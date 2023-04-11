Болгария

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Квартиры в Болгарии
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Квартирав Несебр, Болгария
Квартира
Несебр, Болгария
36 м² 2 Этаж
€ 38,900
Квартира 2 спальнив Солнечный берег, Болгария
Квартира 2 спальни
Солнечный берег, Болгария
60 м² 1 Этаж
€ 55,000
Квартирав Бургас, Болгария
Квартира
Бургас, Болгария
30 м² 3 Этаж
€ 27,000
Квартира 2 спальнив Несебр, Болгария
Квартира 2 спальни
Несебр, Болгария
76 м² 4 Этаж
€ 91,200
Дома в Болгарии
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Дом 5 спаленв Cherno More, Болгария
Дом 5 спален
Cherno More, Болгария
255 м² 2 Этаж
€ 217,560
Дом 5 спаленв Ravda, Болгария
Дом 5 спален
Ravda, Болгария
240 м² 3 Этаж
€ 362,600
Дом 5 спаленв Byala Voda, Болгария
Дом 5 спален
Byala Voda, Болгария
200 м² 2 Этаж
€ 43,610
Дом 1 спальняв Sofia City, Болгария
Дом 1 спальня
Sofia City, Болгария
3 Количество комнат 130 м² Количество этажей 1
€ 15,500
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Все публикации
Как купить недвижимость в Болгарии: подробный гайд
11.04.2023
Как купить недвижимость в Болгарии: подробный гайд
Что ждет Болгарию в 2023? Экономический прогноз Евросоюза и анализ рынка недвижимости
14.02.2023
Что ждет Болгарию в 2023? Экономический прогноз Евросоюза и анализ рынка недвижимости
Квартиры у моря по цене от €15,000 до €24,000. Подборка недорогих квартир в Болгарии
20.01.2023
Квартиры у моря по цене от €15,000 до €24,000. Подборка недорогих квартир в Болгарии
ТОП-5 городов для комфортной жизни в Болгарии
14.12.2022
ТОП-5 городов для комфортной жизни в Болгарии
Две квартиры на курорте и домик в деревне: нашли бюджетные варианты жилья в Болгарии 
20.09.2022
Две квартиры на курорте и домик в деревне: нашли бюджетные варианты жилья в Болгарии 
В Болгарии горожане устремляются в села и скупают загородные дома
12.08.2022
В Болгарии горожане устремляются в села и скупают загородные дома
Жить на курорте, да еще и с видом на горы? В Болгарии можно купить квартиру-мечту всего за $48,000
04.08.2022
Жить на курорте, да еще и с видом на горы? В Болгарии можно купить квартиру-мечту всего за $48,000
Если дача у моря, то только такая. В Болгарии за €69,950 продается новый коттедж
27.06.2022
Если дача у моря, то только такая. В Болгарии за €69,950 продается новый коттедж
Болгария
Столица: София
Языки: Болгарский
Валюта: Болгарский лев
Население: 7,1 млн.
Часовой пояс: (GTM +2 +3)
ИРЧП: 0,813
Погода в София
Облачно
Ветер: 4 м/с, южный
Давление: 1007 мм рт. ст.
Влажность: 71%
Средняя цена
за квартиру: € 126,870
за дом: € 276,358
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Страна золотых пляжей, высоких гор и низких цен

Болгария – государство, расположенное в юго-восточной части Европы. В этой гостеприимной стране есть и море, и горы, и старинные храмы, и современные деловые центры, а также жилая недвижимость.

Население Болгарии насчитывает около 7 миллионов человек. Основная религия для большинства жителей – православие. Здесь используется понятная нам кириллица, а многие болгары в совершенстве знают русский язык. Климат в Болгарии разнообразен: от континентального со снежными зимами в горах до средиземноморского с отсутствием морозов и жарким летом на побережье.

Самые известные города страны – София, Пловдив, Варна и Бургас. В Болгарии есть как известные горнолыжные центры (Банско, Боровец, Пампорово), так и знаменитые морские курорты (Солнечный Берег, Албена, Созополь, Несебр). Сегодня приморские города страны застраиваются новыми жилыми комплексами, в которых предусмотрено все для удобства жильцов: приватные зоны отдыха, бассейны, фитнес-клубы. При этом цены на недвижимость, питание и проживание здесь – невелики, что делает Болгарию довольно привлекательным местом для инвестиций.