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    Гражданство Мальты может быть предоставлено в рамках государственной программы "Золотая виза". Это программа резидентства, в зависимости от инвестиций, которая предоставляет гражданам, не являющимся гражданами ЕС, вид на жительство через квалифицированные инвестиции. Она обеспечивает дост…
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