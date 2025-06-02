В современном мире недвижимость играет ключевую роль в жизни людей и экономике стран. Но что мотивирует тех, кто работает в этой сфере? Мы провели опрос среди риелторов из 11 стран, чтобы узнать, что им больше всего нравится в их работе. 

Содержание:

  1. Помощь людям и эмоциональное удовлетворение
  2. Гибкий график и возможность заработка
  3. Реальные результаты и безграничность возможностей
  4. Признание и рекомендации

Помощь людям и эмоциональное удовлетворение

Светлана Юкин
Риелтор в США

— Я люблю работу риелтора в Южной Калифорнии за возможность ежедневно видеть дома из разных эпох, выполненных в разном архитектурном стиле, часто абсолютно не похожих один на другой. Я расширяю таким образом свой кругозор о других культурах, национальностях, развивая свои эстетические навыки и изучая особенности строительства, ремонта, дизайна. 

Многие дома у нас вдохновляют на созидание и позитив. Те, что располагаются с видом на сверкающие огни ночного Лос-Анджелеса или на Тихий океан, заряжают энергией. 

Если покупатели хотят купить дом под ремонт, то включается азарт поиска тех самых жемчужин, которые можно преобразить во что-то стоящее, таким образом увеличив его ценность. Наверное, именно от самих домов и получаю наибольшее удовольствие в своей работе.

Жилье в США

Вилла в Калифорния, США
Вилла
Калифорния, США
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 7
Это единственный в своем роде дом в Южной Калифорнии, и на получение разрешений и строительс…
$24,65 млн
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Вилла в Майами, США
Вилла
Майами, США
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
В великолепном месте Версилии, носящим имя великого итальянского поэта Джозуе Кардуччи, всег…
$399,010
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Магазин 13 225 м² в Флорида, США
Магазин 13 225 м²
Флорида, США
Площадь 13 225 м²
Этот отдельно стоящий CVS расположен на твердом углу (NEC) Мейн-стрит и Южный бульвар в Чипл…
$3,46 млн
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Магазин 3 699 м² в Мэриленд, США
Магазин 3 699 м²
Мэриленд, США
Площадь 3 699 м²
Аптека uraleaf со 100%-ной оплатой для одного арендатора во Фредерике, Мэриленд. Это трехуро…
$5,34 млн
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Ольга Тернова
Риелтор в Португалии

— В своей работе я обожаю общение с новыми людьми, помощь нашим клиентам в поиске того, что они ищут. Видеть довольные лица в момент заключения сделки — то, что очень мотивирует.

Жилье в Португалии

Студия в Madalena, Португалия
Студия
Madalena, Португалия
Площадь 80 м²
Количество этажей 4
Квартира-студия в новом проекте в самом центре Лиссабона, всего в нескольких минутах ходьбы …
$450,311
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Квартира 1 спальня в Estrela, Португалия
Квартира 1 спальня
Estrela, Португалия
Количество спален 1
Площадь 56 м²
Этаж 6/9
Квартира площадью 56 кв. м, с 1 спальней, расположенная в новом комплексе с видом на реку.В …
$587,115
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Квартира 2 спальни в Tavira, Португалия
Квартира 2 спальни
Tavira, Португалия
Количество спален 2
Площадь 110 м²
Количество этажей 3
Квартирас 2 спальнями площадью 88 м2, балкон площадью 22 м2, в новом эксклюзивном кондоминиу…
$416,110
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Квартира 1 спальня в Matosinhos, Португалия
Квартира 1 спальня
Matosinhos, Португалия
Количество спален 1
Площадь 71 м²
Этаж 1/6
Квартира с 1 спальней площадью 68 м2, балкон 3 м2 в новом  проекте  в эксклюзивном кондомини…
$313,508
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Джованни Ледда
CEO в AG LUXURY PROPERTIES LLC

— В моей работе агента по недвижимости меня больше всего вдохновляет процесс помощи клиентам в достижении их мечты о доме. Нет ничего более удовлетворительного, чем видеть радость клиентов, когда они находят идеальное жилье, которое полностью соответствует их желаниям и потребностям. 

