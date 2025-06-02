Узнали у риелторов из разных стран, что им больше всего нравится в их работе. Опрос
В современном мире недвижимость играет ключевую роль в жизни людей и экономике стран. Но что мотивирует тех, кто работает в этой сфере? Мы провели опрос среди риелторов из 11 стран, чтобы узнать, что им больше всего нравится в их работе.
Помощь людям и эмоциональное удовлетворение
— Я люблю работу риелтора в Южной Калифорнии за возможность ежедневно видеть дома из разных эпох, выполненных в разном архитектурном стиле, часто абсолютно не похожих один на другой. Я расширяю таким образом свой кругозор о других культурах, национальностях, развивая свои эстетические навыки и изучая особенности строительства, ремонта, дизайна.
Многие дома у нас вдохновляют на созидание и позитив. Те, что располагаются с видом на сверкающие огни ночного Лос-Анджелеса или на Тихий океан, заряжают энергией.
Если покупатели хотят купить дом под ремонт, то включается азарт поиска тех самых жемчужин, которые можно преобразить во что-то стоящее, таким образом увеличив его ценность. Наверное, именно от самих домов и получаю наибольшее удовольствие в своей работе.
Жилье в США
— В своей работе я обожаю общение с новыми людьми, помощь нашим клиентам в поиске того, что они ищут. Видеть довольные лица в момент заключения сделки — то, что очень мотивирует.
Жилье в Португалии
— В моей работе агента по недвижимости меня больше всего вдохновляет процесс помощи клиентам в достижении их мечты о доме. Нет ничего более удовлетворительного, чем видеть радость клиентов, когда они находят идеальное жилье, которое полностью соответствует их желаниям и потребностям.
Каждый клиент имеет уникальную историю и видение своего будущего, поэтому предоставление персонализированного сервиса, который отвечает этим конкретным требованиям, является одной из самых лучших частей моей профессии.
Кроме того, меня завораживает динамичная и постоянно развивающаяся природа рынка недвижимости. Каждый день приносит новые вызовы и возможности, которые способствуют моему профессиональному росту и поддерживают мою страсть к работе. Взаимодействие с различными людьми и возможность адаптироваться к последним трендам делают эту сферу чрезвычайно увлекательной.
Жилье в ОАЭ
— Я продаю недвижимость на острове Пхукет, острове, где круглый год лето и белоснежные пляжи! Мне нравится помогать людям делать их жизнь более яркой. Приобретая недвижимость на Пхукете, люди имеют повод чаще приезжать и отдыхать на море. Некоторые люди зимуют у нас или переезжают сюда жить. Словом, вместе с недвижимостью я продаю эмоции!
Кроме того, недвижимость на острове только растет в цене, и я помогаю людям сохранить их средства. А если купить отельную недвижимость — то и приумножить.
Жилье в Таиланде
Гибкий график и возможность заработка
— В моей работе маклера мне нравится то, что я являюсь хозяином своего собственного времени и ненормированный график считаю плюсом. То есть когда мне нужно много работать, я работаю много, если я не имею желания работать, то всегда могу устроить себе паузу или отдых.
В моей работе мне нравится, что в ней присутствует творчество: если есть клиенты с определенными критериями — я подбираю по возможности то, что хотят клиенты; если объект не полностью соответствует критериям по каким-либо причинам, я объясняю, какие преимущества есть в данном типе объекта.
Кроме этого, мне нравится делать свою работу качественно, т.е. грубо говоря, не «впаривать» что-то, а предлагать объекты, которые имеют инвестиционную ценность, надежных арендаторов, хорошую локацию и состояние.
Жилье в Германии
— Работа риелтором недвижимости имеет множество преимуществ, которые делают эту профессию привлекательной. Вот несколько причин, почему я люблю свою работу:
• Высокий заработок: риелтор может значительно увеличить свой доход благодаря комиссионным с продаж. Чем больше сделок вы заключаете, тем больше зарабатываете. Ваш доход напрямую зависит от вашей активности и навыков.
• Гибкий график: работа риелтором по недвижимости часто позволяет самостоятельно планировать свой рабочий день. Я могу регулировать свое время и находить баланс между работой и личной жизнью.
• Возможности для роста: в этой сфере огромное пространство для профессионального роста. С опытом вы можете стать ведущим агентом, открыть собственное агентство или перейти на управление недвижимостью.
• Интересные знакомства: работа предполагает постоянное общение с разными людьми, будь то покупатели, продавцы или другие профессионалы в сфере недвижимости. Это позволяет вам строить полезные связи и расширять свой круг общения.
• Разнообразие работы: каждый день отличается от другого. Новые объекты, новые клиенты, новые задачи — это делает работу интересной и динамичной.
