting.com/ru/news/nyuansy-priobreteniya-nedvizhimosti-v-avstrii

Какие виды ВНЖ существуют в Австрии?

  • ВНЖ без права на трудоустройство. Владельцы такого статуса могут проживать в Австрии, но не имеют право работать на территории страны. 
  • «Красная-белая-красная карта» для работающих по найму специалистов. Владелец этого типа вида на жительства может не только жить, но и заниматься трудовой деятельностью на австрийской территории. 
  • «Голубая карта ЕС». Владелец такой карты получает право жить и работать по найму в Австрии.


Подробнее: https://realting.com/ru/news/kakie-vidy-vnzh-suschestvuyut-avstrii

Каков срок действия ВНЖ без права на трудоустройство?

Срок действия ВНЖ — один год. 

Какие требования необходимо соблюсти для получения ВНЖ без права на трудоустройство Австрии?

Чтобы получить ВНЖ такого типа, необходимо соблюсти следующие требования:

  • Свободное место в годовой квоте. Ежегодно австрийское правительство выдает ограниченное число такого рода ВНЖ.
  • Желающий получить необходимый статус должен предъявить доказательства наличия достаточного для существования количества средств (€25.000 на человека), например, в виде выписки со счета. Для семьи, состоящей из 4 человек, эта сумма составит €45.000. Отдельно рассчитываются расходы на проживание и страховку (информация актуальна в 2019 году).
  • Понадобится также документ, который подтверждает, что претендент владеет государственным языком на уровне А-1 (базовые знания). Если же заявитель имеет диплом о законченном высшем образовании, то требованием о знании языка можно пренебречь.

Подробнее: https://realting.com/ru/news/kakie-vidy-vnzh-suschestvuyut-avstrii
 

Кто может претендовать на «Белую-красную-белую» карту?

Претендовать на получение карты такого образца могут высококвалифицированные и ключевые специалисты.

Подробнее: https://realting.com/ru/news/kakie-vidy-vnzh-suschestvuyut-avstrii

Сколько времени потребуется на оформление такого типа ВНЖ? Каков срок действия?

Срок оформления ВНЖ — до двух месяцев. Выдается ВНЖ сроком на два года, далее оно продлевается.

Подробнее: https://realting.com/ru/news/kakie-vidy-vnzh-suschestvuyut-avstrii

Кто может получить «Голубую карту ЕС»?

Претендент, имеющий диплом о высшем образовании.

Заявитель, предполагаемая зарплата которого составит не меньше €4450 (брутто) в месяц.

Подробнее: https://realting.com/ru/news/kakie-vidy-vnzh-suschestvuyut-avstrii

Как долго действует «Голубая карта ЕС»?

Срок действия — в течение двух лет с возможностью продления.

Подробнее: https://realting.com/ru/news/kakie-vidy-vnzh-suschestvuyut-avstrii

Что необходимо для регистрации компании в Австрии?

  • Название компании;
  • Юридический адрес;
  • Уставной капитал;
  • Генеральный директор;
  • Учредители.

Подробнее: https://realting.com/ru/news/informaciya-o-poryadke-registracii-kompanii-v-avstrii

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