Топ-5 городов Польши: все плюсы и минусы от тех, кто туда уже переехал

В Польше насчитывается 964 города, но не во всех из них вам захочется обосноваться. Из этого большого списка мы выбрали топ-5 польских городов и узнали, чем они привлекательны для жизни, а чем не очень.

В последнее время Польша является топовым иммиграционным направлением (особенно среди белорусов и украинцев). Да, эта страна может многое предложить, но, задумываясь о переезде, нужно подумать, какой польский город подойдет для релокации и постоянного жительства именно вам.

Мы выделили топ-5 городов Польши (Варшава, Познань, Гданьск, Краков, Вроцлав) и сделали большой обзор каждого из них. В этой статье вы увидите не только «сухие» факты, но и неочевидные преимущества и недостатки каждого города на основе личного опыта переехавших туда людей.

Варшава

Начнем мы наш обзор со столицы Польши и самого дорого места для жизни в этой стране — Варшавы. Еще ее называют «Городом Фениксом», так как Варшава не раз разрушалась и восстанавливалась.

Варшава — современный европейский город с разнообразной архитектурой, где проживает более 1,8 миллиона человек. Зимы здесь холодные, но подозреваем, что столичная суета и оживленные вечера добавят много тепла в ваши будни.

Средняя заработная плата в Варшаве — $1650/месяц.

Средняя стоимость жизни в Варшаве для одного человека — $770/месяц без учёта аренды.

Средняя стоимость аренды квартиры с одной спальней в Варшаве — $700-900/месяц.

Изюминка города. В Варшаве есть кампус Google — это бесплатное пространство для коворкинга, излюбленное цифровыми кочевниками.

Вот что нам рассказала о жизни в Варшаве Марина, которая живёт в этом городе уже полтора года:

— Варшава, на самом деле, очень разная: здесь есть районы с панельками еще с советских времен, убогими дворами и разбитыми детскими площадками, а есть районы с суперсовременными жилыми комплексами с закрытыми от машин территориями и потрясающими детскими площадками. Бывает, что такой модный жилой комплекс построен прямо в «старом» районе, и это иногда очень удивляет. Мы живем в районе Жолибож — здесь много зелени, небольших парков и красивых переулков; хватает также магазинчиков и кафешек-ресторанов. Мне, в общем, нравится.

В Варшаве очень хорошо развита система общественного транспорта — по городу передвигаться очень удобно на трамваях и электросамокатах. Собственное авто необходимо, когда нужно закупиться продуктами или поехать за город. Постоянные пробки в час пик быстро отбивают желание ехать на работу на машине.

Еще одним преимуществом Варшавы я бы назвала возможность отдохнуть на любой вкус и кошелек: здесь есть спортивные центры, парки, платные и бесплатные аттракционы, аквапарки и бассейны, бары, кафе, рестораны и т.д.

Отдельно стоит рассказать про собачников: их здесь очень много, и это отличный способ наладить общение с местными людьми. Владельцы собак охотно идут на контакт, можно легко познакомиться и попрактиковаться в изучении польского языка. Люди, в целом, настроены доброжелательно — с откровенным негативом я столкнулась лишь однажды на приеме у врача. Да и то, там главная проблема была в том, что врач хотел, чтобы я говорила по-польски, а через месяц после приезда сделать это было довольно трудно.

В категорию минусов я бы включила цены на аренду квартир. Объективно, для семьи с двумя детьми и собакой аренда жилья обойдется, как минимум, в $1000 — $1200 в месяц.

Еще один минус (но он связан с нынешней ситуацией) — сложности в устройстве ребенка в школу/садик. Садик здесь не обязательный, поэтому найти место в государственном оказалось настоящей проблемой. В итоге за садик для дочки мы платили $500 в месяц.

И основной минус (но это не про город, а про жизнь в целом) — это бюрократия. Здесь на каждый шаг должен быть документ и, желательно, не один. Из-за незнания всех законов в этих документах реально можно потеряться. У нас часто бывало такое, что мы оформляли что-то не так, как нужно, или не в те сроки; или вообще узнавали о каких-то необходимых документах уже по факту — и оголтело бежали их делать.

Резюмируя, Варшава мне нравится. Город иногда очень напоминает Минск: простором, застройкой, людьми.

