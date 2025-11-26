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Программы иммиграции в Болгарии

  • ВНЖ
    ВНЖ Болгарии через торговое представительство | INVEST CAFE
    ВНЖ Болгарии через торговое представительство | INVEST CAFE
    Болгария Болгария
    от
    $5,702
    Тип программы иммиграции ВНЖ
    Срок получения от 3 месяцев
    Получите вид на жительство в Болгарии на основании регистрации торгового представительства иностранной компании. Программа подходит собственникам бизнеса, директорам компаний, сотрудникам, а также лицам, назначенным торговыми представителями иностранного юридического лица. Представительст…
    Агентство
    Invest Cafe
    Оставить заявку
  • ВНЖ
    Пенсионный ВНЖ в Болгарии | INVEST CAFE
    Пенсионный ВНЖ в Болгарии | INVEST CAFE
    Болгария Болгария
    от
    $3,991
    Тип программы иммиграции ВНЖ
    Срок получения от 3 месяцев
    Программа получения вида на жительство в Болгарии для иностранных пенсионеров позволяет легально проживать в стране, пользоваться европейской системой здравоохранения, открывать банковские счета, покупать недвижимость и в дальнейшем претендовать на ПМЖ и гражданство. Основанием является п…
    Агентство
    Invest Cafe
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  • ВНЖ
    ВНЖ на основании открытия бизнеса
    ВНЖ на основании открытия бизнеса
    Болгария Болгария
    от
    $15,000
    Тип программы иммиграции ВНЖ
    Срок получения от 1 месяцев
    Комплесная услуга получения ВНЖ на основании открытия бизнеса: регистрация компании открытие банковского счета ВНЖ для учредителя Дополнительные услуги: поиск недвижимости под офис и другие цели для бизнеса или для жизни разрешительная документация для бизнеса  сопро…
    Агентство
    Billion Dollar Beauties
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Новости в сфере недвижимости в Болгарии

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Страна золотых пляжей, высоких гор и низких цен

Болгария – государство, расположенное в юго-восточной части Европы. В этой гостеприимной стране есть и море, и горы, и старинные храмы, и современные деловые центры, а также жилая недвижимость.

Население Болгарии насчитывает около 7 миллионов человек. Основная религия для большинства жителей – православие. Здесь используется понятная нам кириллица, а многие болгары в совершенстве знают русский язык. Климат в Болгарии разнообразен: от континентального со снежными зимами в горах до средиземноморского с отсутствием морозов и жарким летом на побережье.

Самые известные города страны – София, Пловдив, Варна и Бургас. В Болгарии есть как известные горнолыжные центры (Банско, Боровец, Пампорово), так и знаменитые морские курорты (Солнечный Берег, Албена, Созополь, Несебр). Сегодня приморские города страны застраиваются новыми жилыми комплексами, в которых предусмотрено все для удобства жильцов: приватные зоны отдыха, бассейны, фитнес-клубы. При этом цены на недвижимость, питание и проживание здесь – невелики, что делает Болгарию довольно привлекательным местом для инвестиций.

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