Каждый клиент имеет уникальную историю и видение своего будущего, поэтому предоставление персонализированного сервиса, который отвечает этим конкретным требованиям, является одной из самых лучших частей моей профессии.

Кроме того, меня завораживает динамичная и постоянно развивающаяся природа рынка недвижимости. Каждый день приносит новые вызовы и возможности, которые способствуют моему профессиональному росту и поддерживают мою страсть к работе. Взаимодействие с различными людьми и возможность адаптироваться к последним трендам делают эту сферу чрезвычайно увлекательной.

Жилье в ОАЭ

Квартира 3 комнаты в Дубай, ОАЭ
Квартира 3 комнаты
Дубай, ОАЭ
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 157 м²
Этаж 2
Квартира с 3 спальнями в Azizi Venice — прибрежная элегантность и комфорт для всей семьи …
$767,400
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RCST Real Estate
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English, Русский, Latviešu
Квартира 2 комнаты в Дубай, ОАЭ
Квартира 2 комнаты
Дубай, ОАЭ
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 105 м²
Квартира с 2 спальнями в Azizi Venice — Простор, стиль и вид на лагуну Погрузитесь в атмо…
$487,725
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Агентство
RCST Real Estate
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English, Русский, Latviešu
Квартира 1 комната в Дубай, ОАЭ
Квартира 1 комната
Дубай, ОАЭ
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 67 м²
Этаж 3/14
1-спальная квартира в Azizi Venice – стиль и комфорт у воды Откройте для себя утонченную …
$334,245
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RCST Real Estate
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English, Русский, Latviešu
Квартира 3 комнаты в Дубай, ОАЭ
Квартира 3 комнаты
Дубай, ОАЭ
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 174 м²
Этаж 2/10
3-спальная квартира в Azizi Riviera — Простор и комфорт у лагуны Элегантная квартира с 3 …
$1,39 млн
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RCST Real Estate
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English, Русский, Latviešu
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Светлана Касаткина
Управляющий партнер в Exotic Property

— Я продаю недвижимость на острове Пхукет, острове, где круглый год лето и белоснежные пляжи! Мне нравится помогать людям делать их жизнь более яркой. Приобретая недвижимость на Пхукете, люди имеют повод чаще приезжать и отдыхать на море. Некоторые люди зимуют у нас или переезжают сюда жить. Словом, вместе с недвижимостью я продаю эмоции!

Кроме того, недвижимость на острове только растет в цене, и я помогаю людям сохранить их средства. А если купить отельную недвижимость — то и приумножить.

Жилье в Таиланде

Квартира 3 спальни в Камала, Таиланд
Квартира 3 спальни
Камала, Таиланд
Количество спален 3
Площадь 81 м²
Этаж 4/6
УТОЧНЯЙТЕ АКЦИОННЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ! Меня зовут Леон, задайте мне свой вопрос, наличие и цены…
$345,000
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КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
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Квартира 3 спальни в Камала, Таиланд
Квартира 3 спальни
Камала, Таиланд
Количество спален 3
Площадь 96 м²
Этаж 6/6
УТОЧНЯЙТЕ АКЦИОННЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ! Меня зовут Леон, задайте мне свой вопрос, наличие и цены…
$438,900
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КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
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Квартира 1 спальня в Камала, Таиланд
Квартира 1 спальня
Камала, Таиланд
Количество спален 1
Площадь 46 м²
Этаж 1/6
УТОЧНЯЙТЕ АКЦИОННЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ! Меня зовут Леон, задайте мне свой вопрос, наличие и цены…
$175,190
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КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
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Квартира 1 комната в Choeng Thale, Таиланд
TOP TOP
Квартира 1 комната
Choeng Thale, Таиланд
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 33 м²
Этаж 4/6
🏝 Готовая недвижимость на Пхукете от застройщика SID Thailand — без комиссии! Diamond Res…
$144,678
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Застройщик
SID Thailand
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Гибкий график и возможность заработка

Александр Уфнаровский
СЕО в Estate-Service24

— В моей работе маклера мне нравится то, что я являюсь хозяином своего собственного времени и ненормированный график считаю плюсом. То есть когда мне нужно много работать, я работаю много, если я не имею желания работать, то всегда могу устроить себе паузу или отдых.