Познань

Познань — это нечто среднее между большим и маленьким городом, поэтому тут удастся выдерживать правильный баланс между весельем и заземлением. Переехав сюда, вы будете жить среди зданий эпохи Возрождения, живописных парков и современных удобств. А еще из Познани удобно отправляться путешествовать в другие страны, так как город расположился на западе Польши. Например, добраться до Берлина вы сможете всего за два часа.

Средняя заработная плата в Познани — $1270/месяц.

Средняя стоимость жизни в Познани для одного человека — $690/месяц без учёта аренды.

Средняя стоимость аренды квартиры с одной спальней в Познани — $500-600/месяц.

Изюминка города. Познань славится своими круассанами и здесь даже есть посвященный им музей.

Своими наблюдениями с нами поделился Евгений, он живёт в Познани с семьей около двух лет:

— Познань — очень уютный город, и в этом его самый огромный плюс. Нет широких проспектов, пустырей, промзон (ну, может, совсем чуть-чуть). Здесь узкие улочки с односторонним или двухполосным движением, узенькие тротуары, но везде есть велодорожка. Дома расположены близко друг к другу, но из-за невысотной застройки они на тебя не давят. Через каждые 2-3 квартала есть парк. Вообще, парки в Познани — это то, что отличает этот город от других. Здесь очень много жилых кварталов, которые, такое ощущение, построили на месте бывшего леса, срубив лишь малую часть деревьев. Ты видишь парк, а потом понимаешь, что это жилой район.

Город довольно компактный, поэтому из центра до окраины можно добраться пешком за час-полтора. Все районы максимально сбалансированы: везде есть школы, магазины, садики, парки, старая и новая застройка. На мой взгляд, в Познани нет ни одного откровенно плохого места. Каждый просто выбирает район под свой вкус.

Подкупает в городе именно вот этот уют, который создаётся за счет невысокой застройки и узких улочек. Выходишь утром на балкон с кофе, а тебя приветствуют соседи, уборщик, продавец выпечки снизу, почтальон. Поэтому Познань располагает на неспешный образ жизни и смакование каждого момента: здесь я начал слышать пение птиц, наслаждаться цветением растений, гулять в парке под дождем.

Из минусов могу отметить такую же неторопливость в работе городских служб, вроде Ужондов, операторов интернета, банков. Также 2-3 раза в год Познань накрывает сильный смог — раз в год этот город признается самым грязным по уровню воздуха в мире.

Гданьск

Гданьск расположен на берегу Балтийского моря и проживает тут чуть более 470 тысяч человек. В городе функционирует крупнейший морской порт, также есть свой аэропорт и ЖД станция. Это очень удобно для любителей путешествовать или куда-то махнуть на выходные. А еще Гданьск считается городом счастливых людей: 80% местных жителей абсолютно довольны своей жизнью и считают себя счастливчиками.

Средняя заработная плата в Гданьске — $1400/месяц.

Средняя стоимость жизни в Гданьске для одного человека — $700/месяц без учёта аренды.

Средняя стоимость аренды квартиры с одной спальней в Гданьске — $600-750/месяц.

Изюминка города. Гданьск — это центр мировой торговли янтарем. Купить его в городе можно в янтарных ювелирных магазинах, сувенирных лавках и открытых уличных лотках. А еще в Гданьске есть музей янтаря.

Про жизнь в Гданьске нам рассказала Гала, которая живет в этом городе уже 6 лет:

— Начну с плюсов. Во-первых, мне нравится, что в Гданьске есть море. Пусть холодное и летом часто в водорослях, все же приятно посидеть на берегу моря в любое время года, почувствовать его солёный запах и даже найти янтарь, принесённый волнами.

В Гданьске большое русскоязычное комьюнити. Переезд в другую страну всегда дается сложно, но релокация в Гданьск облегчена тем, что есть много «наших» людей, готовых помочь и ответить на любой вопрос в местных телеграм-чатах.

