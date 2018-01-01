Маврикий

Все страны Беларусь Венгрия Греция Испания Кипр Польша Россия США Турция Украина
21 объект недвижимости
Новостройки
Жилая
6 организаций
5 агентств
1 застройщик
Недорогая недвижимость в Маврикий
Элитная недвижимость в Маврикий
Инвестиционная недвижимость в Маврикий
Купить дома и апартаменты в Маврикий
Grand Riviere Noire
Vacoas-Phoenix
Порт-Луи
Квартиры в Маврикий
Посмотреть все апартаменты 1 спальня 2 спальни 3 спальни 4 спальни 5 спален
Квартира 3 спальнив Flic en Flac, Маврикий
Квартира 3 спальни
Flic en Flac, Маврикий
2 ванных комнат 97 м² Количество этажей 2
€ 590,857
Квартира 3 спальнив Tamarin, Маврикий
Квартира 3 спальни
Tamarin, Маврикий
3 ванных комнат 193 м² Количество этажей 2
€ 690,000
Квартира 4 спальнив Grand Riviere Noire, Маврикий
Квартира 4 спальни
Grand Riviere Noire, Маврикий
4 ванных комнат 478 м² Количество этажей 1
€ 2,290,143
Квартира 2 спальнив Grand Baie, Маврикий
Квартира 2 спальни
Grand Baie, Маврикий
3 Количество комнат 2 ванных комнат 95 м² 1 Этаж
€ 235,000
Дома в Маврикий
Посмотреть все дома виллы
Вилла 5 спаленв Tamarin, Маврикий
Вилла 5 спален
Tamarin, Маврикий
5 ванных комнат 280 м² Количество этажей 1
€ 1,236,677
Вилла 4 спальнив Tamarin, Маврикий
Вилла 4 спальни
Tamarin, Маврикий
4 ванных комнат 206 м²
€ 1,060,000
Вилла 5 спаленв Grand Riviere Noire, Маврикий
Вилла 5 спален
Grand Riviere Noire, Маврикий
5 ванных комнат 600 м²
€ 3,618,425
Вилла 4 спальнив Grand Baie, Маврикий
Вилла 4 спальни
Grand Baie, Маврикий
10 Количество комнат 4 ванных комнат 345 м² Количество этажей 2
€ 1,650,000
Наши партнеры в Маврикий
LEGER INVEST