В моей работе мне нравится, что в ней присутствует творчество: если есть клиенты с определенными критериями — я подбираю по возможности то, что хотят клиенты; если объект не полностью соответствует критериям по каким-либо причинам, я объясняю, какие преимущества есть в данном типе объекта.

Кроме этого, мне нравится делать свою работу качественно, т.е. грубо говоря, не «впаривать» что-то, а предлагать объекты, которые имеют инвестиционную ценность, надежных арендаторов, хорошую локацию и состояние.

Жилье в Германии

Таунхаус в Северный Рейн — Вестфалия, Германия
Таунхаус
Северный Рейн — Вестфалия, Германия
Площадь 1 740 м²
наш новый проект в г. Вассенберг под застройку 10-ти таунхаусов и одного дуплекса на 2 семьи…
$1,07 млн
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Квартира в Северный Рейн — Вестфалия, Германия
Квартира
Северный Рейн — Вестфалия, Германия
Площадь 2 200 м²
Тип объекта инвестпроекты Год постройки 2027 г. Этаж 1-2-3 Общая площадь 2200 м…
$1,03 млн
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Квартира в Северный Рейн — Вестфалия, Германия
Квартира
Северный Рейн — Вестфалия, Германия
Площадь 1 011 м²
Предлагается для инвестора доля на участие в проекте строительства 2-х современных жилых дом…
$113,969
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Квартира 3 спальни в Северный Рейн — Вестфалия, Германия
Квартира 3 спальни
Северный Рейн — Вестфалия, Германия
Количество спален 3
Площадь 113 м²
Это новый замечательный проект в прекрасном экологическом месте в западной Германии вблизи о…
$479,809
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Евгения Конкой
Руководитель в Zsenya-Building Kft

— Работа риелтором недвижимости имеет множество преимуществ, которые делают эту профессию привлекательной. Вот несколько причин, почему я люблю свою работу: 

• Высокий заработок: риелтор может значительно увеличить свой доход благодаря комиссионным с продаж. Чем больше сделок вы заключаете, тем больше зарабатываете. Ваш доход напрямую зависит от вашей активности и навыков.
• Гибкий график: работа риелтором по недвижимости часто позволяет самостоятельно планировать свой рабочий день. Я могу регулировать свое время и находить баланс между работой и личной жизнью.
• Возможности для роста: в этой сфере огромное пространство для профессионального роста. С опытом вы можете стать ведущим агентом, открыть собственное агентство или перейти на управление недвижимостью.
• Интересные знакомства: работа предполагает постоянное общение с разными людьми, будь то покупатели, продавцы или другие профессионалы в сфере недвижимости. Это позволяет вам строить полезные связи и расширять свой круг общения.
• Разнообразие работы: каждый день отличается от другого. Новые объекты, новые клиенты, новые задачи — это делает работу интересной и динамичной.
• Реальные результаты труда: вы видите плоды своей работы — довольных клиентов, заключенные сделки, проданные дома. Это приносит большое удовлетворение.
• Возможность помогать людям: для многих людей покупка или продажа недвижимости — важный жизненный шаг. Вы играете ключевую роль в этом процессе, помогая людям найти дом мечты или выгодно продать свою недвижимость.
• Личный рост: работая агентом, вы развиваете навыки переговоров, презентации, управления временем и стрессоустойчивости. Эти навыки полезны не только в профессиональной, но и в личной жизни.

