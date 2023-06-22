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Гражданство Мальты может быть предоставлено в рамках государственной программы "Золотая виза".
Это программа резидентства, в зависимости от инвестиций, которая предоставляет гражданам, не являющимся гражданами ЕС, вид на жительство через квалифицированные инвестиции. Она обеспечивает дост…
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Billion Dollar Beauties
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