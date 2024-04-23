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Программы иммиграции в Латвии

  • ВНЖ
    Latvian Residence Permit through Real Estate Purchase – This is the fastest, easiest, and most affordable way to secure both a valuable investment in a stably developing country and the privilege of unrestricted travel within the Schengen Area
    Latvian Residence Permit through Real Estate Purchase – This is the fastest, easiest, and most affordable way to secure both a valuable investment in a stably developing country and the privilege of unrestricted travel within the Schengen Area
    Латвия Латвия
    от
    $291,563
    Тип программы иммиграции ВНЖ
    Срок получения от 3 месяцев
    Преимущества: По сравнению с другими странами ЕС, получение вида на жительство в Латвии является простым и эффективным, занимает до трех месяцев. Доступность: Стоимость получения вида на жительство через инвестиции в недвижимость в Латвии является одной из самых низких в Европейском …
    Агентство
    Mercury Group Latvia
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  • ВНЖ
    ВНЖ за инвестиции
    ВНЖ за инвестиции
    Латвия Латвия
    от
    $69,886
    Тип программы иммиграции ВНЖ
    Срок получения от 2 месяцев
    Программа "Золотая Виза" Латвии предлагает за относительно не дорогие инвестиции получить ВНЖ страны ЕС с доступом без виз во все 27 стран Шенгентского Соглашения. Это стратегический вход к балтийскому и североевропейскому рынку.
    Агентство
    Billion Dollar Beauties
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