Когда я вхожу в новое построенное жилье, будь то квартира или дом, я всегда представляю себе, какой будет жизнь в этом пространстве, как оно будет обустроено, и какое влияние окружающая среда окажет на жильцов. Для меня крайне важно подбирать для клиентов такое жилье, которое будет максимально соответствовать их потребностям, образу жизни и профессиональной деятельности, обеспечивая комфорт и гармонию в повседневной жизни. 

Работа агентом по продаже недвижимости — это захватывающая карьера, которая открывает перед вами множество возможностей для заработка, развития и личного удовлетворения.

Жилье в Венгрии

Вилла 3 комнаты в Raba utca, Венгрия
Вилла 3 комнаты
Raba utca, Венгрия
Число комнат 3
Площадь 75 м²
Количество этажей 1
Готовый к заселению объект недвижимости предлагается на продажу в 9757 Меггьесковачи, пример…
$90,951
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Квартира 3 комнаты в 13 15, Венгрия
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Квартира 3 комнаты
13 15, Венгрия
Число комнат 3
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 96 м²
Этаж 3/5
Идеальная квартира для того, чтобы наслаждаться жизнью в Будапеште есть - и она перед вами. …
$714,902
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Частный продавец
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Квартира 3 спальни в Центральная Венгрия, Венгрия
Квартира 3 спальни
Центральная Венгрия, Венгрия
Количество спален 3
Площадь 130 м²
5 район, исторический центр не далеко от Парламента, в историческом здании с лифтом квартира…
$935,685
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Квартира 2 спальни в Центральная Венгрия, Венгрия
Квартира 2 спальни
Центральная Венгрия, Венгрия
Количество спален 2
Площадь 100 м²
5 район, исторический центр, квартира аосле капитального ремонта на 4 этаже красивого истори…
$773,849
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Александр Ковалевский
Руководитель в CACTUS Real Estate

— Мое удовольствие от работы в недвижимости складывается из нескольких ключевых аспектов:

Во-первых, мне нравится страна, в которой мы работаем. Албания сейчас переживает бурный рост экономики, развитие инфраструктуры и повышение цен на недвижимость. Это создает благоприятные условия для покупки. По сути, каждый клиент, приобретающий недвижимость в Албании, становится инвестором. Рост цен опережает инфляцию, что позволяет продать объект с выгодой даже спустя короткое время.

Во-вторых, я горжусь профессионализмом нашей компании, которого она добилась в работе с иностранцами. В условиях санкций и сложной геополитической ситуации мы способны решить любую проблему внутри страны. 

И конечно, среди наших клиентов много интересных людей, с которыми приятно заводить новые знакомства. Это делает мою работу еще более увлекательной и разнообразной.

Жилье в Албании

Пентхаус в Саранда, Албания
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Пентхаус
Саранда, Албания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 250 м²
Этаж 6/6
Представьте, что вы сойдете с тёплого песка и войдете в ваше личное святилище менее чем за м…
$665,080
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Агентство
Saranda Elite's Realty Group
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Квартира 4 комнаты в Влёра, Албания
Квартира 4 комнаты
Влёра, Албания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 220 м²
Этаж 3
🔑🏡 3+1 Договор купли-продажи рядом с районным судом, ВЛОРА.✅ Площадь: 220 м2/Валовой: 204 м2…
$204,640
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Агентство
DES Real Estate
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English, Italiano
Дом 3 комнаты в Kanine, Албания
Дом 3 комнаты
Kanine, Албания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 71 м²
Количество этажей 1
🔑🏘 Продажа частного дома + земля в центре Канине, штат Влора.💰 Цена: 195 000 евро / Всего📍 Р…
$221,693
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Агентство
DES Real Estate
Языки общения
English, Italiano
Дом 3 комнаты в Kanine, Албания
Дом 3 комнаты
Kanine, Албания
Число комнат 3
Площадь 80 м²
Количество этажей 1
🔑🏘 Продажа частного дома + земля в центре Канине, штат Влора.💸 Стоимость: 165 000 евро/тотал…
$187,587
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Агентство
DES Real Estate
Языки общения
English, Italiano
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Реальные результаты и безграничность возможностей

Наталия Зайцева
CEO и риелтор в Etalon Estate Group

— Работа агентом недвижимости для меня — это не просто профессия, а образ жизни, который приносит огромное удовлетворение и комфорт. Уже более 20 лет я нахожусь в этой сфере, и моя карьера началась сразу после окончания юридического факультета. 