В Труймясте легко и просто встретиться с дикой природой в самом центре города. Так, например, я столкнулась с огромным кабаном в районе вокзала(а это совсем рядом со старым городом!); лисы чаще встречаются в парках, но несколько раз я замечала их и в самом центре (в районе wrzeszcz); косули встречались мне во время утренней пробежки у озера рядом с домом, а одна рыженькая белочка была нашей соседкой и жила в дупле дерева напротив. Сначала такое пугает, но через какое-то время начинаешь реагировать на это спокойно, как поляки, и воспринимать диких кабанов как бездомных собак. Считаю, что способность людей и диких животных жить в ладу — это плюс города.

В Гданьске я часто ловлю себя на чувстве безопасности и свободы. На улицах редко встретишь патрульных, при этом количество конфликтных ситуаций, наблюдаемых в городе, небольшое.

Если сравнивать с Минском, то ощущение, что в Гданьске 1% гаишников, и то стоят они в основном на одних и тех же местах вот уже 5 лет. А ещё в городе нет стационарных камер на скорость. Как рассказывал знакомый поляк, камеры были, но Гданьчане собрали подписи против — и камеру сняли.

Меня впечатляет, как на здешних дорогах пропускают машины с мигалками. Для меня это до сих пор эмоциональное зрелище, вселяющее веру в людей. Если вы смотрели «Брюс всемогущий», там был момент, где герой разводил пробку руками, — именно так я вижу ситуации на дорогах в Гданьске. Не важно, какого размера пробка, при необходимости поток машин изменит направление в одно мгновение и скорая беспрепятственно промчится мимо вас.

Местное общество потихоньку перестраивается на эко-жизнь и этому уделяется много внимания. Интересный факт: если жильцы дома или жилищного комплекса плохо распределяют отходы, фирма, которая забирает мусор, повышает ставку за услуги для конкретно этого дома/комплекса.

Гданьск входит в конгломерацию Труймясто, и это даёт возможность выбрать место для отдыха под своё настроение. Хочется движа — идёшь в индустриальную Сточню или в вечно туристический, шумный Сопот; нуждаешься в спокойствии — приезжаешь к морю в тихой Гдыне, поднимаешься на обрыв и свысока смотришь, как формируются и исчезают у берега волны; хочешь почувствовать себя туристом своего города — и вот ты уже на Старувке дегустируешь польскую кухню. А еще Труймясто — это крутые велодорожки, удобно связывающие три города. Радуют также и пешеходы, которые не заходят на зону для велосипедистов.

Стоит сказать об отличном формировании цен за мобильные услуги: здесь раз в месяц оплачиваешь тариф и не беспокоишься ни о чем. За 5 лет в Польше я ещё ни разу не делала каких-либо доплат, при этом у меня постоянно включён интернет, который я использую вообще без ограничений: смотрю фильмы, ютуб, слушаю музыку.

В Гданьске можно позволить себе жить хорошо, не зарабатывая миллионы. Сезонные продукты (речь об овощах и фруктах) здесь доступны по приятным ценам, а, например, на 8 марта можно купить огромный букет тюльпанов для любимой и при этом не разориться. Прошлой зимой к Новому году мы купили высокую живую елку за 40 злотых (8,44 USD).

В городе уйма мест для развлечений и культурного времяпрепровождения: филармония, аквапарки, потрясающие музеи, старинные и самобытные костелы, парки, исторические районы. А еще здесь очень много кафе на любой вкус и карман, в каждом из которых вам обязаны предоставить карту аллергенов, находящихся в составе разных блюд. Лично для меня это было приятным удивлением!

Сейчас расскажу о минусах. Определенный минус — погода и постоянный ветер. Главное правило в Гданьске — выходя из дома, бери с собой майку и куртку.

Еще есть проблемы с воздухом. На окраинах города, особенно в молодых районах, часто разит тухлой кислятиной. Всему виной свалка, находящаяся недалеко от этих райончиков. Уже несколько лет правительство города пытается решить эту проблему, но запах пока стоит.

Сложности с парковкой. Найти место, особенно в Старом городе, непросто, и чем меньше парковочных мест и популярнее локация, тем дороже паркинг.

Также очень непривычно, что в местных ресторанах кухня работает до 22- 23 часов — погулять всю ночь, вкусно поесть и выпить в здешних реалиях не выйдет.

