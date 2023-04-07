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5 спален
Квартира
Санкт-Петербург, Россия
209 м²
€ 1,104,141
Квартира 6 комнат
Сочи, Россия
6 Количество комнат
110 м²
6/7 Этаж
€ 368,792
Квартира
Санкт-Петербург, Россия
235 м²
€ 949,919
Квартира
Сочи, Россия
40 м²
7/16 Этаж
€ 84,934
Дома в России
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таунхаусы
дуплексы
Дом 7 комнат
городской округ Сочи, Россия
7 Количество комнат
240 м²
Количество этажей 3
€ 312,673
Коттедж
Сочи, Россия
170 м²
€ 223,510
Коттедж 14 комнат
Всеволожск, Россия
14 Количество комнат
707 м²
Количество этажей 2
€ 1,615,383
Дом
Сочи, Россия
210 м²
€ 391,143
Публикации
Все публикации
07.04.2023
На всю новостройку — 3 квартиры. В Москве за €22,8 млн продается необычный дом
04.11.2022
Специальные партнерские условия для агентств недвижимости и брокеров от крупнейшего застройщика Беларуси! Вся информация на вебинаре 10 ноября 2022
18.10.2022
Визовые требования для россиян в Германии в 2022 году - Как получить шенген
15.09.2022
«Надо закладывать систему, а не латать дыры.» Застройщики и риелторы о том, что нужно менять в строительной отрасли России
01.09.2022
Компромисс был найден. Как россияне теперь будут получать шенгенские визы?
21.06.2022
24–25 июня 2022 года в Москве состоится Международная Выставка Зарубежной Недвижимости MPIRES
08.06.2022
Крупнейшая выставка зарубежной недвижимости MPIRES 2022 — возможность познакомиться с лучшими предложениями рынка
21.03.2022
Рынок иностранной недвижимости и санкции против России: основные новости (обновлено)
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