Новостройки в Германии

Мощная экономика Германии привлекает тех, кто ищет недвижимость в стране, и застройщики Германии делают все, чтобы удовлетворить растущий спрос.

Особенности покупки новой недвижимости в Германии

Покупка недвижимости в Германии от застройщика может стать хорошим вложением, потому как немецкий рынок новостроек славится строгими стандартами строительства. Их соблюдение тщательно контролируют регулирующие органы. Хоть это не гарантирует высочайшее качество жилья, тем не менее любые изъяны оперативно исправляются. Также в плюс идет:

Энергоэффективность. Новые дома строятся с учетом последних экологических норм.

Новые дома строятся с учетом последних экологических норм. Гибкость планировки. Жилой комплекс в Германии — это монолитное здание с квартирами самой разной планировки и отделки.

Жилой комплекс в Германии — это монолитное здание с квартирами самой разной планировки и отделки. Гарантия от застройщика. Покупатели получают защиту от дефектов строительства на несколько лет.

Покупатели получают защиту от дефектов строительства на несколько лет. Инфраструктура. Застройщики обязаны обеспечить будущих жильцов всей необходимой инфраструктурой, а если таковой нет, — достроить ее.

Цены на новое жилье в Германии

Цены на новостройки Германии в крупных городах, вроде Мюнхена или Франкфурта, выше, чем в небольших населенных пунктах. Также на стоимость косвенно влияют местные власти федеральных земель. Они устанавливают условия застройщикам, перекладывая на них затраты на расширение инфраструктуры, поэтому стоимость проектов возрастает.

Город/регион Цена за кв.м (в евро) Комментарий Берлин 5000–7000 Столица с высоким спросом Мюнхен 8000–12,000 Престижный и дорогой рынок Восточная Германия 3000–4500 Более доступные варианты

Средняя стоимость объекта в новостройке начинается от 200,000 евро, а рост цен на недвижимость составляет около 4-6% в год. Это не лучший показатель по Европе, но это перекрывается стабильностью немецкой экономики.

Нюансы покупки недвижимости в новостройке Германии

Процесс покупки нового жилья в Германии имеет свои особенности. Например, все сделки с недвижимостью проходят при посредничестве нотариуса. Если продавец предлагает провести сделку без него или при его посреднике, это прямой повод воздержаться от покупки.

Нотариальные расходы составляют порядка 1–2% от стоимости недвижимости, еще 3,5–6,5% уходит на передачу прав собственности. Сюда же стоит прибавить то, что иностранцам сложнее получить ипотеку, и первый взнос для них часто выше, чем для граждан Германии. В сумме для покупки выбранного объекта в ипотеку нужно иметь в наличии не менее 40–50% от его стоимости.