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Недвижимость в Австрии

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Австрия
Столица: Вена
Языки: Немецкий
Валюта: Евро
Население: 8, 71 млн.
Часовой пояс: (GTM+1 +2)
ИРЧП: 0,908
Погода в Вене
24°
Ясно
Ветер: 11 м/с, южный
Давление: 1011 мм рт. ст.
Влажность: 53%
Средняя цена
за квартиру: €792,934
за дом: €1,244,829

Часто задаваемые вопросы

Граждане каких стран имеют право приобретать недвижимость в Австрии?

Недвижимость в Вене имеют право приобретать только граждане ЕС. Из этого правила есть 4 исключения.

Подробнее: https://realting.com/ru/news/nyuansy-priobreteniya-nedvizhimosti-v-avstrii

Какие виды ВНЖ существуют в Австрии?

  • ВНЖ без права на трудоустройство. Владельцы такого статуса могут проживать в Австрии, но не имеют право работать на территории страны. 
  • «Красная-белая-красная карта» для работающих по найму специалистов. Владелец этого типа вида на жительства может не только жить, но и заниматься трудовой деятельностью на австрийской территории. 
  • «Голубая карта ЕС». Владелец такой карты получает право жить и работать по найму в Австрии.


Подробнее: https://realting.com/ru/news/kakie-vidy-vnzh-suschestvuyut-avstrii

Каков срок действия ВНЖ без права на трудоустройство?

Срок действия ВНЖ — один год. 

Какие требования необходимо соблюсти для получения ВНЖ без права на трудоустройство Австрии?

Чтобы получить ВНЖ такого типа, необходимо соблюсти следующие требования:

  • Свободное место в годовой квоте. Ежегодно австрийское правительство выдает ограниченное число такого рода ВНЖ.
  • Желающий получить необходимый статус должен предъявить доказательства наличия достаточного для существования количества средств (€25.000 на человека), например, в виде выписки со счета. Для семьи, состоящей из 4 человек, эта сумма составит €45.000. Отдельно рассчитываются расходы на проживание и страховку (информация актуальна в 2019 году).
  • Понадобится также документ, который подтверждает, что претендент владеет государственным языком на уровне А-1 (базовые знания). Если же заявитель имеет диплом о законченном высшем образовании, то требованием о знании языка можно пренебречь.

Подробнее: https://realting.com/ru/news/kakie-vidy-vnzh-suschestvuyut-avstrii
 

Кто может претендовать на «Белую-красную-белую» карту?

Претендовать на получение карты такого образца могут высококвалифицированные и ключевые специалисты.

Подробнее: https://realting.com/ru/news/kakie-vidy-vnzh-suschestvuyut-avstrii

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