Все квартиры Квартира 3 комнаты Амстердам, Нидерланды 3 85 м² Амстердам. Центр. Престижный квартал, в котором находятся : Государственный Музей, Музей … €475,000 Рекомендовать Квартира 1 спальня Истрийская жупания, Нидерланды 2 1 70 м² 1 Топ предложение! Новые готовые апартаменты в 600 м от моря Элитная недвижимость Farka & S… €185,000 Рекомендовать Квартира 6 комнат Амстердам, Нидерланды 6 201 м² Амстердам. Трёхуровневая квартира с видом на залив. Площадь апартаментов 201 м2 &… €1,15 млн Рекомендовать Квартира 3 комнаты Амстердам, Нидерланды 3 108 м² 2 Гаага. Трёхкомнатная квартира рядом с бульваром (побережье Северного моря &#… €365,750 Рекомендовать Квартира 4 комнаты Амстердам, Нидерланды 4 200 м² Амстердам. Двухуровневая красивая квартира в историческом центре Амстердама. Дом постройки 1… €950,000 Рекомендовать Квартира 5 комнат с двором Амстердам, Нидерланды 5 120 м² 1 Амстердам. 5-комнатные апартаменты на первом этаже в новом жилом комплексе Год постройки: 20… €320,000 Рекомендовать Квартира 3 комнаты Амстердам, Нидерланды 3 83 м² 3 Амстердам. Исторический центр города. Дом постройки 1720 года. Полная перестройка и реставра… €319,000 Рекомендовать Квартира 3 комнаты Амстердам, Нидерланды 3 87 м² 4 Нидерланды г. Амстердам Апартамент с балконом 3-комнатный апартамент с балконом … €364,000 Рекомендовать Показать больше