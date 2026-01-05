Недвижимость в Вене имеют право приобретать только граждане ЕС. Из этого правила есть 4 исключения.
Подробнее: https://realting.com/ru/news/nyuansy-priobreteniya-nedvizhimosti-v-avstrii
Подробнее: https://realting.com/ru/news/kakie-vidy-vnzh-suschestvuyut-avstrii
Срок действия ВНЖ — один год.
Чтобы получить ВНЖ такого типа, необходимо соблюсти следующие требования:
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Претендовать на получение карты такого образца могут высококвалифицированные и ключевые специалисты.
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Срок оформления ВНЖ — до двух месяцев. Выдается ВНЖ сроком на два года, далее оно продлевается.
Подробнее: https://realting.com/ru/news/kakie-vidy-vnzh-suschestvuyut-avstrii
Претендент, имеющий диплом о высшем образовании.
Заявитель, предполагаемая зарплата которого составит не меньше €4450 (брутто) в месяц.
Подробнее: https://realting.com/ru/news/kakie-vidy-vnzh-suschestvuyut-avstrii
Срок действия — в течение двух лет с возможностью продления.
Подробнее: https://realting.com/ru/news/kakie-vidy-vnzh-suschestvuyut-avstrii
Подробнее: https://realting.com/ru/news/informaciya-o-poryadke-registracii-kompanii-v-avstrii