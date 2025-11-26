Страна золотых пляжей, высоких гор и низких цен

Болгария – государство, расположенное в юго-восточной части Европы. В этой гостеприимной стране есть и море, и горы, и старинные храмы, и современные деловые центры, а также жилая недвижимость.

Население Болгарии насчитывает около 7 миллионов человек. Основная религия для большинства жителей – православие. Здесь используется понятная нам кириллица, а многие болгары в совершенстве знают русский язык. Климат в Болгарии разнообразен: от континентального со снежными зимами в горах до средиземноморского с отсутствием морозов и жарким летом на побережье.

Самые известные города страны – София, Пловдив, Варна и Бургас. В Болгарии есть как известные горнолыжные центры (Банско, Боровец, Пампорово), так и знаменитые морские курорты (Солнечный Берег, Албена, Созополь, Несебр). Сегодня приморские города страны застраиваются новыми жилыми комплексами, в которых предусмотрено все для удобства жильцов: приватные зоны отдыха, бассейны, фитнес-клубы. При этом цены на недвижимость, питание и проживание здесь – невелики, что делает Болгарию довольно привлекательным местом для инвестиций.