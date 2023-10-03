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Нидерланды

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Нидерланды
Столица: Амстердам
Языки: Нидерландский
Валюта: Евро
Население: 17, 2 млн.
Часовой пояс: (GTM+1 +2)
ИРЧП: 0,931
Погода в Амстердаме
13°
Облачно
Ветер: 6 м/с, южный
Давление: 1011 мм рт. ст.
Влажность: 66%
Средняя цена
за квартиру: €413,949
за дом: €2,604,172