Бюрократия — особый пункт, который не оставит равнодушным ни одного польского мигранта. Столько прожито в стенах ужондов! Сколько документов доносилось, сколько месяцев ждалось, сколько денег уходило на все переводы. Управления по разным делам (ужонды) — это отдельный мир, подчиняющийся своему ходу времени. Здесь на все нужна своя бумажка. И да, они забирают (навсегда!) оригиналы некоторых документов — например, свидетельства о рождении и браке. В общем, бессмысленная и беспощадная система.

Еще в категорию минусов я бы занесла толпы туристов летом и в канун Рождества; маленький декретный отпуск и высокий уровень влияния католической церкви на государство.

Также при возникновении спорных ситуаций (скажем, если к вам пришли гости и вы шумите после 22), скорее к вам приедет полиция, нежели постучат соседи с просьбой сделать тише. С другой стороны, это и плюс, конечно.

Краков

В оживленном городе Краков проживает более 780 тысяч человек. Город богат на культурное наследие: здесь можно насладиться красивой средневековой архитектурой, прогуляться по еврейскому кварталу и сфотографироваться на самой большой рыночной площади в Европе. А еще Краков облюбовали айтишники: в последнее время тут открывается много компаний IT-сектора.

Средняя заработная плата в Кракове — $1500/месяц.

Средняя стоимость жизни в Кракове для одного человека — $710/месяц без учёта аренды.

Средняя стоимость аренды квартиры с одной спальней в Кракове —$630-830/месяц.

Изюминка города. Здесь находится крупнейший парк развлечений в Польше Energylandia.

О положительных и отрицательных сторонах жизни в Кракове нам рассказала Маша, которая живет в этом городе уже 5 лет:

— Вот какие плюсы в местной жизни я могу уверенно выделить:

В Кракове отлично организован городской транспорт: всегда можно доехать даже в самую дальнюю точку Кракова, пусть и с пересадками. Однако нужно быть готовым, что бывают задержки и переносы в расписании.

Мне очень по душе оформление города. Здесь над этим работает большая команда и, в случае каких либо жалоб и предложений, им можно писать напрямую. У меня ни разу не возникало вопросов вроде «а где мусорка» или «почему тут грязно». Все парки современно оформлены, всегда есть места и скверики, где можно посидеть и отдохнуть.

Архитектура... Здесь думаю ничего объяснять не нужно, всё-таки это город королей.

Насыщенная развлекательная программа, много музеев и выставочных пространств. Постоянно организовываются арт-встречи, концерты, воркшопы и выставки. В выходной день всегда есть чем заняться.

Радует наличие аэропорта: удобно, когда не нужно ехать в другой город, чтобы полететь куда-нибудь.

Почти везде есть велодорожки.

Безопасно всегда, даже ночью.

Минимальное количество бездомных.

Много торговых центров/ спортзалов/ стадионов, а еще есть большой зоопарк, который я очень рекомендую посетить.

Теперь о минусах:

Основной минус для меня — это воздух. Краков расположен в «яме», поэтому свежий воздух здесь отсутствует (гаймориты и постоянные головные боли здесь у всех). Даже количество парков не спасает.

Пробки. Постоянные пробки. Краков в большей степени подойдёт владельцам велосипедов или любителям прогуляться.

Мало зелени. Мне, как выходцу из Беларуси, кажется, что здесь вообще нет деревьев.

Смог. Зимой, чаще всего по утрам, шагая на работу, ты не видишь ничего, кроме своих ног.

Цены на проезд. Поездка на 20 минут стоит 4 zl (0.85 USD), в Варшаве для сравнения — 3.40 zl.

Вроцлав

Вроцлав — старейший польский город (с более чем 1000-летней историей), в котором проживает около 644 тысяч человек. В 2016 году Вроцлав получил статус «Культурной столицы Европы», поэтому город стал еще большим местом притяжения для иностранцев. Тем более, что до него и обратно легче добраться до других стран на поездах или машине (по сравнению с другими польскими городами). Есть тут и собственный аэропорт.

Средняя заработная плата во Вроцлаве — $13000/месяц.

Средняя стоимость жизни во Вроцлаве для одного человека — $710/месяц без учёта аренды.

Средняя стоимость аренды во Вроцлаве — $600-800/месяц.

Изюминка города. Во Вроцлаве есть более 600 статуй гномов.

