Южная Корея

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Siheung-si
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«Самое дорогое здесь — жилье, мясо и фрукты». Личный опыт переезда из Казахстана в Южную Корею 
01.02.2023
«Самое дорогое здесь — жилье, мясо и фрукты». Личный опыт переезда из Казахстана в Южную Корею 
Южная Корея введет две новых визы: для цифровых кочевников и для фанатов корейской культуры
12.01.2023
Южная Корея введет две новых визы: для цифровых кочевников и для фанатов корейской культуры
«За $350 можно арендовать комнату вообще без окон». Белоруска о жизни и ценах в Южной Корее
06.01.2023
«За $350 можно арендовать комнату вообще без окон». Белоруска о жизни и ценах в Южной Корее
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