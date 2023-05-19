Недвижимость в Вене имеют право приобретать только граждане ЕС. Из этого правила есть 4 исключения.
Подробнее: https://realting.com/ru/news/nyuansy-priobreteniya-nedvizhimosti-v-avstrii
Подробнее: https://realting.com/ru/news/kakie-vidy-vnzh-suschestvuyut-avstrii
Срок действия ВНЖ — один год.
Чтобы получить ВНЖ такого типа, необходимо соблюсти следующие требования:
Подробнее: https://realting.com/ru/news/kakie-vidy-vnzh-suschestvuyut-avstrii
Претендовать на получение карты такого образца могут высококвалифицированные и ключевые специалисты.
Подробнее: https://realting.com/ru/news/kakie-vidy-vnzh-suschestvuyut-avstrii