Недвижимость — это область, где каждый день можно видеть реальные результаты своих усилий, помогая людям реализовать их планы и даже мечты. Каждая сделка, будь то покупка дома или аренда квартиры, приносит радость, когда понимаешь, что сыграл ключевую роль в жизни своих клиентов.

Особое удовольствие мне доставляет международное сотрудничество. Работая в польской компании, я не ограничена одной страной, и благодаря этому, я смогла обрести множество друзей и коллег по всему миру. Такое взаимодействие обогащает не только профессионально, но и лично, открывая новые горизонты и культурные перспективы. 

Возможность помогать клиентам из разных уголков мира и видеть, как их мечты становятся реальностью, делает мою работу не только значимой, но и вдохновляющей каждый день.

Жилье в Польше

Коммерческое помещение 30 м² в Варшава, Польша
Коммерческое помещение 30 м²
Варшава, Польша
Число комнат 1
Площадь 30 м²
Количество этажей 14
Престижный офис с панорамным видом в самом сердце Варшавы! Ищете идеальное место для развити…
$730
в месяц
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Агентство
OKEASK
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English, Русский, Polski, Українська, Türkçe
Квартира 1 комната в Варшава, Польша
Квартира 1 комната
Варшава, Польша
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 24 м²
Количество этажей 9
Красивые и современные квартиры-студии в аренду в центре Варшавы ul. Dubois. Представляем но…
$1,198
в месяц
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Агентство
OKEASK
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English, Русский, Polski, Українська, Türkçe
Квартира 1 спальня в Варшава, Польша
Квартира 1 спальня
Варшава, Польша
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 36 м²
Количество этажей 9
Красивые двухкомнатные квартиры в аренду в центре Варшавы ul. Dubois. Представляем новый и с…
$1,688
в месяц
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Агентство
OKEASK
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English, Русский, Polski, Українська, Türkçe
Коммерческое помещение 50 м² в Варшава, Польша
Коммерческое помещение 50 м²
Варшава, Польша
Площадь 50 м²
Этаж 1
Сдается в аренду офис с кондиционером в Варшаве, район Вилянув.У офиса окна выходят на улицу…
$1,154
в месяц
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Агентство
OKEASK
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Анжелика Мир
Основатель и генеральный директор в Alesinvest Group

— Больше всего в моей работе мне нравится безграничность возможностей. Рынок недвижимости — это рынок номер один в мире по капиталообороту, и из-за своих масштабов, он дает неограниченные возможности во всех планах.

Благодаря такому широкому выбору, есть возможность проявить себя, в том числе, добывая самые интересные предложения для наших инвесторов. Этого можно достичь, открывая неизведанные регионы для нашей целевой аудитории, пробиваясь к застройщикам в тех странах, которые пока не работают с иностранными компаниями, добиваясь каких-то эксклюзивных условий. И вот это самое предложение эксклюзива нашим клиентам является самым приятным и главным стимулом в нашей работе.

