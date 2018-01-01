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Квартира 3 спальни
Flic en Flac, Маврикий
2 ванных комнат
97 м²
Количество этажей 2
€ 590,857
Квартира 3 спальни
Tamarin, Маврикий
3 ванных комнат
193 м²
Количество этажей 2
€ 690,000
Квартира 4 спальни
Grand Riviere Noire, Маврикий
4 ванных комнат
478 м²
Количество этажей 1
€ 2,290,143
Квартира 2 спальни
Grand Baie, Маврикий
3 Количество комнат
2 ванных комнат
95 м²
1 Этаж
€ 235,000
Дома в Маврикий
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виллы
Вилла 5 спален
Tamarin, Маврикий
5 ванных комнат
280 м²
Количество этажей 1
€ 1,236,677
Вилла 4 спальни
Tamarin, Маврикий
4 ванных комнат
206 м²
€ 1,060,000
Вилла 5 спален
Grand Riviere Noire, Маврикий
5 ванных комнат
600 м²
€ 3,618,425
Вилла 4 спальни
Grand Baie, Маврикий
10 Количество комнат
4 ванных комнат
345 м²
Количество этажей 2
€ 1,650,000
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