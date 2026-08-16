  1. Realting.com
  2. Германия

Новостройки в Германии

;
Рейнланд-Пфальц
1
Pirmasens
1
Поиск новостроек
Скрыть
Поиск новостроек
Расширенный поиск Компактный поиск
Параметры поиска
Сортировать
На карте
Многоквартирный жилой дом DHH Neubau in 66955 Pirmasens zu verkaufen
Многоквартирный жилой дом DHH Neubau in 66955 Pirmasens zu verkaufen
Многоквартирный жилой дом DHH Neubau in 66955 Pirmasens zu verkaufen
Многоквартирный жилой дом DHH Neubau in 66955 Pirmasens zu verkaufen
Многоквартирный жилой дом DHH Neubau in 66955 Pirmasens zu verkaufen
Показать все Многоквартирный жилой дом DHH Neubau in 66955 Pirmasens zu verkaufen
Многоквартирный жилой дом DHH Neubau in 66955 Pirmasens zu verkaufen
Pirmasens, Германия
Цена по запросу
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2024
Количество этажей 3
1 объект недвижимости 1
Агентство
ELBUS GmbH
Оставить заявку
На карте

Мощная экономика Германии привлекает тех, кто ищет недвижимость в стране, и застройщики Германии делают все, чтобы удовлетворить растущий спрос.

Особенности покупки новой недвижимости в Германии

Покупка недвижимости в Германии от застройщика может стать хорошим вложением, потому как немецкий рынок новостроек славится строгими стандартами строительства. Их соблюдение тщательно контролируют регулирующие органы. Хоть это не гарантирует высочайшее качество жилья, тем не менее любые изъяны оперативно исправляются. Также в плюс идет:

  • Энергоэффективность. Новые дома строятся с учетом последних экологических норм.
  • Гибкость планировки. Жилой комплекс в Германии — это монолитное здание с квартирами самой разной планировки и отделки.
  • Гарантия от застройщика. Покупатели получают защиту от дефектов строительства на несколько лет.
  • Инфраструктура. Застройщики обязаны обеспечить будущих жильцов всей необходимой инфраструктурой, а если таковой нет, — достроить ее.

Цены на новое жилье в Германии

Цены на новостройки Германии в крупных городах, вроде Мюнхена или Франкфурта, выше, чем в небольших населенных пунктах. Также на стоимость косвенно влияют местные власти федеральных земель. Они устанавливают условия застройщикам, перекладывая на них затраты на расширение инфраструктуры, поэтому стоимость проектов возрастает.

Город/регион Цена за кв.м (в евро) Комментарий

Берлин

 5000–7000 Столица с высоким спросом
Мюнхен 8000–12,000 Престижный и дорогой рынок
Восточная Германия 3000–4500 Более доступные варианты

Средняя стоимость объекта в новостройке начинается от 200,000 евро, а рост цен на недвижимость составляет около 4-6% в год. Это не лучший показатель по Европе, но это перекрывается стабильностью немецкой экономики.

Нюансы покупки недвижимости в новостройке Германии

Процесс покупки нового жилья в Германии имеет свои особенности. Например, все сделки с недвижимостью проходят при посредничестве нотариуса. Если продавец предлагает провести сделку без него или при его посреднике, это прямой повод воздержаться от покупки.  

Нотариальные расходы составляют порядка 1–2% от стоимости недвижимости, еще 3,5–6,5% уходит на передачу прав собственности. Сюда же стоит прибавить то, что иностранцам сложнее получить ипотеку, и первый взнос для них часто выше, чем для граждан Германии. В сумме для покупки выбранного объекта в ипотеку нужно иметь в наличии не менее 40–50% от его стоимости.

Полезные материалы по покупке новостроек в Германии

Все виды налогов в Германии
Все виды налогов в Германии
Как получить ипотеку в Польше, Германии и Испании? Подробно о требованиях, процентных ставках и алгоритме действий
Как получить ипотеку в Польше, Германии и Испании? Подробно о требованиях, процентных ставках и алгоритме действий
Каково это — жить в Германии? Обзор 5 немецких городов с комментариями иммигрантов
Каково это — жить в Германии? Обзор 5 немецких городов с комментариями иммигрантов
В Германии нельзя купить недвижимость за криптовалюту и наличные — причины и сравнение с другими странами
В Германии нельзя купить недвижимость за криптовалюту и наличные — причины и сравнение с другими странами
Обзор рынка недвижимости Германии: цены на квартиры и дома во 2 квартале 2025 года
Обзор рынка недвижимости Германии: цены на квартиры и дома во 2 квартале 2025 года
Подробный гайд по покупке жилья в Германии
Подробный гайд по покупке жилья в Германии

Часто задаваемые вопросы о новостройках Германии

Какие плюсы есть у новостроек по сравнению со старыми домами в Германии?

Квартиры в новых ЖК отличаются более просторными и оригинальными планировками, чем в зданиях старого фонда. У новостроек также лучше развита внутренняя инфраструктура. Большая часть из них построена застройщиками Германии по принципу «город в городе». Это позволяет жильцам пользоваться всеми инфраструктурными удобствами, не покидая территорию ЖК.

Какие правила предусмотрены для иностранцев при покупке жилья в новостройках в Германии?

Иностранные лица могут свободно приобретать недвижимость в Германии в новостройках. Покупка допускается за наличные и в рамках ипотечных программ. Сделки происходят в нотариусе. Помимо стоимости квартиры, иностранцам требуется оплатить налог на владение новой собственностью, регистрационную пошлину, комиссию риэлтора и гонорар нотариуса. В сумме эти расходы составляют порядка 10-17% от цены объекта.

Какие нужны документы, чтобы купить новостройку в Германии?

Из документов иностранным лицам необходимы загранпаспорт и виза. Потребуется также открыть счет в местном банке, с которого после покупки будут переведены деньги продавцу.
Realting.com
Перейти