• Реальные результаты труда: вы видите плоды своей работы — довольных клиентов, заключенные сделки, проданные дома. Это приносит большое удовлетворение.
• Возможность помогать людям: для многих людей покупка или продажа недвижимости — важный жизненный шаг. Вы играете ключевую роль в этом процессе, помогая людям найти дом мечты или выгодно продать свою недвижимость.
• Личный рост: работая агентом, вы развиваете навыки переговоров, презентации, управления временем и стрессоустойчивости. Эти навыки полезны не только в профессиональной, но и в личной жизни.
Когда я вхожу в новое построенное жилье, будь то квартира или дом, я всегда представляю себе, какой будет жизнь в этом пространстве, как оно будет обустроено, и какое влияние окружающая среда окажет на жильцов. Для меня крайне важно подбирать для клиентов такое жилье, которое будет максимально соответствовать их потребностям, образу жизни и профессиональной деятельности, обеспечивая комфорт и гармонию в повседневной жизни.
Работа агентом по продаже недвижимости — это захватывающая карьера, которая открывает перед вами множество возможностей для заработка, развития и личного удовлетворения.
Жилье в Венгрии
— Мое удовольствие от работы в недвижимости складывается из нескольких ключевых аспектов:
Во-первых, мне нравится страна, в которой мы работаем. Албания сейчас переживает бурный рост экономики, развитие инфраструктуры и повышение цен на недвижимость. Это создает благоприятные условия для покупки. По сути, каждый клиент, приобретающий недвижимость в Албании, становится инвестором. Рост цен опережает инфляцию, что позволяет продать объект с выгодой даже спустя короткое время.
Во-вторых, я горжусь профессионализмом нашей компании, которого она добилась в работе с иностранцами. В условиях санкций и сложной геополитической ситуации мы способны решить любую проблему внутри страны.
И конечно, среди наших клиентов много интересных людей, с которыми приятно заводить новые знакомства. Это делает мою работу еще более увлекательной и разнообразной.
Жилье в Албании
Реальные результаты и безграничность возможностей
— Работа агентом недвижимости для меня — это не просто профессия, а образ жизни, который приносит огромное удовлетворение и комфорт. Уже более 20 лет я нахожусь в этой сфере, и моя карьера началась сразу после окончания юридического факультета.
Недвижимость — это область, где каждый день можно видеть реальные результаты своих усилий, помогая людям реализовать их планы и даже мечты. Каждая сделка, будь то покупка дома или аренда квартиры, приносит радость, когда понимаешь, что сыграл ключевую роль в жизни своих клиентов.
Особое удовольствие мне доставляет международное сотрудничество. Работая в польской компании, я не ограничена одной страной, и благодаря этому, я смогла обрести множество друзей и коллег по всему миру. Такое взаимодействие обогащает не только профессионально, но и лично, открывая новые горизонты и культурные перспективы.
Возможность помогать клиентам из разных уголков мира и видеть, как их мечты становятся реальностью, делает мою работу не только значимой, но и вдохновляющей каждый день.
Жилье в Польше
— Больше всего в моей работе мне нравится безграничность возможностей. Рынок недвижимости — это рынок номер один в мире по капиталообороту, и из-за своих масштабов, он дает неограниченные возможности во всех планах.
Благодаря такому широкому выбору, есть возможность проявить себя, в том числе, добывая самые интересные предложения для наших инвесторов. Этого можно достичь, открывая неизведанные регионы для нашей целевой аудитории, пробиваясь к застройщикам в тех странах, которые пока не работают с иностранными компаниями, добиваясь каких-то эксклюзивных условий. И вот это самое предложение эксклюзива нашим клиентам является самым приятным и главным стимулом в нашей работе.
Жилье в Индонезии
Признание и рекомендации
— У меня однозначно взаимная любовь со сферой недвижимости. Конечно, есть рутинные дела, которые порой выматывают, но если всегда помнить о конечной цели — снова появляется интерес и силы для реализации.
Конечная цель любых переговоров — это удовлетворенность результатом обеих сторон. В случае агента по недвижимости, быть довольным можно тогда, когда ты осознаешь, что стал частью выстраивания нового жизненного этапа для своего клиента. Ведь покупка или аренда нового жилья — это всегда новый этап.
Новый этап в жизни, в работе, в любовных отношениях. Когда ты понимаешь, что проделанная тобой работа лежит в основе этих перемен у клиентов, подходишь к решению вопроса более осознанно.
Жилье в Греции
— Больше всего в моей работе мне нравятся рекомендации. Это самое главное, ради чего должен работать риелтор. Когда клиент остался доволен и дальше вас рекомендует своему окружению — это самая лучшая награда и максимальное удовольствие. Когда вы начинаете работать уже как бренд, в этом и есть, на мой взгляд, настоящий успех агента по недвижимости.