О жизни во Вроцлаве нам рассказала Дарья, которая прожила там 6 лет:

— Вроцлав очень красивый и разнообразный: у него своя история, культура, традиции, и этому здесь уделяется большое внимание. Это один из старейших городов в Польше. Например, в Старом Мясте (это самая старая часть Вроцлава), стоит катэдра, основанная в 10 веке. При этом современные здания здесь тоже есть и они повсеместно переплетаются со старыми — благодаря этому, город получился смешанный по своему архитектурному стилю.

Этот город также называют «польской Венецией», потому что здесь очень много мостов (кажется, около 130), которые соединяют протекающую тут реку Одру. Романтическую атмосферу также дополняют прогулки по брусчатке, по которой ходили когда-то дворяне, и до сих пор вручную зажигающий фонари фонарщик.

Нужно отметить, что Вроцлав достаточно дорогой. Цены на жилье высокие, поэтому даже получая среднюю зарплату по рынку, некоторые могут быть не в состоянии оплачивать ежемесячную аренду. Тем не менее, релоканты очень часто выбирают этот город, потому что это максимально «западный городок», а от Германии или Чехии отсюда — рукой подать.

А вот что о Вроцлаве рассказал Владислав, который живет там последние 2,5 года:

— Давайте начну с факта, который я не могу отнести ни к минусам, ни к плюсам — это большое количество иностранцев, в частности, украинцев. Да, возможно, в какой-нибудь Варшаве их больше, но по соотношению к местному населению, здесь количество русскоговорящих или людей, разговаривающих на украинском, ощущается гораздо сильнее.

Теперь непосредственно о минусах. Самое больное для меня — работа государственных учреждений. Все работает очень-очень медленно: начиная с процесса легализации, заканчивая сменой водительских прав и записью к узконаправленному врачу. Мой пример: я попросил у местного Воеводы разрешение на постоянное проживание в Польше (ПМЖ). По закону, эта административная процедура не должна длиться больше 2-3 месяцев. Я же ожидаю решение уже 16 месяцев. За все это время я не получил ни единого письма из этого органа. Я обращался практически во все инстанции и даже нашел людей, которые работали в этом Dolnośląski Urząd Wojewódzki. Все говорят, что там происходит полный хаос. Зачастую выходит так, что некоторые люди ожидают свои решения 3-5 лет.

Еще один личный пример: я пытался как-то воспользоваться государственной медициной, пробовал записаться к гематологу, обзванивал разные мед. учреждения. Ближайшая запись была через 5 месяцев. Поэтому сейчас у меня есть еще приобретенный медицинский пакет в дополнение к тому, что из каждой моей зарплаты около 10% уходит на гос. медицину. Т.е. ежемесячно в медицинскую сферу я отчисляю приличное количество своего дохода, а по факту получить мед.помощь — тот еще квест. В общем, по моему личному мнению, гос.структуры работают тут не очень хорошо.

Также из-за большого количества иностранцев, цены на аренду во Вроцлаве очень высокие. Был период, когда мои знакомые не могли в принципе найти себе жилье. Многим, уже живущим здесь, обновляют стоимость аренды в связи с инфляцией, но не так сильно, как для новоприбывших.

Среди других минусов — пробки, много бездомных на улице, а также то, что в городе много бетона и мало зелени (на площадях настолько жарко, что ставят специальные водные распрыскиватели, чтобы люди могли охладиться). Одной из огромных проблем является смог, который возникает зимой, когда начинается отопление углем.

К плюсам однозначно могу отнести архитектуру и инфраструктуру. Вообще, город в себе содержит столько исторических отсылок, что очень долго можно этому удивляться и постоянно узнавать что-то новое. Еще мне очень нравится погода: по ощущениям, здесь на порядок больше солнечных, теплых дней, чем в Беларуси.

Во Вроцлаве большое количество музеев, университетов, клубов, кафе, библиотек. Постоянно проводятся какие-то активности, организованные городом. Сейчас, например, организовываются вечерние «потанцовки», где люди абсолютно всех возрастов танцуют на главных площадях города. В этом городе точно не соскучишься и при этом он всегда остается уютным.

Читайте также:

«Иностранцам отказывают в покупке домов в Польше?» Эксперт об актуальных новостях рынка недвижимости Варшавы

Президент Польши подписал закон о программе «Первая квартира». Подробности