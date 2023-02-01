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Статьи о недвижимости в Южная Корея
3 публикации
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Все публикации
01.02.2023
«Самое дорогое здесь — жилье, мясо и фрукты». Личный опыт переезда из Казахстана в Южную Корею
12.01.2023
Южная Корея введет две новых визы: для цифровых кочевников и для фанатов корейской культуры
06.01.2023
«За $350 можно арендовать комнату вообще без окон». Белоруска о жизни и ценах в Южной Корее
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