Жилье в Индонезии

Квартира 1 спальня в Кутух, Индонезия
Квартира 1 спальня
Кутух, Индонезия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 25 м²
Количество этажей 4
Проект Pandawa Dream от LOYO&BONDAR - это место, где роскошь встречает выгодные инвестиции! …
$125,000
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Застройщик
LOYO & BONDAR
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English, Русский
Квартира 1 спальня в Кутух, Индонезия
Квартира 1 спальня
Кутух, Индонезия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 32 м²
Количество этажей 4
Проект Pandawa Dream от LOYO&BONDAR - это место, где роскошь встречает выгодные инвестиции! …
$105,000
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Застройщик
LOYO & BONDAR
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English, Русский
Квартира 1 спальня в Кутух, Индонезия
Квартира 1 спальня
Кутух, Индонезия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 25 м²
Количество этажей 4
Проект Pandawa Dream от LOYO&BONDAR - это место, где роскошь встречает выгодные инвестиции! …
$110,000
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Застройщик
LOYO & BONDAR
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English, Русский
Вилла в Kerobokan Kelod, Индонезия
Вилла
Kerobokan Kelod, Индонезия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Инвестируйте в Рай: роскошная вилла с 3 спальнями в Семиньяке, всего в нескольких минутах от…
$181,700
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Признание и рекомендации

Кара Манукян
Агент по недвижимости в Греции

— У меня однозначно взаимная любовь со сферой недвижимости. Конечно, есть рутинные дела, которые порой выматывают, но если всегда помнить о конечной цели — снова появляется интерес и силы для реализации. 

Конечная цель любых переговоров — это удовлетворенность результатом обеих сторон. В случае агента по недвижимости, быть довольным можно тогда, когда ты осознаешь, что стал частью выстраивания нового жизненного этапа для своего клиента. Ведь покупка или аренда нового жилья — это всегда новый этап. 

Новый этап в жизни, в работе, в любовных отношениях. Когда ты понимаешь, что проделанная тобой работа лежит в основе этих перемен у клиентов, подходишь к решению вопроса более осознанно.

Жилье в Греции

Квартира 2 комнаты в Kavala Municipality, Греция
Квартира 2 комнаты
Kavala Municipality, Греция
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 85 м²
Этаж 2
For rent apartment of 85 sq.m. in Sougielos, Kavala. It is refurbished and fully furnished a…
$341
в месяц
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Квартира 1 спальня в Neoi Epivates, Греция
Квартира 1 спальня
Neoi Epivates, Греция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Код собственности: HPS5559 - Квартира для продажи в Thermaikos Neoi Epivates за 280 000 евро…
$318,329
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Квартира 3 комнаты в Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Греция
Квартира 3 комнаты
Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Этаж 2/4
Недавно построенная роскошная квартира 95,95 м2 с видом на море и горы-Отличное состояние - …
$295,591
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Агентство
Sideris Real Estate
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Квартира 3 комнаты в Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Греция
Квартира 3 комнаты
Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Этаж 4/4
Недавно построенная роскошная квартира 95,95 м2 с видом на море и горы-Отличное состояние - …
$318,329
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Агентство
Sideris Real Estate
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Владислав Белошеин
Менеджер по продажам и директор офиса Alegría Costa del Sol в Alegría

— Больше всего в моей работе мне нравятся рекомендации. Это самое главное, ради чего должен работать риелтор. Когда клиент остался доволен и дальше вас рекомендует своему окружению — это самая лучшая награда и максимальное удовольствие. Когда вы начинаете работать уже как бренд, в этом и есть, на мой взгляд, настоящий успех агента по недвижимости.

Жилье в Испании

Вилла в la Nucia, Испания
Вилла
la Nucia, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 113 м²
Очаровательная вилла, расположенная в La Nucia. Полностью отремонтированная вилла. В доме ес…
$665,080
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Агентство
ART Real Estate Costa Blanca SL
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Вилла в Los Alcazares, Испания
Вилла
Los Alcazares, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 139 м²
Этот эксклюзивный комплекс расположен на первой линии поля для гольфа La Serena в Лос-Алькас…
$625,288
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Квартира 2 спальни в Los Alcazares, Испания
Квартира 2 спальни
Los Alcazares, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 113 м²
Этот эксклюзивный комплекс расположен на первой линии поля для гольфа La Serena в Лос-Алькас…
$305,823
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Квартира 3 спальни в Los Alcazares, Испания
Квартира 3 спальни
Los Alcazares, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 152 м²
Этот эксклюзивный комплекс расположен на первой линии поля для гольфа La Serena в Лос-Алькас…
$408,143
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